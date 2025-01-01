Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи той за NOVA.

Въвеждат режим на водата в Ловеч

От вторник започва административната процедура по смяната на директорите. Очаква се постът да заеме заместник-директорът на дружеството Йордан Досев.

Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Като причина бе изтъкната липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на воден режим в Ловеч.

Припомняме, че и в Ловеч въведоха режим на водата. Причината е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.