Вълнуваща история за грижата, човещината и затова колко малко трябва света около нас, за да стане едно по-добро място.

Историята на едно бедстващо куче в лошо състояние, обикалящо на връх "Купен" в Стара планина над Карлово, предизвика вълна от съпричастнист, споделяния и коментари в социалните мрежи.

Животинчето е било пет дни на върха, който е стръмен и от страх е отказвало да слезе. То е било без храна, без вода и без сянка с вик за помощ. След като е билозабелязано са се събрали доброволци с огромни сърца и кучето е спасено

Сред доброволците е и Ивайло Киров, който първи идва от Стара Загора в Карлово. В 5:30 сутринта на 20 август се отправя към върха и успява да свали кучето от там.

Георги Стоянов, член на управителния съвет на ТД "Васил Левски" в Карлово, пък безвъзмездно е предоставил високопроходима техника и временен дом на животинката.

Save Animals Plovdiv/Facebook

Към спасяването на животното се присъединяват и още доброволци....и историята е с щастлив край. След като е спасено - то изглежда толкова щастливо и излъчва благодарност и любов към своите спасители.

От организацията Save Animals съобщиха, че кучето вече е в безопасност и получава необходимите грижи.

На фона на всички трагедии около нас през последните дни, тази история ни кара да вярваме в добрите хора и че един мил жест е достатъчен, за да спаси най-ценното - животът.