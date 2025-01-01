Полицай спаси бедстващо куче в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Младши автоконтрольор Венцислав Луканов от Районно управление-Джебел, събира одобрение за достойните си действията си след публикация в социалните мрежи.

В района на село Великденче той забелязал на труднодостъпен скат куче, което няма как да напусне мястото.

Без да се колебае, той е стигнал до ската, свалил бедстващото животно, погрижил се за него и го пуснал.

Граждани изказват поздравления за хуманното отношение, проявено от служителя на реда в осъществената спасителна акция.