Опит за измама с голяма сума пари е предотвратен от "Икономическа полиция" в ОД на МВР-Кърджали и служител на банков офис в града.

36-годишна жена се опитала да изтегли 7000 евро от сметката на 72-годишен.

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Поведението на клиентката усъмнило банковата служителка и тя отказала услугата.

Придружителката на възрастния човек се снабдила с пълномощно за разпореждане с цялата сума в размер на 30 000 евро от чуждата сметка.

Жената е задържана. Пълномощното е намерено у нея и предстои изясняване дали положеният подпис е действително на титуляра на банковата сметка.