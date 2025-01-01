Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в гр. Рила и тежка техника от Общината са отстранили натрупана земна маса върху пътното платно в участъка от пътя Рилски манастир – Кирилова поляна, съобщиха от полицията в Кюстендил.

За настъпилия геодинамичен процес е установена връзка с "Геозащита" ЕООД – Перник за предприемане на мерки и дейности за ограничаване на риска от възникване на бедствие.

Река преля в района на Рилския манастир

Междуведомствена комисия ще направи днес оглед в района, казаха за БТА от полицията в Кюстендил.

Вчера в района под Рилския манастир имаше затруднения в движението заради повишаване нивото на водите на река Рилска.