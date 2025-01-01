Възможни са смущения в електрозахранването в общините Троян и Ловеч на 13 ноември (четвъртък) заради ремонтни дейности в подстанция "Троян 1", собственост на държавния "Електроенергиен системен оператор" (ЕСО). Това сочи информация на сайта на Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад.

Възможни са прекъсвания на електрозахранването в периода от 08:30 до 16:00 часа в промишлената зона и северната част на град Троян и троянските села Орешак, Борима, Ломец, Добродан, Дълбок Дол, Старо Село, Голяма Желязна и Шипково, както и в с. Лешница, община Ловеч.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване от ЕСО на ремонтните дейности по съоръженията, посочват от дружеството. Оттам уверяват, че предприемат всички мерки, за да бъдат сведени до минимум неудобствата за потребителите и са в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция „Прекъсвания“

В края на август беше извършен ремонт, съпроводен с прекъсвания на електрозахранването, и на подстанция „Тетевен“.