Полицаи спасиха малко кученце, изхвърлено в торба в канавка край Елхово.

Историята за добрия пример предизвика вълна от възхищение и коментари в социалните мрежи. На 13 октомври младши автокотрольор Велислав Пасков и полицай Божидар Попов - показаха, че служителят на реда не е само пазител на закона, но и човек с голямо сърце.

История за силата на доброто и хората с големи сърца: Спасиха бедстващо куче в Стара планина (СНИМКА/ВИДЕО)

По време на дежурство те забелязват подозрителна торба, изхвърлена в близката канавка. В нея се оказва, че има малко кученце, изхвърлено и изплашено, насред главния път. Без да се колебаят, спасяват животинчето от сигурна опасност.

След това го отвеждат в приюта в близкото село Добрич Dobrich Dog Rescue Elhovo, където то вече е в безопасност и очаква своя нов дом.

"Изказвам искрени адмирации към полицаите Пасков и Попов за проявената човечност, състрадание и професионализъм. Техният жест е пример за това как добротата и отговорността вървят ръка за ръка със служебния дълг", пише жената, която разказа историята в социалните мрежи.