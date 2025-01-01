40-годишен мъж нападна с удари съпругата си в Кърджали, съобщиха от полицията.

Насилието е станало на 30 август след скандал. Той е проявил агресия и към майка си.

Млад мъж нападна с удари съпругата си в Кърджали

Мъжът е бил задържан. Съпругата е попълнила документи за оказване на защита от домашно насилие.

При друг случай - води се разследване за телесна повреда след скандал в село Вишеград. На 31 август е станал конфликт между двама съседи - на 43 г. и 24 г.

Спорът за имот е ескалирал. 43-годишният мъж е хвърлил камък и счупил глезена на 24-годишна жена.