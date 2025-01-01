Увеличават се часовете на водния режим в тетевенския квартал „Полатен“ от днес, 19 септември, съобщават от ВиК – Ловеч.

Водоподаването ще бъде спирано от 22:00 ч. до 6:00 часа през нощта и от 12:00 ч. до 17:00 часа през деня.

Причината за режима е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточниците, използвани за водоснабдяване на квартала и с оглед осигуряване на достатъчни водни количества за питейно–битовите нужди на населението.

БТА припомня, че водният режим започна в квартала от 9 септември, а водоподаването бе спирано от 22:00 ч. до 6:00 ч. на другия ден.

Въведени бяха и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.