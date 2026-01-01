Жена на 47 годишна възраст, представляваща автошкола в Кюстендил, е била задържана вчера с полицейска заповед, след проверка на служители от „Икономическа полиция", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство за съставяне на официални документи с неистинско съдържание, с цел да бъдат използвани.

Проверката в офис на автошкола в Кюстендил е извършена вчера следобед, казаха за БТА от полицията. Иззети са учебен дневник за провеждане на допълнително обучение, регистър за издадени удостоверения, протоколи за проведено обучение на водачи за възстановяване на контролни точки, компютърни устройства.

За случая е уведомена прокуратурата, казаха още от полицията.