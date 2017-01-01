Къде ще спира тока в Кюстендилска област

Кюстендилска областОбщина Бобов долНа 19.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Баланово Стопански двор ХIIі - 329, Кв. 16 Къща; Блато; Махала Хановете Местност Турските ниви; Големо село; VI, Кв. 10 ПИ 361, Кв. 37 ПИ 452, Кв. 3 Вила; Голям Върбовник; 011066 262 УПИ IIі 247, Кв. 25 УПИ VIII-277, Кв. 23 Къща; Долистово; I-89, Кв. 25 ХII-257, Кв. 19 Стопански двор, Къща; Локвата; Мали Върбовник; УПИ - 1-9 Вила, Къща; Мало село; IV-17, Кв. 3 Станке Димитров УПИ Vі-3, Кв. 1 Вила, 67, Къща; Мламолово; 371 VI-618, Кв. 19 VII-389, Кв. 30 Бор Къща, 5; Бузлуджа 39, 13, 11, 7, 5, 4, 9, 21; Вихър 4, 1, Вила, 2, 6; Горещица 12, 22, 74, 2, 8, 4А, 12А, 10, 4, 14, 16, 52, 56; Еделвайс 8, 6, 3, 1, 5, 4, 7; Елин Пелин 17, 3, 5, 1, 13; Здравец 2; Иглика 5; Колош 16, 10, 20, 12, 4, 18, 6, 3, 14, 2; Крайречека 16, 10, 24, 2; Люляк 2, 8, 3; Марица 2, 4; Местност Асара 3 Къща, Къща; Миньорска 2, 6, 3, 7, 4, 5, 8, Вила, 25, 29, 11, 13; Мусала 4, 10, 6, 8, 2, 3; Никола Вапцаров 9, 33, 39, Вила, 21, 9, 19, 49, 25, 17, 15, 23, 47, 5, 43, 37, 7, 45, 11, 41, 13, 31, 35, 1; Осогово 3, 1, 2, 4; Пионер 3, 5, 1, 6; Пирин 6, 1, 4; Първи май 16, 36, 8, 2, 16, 34, 15, 24, 14, 10, 3, 6, 32, 5, 20, 18, 4, 1, 22; Рила 11, 7, 19, 5; Родопи 12, 17, 18, 9, 8, 24, 22, 41, 28, 13, 25, 43, 29, 16, 10, 35, 21, 11, 15, 23, 14, 2, 6, 75, 20; Роза 3, 4, 1, 5, 6; Росица 15, 25, 1, 19, 17; Руен 1, 11, 5, 7, 10, 3, 8, 2, 12, 9; Спартак 7, 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 17, 96, 14, 2, 6, 66, 29, 3, 12, 77, 10, 33, 18, 108, 39, 41, 5, 16, 24, 8, 109, 4, 7, 13, 23, 11А, 19, 11, 35, 15, 59, 80, 81, 79, 64, 57, 90, 72, 84, 51, 68, 85, 78, 83, 58, 74, 94, 60, 88, 56, 75, 61, 106, 73, 55Б, 98, 63, 62, 54, 89, 104, 86, 76, 96, 48, 91, 49, 53, 52, 71, 66, 70, 92, 100, 77; Стопански двор Стоп. сграда; Сълзица 8, 2, 10, 9, 4, 5, 16А, 9А, 3, 13, 15, 5А; Теменуга 4, 1, 9, 7, 5; Тинтява 8, 2, 6; Яворов 21, 17, 13, 9, 19, 6, 12, 4; Ягода 6, 1А, 14, 4, 1, 12, 10, 8, 2; Янтра 1, 5, 4, 25; Мърводол; Местонст Белана; Палатово; 083002 Къща; Паничарево; УПИ-Vі-102, Кв. 16 осветление, ТП селото, Кметство, Къща, Складове, Скара-Бира, Плодосушилня, Дърв. Цех, Потреб. Кооп.; Пастух; Местност Падина Бунгало; Циклово; Шатрово; 067016 Vі-255, Кв. 27 Черква, КъщаНа 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Бабинска река Іх-59 026002, СъветНа 19.06.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ - Бабинска река Іх-59 026002, СъветНа 20.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Шатрово 067016 Vі-255, Кв. 27 Черква, КъщаНа 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Голема Фуча КметствоНа 23.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Мала Фуча 44 СъветОбщина БобошевоНа 19.06.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Блажиево Васил Левски 105, 76, 99, 113, 79, 58, 55, 75, 57, 65, 81, 72, 67, 71, 97, 86, 74, 64, 91, 92, 89, 95, 62, 111, 66, Скз Блажиево, 80, 84, 109, 60, 107, 59, 90, 88, 103, 70, 69, 83, 63, 93, 85, 56, 61, 96, 51, 82, 101, 78, 26, 94, 38, 52, 7, 28, 1, 23, 46, 44, 3, 35, 40, 43, 45, 29, 33, 53, 5, 24, 30, 9, 18, 25, 8, 36, 16, 50, 19, 48, 11, 42, 22, 12, 27, 13, 37, 6, 39, 21; Демокрация 42, 28, Свинарник, 14, Ферма, 78, 25, 2, 3, 5, 20, 73, 41, 84, 10, 46, 28, 42, 14, 16, 20, 22, 17, 33, 43, 76, 5, 29, 9, 45, 44, 39, 86, 40, 31, 26, 11, 82, 67, 38, 71, 30, 69, 13, 7, 27, 18, 24, 80, 37, 3, 75; Залез 4, 2; Изгрев 11, 1, 2, 7, 5, 8, 3, 12, 6, 4; Китка 2, 3, 1, 4; Минзухар 5, 4, 2, 1; Пламък 2, 4; Св. Иван Рилски 42, 82, 102, 66, 37, 72, 91, 57, 68, 78, 62, 59, 64, 75, 65, 88, 63, 53, 77, 76, 94, 79, 4, 96, 84, 93, 98, 73, 54, 86, 40, 80, 70, 17, 18, 29, 22, 7, 16, 83, 19, 30, 79, 26, 81, 2, 4, 40, 28, 56, 15, 3А, 38, 6, 21, 63, 14, 20, 9, 42, 58, 3, 39, 37, 33, 31, 25, 34, 1, 36; Стопански двор 23, Постройка, Обор; Теменуга 13, 8, 9, 7, 3, 11, 42, 1, 10, 15, 17; УПИ - V-77, Кв. 11 ХII, Кв. 22 Хаджи Димитър 2, 1, 3, 6, 7, 4, 9, 11, 5, 13; Христо Ботев 4, 47, 27, 9, 33, 49, 1, 45, 25, 23, 31, 35, 34, 39, 4, 21, 41, 5, 51, 37, 29, 2, 11, 75, 6, 55, 89, 77, 65, 71, 59, 61, 69, 81, 63, 67, 53, 73, 57, 79Б, 79; Цар Борис 19, 50, 9, 28, 27, 24, 1, 62, 25, 3, 44, 32, 54, 31, 36, 23, 11, 60, 33, 38, 35, 17, 48, 21, 10, 56, 13, 52, 29, 15, 42, 58, 61; Модулна Автоматична станция; Бобошево; 14532. 040. 017 XIII-591 Кв. 65 Александър Стамболийски 11, 10, 31, 8А, 32, 24, 6, 59А, 37, 13, 21, 18, 16, 49, 57, 25, 26, 27, 28, 2, 29, 35, 17, 12, 7, 33, 39, 23, 55, 45, 39; Алекси Величков 2, 12, 6, 11, 1, 10, 13, 3, 5, 2, 17, 8, 15, 23, 21, 27, 14, 16, 7; Ал. Константинов 22, 1, 3, 5, 6, 6 2, 2, 8; Ал. Шиников 7, 9, 3, 1; Батак 1, 8, 2, 3, 3А, 10, 5, 7, 4, 12; Божур 6, 1; Бор 13, 1, 11, 7, 9, 5, 4, 10, 12, 3; Братя Д. и К. Миладинови 15, 3А, 12, 10, 16, 13, 4, 6, 5, 7, 11, 8, 19, 2, 69, 14, 27, 26, 19; Васил Левски 2, 24, 45, 14, 47, 29, 12, 13, 8, 5, 45, 37, 31, 22, 17, 21, 6, 24, 28, 3, 7, 2, 19, 4, 35, 26, 39, 15, 23, 16, 14, 33, 41, 11, 27, 18, 1, 25, 9; Върба 19, 7, 6, 17, 11, 15, 10, 13, 8, 5, 7; Гагарин 3, 2, 19, 13, 10, 4, 6, 1, 11, 17, 5, 8; Георги Зограф Бобошевски 3, 2, 4; Георги С. Раковски 5, 1, 23, 13, 12, 25, 10, 8, 2, 16, 6, 14, 11, 21, 15, 9, 4, 17, 7, 19, 3, 27, 58, 61, 91, 85, 81, 93, 84, 89, 86, 76, 74, 88, 83, 78, 80, 79, 77, 58, 62, 70, 68, 60, 73, 71, 66, 75, 81, 69, 63, 36, 32, 24, 41, 49, 37, 38, 33, 29, 50, 18, 42, 61, 46, 45, 44, 34, 26, 47, 55, 30, 67, 56, 54, 39, 65, 22, 16, 43, 40, 51, 35, 31, 14, 48, 20; Герена 13, 20, 24, 4А, 11, 12, 9, 8, 10, 1, 18, 14, 22, 4, 16, 3; Детелина 5, 1, 4, 2, 3; Домокрайска 12, 26, 2, 1, 16, 3, 24, 8, 30, 6, 28, 17; Д-р Стефан Волев 1, 2; Еделвайс 2, 12, 6, 10, 3, 8, 9, 12, 1, 4, 2; Единство 5, 9, 7, 3, 1, 20, 16; Ела 1, Вила, 5, 14, 9, 16, 12, 10, 4, 8, 6, 10, 5; ЖП Гара Мелница; Заводска 9, 5, 7, 14, 3; Здравец 14, 12, 8, 18, 7, 16, 11, 10, 15, 5, 23, 3, 4, 2, 13, 19, 9; Зора 11, 4, 2, 9, 5, 1, 6, 8, 7; Иван Кепов 3, 3, 3, 3, 3, 3, 17, 10, 3, 7, 29, 14, 21, 37, 19, 6, 16, 28, 31, 20, 41, 1, 24, 35, 8 Вила, 8, 26, 22, 12, 5, 2, 13, 25, 23, 15, 18, 30, 33, 39, 27, 4; Иван Попмихайлов 3, 8, 12, 9, 10, 6, 14, 11, 5, 2; Иглика 1, 2; Изгрев 26, 20, 8, 7, 18, 5, 9, 3, 13, 12, 16, 10, 7, 2, 1, 7, 4, 1, 5; Кирил и Методий 1, 5, 7, 11, 3, 9, 11; Крайречна 11, 5, 3, 1, 9; Лале 2, 4, 1, 10, 18, 8, 9, 20, 17, 30, 13, 15, 28, 12, 11, 24, 22, 6, 19; Липа 9, 12, 14, 15, 7, 16, 5, 17, 4, 11, 20, 1, 21, 3, 18; Ловна Среща 2, 3, 4; Лоза 2, 1; Местност Галенковци Вила, Къща; Местност Герена Помпа, Фургон; Местност Друма Местност Затона Помпена станция, Помпена Станиция 1; Местност Кощанево Гатер, Дървод. Цех; Местност Липовица Почивна станция; Местност Манастира 1, Хижа Яна, Твр-Бобошево; Местност Миладин Къща; Местност Мърдище Вила, Фургон; Местност Секелица 3; Местност Тупузица Помпа; Момина Сълза 16, 18, 20, 7, 9, 1, 22, 6, 3, 10, 5, 14, 13, 12, 2, 15; Морава 21, 10, 16, 23, 4, 14, 12, 1, 1; М. Турсуно ПИ № 135017 Никифор Бибин 13, 17, 9, 3, 11, 8, 7, 14, 4, 10, 2, 1, 6, 12, 19, 15, 16; Никола Вапцаров 11, 4, 7, 9, 2, 8, 5, 1, 3; Николай Поп Величков 4; Околище 9, 15, 1, 3, 11, 5, 7, 13; Опълченска 7, 8, 10, 15, 6, 9, 3А, 3, 2, 15, 4, 13, 1, 5; Отец Паисий 11, 3, 4, 7, 9, 25, 13; Пейо Яворов 4; Пирин 2, 4, 3, 6, 10, 1, 7, 8, 9; Пламък 20, 15, 11, 18, 13; път 104 пътен Възел Бобошево Роза 3, 7, 25, 1, 9, 17, 8, 13, 4, 7, 11; Руен 6, 3, 1, 4, 2; Самуил 4, 2; Свети Иван Рилски 67, 57, 37, 52, 71, 46, 36, 43, 63, 29, 51, 23, 48, 40, 25, 59, 26, 55, 33, 69, 27, 53, 38, 28, 11, 20, 50, 18, 39, 61, 31, 77, 94, 88, 60А, 89, 100, 68, 99, 75, 1, 83, 63, 72, 6, 64, 98, 87, 54А, 86, 91, 62 1, 66, 79, 81, 103, 70, 85, 77А, 84, 80, 82, 54, 103 Скз Бобошево, 96, 56, 2, 109, 107, 78, 101, 60, 62, 7, 4, 8, 12, 21, 10, 3, 17, 6, 15, 2, 16, 1, 19, 5, 13, 11; Свети Илия 1, 4, 3; Свобода 4, 5, 9, 11, 1, 7, 3, 2; Силистра 2, 1, 5; Сотир Бранков 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 7, 1; Софроний Врачански 2, 4; Спартак 8, 6, 18, 10, 12, Помпа; Спортист 2, 4, 3, 12, 1; Стефан Караджа 16, 12, 2, 6, 3, 14, 18, 9, 11, 26, 3, 24, 7, 28, 30; Струма 6, 4, 8, 12, 14, 10, 5, 6, 5; Сълза 14, 10, 12, 8, 9, 11, 20, 15, 16, 19, 21, 3, 5, 1; Теменуга 2, 5, 1, 3; Тиха Струма 9, 2, 10, 1, 11, 6, 8, 3, 4; Тодор Каблешков 6, 4, 8, 1, 2, 10; Топола 14; Фильовица 7, 3; Христо Бачев 2; Христо Ботев 4, 5, 2, 1, 34, 32, 37, 2, 6, 48, 22, 9, 8, 19, 31, 25, 41, 27, 44, 29, 26, 38, 18, 21, 10, 20, 24, 30, 12, 13, 15, 3, 36, 17, 5, 7, 4, 14, 11; Цар Борис 1, 7, 5, 9, 3; Череша 3, 5, 7, 2, 1, 8, 9; Явор 3, 2; ПИ 003003, Местност Околище; Висока Могила; Мильов рид Мильов рид; Вуково; 087040 12351. 153. 0030; Грамаде, Общ. Дупница; Іх - 136, Кв. 18; Доброво; Vі-293, Кв. 20; Дупница; Местност Мело Вила; Каменик; Вила; Рила; ПИ 000350; Скрино; 116 Вила; Слатино, Общ. Бобошево; Лоза 13; Местност Слатинско Ханче Магазин, Автоморга, Бил Борд; Цар Борис 34; Смочево; 048014 Асен Илиев 2, 1; Бежбунар 4, 10, 20, 1А, 22, 11, 5, 12, 15, 8, 6, 2, 16, 1; Бор 1, 3; Бреза 2, 4; Васил Левски 22, 11, 14, 4, 12, 10, 6, 13, 7, 1, 5, 20, 9, 8; Върба 4, 5, 3; Здравец 1, 5, 7, 16, 13, 8, 17, 18; Иван Китанов 14, 49, 24, 33, 47, 20, 26, 29, 8, 39, 41, 12, 31, 43, 23, 22, 18, 25, 35, 16, 45, 27, 13, 9, 15, 1, 2, 5, 3, 7, 11; Иглика 5, 3; Инженер Сотиров 18, 14, 2, 3, 1, 9, 25, 10, 6, 5, 12, 89, 29, 35, 51, 62, 52, 78, 88, 90, 107, 109, 92, 31, 49, 22, 60, 83, 58, 81, 80, 36, 42, 37, 1, 100, 48, 57, Павилион, 110, 94, 50, 30, 24, 101, 63, 68, 32, 91, 141, 53, 93, 70, 85, 71, 67, 61, 69, 77, 3, 74, 76, 105, 86, 39, 43, 95, 79, 56, 66, 28, 65, 72, 54, 75, 111, 59, 84, 99, Хранителни стоки, 46, 17, 38, 47, 103, 34, 26, 119, 124, 143, 115, 112, 137, 123, 110, 113, 98, 122, 149, 20, 106, 116, 118, 102, 125, 121, 114, 104, 128, 120, 117, 141, 132, 139; Кокиче 6, 5; Липа 3, 5, 1; Мали Полич 3, 5, 2, 1; Махала Миндела Винарска Изба; Милатково 17, 3, 14, 4, 13, 12, 11, 25, 15, 1, 19 Вила, 2, 8, 9, 6, 7, 23, 21; Момина Сълза 3; Никола Дамянов 7, 1, 4, 17, 6, 19, 8, 2; Отец Паисий 3, 5, 9, 7, 17, 13, 21, 4, 10, 12, 2, 8, 6, 19, 14, 1, 5; Рила планина 37, 12, 11, 15, 7, 10, 21, 20, 1, 13, 4, 3, 26, 27, 35, 2, 31, 19, 17, 14, 28, 5, 16, 23, 32; Свети Иван Рилски 34, 11, 30, 15, 16, 7, 19, 22, 13, 20, 1, 18, 17, 8, 3, 10, 9; Селище 10, 7, 5, 1, 16, 3; Симеон Заров 16, 21, 27, 41, 29, 31, 33, 23, 37, 9, 7, 1, 3, 6, 2, 19, 43, 4, 39, 17, 18, 15; УПИ-VIIі-361, Кв. 15 Христо Ботев 1, 16, 6, 19, 11, 12, 24, 28, 21, 3, 18, 17, 10, 26, 4, 13, 20, 9, 22, 15, 14, 5, 7; СоповоНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Каменик ВилаНа 22.06.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Блажиево Васил Левски 105, 76, 99, 113, 79, 58, 55, 75, 57, 65, 81, 72, 67, 71, 97, 86, 74, 64, 91, 92, 89, 95, 62, 111, 66, Скз Блажиево, 80, 84, 109, 60, 107, 59, 90, 88, 103, 70, 69, 83, 63, 93, 85, 56, 61, 96, 51, 82, 101, 78, 26, 94, 38, 52, 7, 28, 1, 23, 46, 44, 3, 35, 40, 43, 45, 29, 33, 53, 5, 24, 30, 9, 18, 25, 8, 36, 16, 50, 19, 48, 11, 42, 22, 12, 27, 13, 37, 6, 39, 21; Демокрация 42, 28, Свинарник, 14, Ферма, 78, 25, 2, 3, 5, 20, 73, 41, 84, 10, 46, 28, 42, 14, 16, 20, 22, 17, 33, 43, 76, 5, 29, 9, 45, 44, 39, 86, 40, 31, 26, 11, 82, 67, 38, 71, 30, 69, 13, 7, 27, 18, 24, 80, 37, 3, 75; Залез 4, 2; Изгрев 11, 1, 2, 7, 5, 8, 3, 12, 6, 4; Китка 2, 3, 1, 4; Минзухар 5, 4, 2, 1; Пламък 2, 4; Св. Иван Рилски 42, 82, 102, 66, 37, 72, 91, 57, 68, 78, 62, 59, 64, 75, 65, 88, 63, 53, 77, 76, 94, 79, 4, 96, 84, 93, 98, 73, 54, 86, 40, 80, 70, 17, 18, 29, 22, 7, 16, 83, 19, 30, 79, 26, 81, 2, 4, 40, 28, 56, 15, 3А, 38, 6, 21, 63, 14, 20, 9, 42, 58, 3, 39, 37, 33, 31, 25, 34, 1, 36; Стопански двор 23, Постройка, Обор; Теменуга 13, 8, 9, 7, 3, 11, 42, 1, 10, 15, 17; УПИ - V-77, Кв. 11 ХII, Кв. 22 Хаджи Димитър 2, 1, 3, 6, 7, 4, 9, 11, 5, 13; Христо Ботев 4, 47, 27, 9, 33, 49, 1, 45, 25, 23, 31, 35, 34, 39, 4, 21, 41, 5, 51, 37, 29, 2, 11, 75, 6, 55, 89, 77, 65, 71, 59, 61, 69, 81, 63, 67, 53, 73, 57, 79Б, 79; Цар Борис 19, 50, 9, 28, 27, 24, 1, 62, 25, 3, 44, 32, 54, 31, 36, 23, 11, 60, 33, 38, 35, 17, 48, 21, 10, 56, 13, 52, 29, 15, 42, 58, 61; Модулна Автоматична станция; Бобошево; 14532. 040. 017 XIII-591 Кв. 65 Александър Стамболийски 11, 10, 31, 8А, 32, 24, 6, 59А, 37, 13, 21, 18, 16, 49, 57, 25, 26, 27, 28, 2, 29, 35, 17, 12, 7, 33, 39, 23, 55, 45, 39; Алекси Величков 2, 12, 6, 11, 1, 10, 13, 3, 5, 2, 17, 8, 15, 23, 21, 27, 14, 16, 7; Ал. Константинов 22, 1, 3, 5, 6, 6 2, 2, 8; Ал. Шиников 7, 9, 3, 1; Батак 1, 8, 2, 3, 3А, 10, 5, 7, 4, 12; Божур 6, 1; Бор 13, 1, 11, 7, 9, 5, 4, 10, 12, 3; Братя Д. и К. Миладинови 15, 3А, 12, 10, 16, 13, 4, 6, 5, 7, 11, 8, 19, 2, 69, 14, 27, 26, 19; Васил Левски 2, 24, 45, 14, 47, 29, 12, 13, 8, 5, 45, 37, 31, 22, 17, 21, 6, 24, 28, 3, 7, 2, 19, 4, 35, 26, 39, 15, 23, 16, 14, 33, 41, 11, 27, 18, 1, 25, 9; Върба 19, 7, 6, 17, 11, 15, 10, 13, 8, 5, 7; Гагарин 3, 2, 19, 13, 10, 4, 6, 1, 11, 17, 5, 8; Георги Зограф Бобошевски 3, 2, 4; Георги С. Раковски 5, 1, 23, 13, 12, 25, 10, 8, 2, 16, 6, 14, 11, 21, 15, 9, 4, 17, 7, 19, 3, 27, 58, 61, 91, 85, 81, 93, 84, 89, 86, 76, 74, 88, 83, 78, 80, 79, 77, 58, 62, 70, 68, 60, 73, 71, 66, 75, 81, 69, 63, 36, 32, 24, 41, 49, 37, 38, 33, 29, 50, 18, 42, 61, 46, 45, 44, 34, 26, 47, 55, 30, 67, 56, 54, 39, 65, 22, 16, 43, 40, 51, 35, 31, 14, 48, 20; Герена 13, 20, 24, 4А, 11, 12, 9, 8, 10, 1, 18, 14, 22, 4, 16, 3; Детелина 5, 1, 4, 2, 3; Домокрайска 12, 26, 2, 1, 16, 3, 24, 8, 30, 6, 28, 17; Д-р Стефан Волев 1, 2; Еделвайс 2, 12, 6, 10, 3, 8, 9, 12, 1, 4, 2; Единство 5, 9, 7, 3, 1, 20, 16; Ела 1, Вила, 5, 14, 9, 16, 12, 10, 4, 8, 6, 10, 5; ЖП Гара Мелница; Заводска 9, 5, 7, 14, 3; Здравец 14, 12, 8, 18, 7, 16, 11, 10, 15, 5, 23, 3, 4, 2, 13, 19, 9; Зора 11, 4, 2, 9, 5, 1, 6, 8, 7; Иван Кепов 3, 3, 3, 3, 3, 3, 17, 10, 3, 7, 29, 14, 21, 37, 19, 6, 16, 28, 31, 20, 41, 1, 24, 35, 8 Вила, 8, 26, 22, 12, 5, 2, 13, 25, 23, 15, 18, 30, 33, 39, 27, 4; Иван Попмихайлов 3, 8, 12, 9, 10, 6, 14, 11, 5, 2; Иглика 1, 2; Изгрев 26, 20, 8, 7, 18, 5, 9, 3, 13, 12, 16, 10, 7, 2, 1, 7, 4, 1, 5; Кирил и Методий 1, 5, 7, 11, 3, 9, 11; Крайречна 11, 5, 3, 1, 9; Лале 2, 4, 1, 10, 18, 8, 9, 20, 17, 30, 13, 15, 28, 12, 11, 24, 22, 6, 19; Липа 9, 12, 14, 15, 7, 16, 5, 17, 4, 11, 20, 1, 21, 3, 18; Ловна Среща 2, 3, 4; Лоза 2, 1; Местност Галенковци Вила, Къща; Местност Герена Помпа, Фургон; Местност Друма Местност Затона Помпена станция, Помпена Станиция 1; Местност Кощанево Гатер, Дървод. Цех; Местност Липовица Почивна станция; Местност Манастира 1, Хижа Яна, Твр-Бобошево; Местност Миладин Къща; Местност Мърдище Вила, Фургон; Местност Секелица 3; Местност Тупузица Помпа; Момина Сълза 16, 18, 20, 7, 9, 1, 22, 6, 3, 10, 5, 14, 13, 12, 2, 15; Морава 21, 10, 16, 23, 4, 14, 12, 1, 1; М. Турсуно ПИ № 135017 Никифор Бибин 13, 17, 9, 3, 11, 8, 7, 14, 4, 10, 2, 1, 6, 12, 19, 15, 16; Никола Вапцаров 11, 4, 7, 9, 2, 8, 5, 1, 3; Николай Поп Величков 4; Околище 9, 15, 1, 3, 11, 5, 7, 13; Опълченска 7, 8, 10, 15, 6, 9, 3А, 3, 2, 15, 4, 13, 1, 5; Отец Паисий 11, 3, 4, 7, 9, 25, 13; Пейо Яворов 4; Пирин 2, 4, 3, 6, 10, 1, 7, 8, 9; Пламък 20, 15, 11, 18, 13; път 104 пътен Възел Бобошево Роза 3, 7, 25, 1, 9, 17, 8, 13, 4, 7, 11; Руен 6, 3, 1, 4, 2; Самуил 4, 2; Свети Иван Рилски 67, 57, 37, 52, 71, 46, 36, 43, 63, 29, 51, 23, 48, 40, 25, 59, 26, 55, 33, 69, 27, 53, 38, 28, 11, 20, 50, 18, 39, 61, 31, 77, 94, 88, 60А, 89, 100, 68, 99, 75, 1, 83, 63, 72, 6, 64, 98, 87, 54А, 86, 91, 62 1, 66, 79, 81, 103, 70, 85, 77А, 84, 80, 82, 54, 103 Скз Бобошево, 96, 56, 2, 109, 107, 78, 101, 60, 62, 7, 4, 8, 12, 21, 10, 3, 17, 6, 15, 2, 16, 1, 19, 5, 13, 11; Свети Илия 1, 4, 3; Свобода 4, 5, 9, 11, 1, 7, 3, 2; Силистра 2, 1, 5; Сотир Бранков 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 7, 1; Софроний Врачански 2, 4; Спартак 8, 6, 18, 10, 12, Помпа; Спортист 2, 4, 3, 12, 1; Стефан Караджа 16, 12, 2, 6, 3, 14, 18, 9, 11, 26, 3, 24, 7, 28, 30; Струма 6, 4, 8, 12, 14, 10, 5, 6, 5; Сълза 14, 10, 12, 8, 9, 11, 20, 15, 16, 19, 21, 3, 5, 1; Теменуга 2, 5, 1, 3; Тиха Струма 9, 2, 10, 1, 11, 6, 8, 3, 4; Тодор Каблешков 6, 4, 8, 1, 2, 10; Топола 14; Фильовица 7, 3; Христо Бачев 2; Христо Ботев 4, 5, 2, 1, 34, 32, 37, 2, 6, 48, 22, 9, 8, 19, 31, 25, 41, 27, 44, 29, 26, 38, 18, 21, 10, 20, 24, 30, 12, 13, 15, 3, 36, 17, 5, 7, 4, 14, 11; Цар Борис 1, 7, 5, 9, 3; Череша 3, 5, 7, 2, 1, 8, 9; Явор 3, 2; ПИ 003003, Местност Околище; Висока Могила; Мильов рид Мильов рид; Вуково; 087040 12351. 153. 0030; Грамаде, Общ. Дупница; Іх - 136, Кв. 18; Доброво; Vі-293, Кв. 20; Дупница; Местност Мело Вила; Каменик; Вила; Рила; ПИ 000350; Скрино; 116 Вила; Слатино, Общ. Бобошево; Лоза 13; Местност Слатинско Ханче Магазин, Автоморга, Бил Борд; Цар Борис 34; Смочево; 048014 Асен Илиев 2, 1; Бежбунар 4, 10, 20, 1А, 22, 11, 5, 12, 15, 8, 6, 2, 16, 1; Бор 1, 3; Бреза 2, 4; Васил Левски 22, 11, 14, 4, 12, 10, 6, 13, 7, 1, 5, 20, 9, 8; Върба 4, 5, 3; Здравец 1, 5, 7, 16, 13, 8, 17, 18; Иван Китанов 14, 49, 24, 33, 47, 20, 26, 29, 8, 39, 41, 12, 31, 43, 23, 22, 18, 25, 35, 16, 45, 27, 13, 9, 15, 1, 2, 5, 3, 7, 11; Иглика 5, 3; Инженер Сотиров 18, 14, 2, 3, 1, 9, 25, 10, 6, 5, 12, 89, 29, 35, 51, 62, 52, 78, 88, 90, 107, 109, 92, 31, 49, 22, 60, 83, 58, 81, 80, 36, 42, 37, 1, 100, 48, 57, Павилион, 110, 94, 50, 30, 24, 101, 63, 68, 32, 91, 141, 53, 93, 70, 85, 71, 67, 61, 69, 77, 3, 74, 76, 105, 86, 39, 43, 95, 79, 56, 66, 28, 65, 72, 54, 75, 111, 59, 84, 99, Хранителни стоки, 46, 17, 38, 47, 103, 34, 26, 119, 124, 143, 115, 112, 137, 123, 110, 113, 98, 122, 149, 20, 106, 116, 118, 102, 125, 121, 114, 104, 128, 120, 117, 141, 132, 139; Кокиче 6, 5; Липа 3, 5, 1; Мали Полич 3, 5, 2, 1; Махала Миндела Винарска Изба; Милатково 17, 3, 14, 4, 13, 12, 11, 25, 15, 1, 19 Вила, 2, 8, 9, 6, 7, 23, 21; Момина Сълза 3; Никола Дамянов 7, 1, 4, 17, 6, 19, 8, 2; Отец Паисий 3, 5, 9, 7, 17, 13, 21, 4, 10, 12, 2, 8, 6, 19, 14, 1, 5; Рила планина 37, 12, 11, 15, 7, 10, 21, 20, 1, 13, 4, 3, 26, 27, 35, 2, 31, 19, 17, 14, 28, 5, 16, 23, 32; Свети Иван Рилски 34, 11, 30, 15, 16, 7, 19, 22, 13, 20, 1, 18, 17, 8, 3, 10, 9; Селище 10, 7, 5, 1, 16, 3; Симеон Заров 16, 21, 27, 41, 29, 31, 33, 23, 37, 9, 7, 1, 3, 6, 2, 19, 43, 4, 39, 17, 18, 15; УПИ-VIIі-361, Кв. 15 Христо Ботев 1, 16, 6, 19, 11, 12, 24, 28, 21, 3, 18, 17, 10, 26, 4, 13, 20, 9, 22, 15, 14, 5, 7; Сопово - по искане на "ЕСО" ЕАД.На 22.06.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Блажиево Васил Левски 105, 76, 99, 113, 79, 58, 55, 75, 57, 65, 81, 72, 67, 71, 97, 86, 74, 64, 91, 92, 89, 95, 62, 111, 66, Скз Блажиево, 80, 84, 109, 60, 107, 59, 90, 88, 103, 70, 69, 83, 63, 93, 85, 56, 61, 96, 51, 82, 101, 78, 26, 94, 38, 52, 7, 28, 1, 23, 46, 44, 3, 35, 40, 43, 45, 29, 33, 53, 5, 24, 30, 9, 18, 25, 8, 36, 16, 50, 19, 48, 11, 42, 22, 12, 27, 13, 37, 6, 39, 21; Демокрация 42, 28, Свинарник, 14, Ферма, 78, 25, 2, 3, 5, 20, 73, 41, 84, 10, 46, 28, 42, 14, 16, 20, 22, 17, 33, 43, 76, 5, 29, 9, 45, 44, 39, 86, 40, 31, 26, 11, 82, 67, 38, 71, 30, 69, 13, 7, 27, 18, 24, 80, 37, 3, 75; Залез 4, 2; Изгрев 11, 1, 2, 7, 5, 8, 3, 12, 6, 4; Китка 2, 3, 1, 4; Минзухар 5, 4, 2, 1; Пламък 2, 4; Св. Иван Рилски 42, 82, 102, 66, 37, 72, 91, 57, 68, 78, 62, 59, 64, 75, 65, 88, 63, 53, 77, 76, 94, 79, 4, 96, 84, 93, 98, 73, 54, 86, 40, 80, 70, 17, 18, 29, 22, 7, 16, 83, 19, 30, 79, 26, 81, 2, 4, 40, 28, 56, 15, 3А, 38, 6, 21, 63, 14, 20, 9, 42, 58, 3, 39, 37, 33, 31, 25, 34, 1, 36; Стопански двор 23, Постройка, Обор; Теменуга 13, 8, 9, 7, 3, 11, 42, 1, 10, 15, 17; УПИ - V-77, Кв. 11 ХII, Кв. 22 Хаджи Димитър 2, 1, 3, 6, 7, 4, 9, 11, 5, 13; Христо Ботев 4, 47, 27, 9, 33, 49, 1, 45, 25, 23, 31, 35, 34, 39, 4, 21, 41, 5, 51, 37, 29, 2, 11, 75, 6, 55, 89, 77, 65, 71, 59, 61, 69, 81, 63, 67, 53, 73, 57, 79Б, 79; Цар Борис 19, 50, 9, 28, 27, 24, 1, 62, 25, 3, 44, 32, 54, 31, 36, 23, 11, 60, 33, 38, 35, 17, 48, 21, 10, 56, 13, 52, 29, 15, 42, 58, 61; Модулна Автоматична станция; Бобошево; 14532. 040. 017 XIII-591 Кв. 65 Александър Стамболийски 11, 10, 31, 8А, 32, 24, 6, 59А, 37, 13, 21, 18, 16, 49, 57, 25, 26, 27, 28, 2, 29, 35, 17, 12, 7, 33, 39, 23, 55, 45, 39; Алекси Величков 2, 12, 6, 11, 1, 10, 13, 3, 5, 2, 17, 8, 15, 23, 21, 27, 14, 16, 7; Ал. Константинов 22, 1, 3, 5, 6, 6 2, 2, 8; Ал. Шиников 7, 9, 3, 1; Батак 1, 8, 2, 3, 3А, 10, 5, 7, 4, 12; Божур 6, 1; Бор 13, 1, 11, 7, 9, 5, 4, 10, 12, 3; Братя Д. и К. Миладинови 15, 3А, 12, 10, 16, 13, 4, 6, 5, 7, 11, 8, 19, 2, 69, 14, 27, 26, 19; Васил Левски 2, 24, 45, 14, 47, 29, 12, 13, 8, 5, 45, 37, 31, 22, 17, 21, 6, 24, 28, 3, 7, 2, 19, 4, 35, 26, 39, 15, 23, 16, 14, 33, 41, 11, 27, 18, 1, 25, 9; Върба 19, 7, 6, 17, 11, 15, 10, 13, 8, 5, 7; Гагарин 3, 2, 19, 13, 10, 4, 6, 1, 11, 17, 5, 8; Георги Зограф Бобошевски 3, 2, 4; Георги С. Раковски 5, 1, 23, 13, 12, 25, 10, 8, 2, 16, 6, 14, 11, 21, 15, 9, 4, 17, 7, 19, 3, 27, 58, 61, 91, 85, 81, 93, 84, 89, 86, 76, 74, 88, 83, 78, 80, 79, 77, 58, 62, 70, 68, 60, 73, 71, 66, 75, 81, 69, 63, 36, 32, 24, 41, 49, 37, 38, 33, 29, 50, 18, 42, 61, 46, 45, 44, 34, 26, 47, 55, 30, 67, 56, 54, 39, 65, 22, 16, 43, 40, 51, 35, 31, 14, 48, 20; Герена 13, 20, 24, 4А, 11, 12, 9, 8, 10, 1, 18, 14, 22, 4, 16, 3; Детелина 5, 1, 4, 2, 3; Домокрайска 12, 26, 2, 1, 16, 3, 24, 8, 30, 6, 28, 17; Д-р Стефан Волев 1, 2; Еделвайс 2, 12, 6, 10, 3, 8, 9, 12, 1, 4, 2; Единство 5, 9, 7, 3, 1, 20, 16; Ела 1, Вила, 5, 14, 9, 16, 12, 10, 4, 8, 6, 10, 5; ЖП Гара Мелница; Заводска 9, 5, 7, 14, 3; Здравец 14, 12, 8, 18, 7, 16, 11, 10, 15, 5, 23, 3, 4, 2, 13, 19, 9; Зора 11, 4, 2, 9, 5, 1, 6, 8, 7; Иван Кепов 3, 3, 3, 3, 3, 3, 17, 10, 3, 7, 29, 14, 21, 37, 19, 6, 16, 28, 31, 20, 41, 1, 24, 35, 8 Вила, 8, 26, 22, 12, 5, 2, 13, 25, 23, 15, 18, 30, 33, 39, 27, 4; Иван Попмихайлов 3, 8, 12, 9, 10, 6, 14, 11, 5, 2; Иглика 1, 2; Изгрев 26, 20, 8, 7, 18, 5, 9, 3, 13, 12, 16, 10, 7, 2, 1, 7, 4, 1, 5; Кирил и Методий 1, 5, 7, 11, 3, 9, 11; Крайречна 11, 5, 3, 1, 9; Лале 2, 4, 1, 10, 18, 8, 9, 20, 17, 30, 13, 15, 28, 12, 11, 24, 22, 6, 19; Липа 9, 12, 14, 15, 7, 16, 5, 17, 4, 11, 20, 1, 21, 3, 18; Ловна Среща 2, 3, 4; Лоза 2, 1; Местност Галенковци Вила, Къща; Местност Герена Помпа, Фургон; Местност Друма Местност Затона Помпена станция, Помпена Станиция 1; Местност Кощанево Гатер, Дървод. Цех; Местност Липовица Почивна станция; Местност Манастира 1, Хижа Яна, Твр-Бобошево; Местност Миладин Къща; Местност Мърдище Вила, Фургон; Местност Секелица 3; Местност Тупузица Помпа; Момина Сълза 16, 18, 20, 7, 9, 1, 22, 6, 3, 10, 5, 14, 13, 12, 2, 15; Морава 21, 10, 16, 23, 4, 14, 12, 1, 1; М. Турсуно ПИ № 135017 Никифор Бибин 13, 17, 9, 3, 11, 8, 7, 14, 4, 10, 2, 1, 6, 12, 19, 15, 16; Никола Вапцаров 11, 4, 7, 9, 2, 8, 5, 1, 3; Николай Поп Величков 4; Околище 9, 15, 1, 3, 11, 5, 7, 13; Опълченска 7, 8, 10, 15, 6, 9, 3А, 3, 2, 15, 4, 13, 1, 5; Отец Паисий 11, 3, 4, 7, 9, 25, 13; Пейо Яворов 4; Пирин 2, 4, 3, 6, 10, 1, 7, 8, 9; Пламък 20, 15, 11, 18, 13; път 104 пътен Възел Бобошево Роза 3, 7, 25, 1, 9, 17, 8, 13, 4, 7, 11; Руен 6, 3, 1, 4, 2; Самуил 4, 2; Свети Иван Рилски 67, 57, 37, 52, 71, 46, 36, 43, 63, 29, 51, 23, 48, 40, 25, 59, 26, 55, 33, 69, 27, 53, 38, 28, 11, 20, 50, 18, 39, 61, 31, 77, 94, 88, 60А, 89, 100, 68, 99, 75, 1, 83, 63, 72, 6, 64, 98, 87, 54А, 86, 91, 62 1, 66, 79, 81, 103, 70, 85, 77А, 84, 80, 82, 54, 103 Скз Бобошево, 96, 56, 2, 109, 107, 78, 101, 60, 62, 7, 4, 8, 12, 21, 10, 3, 17, 6, 15, 2, 16, 1, 19, 5, 13, 11; Свети Илия 1, 4, 3; Свобода 4, 5, 9, 11, 1, 7, 3, 2; Силистра 2, 1, 5; Сотир Бранков 2, 6, 10, 5, 3, 9, 8, 11, 7, 1; Софроний Врачански 2, 4; Спартак 8, 6, 18, 10, 12, Помпа; Спортист 2, 4, 3, 12, 1; Стефан Караджа 16, 12, 2, 6, 3, 14, 18, 9, 11, 26, 3, 24, 7, 28, 30; Струма 6, 4, 8, 12, 14, 10, 5, 6, 5; Сълза 14, 10, 12, 8, 9, 11, 20, 15, 16, 19, 21, 3, 5, 1; Теменуга 2, 5, 1, 3; Тиха Струма 9, 2, 10, 1, 11, 6, 8, 3, 4; Тодор Каблешков 6, 4, 8, 1, 2, 10; Топола 14; Фильовица 7, 3; Христо Бачев 2; Христо Ботев 4, 5, 2, 1, 34, 32, 37, 2, 6, 48, 22, 9, 8, 19, 31, 25, 41, 27, 44, 29, 26, 38, 18, 21, 10, 20, 24, 30, 12, 13, 15, 3, 36, 17, 5, 7, 4, 14, 11; Цар Борис 1, 7, 5, 9, 3; Череша 3, 5, 7, 2, 1, 8, 9; Явор 3, 2; ПИ 003003, Местност Околище; Висока Могила; Мильов рид Мильов рид; Вуково; 087040 12351. 153. 0030; Грамаде, Общ. Дупница; Іх - 136, Кв. 18; Доброво; Vі-293, Кв. 20; Дупница; Местност Мело Вила; Каменик; Вила; Рила; ПИ 000350; Скрино; 116 Вила; Слатино, Общ. Бобошево; Лоза 13; Местност Слатинско Ханче Магазин, Автоморга, Бил Борд; Цар Борис 34; Смочево; 048014 Асен Илиев 2, 1; Бежбунар 4, 10, 20, 1А, 22, 11, 5, 12, 15, 8, 6, 2, 16, 1; Бор 1, 3; Бреза 2, 4; Васил Левски 22, 11, 14, 4, 12, 10, 6, 13, 7, 1, 5, 20, 9, 8; Върба 4, 5, 3; Здравец 1, 5, 7, 16, 13, 8, 17, 18; Иван Китанов 14, 49, 24, 33, 47, 20, 26, 29, 8, 39, 41, 12, 31, 43, 23, 22, 18, 25, 35, 16, 45, 27, 13, 9, 15, 1, 2, 5, 3, 7, 11; Иглика 5, 3; Инженер Сотиров 18, 14, 2, 3, 1, 9, 25, 10, 6, 5, 12, 89, 29, 35, 51, 62, 52, 78, 88, 90, 107, 109, 92, 31, 49, 22, 60, 83, 58, 81, 80, 36, 42, 37, 1, 100, 48, 57, Павилион, 110, 94, 50, 30, 24, 101, 63, 68, 32, 91, 141, 53, 93, 70, 85, 71, 67, 61, 69, 77, 3, 74, 76, 105, 86, 39, 43, 95, 79, 56, 66, 28, 65, 72, 54, 75, 111, 59, 84, 99, Хранителни стоки, 46, 17, 38, 47, 103, 34, 26, 119, 124, 143, 115, 112, 137, 123, 110, 113, 98, 122, 149, 20, 106, 116, 118, 102, 125, 121, 114, 104, 128, 120, 117, 141, 132, 139; Кокиче 6, 5; Липа 3, 5, 1; Мали Полич 3, 5, 2, 1; Махала Миндела Винарска Изба; Милатково 17, 3, 14, 4, 13, 12, 11, 25, 15, 1, 19 Вила, 2, 8, 9, 6, 7, 23, 21; Момина Сълза 3; Никола Дамянов 7, 1, 4, 17, 6, 19, 8, 2; Отец Паисий 3, 5, 9, 7, 17, 13, 21, 4, 10, 12, 2, 8, 6, 19, 14, 1, 5; Рила планина 37, 12, 11, 15, 7, 10, 21, 20, 1, 13, 4, 3, 26, 27, 35, 2, 31, 19, 17, 14, 28, 5, 16, 23, 32; Свети Иван Рилски 34, 11, 30, 15, 16, 7, 19, 22, 13, 20, 1, 18, 17, 8, 3, 10, 9; Селище 10, 7, 5, 1, 16, 3; Симеон Заров 16, 21, 27, 41, 29, 31, 33, 23, 37, 9, 7, 1, 3, 6, 2, 19, 43, 4, 39, 17, 18, 15; УПИ-VIIі-361, Кв. 15 Христо Ботев 1, 16, 6, 19, 11, 12, 24, 28, 21, 3, 18, 17, 10, 26, 4, 13, 20, 9, 22, 15, 14, 5, 7; Сопово - по искане на "ЕСО" ЕАД.Община ДупницаНа 19.06.2017 г. /11:45 - 12:00 ч./ - Гюргево 2; Дупница; 68789. 21. 19 87727, 16, 179 Джерман Къща; Дренски рид Вила; Извън регулация Изгрев 5; Каваклия 88; М. Динката Местност Барактарица Автокъща; Местност Драгоина Могила Къща; Местност Дренски рид Вила; Орлинска 104; Отец Атанасий Чолаков 4; Отовица 83; Разметаница Гараж; Самоковско шосе Изход Самоков, 10, 8, Вила, 25, 5, 32, 30, 2, 2, 20, 14, 4, 21; Самораново Пром. Зона Бет. Възел; Саморанска 80, 58, 66, 13, 36, 23, 84, 68, 48, 54, 15, 25, 46, 44, 1, 13 А, 42, 7, 72, 40, 70, 19, 56, 38, 78, 37, 31, 27, 17, 52, 62, 34, 80, 35, 28, 30, 39, 50, 32, 9, 60, 33, 13, 80, 82, 80, 39, 35, 33; Софийско шосе 2; Стръмна 5; Крайници; 39339. 117. 68 39339. 142. 19 Александър Димитров 19, 23, 2, 10, 13, 6, 11, 1, 17, 4, 21; Александър Стамболийски 1, 1, 5, 2, 9, 7, 3, 4, 11; Андрей Жданов 17, 8, 5, 9, 15, 18, 12, 13, 11, 1, 16, 2, 7, 20, 4, 3, 14, 6; Априлско Въстание 3, 8, 2, 4, 1, 6; Арда 2, 17, 5, 13, 7, 6, 12, 11, 4, 9, 15, 8, 1; Асен Златаров 3, 4, 5, 6, 11, 9, 1; Баба Е Механджийска 31, 34, 42, 21, 38, 58, 11, 50, 44, 18, 13, 32, 48, 29, 33, 25, 26, 35, 39, 27, 12, 30, 41, 23, 52, 24, 22, 37, 46, 43, 36, 6, 7, 5, 2, 6, 4, 10, 7; Баба Тонка 2, 5, 4, 1, 3, 1; Батак 2, 3; Бончук 1, 1, 11, 10, 2, 1; Бузлуджа 4, 2, 1, 5, 7; Васил Демиревски 4, 12, 14, 10, 12, 3, 1, 6, 5, 16, 7, 2, 11, 4, 9, 8; Васил Коларов 6, 4, 1, 2, 11, 5, 9, 20, 18, 12, 7, 8; Васил Левски 2 Магазин, 2 Магазин, 2 Магазин, 11, 36, 2, 7, 9, 3, 1, 2 Магазин, 19, 18, 22, 15, 28, 17, 13, 14, 26, 30, 32, 38, 48, 23, 36, 46, 34, 42, 44, 40, 26; Васко Манолов 5, 2, 4, 3, 15, 17, 8, 9, 7, 13, 12, 6, 11, 10; Верила 20, № 63, 1, 7, 2, 3, 22, 9, 20, 52, 44, 25, 1, 23, 30, 29, 45, 46, 53, 24, 13, 20, 21, 22, 27, 16, 48, 3А, 40, 12, 26, 33, 10, 41, 55, 14, 42, 36, 31, 32, 19, 34, 28, 57, 11, 38, 37; Волга 2, 1, 3, 4; Възраждане 6, 10, 8, 4, 1, 2, 5, 13, 3, 7, 9, 15, 6; Генерал Заимов 8, 9, 10, 9, 11, 7, 8, 5, 1, 3, 2, 4, 6; Гео Милев 5, 2, 3, 1, 9, 4, 8, 6, 7; Георги Бенковски 1, 10, 8, 5, 4, 2, 3, 6; Георги Раковски 5, 7, 4, 4, 20, 10, 3А, 6, 11А, 9, 11, 26, 2, 12А, 15, 32, 12, 8, 4, 34, 17, 1, 10; Гергана 9, 4, 3, 5, 7; Джубрена 18, 21, 17, 56, 3, 9, 24, 20, 16, 1, 14, 7, 12, 22, 10, 13, 5, 15, 2, 4, 6; Димчо Дебелянов 1, 42, 48, 18, 21, 50, 15, 23, 2, 24, 8, 30, 3, 9, 20, 1, 4, 16, 10, 14, 26, 6, 7, 22, 11, 5; Добри Чинтулов 4, 5, 2, 12, 3; Дунав 4, 13, 8, 6, 2, 15; Дупнишка комуна 1, 6, 3, 12, 11, 2, 16, 7, 9, 14, 15, 20, 10, 13, 4, 18, 8, 5, 53, 24, 42, 26, 17, 33, 45, 19, 40, 49, 27, 48, 34, 46, 44, 52, 21, 41, 31, 43, 25, 22, 35, 29, 36, 28, 38, 39, 30, 51, 20, 23, 37, 33; Еделвайс 10, 5, 11, 15, 18, 10, 6, 7, 18 А, 22, 2, 1, 8, 26, 16, 13, 12; Жабокрек 16, 10, 4, 5, 3, 1, 8, 2, 12, 6, 14, 1; Захари Стоянов 10, 13, 39, 5, 2, 4, 9, 1, 6, 18, 12, 19, 7, 8, 55, 57, 59А, 71, 29, 53А, 65, 39, 12А, 63, 61, 12, 51, 45, 45А, 37, 33, Къща, 31, 59, 54, 31А, 61А, 23, 49, 43, 35, 9; Здравец 18, 20, 1, 6, 16, 12, 22, 28, 4, 10, 26, 8, 2, 14; Ивайло 14, 8, 6, 12, 7, 3, 11, 5, 10, 9, 4, 2, 19, 10; Иван Вазов 7, 39, 43, 37, 40, 46, 41, 45, 38, 42, 36, 13, 11, 10, 18, 15, 8, 29, 1, 21, 4, 35, 33, 20, 16, 23, 6, 3, 25, 9, 30, 28, 17, 22, 26, 32, 19, 31, 12, 7, 5, 34; Йордан долдуров 14, 9, 3, 4, 8, 7, 5, 6, 11, 1, 13, 10, 2, 12, 14, 17, 9; Йорданка Николова 4, 2, 8, 12, 11, 1, 6, 7, 10, 5, 9, 3; Кирил и Методий 7, 6, 8, 10, 11, 4, 12, 2, 1, 3; Кирил Овчарченски Автоработилница, 17, 11, 15, 18, 3, 13, 9, 10, 14, 1; Климент Охридски 10, 12, 6, 2, 1; Кокиче 7, 5, 8, 6, 7, 4, 1, 4, 2; Костадин Чорбаджийски 21, 14, 9, 16, 6, 19, 10, 15, 12, 5, 8, 2, 1, 7, 4, 17, 3, 23, 11, 13; Крайречна 28, Къща, 16, 1, 8, 20, 18; Любен Каравелов 4, 4, 10, 6, 5, 2, 3, 11, 9, 8, 7, 10; Максим Горки 1, 2; Малчика 10, 23, 2, 4, 21, 8, 9; Мара Петлякова 4, 1, 5, 3, 9, 15, 19, 6, 7, 17, 21, 20, 14, 10; Местност Гугугица Бунгало; Младост 5, 12, 11, 21, 12, 9, 23, 14, 13, 5, 1, 15, 10, 2, 25, 3, 6, 4, 17, 8, 29, 19, 27; Неофит Рилски 2, 2, 1; Одрин 6, 2; Осми Март 17, 15, 8, 9, 16, 5, 14, 10, 18, 6, 12, 3, 13, 1, 2; Отец Паисий 1, 7, 2, 6, 5, 4; Паисий Хилендарски 6, 10, 12, 3, 4, 8, 2, 20, 15, 3, 23, 26, 12, 17, 28, 21, 32, 30, 22, 19, 16, 9, 11, 24, 14; Панайот Волов 16, 6, 3; Пейо Яворов 11, 3, 9, 15, 13; Петко Славейков 14, 6, 1, 12, 9, 10, 8, 3, 2, 4, 26, 15, 17, 28, 20, 13; Пролетарска 6, 3, 19, 1, 9, 5, 15, 11, 13, 17, 7; Райко Даскалов 6, 8, 12, 1, 5, 10, 2; Рила 6, 7, 2, 5, 11, 1, 3, 4, 12, № 9, 8, 10; Самуил 3, 1, 10, 4; Солун 4, 6, 15, 2, 8; Ст. Димитров 16, 6, 1, 13, 10, 11, 14, 7, 9, 8, 4, 12, 2; Стопански двор Скз Крайници, Автоработилница, Работилница, Склад, сграда, Свинеферма, Фуражно Кухня, Автосервиз, Склад, Работилница; Стоян Лудев 12, 10, 5, 8, 3, 16, 14, 6, 1, 4; Трети Гв. Полк 15, 38, 9, 99, 76, 70, 90, 66, 101, 81, 77, 85, 83, 82, 74, 72, 62, 88, 87, 91, 93, 79, 80, 64, 97, 84, 86, 68, 95, 89, 22, 29, 52, 43, 41, 18, 40, 35, 45, 39, 33, 49, 31, 37, 42, 25, 36, 34, 6, 13, 30, 5, 22, 40, 21, 26, 19, 17, 8, 10, 27, 16, 2, 12, 3, 11, 7, 24, 20, 14, 28, 15, 9, 18, 57, 56, 61, 11, 55, 69, 44, 75, 54, 36, 1, 58, 48, 65, 59, 73, 53, 63, 38, 49, 47, 51, 67, 43, 71, 40, 97; Хаджи Димитър 1, 7, 1, 4, 6, 2; Хан Аспарух 2, 3, 6, 5, 4; Христо Ботев 1, 12, 3, 2, 9, 11, 3, 33; Христо Механджийски 1, 2, 6, 9, 4, 7, 13, 10, 11, 8, 12, 3, 15, 21, 19, 16, 22, 17, 20, 5; Чаталджа 10, 4, 3, 16, 1, 4А, 67, 5, 14, 18, 9, 7, 11, 6, 69; Черно Море 2, 8, 6, 4, 5, 1, 3, 7, 9; Яне Сандански 7, 5, 2, 4, 13, 11, 15, 10, 8, 1, 3, 6, 6; Черква, УПИ 39339. 502. 177. 1, Кв. 1, Хангар; Самораново; Митко Палаузов Саморанска 80; Сапарева баня; 65365. 46. 10 XV-2268, Кв. 44 Албена 1, 1; Александър Стамболийски 22, 21, 15, 18, 16, 17, 20, 24, 25, 18; Болярица 11, 2, 3, 11, 10, 4, 5, 7, 6, 8; Бор 2; Валявица 16, 8; Васил Петлешков 11, 7; Верила 2, 4, 11, 10, 7, 8, 9, 1, 5, 14; Веслец 26; Вихрен 28, 22, 42, 44, 24, 32, 23, 20, 30, 532, 17, 13, 532, 7, 6, 10А, 1, 9, 8, 10, 4, 20, 2, 14, 5, 13; Волов 1, Гатер; Германея 16, 1, 14, 1, 1, 1; Джерман 40, 35, 39, 24, 28, 27, 33, 44, 26, 18, 30, 41, 47, 45, 36, 32, 43, 63, 65, 52; Джуганица 10, 1, 9; Димитър Чучуганов 11; Иван Вазов 77, 23, 85, 48, 30А, 49, 51, 65, 30, 81, 46, 47, 71, 63, 44, 32, 52, 73, 69, 55, 79, 53, 61, 45, 77, 28, 61А, 67, 59, 36, 34, 40, 57, 75, 33, 25, 29, 20, 22, 41, 27, 43; Иван Рилски 5; Йордан Михайлов 5, 3; Йордан Попмихайлов 12; Кирил и Методи 2, 5, 8, 3, 9, 12, 6, 10, 1, 4, 11; Коста Петров 3; Лакатница 12, 7, 9, 17, 6, 23, 19, 15, 3, 7, 2, 1, 6, 4, 1; Лоза 7; Любен Каравелов 3, 1, 1, 9, 15, 13, 11, 2; Местност Бончук Бензиностанция; Местност под селото Дървод. Цех; Момина Сълза 11; Никола Вапцаров 12, 9, 11, 5, 8, 16, 7, 14, 18, 13; Отец Паисий 36, 29, 13, 56, 34, 21, 23, 44, 14, 16, 43, 37, 12, 2, 17, 51, 40, 14Б, 59, 14В, 33, 47, 30, 31, 39, 26, 55, 36, 14А, 49, 20, 42, 27; Плиска 31, 21, 30, 27, 13, 29, 28, 32, 50, 7, 19, 40, 38, 60, 17, 54, 24, 22, 44, 56, 23, 11, 18, 15, 25, 48, 42, 46; Победа 33; Пролет 5, 11, 8, 16, 10, 17, 7, 20, 14, 1, 9, 3, 13, 15; Раковски 12, 9, 10, 8, 7, 26, 3, 5, 11, 18, 14, 22, 6, 4, 16, 20, 2; Рила 6, 1, 4, 11, 2, 7, 14, 8, 9, 5, 16, 3; Св. Илия 2, 6; Синчец 9; Скобелев 7, 1, 10, 21, 11, 9, 17, 20, 14, 19, 16, 12, 18; Славяни 10; Стефан Караджа 33, 37, 20, 11, 14, 23, 38, 22, 5, 34, 42, 2, 25, 26, 7, 15, 1, 3, 21, 12, 9, 16; Стоил Косовски 5, 6, 15, 10, 2, 13, 3, 12, 4, 7, 1, 11; Стопански двор Фуражомелка, Шивашки Цех; Тинтява 1; УПИ 65365. 46. 56 Средна вода Фенерка 7, 4, 3; Хан Аспарух 3; Христо Ботев 38, 36, 44, 31, 42, 10, 8А, Бунгало, 2, 23, 39, 21, 46, 11, 20, 50, 15, 8, 19, 6; Чавдар войвода 1; Юри Гагарин 3, 4, 2, 5, 8, 6; Сапарево; 00455042 045132 І-2332, Кв. 66 X-2698 Айдарска 5, 6, 1, 4, 2, 3; Бачо Киро 1, 15, 9, 6, 23А, 2, 11, 17, 4, 18, 14, 10, 8, 19, 13, 21, 16, 12, 1; Божур 28, 14, 26, 20, 18, 32, 19, 8, 27, 7, 3, 10, 16, 21, 15, 25, 5, 1, 29, 13, 17; Бузлуджа 1, 8, 13, 26, 7, 19, 3, 6, 1, 12, 22, 11, 18, 10, 14, 2, 9, 17, 15, 24; Васил Левски Тп, 5, 11, 9, 8, 6, 1, 12, 2, 3, 18, 14, 15, 7, 13, 4, 10, 3; Венелин 31, 44, 14, 24, 34, 35, 29, 21, 42, 28, 18, 16, 33, 56, 40, 45, 27, 36, 37, 41, 32, 38, 22, 25, 23, 26, 20, 39, 31, 17, 19, 12, 15, 4, 2, 6, 8, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 9, 26; Верила 6, 2, 1, 3, 5; Витоша 16, 9, 7, 8, 1, 25, 10, 21, 12, 19, 3, 11, 23, 13, 17, 2, 4, 15, 5, 6, 14; Вражалец 2, 3, 1; Дамка 15, 6, 1, 10, Вила, 4, 13, 5А, 20, 2, 5, 11, 9, 3, 12, 8, 21, 7, 3; Иглика 1, 8, 4, 6; Извора 2, 8, 5, 6, 16, 7, 1, 14, 9, 18, 10, 4, 3; Искър 1, 5, 7, 3; Калоян 2, 1, 9, 7, 5, 3, 11; Киндо 46, 50, 25, 32, 38, 19, 21, 23, 36, 26, 31, 42, 52, 40, 28, 34, 10, 8, 3, 9, 18, 6, 1, 14, 7, 2, 11, 18, 7, 15, 13, 9; Лале 6, Бунгало, 2, 5, 3, 4, 7; Минзухар 2, 7, 3, 5; Могилата 14, 7, 8, 3, 10, 1, 6, 5, 2; Морава 7, 5, 1, 15, 14, 11, 10, 6, 13, 18, 8, 16, 12, 4, 9, 27, 36, 21, 25, 19, 34, 38, 26, 22, 30, 29, 28; Мусала 7, 4, 1, 3, 5, 6, 2, 1А; Найден Дринов 3, 1, 14, 12, 10, 2, 5, 6, 8; Никлин Камък 2, 1, 4, 3, 8, 6, 14, 12, 10; Осми Март 1; Павел Бобеков 5, 8, 2, 1, 1, 12, 15, 10, 6, 8, 7, 11, 9, 13, 4, 3, 2, 5, 14; Паисий 41, 45, 30, 43, 47, 32, 39, 37, 34, 42, 35, 34, 9, 8, 2, 14, 6, 10, 13, 3, 7, 11, 1, 12, 5, 16, 4, 17, 15, 24, 16, 25, 29, 19, 31, 28, 23; Пейо Яворов 21, 34, 19, 38, 35, 33, 51, 20, 9, 32, 45, 51А, 15, 57, 49, 25, 43, 23, 37, 17, 7, 28, 30, 69, 13, 24, № 39, 36, 8, 53, 1, 5, 29, 47, 39, 119, 103, 121, 105, 109, 107, 117, 113, 111, 77, 93, 101, 28, 78, 87, 79, 81, 97, 95, 99, 85А, 83, 89, 85, 69, 63, 55, 67, 65; Планинец 6, 14, 11, 1, 5, 8, 15, 13, 4, 16, 2, 18, 7, 3, 10, 9, 20; Райна Княгиня 2; ридо 10, 14, 12, 8, 1, 2, 6, 5, 4, 3; Ръжана 3, 12, 6, 8, 4, 1, 10, 7, 2; Седемте Рилски Езера 28, 18, 1, 20, 19, 13, 3, 12, 5, 22, 16, 24, 7, 8, 14, 6, 17, 11, 26, 18, 9; Средна Гора 1, 9, 8, 5, 2, 3, 6, 4, 7; Старио Камък 4, Каравана, 2, 1, 4; Стопански двор Фуражомелка, Стопанска Постройка, Склад, Кооперация, Хале, Бензиностанция; Струма 19, 14, 22, 15, 13, 20, 10, 16, 12, 18, 17, 1, 13, 6А, 3, 5, 8, 2, 11; Теменужка 9, 1, 6, 11, 8, 7, 4, 5; Тодор Влайков 15, 13, 2, 11, 3, 13, 7, 5, 7; Хаджи Димитър 6, 2, 1, 4; Хаджи Иван 38, 22, 16, 9, 42, 11, 33, 25, 7, 28, 35, 3, 8, 14, 13, 40, 24, 41, 19, 20, 10, 36, 23, 1, 29, 4, 26, 2, 6, 34, 27, 37, 32, 15, 30, 17, 18, 5; Хан Аспарух 21, 27, 25, 19, 31, 15, 23, 29, 4, 23, 20, 5, 11, 18, 2, 10, 3, 9, 12, 16, 14, 6; Христо Ботев 19, 15, 3, 13, 4, 11, 2, 18, 11А, 1, 5, 6, 10, 44, 43, 38, 30, 34, 54, 56, 33, 50, 37, 49, 47, 59, 35, 61, 58, 28, 52, 46, 48, 63, 42, 53, 45, 41, 60, 32, 55, 65, 51, 19, 20, 5, 12, 29, 27, 16, 24, 22, 10; Цар Асен 9, 8, 3, 6, 4; Шипка 22, 29, 22, 19, 17, 4, 33, 1, 8, 30, 5, 16, 27, 26, 9, 18, 25, 2, 3, 12, 14, 20, 10, 28, 6, 24, 13, 11, 23; Ягода 1; Вила; Червен Брег; Александър Стамболийски 4, 2, 76, 8, 6, 74, 20, 36, 28, 78, 65, 26, 76, 21, 48, 50, 57, 58, 40, 24, 17, 53Б, 68, 7, 63, 33, 41, 53, 3, 60, 25, 30, 54, 12, 62, 1, Къща, 22, 55, 5, 2, 53А, 34, 23, 56, 10, 51, 44, 72, 35, 66, 38, 45, 60А, 39, 49, 16, 31, 13, 43, 32, 1, Къща; Баба Парашкева 27, 16, 1, 18, 6, 22, 5, 26, 24, 4, 32, 29, 20, 13, 14, 19, 25, 11, 21, 15, 8, 69, 30, 12, 9, 7, 10, 34, 36, 36А, 35; Баба Тонка 3, 1, 2, 9, 12, 8, 5, 7, 11; Бачо Киро 10, 8, 19, 31, 7, 24, 27, 11, 20, 17, 25, 18, 39, 41, 35, 28, 32, 4, 22, 45, 2, 9, 6, 30, 26, 29, 37, 3, 43; Бенковски 18, 16, 22, 19, 12, 5, 14, 20; Бончук 2, 1, 10, 5, 4, 6, 3, 8, 7, 20Б, 20А, 16, 11, 9, 22, 10, 13, 18, 17; Бузлуджа 8, 1, 16, 4, 10, 6, 3, 2; Васил Демиревски 4, 7, 6, 13, 2, 1, 11, 3, 5, 15, 23, 17, 37, 33, 35, 29, 12, 39, 40, 27, 41, 25, 16, 19, 18; Васил Коларов 56, 11, 17, 8, 6, 21, 16, 31А, 18, 19, 10, 5, 12, 28, 24, 22, 14, 23, 15, 4, 52, 31А, 45, 64, 25, 32, 48, 74, 31Б, 34, 43, 70, 68, 40, 6, 62, 47, 50, 46, 29, 80, 23, 38А, 82, 66, 66А, 42, 27, 30, 72, 22, 38Б, 76, 36, 78, 39; Васил Левски 1, 2, 3, 5, 4; Верила 7, 1, 3, 5; Гагарин 12, 5, 6, 10, 7, 14, 8, 1, 2; Георги Димитров 17, 28, 30, 62, 34, 50, 18, 23, 7, 8, 10, 46, 56, 25, 36Б, 29, 20, 38, 9, 12А, 52, 58, 21, 2, 14, 40, 48, 13, 22, 19, 42, 1, 24, 26, 5, 54, 22А, 31, 12, 4, 36А, 32, 16, 60, 15, 44, 3, 92, 92, 45, 53, 51, 43, 47, 49, 55, 39, 40, 64, 76, Павилион, 33, 82, 37, 70, 72, 68, 80, 66, 88, 12, 10, 78, 86, 74, 84; Гурко 1, 3, 2, 5, 7, 6, 10, 1, 9, 12; Джубрена 6, 18, 20, 22, 27; Димитър Благоев 13, 15, 6, 56, 38, 32, 27, 21, 2, 10, 5, 11, 13, 60, 14, 12, 16, 30, 26, 25, 3, 54, 8, 23, 9, 15, 4, 18, 28, 36, 7, 19, 24, 58, 17, 22; Иван Вазов 8, 4, 3, 1, 6, 2; Йорданка Николова 20, 8, 30, 18, 1, 6А, 22, 16, 26, 4, 6Б, 2, 7, 28; Кирил и Методий 5, 2, 4, 9, 3, 7; Лиляна Димитрова 2, 1, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 7, 2, 10, 9, 13, 3, 4, 8, 6, 11, 5, 12; Максим Горки 5, 3, 20, 4, 2, 7, 1; Малчика 1, 4, 2, 6, 9, 7, 3, 5; Маршал Толбухин 6, 1, 12, 16, 20, 10, 24, 18, 22, 14; Местност Могилите Авторабот. ; Местност Рибарници Вила, Хале; Митко Палаузов 19, 27, 31Б, 33, 31А, 84, 25, 20, 35, 26, 22, 24, 16, 5, 1, 7, 4, 3, 8, 2, 16, 18, 17, 23А, 11, 13, 23, 19, 10, 21, 15, 12, 9, 14, 6, 8; Мусала 2, 4, 5, 3, 1; Никола Вапцаров 15, 9, 19, 27, 23, 17, 21, 39, 13, 37, 3, 35, 25; Оборище 1, 2, 3, 5; Общ. Дупница Опълченска 5, 6, 3, 4, 2; Партизанска 1, 3, 6, 4, 2; Пионерска 2, 17, 25, 28, 23, 24, 5, 3, 7, 12, 1, 13, 49, 33, 30, 43, 20, 9, 22, 31, 45, 15, 18, 27, 26, 10, 39, 35, 8, 37, 21, 47, 16, 29, 41, 53А, 36, 30, 44, 53, 57, 55, 49, 59, 38, 32; Плиска 3, 7, 1, 2, 4, 6, 3, 5; Райна Княгиня 30, 1, 3, 4, 7, 5, 2, 8, 6; Раковски 15, 8, 14, 10, 17, 12, 5, 1, 3, 7, 11, 6, 2, 4, 9; Рила 14, 12, 16, 10, 3, 8, 1, 4; Станке Димитров 30, 22, 28, 24, 23, 21, 14, 20, 17, 6, 7, 4, 5, 2, 15, 19, 8, 16, 12, 11, 10, 13; Стопански двор Пр. Кооп-Я; Трети Гвардейски Полк 8, 16, 12, 1, 2, 4, 5, 9, 3, 22, 20, 10, 6, 14, 7; Хаджи Димитър 2, 11, 4, 10, 5, 6, 12, 13, 9, 3, 8; Хан Аспарух 12, 10, 1, 4, 14, 16, 2; Христо Ботев 1, 12А, 15, 11, 3, 7, 17, 9, 16, 13, 6, 8, 12, 5А, 14, 10, 5, 4, 2, 18; Христо Смирненски 2, 3, 1, 4; Шипка 19, 3, 20, 30, 16, 22, 6, 8, 24, 1, 38, 36, 18, 25, 2, 21, 29, 15, 12, 34, 7, 28, 37, 31, 26, 14, 35, 27, 10, 13, 33, 9, 23, 40; 3, 1; Яхиново; 87727. 13. 18. 2 87727. 14. 69 87727. 17. 1 87727. 20. 2 87727. 203. 284 Алеко Константинов 20, 3А, 4, 1, 5А, 14, 5, 18, 8, 13, 6, 9, 12, 3, 2, 11А, 16, 24, 7, 13А, 22, 11, 26, 40А, 29, 28, 31, 36, 30, 33, 17, 37, 25, 42, 32, 21, 44, 34, 46, 40, 23, 11, 27А, 15, 38, 35, 30А; Ангел Кънчев 13, 17, 9, 6, 4А, 5, 7, 4, 2, 11, 15; Бузлуджа 30, 5, 13, 16А, 14, 6, 9, 12, 1, 7А, 3, 16, 15, 4, 10, 7, 11, 8, 18; Васил Априлов 4, 10, 1, 3, 2, 6А, 8, 5, 6; Васил Демиревски 6, 2А, 17, 14, 5, 2, 9, 3А, 21, 4, 18, 8, 10, 1, 19, 13, 12, 3, 15, 11, 7; Васил Левски 2, 30, 11, 4, 18, 6, 1, 26, 2А, 12, 16А, 24, 21, 28, 10, 4А, 22, 8, 16, 48, 17, 72, 54, 21, 15, 37, 74, 62, 13, 58, 64, 52, 13А, 35, 66, 29, 50, 23, 25А, 25, 27, 33, 19, 56, 31, 26, 56, 38, 3, 34, 9А, 11, 5, 36, 40, 34А, 48, 46, 7, 31; Генерал Гурко 41, 37, 43, 19А, 11, 1, 25, 29, 5, 9, 21, 33А, 27, 35, 29А, 33, 19, 13, 23, 3, 7, 81, 99, 91А, 103, 93, 107, 109, 71, 85, 63, 95, 89, 105, 111, 97, 75, 113, 101, 67, 2, 65, 61, 87, 79, 49, 2, 49А, 47, 73, 71, 59, 53, 57, 51; Генерал Скобелев 23, 1, 7, 11, 15А, 2, 16, 9, 19, 4А, 12, 6А, 8, 10, 4, 5, 14, 3, 21, 17, 2А, 13, 6, 20, 22; Генерал Столетов 22, 6, 4А, 3, 20, 9А, 1, 5, 8, 2А, 7, 14А, 16, 14, 11, 26, 22А, 16А, 10, 24; Георги Раковски 15, 1, 11, 13А, 16, 8А, 18, 3, 6, 12, 14, 6А, 3А, 7, 9, 7 А, 10, 4, 2, 7А, 13, 20, 21, 30, 28, 32, 26, 36, 24, 34; Девети Септември 28А, 15, 13, 32, 9, 11, 21, 26, 22, 24, 16, 18, 23, 14, 7, 22А, 30, 28, 10, 17, 19, 8, 20, 5, 12, 1, 2, 9, 4, 6; Димчо Дебелянов 5, 7, 4, 3, 2, 1; Доктор Петър Берон 12, 8А, 8, 3, 4, 6А, 2, 6, 1, 42А, 10; Иван Вазов 24, 12, 14, 13, 16, 8А, 22, 8, 5, 12А, 6, 10, 11, 18А, 7, 22А, 1, 15, 18, 20, 16А, 4, 27, 35, 45, 21, 23, 54А, 19, 41, 50, 25, 37, 46, 43, 39, 49, 29, 30, 47, 54, 30А, 36, 42, 44, 17, 48, 31, 34, 33, 28, 42А, 32, 38, 52, 54А; Иглика 3, 1, 5А, 11А, 15, 11, 13, 9А, 7, 9, 5; Йордан Йовков 2, 6, 1, 12, 4, 1А, 8; Йорданка Николова 2, 1А, 1, 4, 8, 3, 5, 6; Кокиче 4 А, 3, 1, 4, 2; Коста Петров 24, 23, 25, 28, 26, 25А, 27, 21, 30, 30А, 11, 8А, 5, 22, 17, 9, 1, 14, 2, 7, 11А, 20, 19, 13, 6, 16, 18, 4, 12, 24; Любен Каравелов 13, 16, 9, 14, 13А, 15, 12, 12А, 11, 5, 2, 4, 1, 8, 10, 6; Марин Дринов 4, 6, 5, 7, 2, 1 А, 8, 11, 13, 6, 10; Марсилия 5, 1, 3; Местност Полето Опълченска 15, 17А, 7, 6, 18, 2, 19А, 14, 12, 4, 8, 3, 16А, 9, 9А, 50, 17, 11, 13; П Р Славейков 7, 10, 1, 12, 16, 2, 11, 4, 14, 15, 17, 19, 6, 18, 25, 8, 9, 5, 21, 13, 3, 20, 18А, 11, 23, 29, 22, 25, 27; Патриарх Евтимий 17, 11, 3, 9, 12, 6, 2, 1, 15, 13, 8А, 5, 15А, 7; Пейо Яворов 9, 4, 12, 13, 6, 6А, 17, 10, 11, 2, 7, 8, 3; Река Джубрена 16, 2, 9, 10, 8, 4, 6, 4 А, 12, 32, 38, 18А, 20, 32А, 18, 28, 30А, 22, 34, 24, 30, 26, 40, 42; Стефан Караджа 1, 7, 3, 1, 9, 2, 5, 4, 13, 11, 12, 11А, 6А, 8, 6; Стопански двор Склад; Трети Март 2, 1, 4; УПИ - Ii Кв. 39 Христо Ботев 1, 1, 6, 8, 3, 1А, 2, 5, 7А, 7, 11, 9, 12, 5, 10, 26, 15, 31, 19, 29, 25, 16, 17, 24, 22А, 27, 29А, 60, 21, 22 А, 13, 22, 34, 15, 62, 59, 50, 11, 57, 30, 36, 60, 41, 32, 51, 35, 62А, 55, 41А, 56, 37, 58, 52, 1, 39, 48, 49, 53, 28, 33, 42, 44, Черква, 43, 40, 80А, 108А, 69, 108, 68, 91, 90, 88, 102, 87, 91 Б, 93, 73, 104, 78, 96, 89, 76, 63, 86, 67, 85, 100, 61, 64, 98, 97, 65, 80, 72, 71, 91А, 70, 89А, 106, 75, 82, 95, 92, 79, 66, 74; Яхинско шосе 53На 19.06.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Блатино 000195 000212 М-Ст реката; 005026 005053 М-Ст Вейнико; Екатте 04354 реката, реката; Дупница; 68789. 551. 8 68789. 552. 38 Каваклия 22, 79, 98, 75, 26, 75, 43, 80, 36, 64, 54, 9, 65, 10, 34, 40, 48, 27, 62, 111, 34, 4, 16, 22, 13, 41, 103, 24, 40, 91, 90, 72, 90, 38, 71, 93, 11, 63, Вила, 94, 76, 4, 25, 45, 46, 16, 89, 48, 29, 50, 39, 1, Къща, 35, 19, 58, 54, 36, 59, 66, 105, 82, 49, 14, 68, 20, 110, 30, 78, 56, 56, 7, 1, 32, 61, 25, 67, 5, 32, 8, 15, 10, 88, 14, 65, 50, 46, Къща, 72, 109, 12, 107, 3, 106, 21, 33, 60, 70; Местност Бели Янко Местност Лъката Магазин; Орлинска 72, 7, Къща; Софийско шосе 4, 15, 5, 3, 1, 1А, 1, 2, Хале-Алум. Дограма; Дяково; 23 Дяково Махала Крич УПИ IIі-204, 205, 206, Кв. 20 УПИ I-138, Кв. 10 УПИ ХіV Къща, Каравана; Кременик; XXII-98, Кв. 10 Вила, Вила, 143; Мламолово; IX-25, Кв. 9 Iх-179, Кв. 11 Бистрица 2, 2А, 1; Бор 9, 3, 14, 7, 11, 8, 5, 12, 1, 6, 16; Бузлуджа 6; Вихър 2; Горещица 66, 32А, 28, 44А, 58, 48, 20, 18, 24, 60, 46, 36, 40, 42, 30, 68, 26, 56, 34, 44, 18А, 54, 32Б, 22; Ела 2, 8, 4; Калина 4, 2А, 6; Кокиче 4, 2, 10; Малина 1, 10, 3, 5, 2, 6; Местност Трапчине Конеферма; Миньорска 9, 18, 37, 17, 21, 11, 10, 30, 2, 12, 14, 24, 35, 22, 19, 10А, 39, 27, 32, 20, 13, 15, 33, 26, 23, 29; Никола Вапцаров 37; Рила 23, 27, 49, 22, 25, 41, 15, 53; Руднината 12, 10, 4; Станке Димитров 106, 78; Старата Линия 14, 16, 4, 70, 10, 2, 8, 11, 13, 20, 12, 18, 9, 17, 22; Теменуга 2; Пиперево; 56349. 0. 159 56349. 6. 37 68789. 250. 87 Дупнишка комуна 1, 64, 63, 56, 60, 48, 15; Местност Стопански двор Автосервиз, Къща; МТП Шивашки Цех с. Пиперево, Общ. Дупница ХхVIII, Кв. 39На 19.06.2017 г. /11:45 - 12:00 ч./ - Блатино 000195 000212 М-Ст реката; 005026 005053 М-Ст Вейнико; Екатте 04354 реката, реката; Дупница; 68789. 551. 8 68789. 552. 38 Каваклия 22, 79, 98, 75, 26, 75, 43, 80, 36, 64, 54, 9, 65, 10, 34, 40, 48, 27, 62, 111, 34, 4, 16, 22, 13, 41, 103, 24, 40, 91, 90, 72, 90, 38, 71, 93, 11, 63, Вила, 94, 76, 4, 25, 45, 46, 16, 89, 48, 29, 50, 39, 1, Къща, 35, 19, 58, 54, 36, 59, 66, 105, 82, 49, 14, 68, 20, 110, 30, 78, 56, 56, 7, 1, 32, 61, 25, 67, 5, 32, 8, 15, 10, 88, 14, 65, 50, 46, Къща, 72, 109, 12, 107, 3, 106, 21, 33, 60, 70; Местност Бели Янко Местност Лъката Магазин; Орлинска 72, 7, Къща; Софийско шосе 4, 15, 5, 3, 1, 1А, 1, 2, Хале-Алум. Дограма; Дяково; 23 Дяково Махала Крич УПИ IIі-204, 205, 206, Кв. 20 УПИ I-138, Кв. 10 УПИ ХіV Къща, Каравана; Кременик; XXII-98, Кв. 10 Вила, Вила, 143; Мламолово; IX-25, Кв. 9 Iх-179, Кв. 11 Бистрица 2, 2А, 1; Бор 9, 3, 14, 7, 11, 8, 5, 12, 1, 6, 16; Бузлуджа 6; Вихър 2; Горещица 66, 32А, 28, 44А, 58, 48, 20, 18, 24, 60, 46, 36, 40, 42, 30, 68, 26, 56, 34, 44, 18А, 54, 32Б, 22; Ела 2, 8, 4; Калина 4, 2А, 6; Кокиче 4, 2, 10; Малина 1, 10, 3, 5, 2, 6; Местност Трапчине Конеферма; Миньорска 9, 18, 37, 17, 21, 11, 10, 30, 2, 12, 14, 24, 35, 22, 19, 10А, 39, 27, 32, 20, 13, 15, 33, 26, 23, 29; Никола Вапцаров 37; Рила 23, 27, 49, 22, 25, 41, 15, 53; Руднината 12, 10, 4; Станке Димитров 106, 78; Старата Линия 14, 16, 4, 70, 10, 2, 8, 11, 13, 20, 12, 18, 9, 17, 22; Теменуга 2; Пиперево; 56349. 0. 159 56349. 6. 37 68789. 250. 87 Дупнишка комуна 1, 64, 63, 56, 60, 48, 15; Местност Стопански двор Автосервиз, Къща; МТП Шивашки Цех с. Пиперево, Общ. Дупница ХхVIII, Кв. 39На 19.06.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дупница Бричи Бор 2, 1, 5, 3; Еделвайс 1, 18, 6, 16, 3, 14, 8, 2А, 5, 7, 11, 10, 9; Здравец 2, 3, 3А, 8, 4, 10, 1, 6; Кокиче 18, 7, 6, 26, 12, 8, 5, 28, 34, 20 А, 32, 3, 30, 1, 2, 10, 20, 11, 38, 16, 40, 24, 14, 22, 36; Криволак 7, 4, 2, 6, 1, 11, 5, 8, 3, 9, 10; Невена Коканова 3, 12, 8, 5, 20, 14, 6, 13, 1, 16, 2, 11, 10, 9, 18, 7; Плиска 4, 7, 5, 1, 48, 9, 35, 27, 16, 41, 31, 49, 43, 14, 8, 11, 22, 2, 21, 45, 24, 15, 26, 29, 39, 12, 6, 44, 25, 18, 70, 20, 19, 23, 10, 33, 37, 47, 17; Стръмна 1; Христо Ботев 41, 43На 19.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Джерман 207635051294 Хидзар; Дупница; № 1624 68789. 173. 5 Алеко 1; Аракчийски Мост 6, 5, 21, 59А, 63, 54, 19, 63А, 30, 60А, 49, 78, 60, 34А, 35Б, 36, 8Б, 67А, 38, 62, 45, 1А, 64, 3Б, 15, 27, 57, 69, 46, 33, 68, 42, 4Б, 58, 18, 17, 22, 75, 61, 65, 50, 41, 74, 23А, 23, 13, 56, 67, 44, 51, 37, 6, 40, 32, 12А, 25, 44, 28, 2Б, 22, 44А, 26, 52, 70, 39, 5Б, 31, 29, 72, 35, 48, 82, 25А, 24, 47, 21, 43, 50А, 34, 35А, 20, 53, 66, 27А, 76, 55, 2А, 2; Балановска пътека 1Б, 15; Васил Левски Вила Майка; Индустриална 1; Комитска 20А, 8, 33, 12, 17, 32, 24, 4, 31, 20, 1, 18, 30, 22, 26, 9, 31Б, 7, 10, 3, 5, 6, 29, 28, 14; М. Гурдево Местност Балановски рид Вила, Вила; Местност Гурдево Вила; Местност Караболюка Вила, Стопанска Постройка, Вила, Вила; Местност Разсадника Къща, 21, Къща, Къща; Никола Малашевски 5, 45, 7, 20, 8, 3; Патрики Сандев 19, 5, 2, 97, 9, 13, 4, 3, 1, 12А, 17, 11, 6, 12, 8, 10, 10, 15; пътен Възел Дупница Юг Км. 327+464; Разметаница 50, 1, 38, 7, 5, 36; Скакавица 6, 36, 5, 26, 7, 28, 29, 28, 18А, 7, 40, 4, 25, 5, 23, 32, 22, 9, 14, 30, 11, 13, 16, 31, 18, 17, 8, 27А, 29, 7А, 1, 24, 34, 34А, 27, 22Г, 38, 19, 15, 12, 21, 2; Труд 15; Хан Кубрат 8А, 23, 25, 19, 15, 8, 7, 3, 6, 11, 5, 1, 4, 21, 2, 17, 13, 6-А, 10; Местност Малък Кубасин, Вила, Вила; Пиперево; МТП Шивашки Цех с. Пиперево, Общ. ДупницаНа 19.06.2017 г. /10:00 - 10:30 ч./ - Бадино УПИ - II-113, Кв. 21; Бобошево; Махала Въртен камък Къща, Вила, 20; Боровец; II-259, Кв. 14 XVIII-263 Кв. 14 УПИ-І 244, Къща; Бураново; 007004 023014 025033 267 Селището ХIII-483, Кв. 50 Скз Бураново; Джерман; 013024 017022 059050 Асен Орански 8, 2, 15 А, 5, 9, 3, 11, 4, 9 А, 1, 17, 10, 6, 16, 15, 7, 14, 13, 2, 17 А, 14А, 14 Б, 12, 1; Бор 1, 3; Васил Демиревски 6, 12, 8, 9, 16, 7, 14А, 5, 2, 11, 4, 3, 1, 10; Васил Левски 9, 5, 2, 7, 4, 1, 3, 3; Вилна зона Вила; Георги Димитров 23, 31, 5, 3, 17, 25, 7, 15, 13, 11, 19, 27, 35, 1, 33, 21, 9, 29, 6, 49, 19, 35, 37, 41, 47, 49, 33, 45, 2, 43, 59, 8, 51, 53; Георги Трайков 1, 5, 4, 6, 3, 2; Димитър Симонски 4, 8, 6, 12, 13, 7, 5, 14, 2, 22, 3, 9, 16, 11; Дупнишка комуна 24 А, 11, 21, 15, 26, 35, 31, 23, 25, 28, 13, 29, 30, 36, 24А, 34, 33, 22, 19, 27, 38, 24, 40, 42, 17, 32, 44, 24, 4, 5, 7, 12, 3, 14, 10А, 1А, 9, 10, 12 А, 1, 6, 8, 2, 17; Еделвайс 1, 4, 8, 6, 10, 3, 12, 7; Здравец 1, 3, 7, 9, 5; Иглика 11, 10, 4, 12, 6, 2; Калдръмо Бензиностанция; Кирил и Методи 14, 2, 16, 12, 8, 6, 10; Кокиче 5, 3, 11, 8, 1, 7, 9, 10, 12; Коста Петров 122, 78, 71 А, 52, 85, 100, 50, 18, 89, 98, 88, 3, 70, 82, 119А, 106, 107, 113, 122, 112, 102, 104, 19, 93, 69, 79, 116, 60, 105, 66, 94, 92, 54, 67, 119, 118, 84, 96, 99, 44, 81, 64, 83, 61, 72, 75, 28, 77, 87, 73, 110, 80, 46, 71, 114, 63, 65, 103, 108, 74, 109, 59, 48, 86, 68, 62, 58, 91, 120, 66, 36, 23, 19, 35, 39, 49, 40, 24, 43, 53 А, 33, 45, 51, 38, 31, 20, 30, 21, 27, 42, 26, 34, 95, 41, 57, 47, 59 А, 30, 16, 17, 13, 10, 6, 18, 8, 19, 15, 9, 20, 3, 95, 1, 14, 22, 18Б, 7, 11, 4, 5, 2, 12; Любен Шилегарски 3, 10, 16, 4, 1, 12, 2, 5; Люляк 3, 2, 4, 1, 5; Мара Петлякова 8, 5, 2, 3, 9, 7, 1, 11; Местност Бела вода Преместваемо Соръжение, Бунгало, Вила, Помпа; Местност Голямата Порта Местност Еминица Ресторант, Каравана; Местност Китева ливада Вила; Местност Кръсто Автоморга; Местност Мали Бельов дол Къща, 3, Къща; Местност Площа Къща; Местност Пульова Воденица 1 Къща, Къща; Местност Силимандере Километър 336; Никола Чуковски 25, 1, 9, 23, 17, 3, 27, 4, 11, 28, 5, 29, 15, 7; Партизанска 3, 11, 7, 5, 1, 8, 2, 13, 4, 15, 9, 2; Рила 30, 18, 28, 12, 40, 23, 33, 44, 40А, 34, 22, 31, 27, 19, 42, 46, 38, 25, 21, 29, 24, 17, 32, 21, 2, 4, 14 А, 16, 13, 3, 14, 10, 9, 8, 15, 12, 11, 7, 6; Ропотамо 10, 4, 2, 5, 12, 13, 3, 8; Самуил 12, 18, 10, 4, 2, 8, 6, 20; Скакавица 5, 4, 3, 6; Стопански двор Автоработилница, Обект; Теменуга 7, 17, 25, 24, 15, 13, 5, 21, 11, 3, 9, 23, 27, 19; УПИ II-24 Христо Ботев 1, 5, 3, 15, 9, 7, 11, 13; Цар Крум 5, 17, 1, 9, 3 Б, 3; Юри Гагарин 3, 1, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 5, 9, 8, 6, 10; Явор 11, 6, 10, 14, 4, 17, 9, 15, 19, 2А, 1, 5, 13, 2, 18, 12, 7, 16, 8, 3; Драгодан; № 000026, Извън регулация Махала Ортакчийска 20; Дупница; 68789. 25. 34 68789. 28. 351 Ана Малашевска 22; Ботьо Петков Къща; Люляк 15, 3; Местност Бунищерица Сметище, Дърводелски Цех, Помпа, Агрокоплекс; Местност Злево Вила; Местност Пульова Воденица Вила; Местност Сух Андък Вила, Вила, Помпа, 17, 343, 1, Къща; Отец Полихроний Къща; Прогона Вила, 20; Разметаница 40; Свети Иван Рилски 329, 346, 287, 347, 341, 325, 355, 305, 314, 349, 343, 319, 333, 350, 323, 357, 345, 328, 339, 315, 334, 335, 331, 321, 195, 327, 383, 330, 381, 344, 371, 380, 386, 267, 306; Свобода 1; 1, Автоработилница; Крайни дол; ХIх-51; Крумово, Общ. Кочериново; Мурсалево; 200002 244, Кв. 12 III- 279 V-688 Кв. 66 Александър Стамболийски 10, 18, 8, 4, 12, 5, 14, 16, 3, 2; Бузлуджа Къща, 12, 2, 11, 9, 7, 14, 12, 4, 6, 1, 10; Варшава 30, 8, 6, 4, 2; Васил Демиревски 9, 13, 10, 11, 16, 7, 18, 14, 6, 8, 1, 2; Васил Левски 2, 5, 7, 6, 4, 13, 11; Васко Манолов 8, 9, 4, 7, 1, 5, 2, 6, 1; Вела Пеева 8, 6, 2, 1; Волга 3, 3, 7, 1, 12, 14, 2, 10, 4, 16, 6, 3; Гео Милев 6, 1, 4, 3; Георги Раковски 6, 4; Главен път 79 Димитър Благоев 2, 3, 7, 13, 11, 1; Дунав 1; Жданов 7, Бунгало, 9, 1, 2, 4; Ивайло 5, 2, 4, 1, 7; Калин 3; Калоян 42, 21, 2, 26, 32, 19, 15, 20, 8, 16, 28, 13, 22, 5, 17, 30, 4, 10, 11, 27, 25, 30, 29, 37, 39, 38, 43, 5, 36, 40, 41, 33; Клокотница 14, 7, 12, 6, 2, 5, 9, 1, 16, 18, 10, 3; Кокиче 17, 19, 23, 20, 18, 10, Вила, 15, 5; Крум Шушков 2, 1, 7, 5, 3; Люлин 1; Македония 3, 7, 2, 5; Мара Малеева 22, 19, 14, 18, 2, 10, 20, 5, 16, 1; Марек 3, 1, 58, 5, 48, 32, Павилион, 38, 20, 12, 42, 26, 50, 28, 2, 44, 9, 18, 30, 46, 7, 14, 40, 16, Бензиностанция, 24, 4, 10; Москва 4, 1, 8, 6, 2, 4; Мусала 2, 13, 20, 2, 14, 7, 8, 10, 6, 3, 11, 9, 16; Никола Вапцаров 5, 14, 4, 2, 12; Осогово 3, 1; Плиска Къща, 7, 5, 12, Къща, 2, 4, 6, 11, 5, 9, 10, 3, 23, 6 жилище, 8; Поп Андрей 1, 2; Прага 1; Рила 2, 4; септемврийска Слава 23, 13, 47, 32, Вила, 41, 43, 34, 46, 28, 44, 17, 7, 29, 24, 9, 14, 27, 19, 36, Бунгало, 22, 1, 30, 21, 25, 4, 42, 2, 22, 14, 20, 4, 16; Стопански двор Цех За Брикети; Струма 4, 3, 5, 2, 12, 8, 7; Тинтява 3, Бунгало, 5; Толбухин 2, 1; Хавана 1; Хаджи Димитър 6, 4; Христаки Павлович 2; Христо Ботев 46, 78, 66, 039, 58, 33, 48, 38, 56, 34, 60, 36, 28, 54, 80, 30, 72, 37, 41, 70, 44, 40, 35, 74, 82, 12, 1, 30, 26, 29, 23, 30, 13, 19, 35, 9, 12, 25, 5, 33, 17, 2, 31, 4, 1, 14, 8, 3, 27, 6, 21, 24, 10, 26, 12; Шейново 4, 2, 4, 1, 6, 5; Шипка 9, 12, 14, 2, 11, 10, 8, 5, 4, 7, 1, 3, 6; Юри Гагарин 16, 16, 2, 20, 1, 9, 7, 11, 5, 13, 19, 14, 10, 12, 23, 17; Яне Сандански 19, 8, 11, 5, 17, 21, 9; 2; Слатино, Общ. Бобошево; IV-123, Кв. 15 XVI - 385, Кв. 6 Александър Стамболийски 10, 19, 13, 14, 16, 15, 21, 18, 12, 17, 17, 14, 16, 12, 18, 21, 15, 19, 13, 11, 3, 4, 1, 12, 8, 10, 2, 7, 9; Божур 10, 16, 17, 48, 53, 50, 85, 51, 42, 46, 56, . 36, 38, 47, 45, 44, 55, 30, 4, 42А, 6, 23, 10, 8, 25, 27, 29, 12, 20, 43, 10, 37, 28, 33, 24, 41, 26, 18, 5, 16, 31, 39, 6, 27, 29, 23, 25, 8, 12, 10, 8, 10, 13, 5, 11, 15, 9, 3, 6, 19, 1, 21, 2; Бор 3, 1, 6, 1, 3; Бузлуджа 1; Валивос 7, 3, 9, 6, 1, 5, 1, 3, 9, 5, 6, 7; Вихрен 8, 6, 16, 18; Демокрация 2, 4, 2, 4; Детелина 3, 1; Дупница 32, 30, 8, 4, 6, 12, 18А, 14, 30, 24, 16, 22, 26, 18, 28, 8, 4, 6; Здравец 4, 6, 7, 3, 5, 10, 2, 2, 4, 10, 6, 7, 5, 3; Иван Вазов 6, 13, 11, 4, 9, 3, 2, 1; Иглика 8, 3, 4, 2, 2; Изгрев 12, 8, 3, 11, 4, 7, 1, 10, 2, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 7, 2, 11, 1, 8, 4; Кокиче 1, 2; Лоза 3, 21, 3, 21, 15, 1, 13, 11, 14, 6, 8, 9, 19, 4, 3, 10, 7, 17; Местност Герена Къща, Къща; Местност Слатинско Ханче Ханче, пътното; Минерални Води 2, 14, 12, 8, 10, 4, 10, 12, 4, 14, 2, 8, 30, 28, 24, 22, 1, 20, 16, 21; Минзухар 6, 5, 3, 1, 8; Момина Сълза 4, 2, 4, 5, 7, 1, 3, 2; Морава 13, 11, 9, 22, 6, 12, 17, 18, 10, 23, 15, 4, 20А; Никола Вапцаров 24, 19, 20, 17, 15, 18, 22, 9, 11, 16, 14, 18, 13, 22, 1, 4, 3, 9, 8, 2, 10, 7; Отец Паисий 11, 5, 13, 9, 3, 7, 2; ПИ 053012 Пирин 2, 3, 1; Рила 18, 13, 20, 8, 2А, 9, 3, 25, 29, 23, 6, 5, 12, 27, 7, 10, 15, 1, 2, 9; Роза 2, 5, 3, 5; Руен 1, 2, 4, 3, 1; Стопански двор Ел. Двигатели; Студен Кладенец 42, 33, 25, 3, 19, 17, 22, 41, 15, 33, 29, 31, 21, 27, 25, 3; Съгласие 3, 5, 11, 1, 2; Сълза 8, 14, 10, 1, 4, 7, 16, 14, 7, 5, 11, 9, 12; Христо Смирненски 6, 8, 11, 3, 2, 19, 13, 15, 7, 5, 4, 9, 10, 12, 27, 21, 23, 14, 25, 16, 10; Цар Борис 1, 2, 4, 3, 34, 20, 9, 26, 57, 11, 21, 42, 10, 14, 52, 24, 38, 53, 47, 30, 27, 17, 22, 19, 8, 25, 33, 13, 51, 63, 12, 37, 54, 44, 56, 40, 55, 31, 50, 32, 29, 46, 61, 23, 65, 36, 10А, 16, 18, 8, 4; Усойка; Бор 7, 2, 15, 12, 18, 17, 10, 6, 5, 16, 8, 4, 1, 3, 14; Васил Левски 3, 8, 4, 5, 19, 10, 1, 7, 6, 2, 3; Гагарин 1, 3; Е79 Павилион, Магазин, ЖП Прелез, ЖП, Павилион 3 и 4, Каравана, Кафе-Аператив, Снек Бар, Ресторант; Иван Вазов 21, 7, 46, 33, 2, 30, 3, 43, 14, 6, 5, 19, 39, 13, 4, 40, 45, 23, 17, 22, 16, 18, 41, 1, 9, 25, 11, 12, 20, 34, 32, 31, 15, 8, 24, 35, 44, 28, 38, 117; Кокиче 11, 1, 3, 5, 7, 13, 9, 2; Любен Каравелов 2, 6, 1, 3, 8, 4, 5, 17; Люляк 4; Малина 10, 2, 1, 6, 8, 3, 12, 4; Мерковица Местност Будаковица Вилно Селище; Местност Орловица Помпа; Пирин 9, 3, 7, 2, 11, 5; Подем 6, 2, 5, 10, 7, 8, 1, 3, 4; Рила 31, 2, 20, 29, 83, 71, 18, 95, 38, 125, 9, 10, 37, 35, 61, 4, 63, 77, 67, 22, 36, 73, 23, 19, 105, 53, 57, 43, 26, 17, 103, 51, 101, 7, 117, 13, 21, 11, 39, 79, 6, 111, 123, 65, 45, 40, 34, 30, 27, 91, 62, 16, 55, 99, 85, 14, 115, 47, 25, 59, 127, 41, 49, 81, 93; Св. Иван Рилски 6, 3, 7, 11, 1, 13; Свобода 7, 9, 5, 2, 3, 1; Стефан Караджа 28, 8, 10, 15, 12, 1, 2, 27, 14, 25, 13, 9, 5, 6, 16; Стопански двор Отливки Цимент; Тополите 10, 12, 7, 13, 2, 5, 8, 9, 6, 14, 4, 3, 1; Трети Март 15, 3, 11, 13, 7; Хан Аспарух 23, 3, 5, 10, 1, 2, 19, 9, 7, 11, 13, 17, 15, 21, 25, 27, 6, 8, 29, 31, 4, 33; Христо Ботев 1, 15, 12, 20, 17, 19, 16, 5, 6, 13, 18, 3, 14, 4, 11, 7, 2, 22, 8, 10, 29, 9, Фургон; Цветковица 3, 4, 5, 1, 10, 9, 12, 2, 7; Череша 2, 5, 1; Яворов 7, 6, 9, 4, 3, 5, 1, 8; Фролош; 2, Къща; Цървище; Махала Ореевица Вила, Магазин, Къща; Цървище Къща, Улично, Вила, Къща, КъщаНа 19.06.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Гюргево 2; Дупница; 68789. 21. 19 87727, 16, 179 Джерман Къща; Дренски рид Вила; Извън регулация Изгрев 5; Каваклия 88; М. Динката Местност Барактарица Автокъща; Местност Драгоина Могила Къща; Местност Дренски рид Вила; Орлинска 104; Отец Атанасий Чолаков 4; Отовица 83; Разметаница Гараж; Самоковско шосе Изход Самоков, 10, 8, Вила, 25, 5, 32, 30, 2, 2, 20, 14, 4, 21; Самораново Пром. Зона Бет. Възел; Саморанска 80, 58, 66, 13, 36, 23, 84, 68, 48, 54, 15, 25, 46, 44, 1, 13 А, 42, 7, 72, 40, 70, 19, 56, 38, 78, 37, 31, 27, 17, 52, 62, 34, 80, 35, 28, 30, 39, 50, 32, 9, 60, 33, 13, 80, 82, 80, 39, 35, 33; Софийско шосе 2; Стръмна 5; Крайници; 39339. 117. 68 39339. 142. 19 Александър Димитров 19, 23, 2, 10, 13, 6, 11, 1, 17, 4, 21; Александър Стамболийски 1, 1, 5, 2, 9, 7, 3, 4, 11; Андрей Жданов 17, 8, 5, 9, 15, 18, 12, 13, 11, 1, 16, 2, 7, 20, 4, 3, 14, 6; Априлско Въстание 3, 8, 2, 4, 1, 6; Арда 2, 17, 5, 13, 7, 6, 12, 11, 4, 9, 15, 8, 1; Асен Златаров 3, 4, 5, 6, 11, 9, 1; Баба Е Механджийска 31, 34, 42, 21, 38, 58, 11, 50, 44, 18, 13, 32, 48, 29, 33, 25, 26, 35, 39, 27, 12, 30, 41, 23, 52, 24, 22, 37, 46, 43, 36, 6, 7, 5, 2, 6, 4, 10, 7; Баба Тонка 2, 5, 4, 1, 3, 1; Батак 2, 3; Бончук 1, 1, 11, 10, 2, 1; Бузлуджа 4, 2, 1, 5, 7; Васил Демиревски 4, 12, 14, 10, 12, 3, 1, 6, 5, 16, 7, 2, 11, 4, 9, 8; Васил Коларов 6, 4, 1, 2, 11, 5, 9, 20, 18, 12, 7, 8; Васил Левски 2 Магазин, 2 Магазин, 2 Магазин, 11, 36, 2, 7, 9, 3, 1, 2 Магазин, 19, 18, 22, 15, 28, 17, 13, 14, 26, 30, 32, 38, 48, 23, 36, 46, 34, 42, 44, 40, 26; Васко Манолов 5, 2, 4, 3, 15, 17, 8, 9, 7, 13, 12, 6, 11, 10; Верила 20, № 63, 1, 7, 2, 3, 22, 9, 20, 52, 44, 25, 1, 23, 30, 29, 45, 46, 53, 24, 13, 20, 21, 22, 27, 16, 48, 3А, 40, 12, 26, 33, 10, 41, 55, 14, 42, 36, 31, 32, 19, 34, 28, 57, 11, 38, 37; Волга 2, 1, 3, 4; Възраждане 6, 10, 8, 4, 1, 2, 5, 13, 3, 7, 9, 15, 6; Генерал Заимов 8, 9, 10, 9, 11, 7, 8, 5, 1, 3, 2, 4, 6; Гео Милев 5, 2, 3, 1, 9, 4, 8, 6, 7; Георги Бенковски 1, 10, 8, 5, 4, 2, 3, 6; Георги Раковски 5, 7, 4, 4, 20, 10, 3А, 6, 11А, 9, 11, 26, 2, 12А, 15, 32, 12, 8, 4, 34, 17, 1, 10; Гергана 9, 4, 3, 5, 7; Джубрена 18, 21, 17, 56, 3, 9, 24, 20, 16, 1, 14, 7, 12, 22, 10, 13, 5, 15, 2, 4, 6; Димчо Дебелянов 1, 42, 48, 18, 21, 50, 15, 23, 2, 24, 8, 30, 3, 9, 20, 1, 4, 16, 10, 14, 26, 6, 7, 22, 11, 5; Добри Чинтулов 4, 5, 2, 12, 3; Дунав 4, 13, 8, 6, 2, 15; Дупнишка комуна 1, 6, 3, 12, 11, 2, 16, 7, 9, 14, 15, 20, 10, 13, 4, 18, 8, 5, 53, 24, 42, 26, 17, 33, 45, 19, 40, 49, 27, 48, 34, 46, 44, 52, 21, 41, 31, 43, 25, 22, 35, 29, 36, 28, 38, 39, 30, 51, 20, 23, 37, 33; Еделвайс 10, 5, 11, 15, 18, 10, 6, 7, 18 А, 22, 2, 1, 8, 26, 16, 13, 12; Жабокрек 16, 10, 4, 5, 3, 1, 8, 2, 12, 6, 14, 1; Захари Стоянов 10, 13, 39, 5, 2, 4, 9, 1, 6, 18, 12, 19, 7, 8, 55, 57, 59А, 71, 29, 53А, 65, 39, 12А, 63, 61, 12, 51, 45, 45А, 37, 33, Къща, 31, 59, 54, 31А, 61А, 23, 49, 43, 35, 9; Здравец 18, 20, 1, 6, 16, 12, 22, 28, 4, 10, 26, 8, 2, 14; Ивайло 14, 8, 6, 12, 7, 3, 11, 5, 10, 9, 4, 2, 19, 10; Иван Вазов 7, 39, 43, 37, 40, 46, 41, 45, 38, 42, 36, 13, 11, 10, 18, 15, 8, 29, 1, 21, 4, 35, 33, 20, 16, 23, 6, 3, 25, 9, 30, 28, 17, 22, 26, 32, 19, 31, 12, 7, 5, 34; Йордан долдуров 14, 9, 3, 4, 8, 7, 5, 6, 11, 1, 13, 10, 2, 12, 14, 17, 9; Йорданка Николова 4, 2, 8, 12, 11, 1, 6, 7, 10, 5, 9, 3; Кирил и Методий 7, 6, 8, 10, 11, 4, 12, 2, 1, 3; Кирил Овчарченски Автоработилница, 17, 11, 15, 18, 3, 13, 9, 10, 14, 1; Климент Охридски 10, 12, 6, 2, 1; Кокиче 7, 5, 8, 6, 7, 4, 1, 4, 2; Костадин Чорбаджийски 21, 14, 9, 16, 6, 19, 10, 15, 12, 5, 8, 2, 1, 7, 4, 17, 3, 23, 11, 13; Крайречна 28, Къща, 16, 1, 8, 20, 18; Любен Каравелов 4, 4, 10, 6, 5, 2, 3, 11, 9, 8, 7, 10; Максим Горки 1, 2; Малчика 10, 23, 2, 4, 21, 8, 9; Мара Петлякова 4, 1, 5, 3, 9, 15, 19, 6, 7, 17, 21, 20, 14, 10; Местност Гугугица Бунгало; Младост 5, 12, 11, 21, 12, 9, 23, 14, 13, 5, 1, 15, 10, 2, 25, 3, 6, 4, 17, 8, 29, 19, 27; Неофит Рилски 2, 2, 1; Одрин 6, 2; Осми Март 17, 15, 8, 9, 16, 5, 14, 10, 18, 6, 12, 3, 13, 1, 2; Отец Паисий 1, 7, 2, 6, 5, 4; Паисий Хилендарски 6, 10, 12, 3, 4, 8, 2, 20, 15, 3, 23, 26, 12, 17, 28, 21, 32, 30, 22, 19, 16, 9, 11, 24, 14; Панайот Волов 16, 6, 3; Пейо Яворов 11, 3, 9, 15, 13; Петко Славейков 14, 6, 1, 12, 9, 10, 8, 3, 2, 4, 26, 15, 17, 28, 20, 13; Пролетарска 6, 3, 19, 1, 9, 5, 15, 11, 13, 17, 7; Райко Даскалов 6, 8, 12, 1, 5, 10, 2; Рила 6, 7, 2, 5, 11, 1, 3, 4, 12, № 9, 8, 10; Самуил 3, 1, 10, 4; Солун 4, 6, 15, 2, 8; Ст. Димитров 16, 6, 1, 13, 10, 11, 14, 7, 9, 8, 4, 12, 2; Стопански двор Скз Крайници, Автоработилница, Работилница, Склад, сграда, Свинеферма, Фуражно Кухня, Автосервиз, Склад, Работилница; Стоян Лудев 12, 10, 5, 8, 3, 16, 14, 6, 1, 4; Трети Гв. Полк 15, 38, 9, 99, 76, 70, 90, 66, 101, 81, 77, 85, 83, 82, 74, 72, 62, 88, 87, 91, 93, 79, 80, 64, 97, 84, 86, 68, 95, 89, 22, 29, 52, 43, 41, 18, 40, 35, 45, 39, 33, 49, 31, 37, 42, 25, 36, 34, 6, 13, 30, 5, 22, 40, 21, 26, 19, 17, 8, 10, 27, 16, 2, 12, 3, 11, 7, 24, 20, 14, 28, 15, 9, 18, 57, 56, 61, 11, 55, 69, 44, 75, 54, 36, 1, 58, 48, 65, 59, 73, 53, 63, 38, 49, 47, 51, 67, 43, 71, 40, 97; Хаджи Димитър 1, 7, 1, 4, 6, 2; Хан Аспарух 2, 3, 6, 5, 4; Христо Ботев 1, 12, 3, 2, 9, 11, 3, 33; Христо Механджийски 1, 2, 6, 9, 4, 7, 13, 10, 11, 8, 12, 3, 15, 21, 19, 16, 22, 17, 20, 5; Чаталджа 10, 4, 3, 16, 1, 4А, 67, 5, 14, 18, 9, 7, 11, 6, 69; Черно Море 2, 8, 6, 4, 5, 1, 3, 7, 9; Яне Сандански 7, 5, 2, 4, 13, 11, 15, 10, 8, 1, 3, 6, 6; Черква, УПИ 39339. 502. 177. 1, Кв. 1, Хангар; Самораново; Митко Палаузов Саморанска 80; Сапарева баня; 65365. 46. 10 XV-2268, Кв. 44 Албена 1, 1; Александър Стамболийски 22, 21, 15, 18, 16, 17, 20, 24, 25, 18; Болярица 11, 2, 3, 11, 10, 4, 5, 7, 6, 8; Бор 2; Валявица 16, 8; Васил Петлешков 11, 7; Верила 2, 4, 11, 10, 7, 8, 9, 1, 5, 14; Веслец 26; Вихрен 28, 22, 42, 44, 24, 32, 23, 20, 30, 532, 17, 13, 532, 7, 6, 10А, 1, 9, 8, 10, 4, 20, 2, 14, 5, 13; Волов 1, Гатер; Германея 16, 1, 14, 1, 1, 1; Джерман 40, 35, 39, 24, 28, 27, 33, 44, 26, 18, 30, 41, 47, 45, 36, 32, 43, 63, 65, 52; Джуганица 10, 1, 9; Димитър Чучуганов 11; Иван Вазов 77, 23, 85, 48, 30А, 49, 51, 65, 30, 81, 46, 47, 71, 63, 44, 32, 52, 73, 69, 55, 79, 53, 61, 45, 77, 28, 61А, 67, 59, 36, 34, 40, 57, 75, 33, 25, 29, 20, 22, 41, 27, 43; Иван Рилски 5; Йордан Михайлов 5, 3; Йордан Попмихайлов 12; Кирил и Методи 2, 5, 8, 3, 9, 12, 6, 10, 1, 4, 11; Коста Петров 3; Лакатница 12, 7, 9, 17, 6, 23, 19, 15, 3, 7, 2, 1, 6, 4, 1; Лоза 7; Любен Каравелов 3, 1, 1, 9, 15, 13, 11, 2; Местност Бончук Бензиностанция; Местност под селото Дървод. Цех; Момина Сълза 11; Никола Вапцаров 12, 9, 11, 5, 8, 16, 7, 14, 18, 13; Отец Паисий 36, 29, 13, 56, 34, 21, 23, 44, 14, 16, 43, 37, 12, 2, 17, 51, 40, 14Б, 59, 14В, 33, 47, 30, 31, 39, 26, 55, 36, 14А, 49, 20, 42, 27; Плиска 31, 21, 30, 27, 13, 29, 28, 32, 50, 7, 19, 40, 38, 60, 17, 54, 24, 22, 44, 56, 23, 11, 18, 15, 25, 48, 42, 46; Победа 33; Пролет 5, 11, 8, 16, 10, 17, 7, 20, 14, 1, 9, 3, 13, 15; Раковски 12, 9, 10, 8, 7, 26, 3, 5, 11, 18, 14, 22, 6, 4, 16, 20, 2; Рила 6, 1, 4, 11, 2, 7, 14, 8, 9, 5, 16, 3; Св. Илия 2, 6; Синчец 9; Скобелев 7, 1, 10, 21, 11, 9, 17, 20, 14, 19, 16, 12, 18; Славяни 10; Стефан Караджа 33, 37, 20, 11, 14, 23, 38, 22, 5, 34, 42, 2, 25, 26, 7, 15, 1, 3, 21, 12, 9, 16; Стоил Косовски 5, 6, 15, 10, 2, 13, 3, 12, 4, 7, 1, 11; Стопански двор Фуражомелка, Шивашки Цех; Тинтява 1; УПИ 65365. 46. 56 Средна вода Фенерка 7, 4, 3; Хан Аспарух 3; Христо Ботев 38, 36, 44, 31, 42, 10, 8А, Бунгало, 2, 23, 39, 21, 46, 11, 20, 50, 15, 8, 19, 6; Чавдар войвода 1; Юри Гагарин 3, 4, 2, 5, 8, 6; Сапарево; 00455042 045132 І-2332, Кв. 66 X-2698 Айдарска 5, 6, 1, 4, 2, 3; Бачо Киро 1, 15, 9, 6, 23А, 2, 11, 17, 4, 18, 14, 10, 8, 19, 13, 21, 16, 12, 1; Божур 28, 14, 26, 20, 18, 32, 19, 8, 27, 7, 3, 10, 16, 21, 15, 25, 5, 1, 29, 13, 17; Бузлуджа 1, 8, 13, 26, 7, 19, 3, 6, 1, 12, 22, 11, 18, 10, 14, 2, 9, 17, 15, 24; Васил Левски Тп, 5, 11, 9, 8, 6, 1, 12, 2, 3, 18, 14, 15, 7, 13, 4, 10, 3; Венелин 31, 44, 14, 24, 34, 35, 29, 21, 42, 28, 18, 16, 33, 56, 40, 45, 27, 36, 37, 41, 32, 38, 22, 25, 23, 26, 20, 39, 31, 17, 19, 12, 15, 4, 2, 6, 8, 11, 5, 1, 13, 7, 3, 9, 26; Верила 6, 2, 1, 3, 5; Витоша 16, 9, 7, 8, 1, 25, 10, 21, 12, 19, 3, 11, 23, 13, 17, 2, 4, 15, 5, 6, 14; Вражалец 2, 3, 1; Дамка 15, 6, 1, 10, Вила, 4, 13, 5А, 20, 2, 5, 11, 9, 3, 12, 8, 21, 7, 3; Иглика 1, 8, 4, 6; Извора 2, 8, 5, 6, 16, 7, 1, 14, 9, 18, 10, 4, 3; Искър 1, 5, 7, 3; Калоян 2, 1, 9, 7, 5, 3, 11; Киндо 46, 50, 25, 32, 38, 19, 21, 23, 36, 26, 31, 42, 52, 40, 28, 34, 10, 8, 3, 9, 18, 6, 1, 14, 7, 2, 11, 18, 7, 15, 13, 9; Лале 6, Бунгало, 2, 5, 3, 4, 7; Минзухар 2, 7, 3, 5; Могилата 14, 7, 8, 3, 10, 1, 6, 5, 2; Морава 7, 5, 1, 15, 14, 11, 10, 6, 13, 18, 8, 16, 12, 4, 9, 27, 36, 21, 25, 19, 34, 38, 26, 22, 30, 29, 28; Мусала 7, 4, 1, 3, 5, 6, 2, 1А; Найден Дринов 3, 1, 14, 12, 10, 2, 5, 6, 8; Никлин Камък 2, 1, 4, 3, 8, 6, 14, 12, 10; Осми Март 1; Павел Бобеков 5, 8, 2, 1, 1, 12, 15, 10, 6, 8, 7, 11, 9, 13, 4, 3, 2, 5, 14; Паисий 41, 45, 30, 43, 47, 32, 39, 37, 34, 42, 35, 34, 9, 8, 2, 14, 6, 10, 13, 3, 7, 11, 1, 12, 5, 16, 4, 17, 15, 24, 16, 25, 29, 19, 31, 28, 23; Пейо Яворов 21, 34, 19, 38, 35, 33, 51, 20, 9, 32, 45, 51А, 15, 57, 49, 25, 43, 23, 37, 17, 7, 28, 30, 69, 13, 24, № 39, 36, 8, 53, 1, 5, 29, 47, 39, 119, 103, 121, 105, 109, 107, 117, 113, 111, 77, 93, 101, 28, 78, 87, 79, 81, 97, 95, 99, 85А, 83, 89, 85, 69, 63, 55, 67, 65; Планинец 6, 14, 11, 1, 5, 8, 15, 13, 4, 16, 2, 18, 7, 3, 10, 9, 20; Райна Княгиня 2; ридо 10, 14, 12, 8, 1, 2, 6, 5, 4, 3; Ръжана 3, 12, 6, 8, 4, 1, 10, 7, 2; Седемте Рилски Езера 28, 18, 1, 20, 19, 13, 3, 12, 5, 22, 16, 24, 7, 8, 14, 6, 17, 11, 26, 18, 9; Средна Гора 1, 9, 8, 5, 2, 3, 6, 4, 7; Старио Камък 4, Каравана, 2, 1, 4; Стопански двор Фуражомелка, Стопанска Постройка, Склад, Кооперация, Хале, Бензиностанция; Струма 19, 14, 22, 15, 13, 20, 10, 16, 12, 18, 17, 1, 13, 6А, 3, 5, 8, 2, 11; Теменужка 9, 1, 6, 11, 8, 7, 4, 5; Тодор Влайков 15, 13, 2, 11, 3, 13, 7, 5, 7; Хаджи Димитър 6, 2, 1, 4; Хаджи Иван 38, 22, 16, 9, 42, 11, 33, 25, 7, 28, 35, 3, 8, 14, 13, 40, 24, 41, 19, 20, 10, 36, 23, 1, 29, 4, 26, 2, 6, 34, 27, 37, 32, 15, 30, 17, 18, 5; Хан Аспарух 21, 27, 25, 19, 31, 15, 23, 29, 4, 23, 20, 5, 11, 18, 2, 10, 3, 9, 12, 16, 14, 6; Христо Ботев 19, 15, 3, 13, 4, 11, 2, 18, 11А, 1, 5, 6, 10, 44, 43, 38, 30, 34, 54, 56, 33, 50, 37, 49, 47, 59, 35, 61, 58, 28, 52, 46, 48, 63, 42, 53, 45, 41, 60, 32, 55, 65, 51, 19, 20, 5, 12, 29, 27, 16, 24, 22, 10; Цар Асен 9, 8, 3, 6, 4; Шипка 22, 29, 22, 19, 17, 4, 33, 1, 8, 30, 5, 16, 27, 26, 9, 18, 25, 2, 3, 12, 14, 20, 10, 28, 6, 24, 13, 11, 23; Ягода 1; Вила; Червен Брег; Александър Стамболийски 4, 2, 76, 8, 6, 74, 20, 36, 28, 78, 65, 26, 76, 21, 48, 50, 57, 58, 40, 24, 17, 53Б, 68, 7, 63, 33, 41, 53, 3, 60, 25, 30, 54, 12, 62, 1, Къща, 22, 55, 5, 2, 53А, 34, 23, 56, 10, 51, 44, 72, 35, 66, 38, 45, 60А, 39, 49, 16, 31, 13, 43, 32, 1, Къща; Баба Парашкева 27, 16, 1, 18, 6, 22, 5, 26, 24, 4, 32, 29, 20, 13, 14, 19, 25, 11, 21, 15, 8, 69, 30, 12, 9, 7, 10, 34, 36, 36А, 35; Баба Тонка 3, 1, 2, 9, 12, 8, 5, 7, 11; Бачо Киро 10, 8, 19, 31, 7, 24, 27, 11, 20, 17, 25, 18, 39, 41, 35, 28, 32, 4, 22, 45, 2, 9, 6, 30, 26, 29, 37, 3, 43; Бенковски 18, 16, 22, 19, 12, 5, 14, 20; Бончук 2, 1, 10, 5, 4, 6, 3, 8, 7, 20Б, 20А, 16, 11, 9, 22, 10, 13, 18, 17; Бузлуджа 8, 1, 16, 4, 10, 6, 3, 2; Васил Демиревски 4, 7, 6, 13, 2, 1, 11, 3, 5, 15, 23, 17, 37, 33, 35, 29, 12, 39, 40, 27, 41, 25, 16, 19, 18; Васил Коларов 56, 11, 17, 8, 6, 21, 16, 31А, 18, 19, 10, 5, 12, 28, 24, 22, 14, 23, 15, 4, 52, 31А, 45, 64, 25, 32, 48, 74, 31Б, 34, 43, 70, 68, 40, 6, 62, 47, 50, 46, 29, 80, 23, 38А, 82, 66, 66А, 42, 27, 30, 72, 22, 38Б, 76, 36, 78, 39; Васил Левски 1, 2, 3, 5, 4; Верила 7, 1, 3, 5; Гагарин 12, 5, 6, 10, 7, 14, 8, 1, 2; Георги Димитров 17, 28, 30, 62, 34, 50, 18, 23, 7, 8, 10, 46, 56, 25, 36Б, 29, 20, 38, 9, 12А, 52, 58, 21, 2, 14, 40, 48, 13, 22, 19, 42, 1, 24, 26, 5, 54, 22А, 31, 12, 4, 36А, 32, 16, 60, 15, 44, 3, 92, 92, 45, 53, 51, 43, 47, 49, 55, 39, 40, 64, 76, Павилион, 33, 82, 37, 70, 72, 68, 80, 66, 88, 12, 10, 78, 86, 74, 84; Гурко 1, 3, 2, 5, 7, 6, 10, 1, 9, 12; Джубрена 6, 18, 20, 22, 27; Димитър Благоев 13, 15, 6, 56, 38, 32, 27, 21, 2, 10, 5, 11, 13, 60, 14, 12, 16, 30, 26, 25, 3, 54, 8, 23, 9, 15, 4, 18, 28, 36, 7, 19, 24, 58, 17, 22; Иван Вазов 8, 4, 3, 1, 6, 2; Йорданка Николова 20, 8, 30, 18, 1, 6А, 22, 16, 26, 4, 6Б, 2, 7, 28; Кирил и Методий 5, 2, 4, 9, 3, 7; Лиляна Димитрова 2, 1, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 7, 2, 10, 9, 13, 3, 4, 8, 6, 11, 5, 12; Максим Горки 5, 3, 20, 4, 2, 7, 1; Малчика 1, 4, 2, 6, 9, 7, 3, 5; Маршал Толбухин 6, 1, 12, 16, 20, 10, 24, 18, 22, 14; Местност Могилите Авторабот. ; Местност Рибарници Вила, Хале; Митко Палаузов 19, 27, 31Б, 33, 31А, 84, 25, 20, 35, 26, 22, 24, 16, 5, 1, 7, 4, 3, 8, 2, 16, 18, 17, 23А, 11, 13, 23, 19, 10, 21, 15, 12, 9, 14, 6, 8; Мусала 2, 4, 5, 3, 1; Никола Вапцаров 15, 9, 19, 27, 23, 17, 21, 39, 13, 37, 3, 35, 25; Оборище 1, 2, 3, 5; Общ. Дупница Опълченска 5, 6, 3, 4, 2; Партизанска 1, 3, 6, 4, 2; Пионерска 2, 17, 25, 28, 23, 24, 5, 3, 7, 12, 1, 13, 49, 33, 30, 43, 20, 9, 22, 31, 45, 15, 18, 27, 26, 10, 39, 35, 8, 37, 21, 47, 16, 29, 41, 53А, 36, 30, 44, 53, 57, 55, 49, 59, 38, 32; Плиска 3, 7, 1, 2, 4, 6, 3, 5; Райна Княгиня 30, 1, 3, 4, 7, 5, 2, 8, 6; Раковски 15, 8, 14, 10, 17, 12, 5, 1, 3, 7, 11, 6, 2, 4, 9; Рила 14, 12, 16, 10, 3, 8, 1, 4; Станке Димитров 30, 22, 28, 24, 23, 21, 14, 20, 17, 6, 7, 4, 5, 2, 15, 19, 8, 16, 12, 11, 10, 13; Стопански двор Пр. Кооп-Я; Трети Гвардейски Полк 8, 16, 12, 1, 2, 4, 5, 9, 3, 22, 20, 10, 6, 14, 7; Хаджи Димитър 2, 11, 4, 10, 5, 6, 12, 13, 9, 3, 8; Хан Аспарух 12, 10, 1, 4, 14, 16, 2; Христо Ботев 1, 12А, 15, 11, 3, 7, 17, 9, 16, 13, 6, 8, 12, 5А, 14, 10, 5, 4, 2, 18; Христо Смирненски 2, 3, 1, 4; Шипка 19, 3, 20, 30, 16, 22, 6, 8, 24, 1, 38, 36, 18, 25, 2, 21, 29, 15, 12, 34, 7, 28, 37, 31, 26, 14, 35, 27, 10, 13, 33, 9, 23, 40; 3, 1; Яхиново; 87727. 13. 18. 2 87727. 14. 69 87727. 17. 1 87727. 20. 2 87727. 203. 284 Алеко Константинов 20, 3А, 4, 1, 5А, 14, 5, 18, 8, 13, 6, 9, 12, 3, 2, 11А, 16, 24, 7, 13А, 22, 11, 26, 40А, 29, 28, 31, 36, 30, 33, 17, 37, 25, 42, 32, 21, 44, 34, 46, 40, 23, 11, 27А, 15, 38, 35, 30А; Ангел Кънчев 13, 17, 9, 6, 4А, 5, 7, 4, 2, 11, 15; Бузлуджа 30, 5, 13, 16А, 14, 6, 9, 12, 1, 7А, 3, 16, 15, 4, 10, 7, 11, 8, 18; Васил Априлов 4, 10, 1, 3, 2, 6А, 8, 5, 6; Васил Демиревски 6, 2А, 17, 14, 5, 2, 9, 3А, 21, 4, 18, 8, 10, 1, 19, 13, 12, 3, 15, 11, 7; Васил Левски 2, 30, 11, 4, 18, 6, 1, 26, 2А, 12, 16А, 24, 21, 28, 10, 4А, 22, 8, 16, 48, 17, 72, 54, 21, 15, 37, 74, 62, 13, 58, 64, 52, 13А, 35, 66, 29, 50, 23, 25А, 25, 27, 33, 19, 56, 31, 26, 56, 38, 3, 34, 9А, 11, 5, 36, 40, 34А, 48, 46, 7, 31; Генерал Гурко 41, 37, 43, 19А, 11, 1, 25, 29, 5, 9, 21, 33А, 27, 35, 29А, 33, 19, 13, 23, 3, 7, 81, 99, 91А, 103, 93, 107, 109, 71, 85, 63, 95, 89, 105, 111, 97, 75, 113, 101, 67, 2, 65, 61, 87, 79, 49, 2, 49А, 47, 73, 71, 59, 53, 57, 51; Генерал Скобелев 23, 1, 7, 11, 15А, 2, 16, 9, 19, 4А, 12, 6А, 8, 10, 4, 5, 14, 3, 21, 17, 2А, 13, 6, 20, 22; Генерал Столетов 22, 6, 4А, 3, 20, 9А, 1, 5, 8, 2А, 7, 14А, 16, 14, 11, 26, 22А, 16А, 10, 24; Георги Раковски 15, 1, 11, 13А, 16, 8А, 18, 3, 6, 12, 14, 6А, 3А, 7, 9, 7 А, 10, 4, 2, 7А, 13, 20, 21, 30, 28, 32, 26, 36, 24, 34; Девети Септември 28А, 15, 13, 32, 9, 11, 21, 26, 22, 24, 16, 18, 23, 14, 7, 22А, 30, 28, 10, 17, 19, 8, 20, 5, 12, 1, 2, 9, 4, 6; Димчо Дебелянов 5, 7, 4, 3, 2, 1; Доктор Петър Берон 12, 8А, 8, 3, 4, 6А, 2, 6, 1, 42А, 10; Иван Вазов 24, 12, 14, 13, 16, 8А, 22, 8, 5, 12А, 6, 10, 11, 18А, 7, 22А, 1, 15, 18, 20, 16А, 4, 27, 35, 45, 21, 23, 54А, 19, 41, 50, 25, 37, 46, 43, 39, 49, 29, 30, 47, 54, 30А, 36, 42, 44, 17, 48, 31, 34, 33, 28, 42А, 32, 38, 52, 54А; Иглика 3, 1, 5А, 11А, 15, 11, 13, 9А, 7, 9, 5; Йордан Йовков 2, 6, 1, 12, 4, 1А, 8; Йорданка Николова 2, 1А, 1, 4, 8, 3, 5, 6; Кокиче 4 А, 3, 1, 4, 2; Коста Петров 24, 23, 25, 28, 26, 25А, 27, 21, 30, 30А, 11, 8А, 5, 22, 17, 9, 1, 14, 2, 7, 11А, 20, 19, 13, 6, 16, 18, 4, 12, 24; Любен Каравелов 13, 16, 9, 14, 13А, 15, 12, 12А, 11, 5, 2, 4, 1, 8, 10, 6; Марин Дринов 4, 6, 5, 7, 2, 1 А, 8, 11, 13, 6, 10; Марсилия 5, 1, 3; Местност Полето Опълченска 15, 17А, 7, 6, 18, 2, 19А, 14, 12, 4, 8, 3, 16А, 9, 9А, 50, 17, 11, 13; П Р Славейков 7, 10, 1, 12, 16, 2, 11, 4, 14, 15, 17, 19, 6, 18, 25, 8, 9, 5, 21, 13, 3, 20, 18А, 11, 23, 29, 22, 25, 27; Патриарх Евтимий 17, 11, 3, 9, 12, 6, 2, 1, 15, 13, 8А, 5, 15А, 7; Пейо Яворов 9, 4, 12, 13, 6, 6А, 17, 10, 11, 2, 7, 8, 3; Река Джубрена 16, 2, 9, 10, 8, 4, 6, 4 А, 12, 32, 38, 18А, 20, 32А, 18, 28, 30А, 22, 34, 24, 30, 26, 40, 42; Стефан Караджа 1, 7, 3, 1, 9, 2, 5, 4, 13, 11, 12, 11А, 6А, 8, 6; Стопански двор Склад; Трети Март 2, 1, 4; УПИ - Ii Кв. 39 Христо Ботев 1, 1, 6, 8, 3, 1А, 2, 5, 7А, 7, 11, 9, 12, 5, 10, 26, 15, 31, 19, 29, 25, 16, 17, 24, 22А, 27, 29А, 60, 21, 22 А, 13, 22, 34, 15, 62, 59, 50, 11, 57, 30, 36, 60, 41, 32, 51, 35, 62А, 55, 41А, 56, 37, 58, 52, 1, 39, 48, 49, 53, 28, 33, 42, 44, Черква, 43, 40, 80А, 108А, 69, 108, 68, 91, 90, 88, 102, 87, 91 Б, 93, 73, 104, 78, 96, 89, 76, 63, 86, 67, 85, 100, 61, 64, 98, 97, 65, 80, 72, 71, 91А, 70, 89А, 106, 75, 82, 95, 92, 79, 66, 74; Яхинско шосе 53На 19.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Дупница 68789. 21. 19 87727, 16, 179 М. Динката Отец Атанасий Чолаков 4; Отовица 83; Самоковско шосе 21; Самораново Пром. Зона Бет. Възел; Саморанска 80, 58, 66, 13, 36, 23, 84, 68, 48, 54, 15, 25, 46, 44, 1, 13 А, 42, 7, 72, 40, 70, 19, 56, 38, 78, 37, 31, 27, 17, 52, 62, 34, 80, 35, 28, 30, 39, 50, 32, 9, 60, 33, 13, 80, 82, 80, 39, 35, 33; Самораново; Митко Палаузов Саморанска 80; Яхиново; Местност ПолетоНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Баланово ХIIі - 329, Кв. 16На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Баланово ХIIі - 329, Кв. 16На 22.06.2017 г. /15:30 - 16:30 ч./ - Бадино УПИ - II-113, Кв. 21; Бобошево; Махала Въртен камък Къща, Вила, 20; Боровец; II-259, Кв. 14 XVIII-263 Кв. 14 УПИ-І 244, Къща; Бураново; 007004 023014 025033 267 Селището ХIII-483, Кв. 50 Скз Бураново; Джерман; 013024 017022 059050 Асен Орански 8, 2, 15 А, 5, 9, 3, 11, 4, 9 А, 1, 17, 10, 6, 16, 15, 7, 14, 13, 2, 17 А, 14А, 14 Б, 12, 1; Бор 1, 3; Васил Демиревски 6, 12, 8, 9, 16, 7, 14А, 5, 2, 11, 4, 3, 1, 10; Васил Левски 9, 5, 2, 7, 4, 1, 3, 3; Вилна зона Вила; Георги Димитров 23, 31, 5, 3, 17, 25, 7, 15, 13, 11, 19, 27, 35, 1, 33, 21, 9, 29, 6, 49, 19, 35, 37, 41, 47, 49, 33, 45, 2, 43, 59, 8, 51, 53; Георги Трайков 1, 5, 4, 6, 3, 2; Димитър Симонски 4, 8, 6, 12, 13, 7, 5, 14, 2, 22, 3, 9, 16, 11; Дупнишка комуна 24 А, 11, 21, 15, 26, 35, 31, 23, 25, 28, 13, 29, 30, 36, 24А, 34, 33, 22, 19, 27, 38, 24, 40, 42, 17, 32, 44, 24, 4, 5, 7, 12, 3, 14, 10А, 1А, 9, 10, 12 А, 1, 6, 8, 2, 17; Еделвайс 1, 4, 8, 6, 10, 3, 12, 7; Здравец 1, 3, 7, 9, 5; Иглика 11, 10, 4, 12, 6, 2; Калдръмо Бензиностанция; Кирил и Методи 14, 2, 16, 12, 8, 6, 10; Кокиче 5, 3, 11, 8, 1, 7, 9, 10, 12; Коста Петров 122, 78, 71 А, 52, 85, 100, 50, 18, 89, 98, 88, 3, 70, 82, 119А, 106, 107, 113, 122, 112, 102, 104, 19, 93, 69, 79, 116, 60, 105, 66, 94, 92, 54, 67, 119, 118, 84, 96, 99, 44, 81, 64, 83, 61, 72, 75, 28, 77, 87, 73, 110, 80, 46, 71, 114, 63, 65, 103, 108, 74, 109, 59, 48, 86, 68, 62, 58, 91, 120, 66, 36, 23, 19, 35, 39, 49, 40, 24, 43, 53 А, 33, 45, 51, 38, 31, 20, 30, 21, 27, 42, 26, 34, 95, 41, 57, 47, 59 А, 30, 16, 17, 13, 10, 6, 18, 8, 19, 15, 9, 20, 3, 95, 1, 14, 22, 18Б, 7, 11, 4, 5, 2, 12; Любен Шилегарски 3, 10, 16, 4, 1, 12, 2, 5; Люляк 3, 2, 4, 1, 5; Мара Петлякова 8, 5, 2, 3, 9, 7, 1, 11; Местност Бела вода Преместваемо Соръжение, Бунгало, Вила, Помпа; Местност Голямата Порта Местност Еминица Ресторант, Каравана; Местност Китева ливада Вила; Местност Кръсто Автоморга; Местност Мали Бельов дол Къща, 3, Къща; Местност Площа Къща; Местност Пульова Воденица 1 Къща, Къща; Местност Силимандере Километър 336; Никола Чуковски 25, 1, 9, 23, 17, 3, 27, 4, 11, 28, 5, 29, 15, 7; Партизанска 3, 11, 7, 5, 1, 8, 2, 13, 4, 15, 9, 2; Рила 30, 18, 28, 12, 40, 23, 33, 44, 40А, 34, 22, 31, 27, 19, 42, 46, 38, 25, 21, 29, 24, 17, 32, 21, 2, 4, 14 А, 16, 13, 3, 14, 10, 9, 8, 15, 12, 11, 7, 6; Ропотамо 10, 4, 2, 5, 12, 13, 3, 8; Самуил 12, 18, 10, 4, 2, 8, 6, 20; Скакавица 5, 4, 3, 6; Стопански двор Автоработилница, Обект; Теменуга 7, 17, 25, 24, 15, 13, 5, 21, 11, 3, 9, 23, 27, 19; УПИ II-24 Христо Ботев 1, 5, 3, 15, 9, 7, 11, 13; Цар Крум 5, 17, 1, 9, 3 Б, 3; Юри Гагарин 3, 1, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 5, 9, 8, 6, 10; Явор 11, 6, 10, 14, 4, 17, 9, 15, 19, 2А, 1, 5, 13, 2, 18, 12, 7, 16, 8, 3; Драгодан; № 000026, Извън регулация Махала Ортакчийска 20; Дупница; 68789. 25. 34 68789. 28. 351 Ана Малашевска 22; Ботьо Петков Къща; Люляк 15, 3; Местност Бунищерица Сметище, Дърводелски Цех, Помпа, Агрокоплекс; Местност Злево Вила; Местност Пульова Воденица Вила; Местност Сух Андък Вила, Вила, Помпа, 17, 343, 1, Къща; Отец Полихроний Къща; Прогона Вила, 20; Разметаница 40; Свети Иван Рилски 329, 346, 287, 347, 341, 325, 355, 305, 314, 349, 343, 319, 333, 350, 323, 357, 345, 328, 339, 315, 334, 335, 331, 321, 195, 327, 383, 330, 381, 344, 371, 380, 386, 267, 306; Свобода 1; 1, Автоработилница; Крайни дол; ХIх-51; Крумово, Общ. Кочериново; Мурсалево; 200002 244, Кв. 12 III- 279 V-688 Кв. 66 Александър Стамболийски 10, 18, 8, 4, 12, 5, 14, 16, 3, 2; Бузлуджа Къща, 12, 2, 11, 9, 7, 14, 12, 4, 6, 1, 10; Варшава 30, 8, 6, 4, 2; Васил Демиревски 9, 13, 10, 11, 16, 7, 18, 14, 6, 8, 1, 2; Васил Левски 2, 5, 7, 6, 4, 13, 11; Васко Манолов 8, 9, 4, 7, 1, 5, 2, 6, 1; Вела Пеева 8, 6, 2, 1; Волга 3, 3, 7, 1, 12, 14, 2, 10, 4, 16, 6, 3; Гео Милев 6, 1, 4, 3; Георги Раковски 6, 4; Главен път 79 Димитър Благоев 2, 3, 7, 13, 11, 1; Дунав 1; Жданов 7, Бунгало, 9, 1, 2, 4; Ивайло 5, 2, 4, 1, 7; Калин 3; Калоян 42, 21, 2, 26, 32, 19, 15, 20, 8, 16, 28, 13, 22, 5, 17, 30, 4, 10, 11, 27, 25, 30, 29, 37, 39, 38, 43, 5, 36, 40, 41, 33; Клокотница 14, 7, 12, 6, 2, 5, 9, 1, 16, 18, 10, 3; Кокиче 17, 19, 23, 20, 18, 10, Вила, 15, 5; Крум Шушков 2, 1, 7, 5, 3; Люлин 1; Македония 3, 7, 2, 5; Мара Малеева 22, 19, 14, 18, 2, 10, 20, 5, 16, 1; Марек 3, 1, 58, 5, 48, 32, Павилион, 38, 20, 12, 42, 26, 50, 28, 2, 44, 9, 18, 30, 46, 7, 14, 40, 16, Бензиностанция, 24, 4, 10; Москва 4, 1, 8, 6, 2, 4; Мусала 2, 13, 20, 2, 14, 7, 8, 10, 6, 3, 11, 9, 16; Никола Вапцаров 5, 14, 4, 2, 12; Осогово 3, 1; Плиска Къща, 7, 5, 12, Къща, 2, 4, 6, 11, 5, 9, 10, 3, 23, 6 жилище, 8; Поп Андрей 1, 2; Прага 1; Рила 2, 4; септемврийска Слава 23, 13, 47, 32, Вила, 41, 43, 34, 46, 28, 44, 17, 7, 29, 24, 9, 14, 27, 19, 36, Бунгало, 22, 1, 30, 21, 25, 4, 42, 2, 22, 14, 20, 4, 16; Стопански двор Цех За Брикети; Струма 4, 3, 5, 2, 12, 8, 7; Тинтява 3, Бунгало, 5; Толбухин 2, 1; Хавана 1; Хаджи Димитър 6, 4; Христаки Павлович 2; Христо Ботев 46, 78, 66, 039, 58, 33, 48, 38, 56, 34, 60, 36, 28, 54, 80, 30, 72, 37, 41, 70, 44, 40, 35, 74, 82, 12, 1, 30, 26, 29, 23, 30, 13, 19, 35, 9, 12, 25, 5, 33, 17, 2, 31, 4, 1, 14, 8, 3, 27, 6, 21, 24, 10, 26, 12; Шейново 4, 2, 4, 1, 6, 5; Шипка 9, 12, 14, 2, 11, 10, 8, 5, 4, 7, 1, 3, 6; Юри Гагарин 16, 16, 2, 20, 1, 9, 7, 11, 5, 13, 19, 14, 10, 12, 23, 17; Яне Сандански 19, 8, 11, 5, 17, 21, 9; 2; Слатино, Общ. Бобошево; IV-123, Кв. 15 XVI - 385, Кв. 6 Александър Стамболийски 10, 19, 13, 14, 16, 15, 21, 18, 12, 17, 17, 14, 16, 12, 18, 21, 15, 19, 13, 11, 3, 4, 1, 12, 8, 10, 2, 7, 9; Божур 10, 16, 17, 48, 53, 50, 85, 51, 42, 46, 56, . 36, 38, 47, 45, 44, 55, 30, 4, 42А, 6, 23, 10, 8, 25, 27, 29, 12, 20, 43, 10, 37, 28, 33, 24, 41, 26, 18, 5, 16, 31, 39, 6, 27, 29, 23, 25, 8, 12, 10, 8, 10, 13, 5, 11, 15, 9, 3, 6, 19, 1, 21, 2; Бор 3, 1, 6, 1, 3; Бузлуджа 1; Валивос 7, 3, 9, 6, 1, 5, 1, 3, 9, 5, 6, 7; Вихрен 8, 6, 16, 18; Демокрация 2, 4, 2, 4; Детелина 3, 1; Дупница 32, 30, 8, 4, 6, 12, 18А, 14, 30, 24, 16, 22, 26, 18, 28, 8, 4, 6; Здравец 4, 6, 7, 3, 5, 10, 2, 2, 4, 10, 6, 7, 5, 3; Иван Вазов 6, 13, 11, 4, 9, 3, 2, 1; Иглика 8, 3, 4, 2, 2; Изгрев 12, 8, 3, 11, 4, 7, 1, 10, 2, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 7, 2, 11, 1, 8, 4; Кокиче 1, 2; Лоза 3, 21, 3, 21, 15, 1, 13, 11, 14, 6, 8, 9, 19, 4, 3, 10, 7, 17; Местност Герена Къща, Къща; Местност Слатинско Ханче Ханче, пътното; Минерални Води 2, 14, 12, 8, 10, 4, 10, 12, 4, 14, 2, 8, 30, 28, 24, 22, 1, 20, 16, 21; Минзухар 6, 5, 3, 1, 8; Момина Сълза 4, 2, 4, 5, 7, 1, 3, 2; Морава 13, 11, 9, 22, 6, 12, 17, 18, 10, 23, 15, 4, 20А; Никола Вапцаров 24, 19, 20, 17, 15, 18, 22, 9, 11, 16, 14, 18, 13, 22, 1, 4, 3, 9, 8, 2, 10, 7; Отец Паисий 11, 5, 13, 9, 3, 7, 2; ПИ 053012 Пирин 2, 3, 1; Рила 18, 13, 20, 8, 2А, 9, 3, 25, 29, 23, 6, 5, 12, 27, 7, 10, 15, 1, 2, 9; Роза 2, 5, 3, 5; Руен 1, 2, 4, 3, 1; Стопански двор Ел. Двигатели; Студен Кладенец 42, 33, 25, 3, 19, 17, 22, 41, 15, 33, 29, 31, 21, 27, 25, 3; Съгласие 3, 5, 11, 1, 2; Сълза 8, 14, 10, 1, 4, 7, 16, 14, 7, 5, 11, 9, 12; Христо Смирненски 6, 8, 11, 3, 2, 19, 13, 15, 7, 5, 4, 9, 10, 12, 27, 21, 23, 14, 25, 16, 10; Цар Борис 1, 2, 4, 3, 34, 20, 9, 26, 57, 11, 21, 42, 10, 14, 52, 24, 38, 53, 47, 30, 27, 17, 22, 19, 8, 25, 33, 13, 51, 63, 12, 37, 54, 44, 56, 40, 55, 31, 50, 32, 29, 46, 61, 23, 65, 36, 10А, 16, 18, 8, 4; Усойка; Бор 7, 2, 15, 12, 18, 17, 10, 6, 5, 16, 8, 4, 1, 3, 14; Васил Левски 3, 8, 4, 5, 19, 10, 1, 7, 6, 2, 3; Гагарин 1, 3; Е79 Павилион, Магазин, ЖП Прелез, ЖП, Павилион 3 и 4, Каравана, Кафе-Аператив, Снек Бар, Ресторант; Иван Вазов 21, 7, 46, 33, 2, 30, 3, 43, 14, 6, 5, 19, 39, 13, 4, 40, 45, 23, 17, 22, 16, 18, 41, 1, 9, 25, 11, 12, 20, 34, 32, 31, 15, 8, 24, 35, 44, 28, 38, 117; Кокиче 11, 1, 3, 5, 7, 13, 9, 2; Любен Каравелов 2, 6, 1, 3, 8, 4, 5, 17; Люляк 4; Малина 10, 2, 1, 6, 8, 3, 12, 4; Мерковица Местност Будаковица Вилно Селище; Местност Орловица Помпа; Пирин 9, 3, 7, 2, 11, 5; Подем 6, 2, 5, 10, 7, 8, 1, 3, 4; Рила 31, 2, 20, 29, 83, 71, 18, 95, 38, 125, 9, 10, 37, 35, 61, 4, 63, 77, 67, 22, 36, 73, 23, 19, 105, 53, 57, 43, 26, 17, 103, 51, 101, 7, 117, 13, 21, 11, 39, 79, 6, 111, 123, 65, 45, 40, 34, 30, 27, 91, 62, 16, 55, 99, 85, 14, 115, 47, 25, 59, 127, 41, 49, 81, 93; Св. Иван Рилски 6, 3, 7, 11, 1, 13; Свобода 7, 9, 5, 2, 3, 1; Стефан Караджа 28, 8, 10, 15, 12, 1, 2, 27, 14, 25, 13, 9, 5, 6, 16; Стопански двор Отливки Цимент; Тополите 10, 12, 7, 13, 2, 5, 8, 9, 6, 14, 4, 3, 1; Трети Март 15, 3, 11, 13, 7; Хан Аспарух 23, 3, 5, 10, 1, 2, 19, 9, 7, 11, 13, 17, 15, 21, 25, 27, 6, 8, 29, 31, 4, 33; Христо Ботев 1, 15, 12, 20, 17, 19, 16, 5, 6, 13, 18, 3, 14, 4, 11, 7, 2, 22, 8, 10, 29, 9, Фургон; Цветковица 3, 4, 5, 1, 10, 9, 12, 2, 7; Череша 2, 5, 1; Яворов 7, 6, 9, 4, 3, 5, 1, 8; Фролош; 2, Къща; Цървище; Махала Ореевица Вила, Магазин, Къща; Цървище Къща, Улично, Вила, Къща, КъщаНа 22.06.2017 г. /09:00 - 10:30 ч./ - Бадино УПИ - II-113, Кв. 21; Бобошево; Махала Въртен камък Къща, Вила, 20; Боровец; II-259, Кв. 14 XVIII-263 Кв. 14 УПИ-І 244, Къща; Бураново; 007004 023014 025033 267 Селището ХIII-483, Кв. 50 Скз Бураново; Джерман; 013024 017022 059050 Асен Орански 8, 2, 15 А, 5, 9, 3, 11, 4, 9 А, 1, 17, 10, 6, 16, 15, 7, 14, 13, 2, 17 А, 14А, 14 Б, 12, 1; Бор 1, 3; Васил Демиревски 6, 12, 8, 9, 16, 7, 14А, 5, 2, 11, 4, 3, 1, 10; Васил Левски 9, 5, 2, 7, 4, 1, 3, 3; Вилна зона Вила; Георги Димитров 23, 31, 5, 3, 17, 25, 7, 15, 13, 11, 19, 27, 35, 1, 33, 21, 9, 29, 6, 49, 19, 35, 37, 41, 47, 49, 33, 45, 2, 43, 59, 8, 51, 53; Георги Трайков 1, 5, 4, 6, 3, 2; Димитър Симонски 4, 8, 6, 12, 13, 7, 5, 14, 2, 22, 3, 9, 16, 11; Дупнишка комуна 24 А, 11, 21, 15, 26, 35, 31, 23, 25, 28, 13, 29, 30, 36, 24А, 34, 33, 22, 19, 27, 38, 24, 40, 42, 17, 32, 44, 24, 4, 5, 7, 12, 3, 14, 10А, 1А, 9, 10, 12 А, 1, 6, 8, 2, 17; Еделвайс 1, 4, 8, 6, 10, 3, 12, 7; Здравец 1, 3, 7, 9, 5; Иглика 11, 10, 4, 12, 6, 2; Калдръмо Бензиностанция; Кирил и Методи 14, 2, 16, 12, 8, 6, 10; Кокиче 5, 3, 11, 8, 1, 7, 9, 10, 12; Коста Петров 122, 78, 71 А, 52, 85, 100, 50, 18, 89, 98, 88, 3, 70, 82, 119А, 106, 107, 113, 122, 112, 102, 104, 19, 93, 69, 79, 116, 60, 105, 66, 94, 92, 54, 67, 119, 118, 84, 96, 99, 44, 81, 64, 83, 61, 72, 75, 28, 77, 87, 73, 110, 80, 46, 71, 114, 63, 65, 103, 108, 74, 109, 59, 48, 86, 68, 62, 58, 91, 120, 66, 36, 23, 19, 35, 39, 49, 40, 24, 43, 53 А, 33, 45, 51, 38, 31, 20, 30, 21, 27, 42, 26, 34, 95, 41, 57, 47, 59 А, 30, 16, 17, 13, 10, 6, 18, 8, 19, 15, 9, 20, 3, 95, 1, 14, 22, 18Б, 7, 11, 4, 5, 2, 12; Любен Шилегарски 3, 10, 16, 4, 1, 12, 2, 5; Люляк 3, 2, 4, 1, 5; Мара Петлякова 8, 5, 2, 3, 9, 7, 1, 11; Местност Бела вода Преместваемо Соръжение, Бунгало, Вила, Помпа; Местност Голямата Порта Местност Еминица Ресторант, Каравана; Местност Китева ливада Вила; Местност Кръсто Автоморга; Местност Мали Бельов дол Къща, 3, Къща; Местност Площа Къща; Местност Пульова Воденица 1 Къща, Къща; Местност Силимандере Километър 336; Никола Чуковски 25, 1, 9, 23, 17, 3, 27, 4, 11, 28, 5, 29, 15, 7; Партизанска 3, 11, 7, 5, 1, 8, 2, 13, 4, 15, 9, 2; Рила 30, 18, 28, 12, 40, 23, 33, 44, 40А, 34, 22, 31, 27, 19, 42, 46, 38, 25, 21, 29, 24, 17, 32, 21, 2, 4, 14 А, 16, 13, 3, 14, 10, 9, 8, 15, 12, 11, 7, 6; Ропотамо 10, 4, 2, 5, 12, 13, 3, 8; Самуил 12, 18, 10, 4, 2, 8, 6, 20; Скакавица 5, 4, 3, 6; Стопански двор Автоработилница, Обект; Теменуга 7, 17, 25, 24, 15, 13, 5, 21, 11, 3, 9, 23, 27, 19; УПИ II-24 Христо Ботев 1, 5, 3, 15, 9, 7, 11, 13; Цар Крум 5, 17, 1, 9, 3 Б, 3; Юри Гагарин 3, 1, 11, 7, 4, 13, 2, 12, 5, 9, 8, 6, 10; Явор 11, 6, 10, 14, 4, 17, 9, 15, 19, 2А, 1, 5, 13, 2, 18, 12, 7, 16, 8, 3; Драгодан; № 000026, Извън регулация Махала Ортакчийска 20; Дупница; 68789. 25. 34 68789. 28. 351 Ана Малашевска 22; Ботьо Петков Къща; Люляк 15, 3; Местност Бунищерица Сметище, Дърводелски Цех, Помпа, Агрокоплекс; Местност Злево Вила; Местност Пульова Воденица Вила; Местност Сух Андък Вила, Вила, Помпа, 17, 343, 1, Къща; Отец Полихроний Къща; Прогона Вила, 20; Разметаница 40; Свети Иван Рилски 329, 346, 287, 347, 341, 325, 355, 305, 314, 349, 343, 319, 333, 350, 323, 357, 345, 328, 339, 315, 334, 335, 331, 321, 195, 327, 383, 330, 381, 344, 371, 380, 386, 267, 306; Свобода 1; 1, Автоработилница; Крайни дол; ХIх-51; Крумово, Общ. Кочериново; Мурсалево; 200002 244, Кв. 12 III- 279 V-688 Кв. 66 Александър Стамболийски 10, 18, 8, 4, 12, 5, 14, 16, 3, 2; Бузлуджа Къща, 12, 2, 11, 9, 7, 14, 12, 4, 6, 1, 10; Варшава 30, 8, 6, 4, 2; Васил Демиревски 9, 13, 10, 11, 16, 7, 18, 14, 6, 8, 1, 2; Васил Левски 2, 5, 7, 6, 4, 13, 11; Васко Манолов 8, 9, 4, 7, 1, 5, 2, 6, 1; Вела Пеева 8, 6, 2, 1; Волга 3, 3, 7, 1, 12, 14, 2, 10, 4, 16, 6, 3; Гео Милев 6, 1, 4, 3; Георги Раковски 6, 4; Главен път 79 Димитър Благоев 2, 3, 7, 13, 11, 1; Дунав 1; Жданов 7, Бунгало, 9, 1, 2, 4; Ивайло 5, 2, 4, 1, 7; Калин 3; Калоян 42, 21, 2, 26, 32, 19, 15, 20, 8, 16, 28, 13, 22, 5, 17, 30, 4, 10, 11, 27, 25, 30, 29, 37, 39, 38, 43, 5, 36, 40, 41, 33; Клокотница 14, 7, 12, 6, 2, 5, 9, 1, 16, 18, 10, 3; Кокиче 17, 19, 23, 20, 18, 10, Вила, 15, 5; Крум Шушков 2, 1, 7, 5, 3; Люлин 1; Македония 3, 7, 2, 5; Мара Малеева 22, 19, 14, 18, 2, 10, 20, 5, 16, 1; Марек 3, 1, 58, 5, 48, 32, Павилион, 38, 20, 12, 42, 26, 50, 28, 2, 44, 9, 18, 30, 46, 7, 14, 40, 16, Бензиностанция, 24, 4, 10; Москва 4, 1, 8, 6, 2, 4; Мусала 2, 13, 20, 2, 14, 7, 8, 10, 6, 3, 11, 9, 16; Никола Вапцаров 5, 14, 4, 2, 12; Осогово 3, 1; Плиска Къща, 7, 5, 12, Къща, 2, 4, 6, 11, 5, 9, 10, 3, 23, 6 жилище, 8; Поп Андрей 1, 2; Прага 1; Рила 2, 4; септемврийска Слава 23, 13, 47, 32, Вила, 41, 43, 34, 46, 28, 44, 17, 7, 29, 24, 9, 14, 27, 19, 36, Бунгало, 22, 1, 30, 21, 25, 4, 42, 2, 22, 14, 20, 4, 16; Стопански двор Цех За Брикети; Струма 4, 3, 5, 2, 12, 8, 7; Тинтява 3, Бунгало, 5; Толбухин 2, 1; Хавана 1; Хаджи Димитър 6, 4; Христаки Павлович 2; Христо Ботев 46, 78, 66, 039, 58, 33, 48, 38, 56, 34, 60, 36, 28, 54, 80, 30, 72, 37, 41, 70, 44, 40, 35, 74, 82, 12, 1, 30, 26, 29, 23, 30, 13, 19, 35, 9, 12, 25, 5, 33, 17, 2, 31, 4, 1, 14, 8, 3, 27, 6, 21, 24, 10, 26, 12; Шейново 4, 2, 4, 1, 6, 5; Шипка 9, 12, 14, 2, 11, 10, 8, 5, 4, 7, 1, 3, 6; Юри Гагарин 16, 16, 2, 20, 1, 9, 7, 11, 5, 13, 19, 14, 10, 12, 23, 17; Яне Сандански 19, 8, 11, 5, 17, 21, 9; 2; Слатино, Общ. Бобошево; IV-123, Кв. 15 XVI - 385, Кв. 6 Александър Стамболийски 10, 19, 13, 14, 16, 15, 21, 18, 12, 17, 17, 14, 16, 12, 18, 21, 15, 19, 13, 11, 3, 4, 1, 12, 8, 10, 2, 7, 9; Божур 10, 16, 17, 48, 53, 50, 85, 51, 42, 46, 56, . 36, 38, 47, 45, 44, 55, 30, 4, 42А, 6, 23, 10, 8, 25, 27, 29, 12, 20, 43, 10, 37, 28, 33, 24, 41, 26, 18, 5, 16, 31, 39, 6, 27, 29, 23, 25, 8, 12, 10, 8, 10, 13, 5, 11, 15, 9, 3, 6, 19, 1, 21, 2; Бор 3, 1, 6, 1, 3; Бузлуджа 1; Валивос 7, 3, 9, 6, 1, 5, 1, 3, 9, 5, 6, 7; Вихрен 8, 6, 16, 18; Демокрация 2, 4, 2, 4; Детелина 3, 1; Дупница 32, 30, 8, 4, 6, 12, 18А, 14, 30, 24, 16, 22, 26, 18, 28, 8, 4, 6; Здравец 4, 6, 7, 3, 5, 10, 2, 2, 4, 10, 6, 7, 5, 3; Иван Вазов 6, 13, 11, 4, 9, 3, 2, 1; Иглика 8, 3, 4, 2, 2; Изгрев 12, 8, 3, 11, 4, 7, 1, 10, 2, 6, 5, 3, 4, 5, 3, 6, 10, 7, 2, 11, 1, 8, 4; Кокиче 1, 2; Лоза 3, 21, 3, 21, 15, 1, 13, 11, 14, 6, 8, 9, 19, 4, 3, 10, 7, 17; Местност Герена Къща, Къща; Местност Слатинско Ханче Ханче, пътното; Минерални Води 2, 14, 12, 8, 10, 4, 10, 12, 4, 14, 2, 8, 30, 28, 24, 22, 1, 20, 16, 21; Минзухар 6, 5, 3, 1, 8; Момина Сълза 4, 2, 4, 5, 7, 1, 3, 2; Морава 13, 11, 9, 22, 6, 12, 17, 18, 10, 23, 15, 4, 20А; Никола Вапцаров 24, 19, 20, 17, 15, 18, 22, 9, 11, 16, 14, 18, 13, 22, 1, 4, 3, 9, 8, 2, 10, 7; Отец Паисий 11, 5, 13, 9, 3, 7, 2; ПИ 053012 Пирин 2, 3, 1; Рила 18, 13, 20, 8, 2А, 9, 3, 25, 29, 23, 6, 5, 12, 27, 7, 10, 15, 1, 2, 9; Роза 2, 5, 3, 5; Руен 1, 2, 4, 3, 1; Стопански двор Ел. Двигатели; Студен Кладенец 42, 33, 25, 3, 19, 17, 22, 41, 15, 33, 29, 31, 21, 27, 25, 3; Съгласие 3, 5, 11, 1, 2; Сълза 8, 14, 10, 1, 4, 7, 16, 14, 7, 5, 11, 9, 12; Христо Смирненски 6, 8, 11, 3, 2, 19, 13, 15, 7, 5, 4, 9, 10, 12, 27, 21, 23, 14, 25, 16, 10; Цар Борис 1, 2, 4, 3, 34, 20, 9, 26, 57, 11, 21, 42, 10, 14, 52, 24, 38, 53, 47, 30, 27, 17, 22, 19, 8, 25, 33, 13, 51, 63, 12, 37, 54, 44, 56, 40, 55, 31, 50, 32, 29, 46, 61, 23, 65, 36, 10А, 16, 18, 8, 4; Усойка; Бор 7, 2, 15, 12, 18, 17, 10, 6, 5, 16, 8, 4, 1, 3, 14; Васил Левски 3, 8, 4, 5, 19, 10, 1, 7, 6, 2, 3; Гагарин 1, 3; Е79 Павилион, Магазин, ЖП Прелез, ЖП, Павилион 3 и 4, Каравана, Кафе-Аператив, Снек Бар, Ресторант; Иван Вазов 21, 7, 46, 33, 2, 30, 3, 43, 14, 6, 5, 19, 39, 13, 4, 40, 45, 23, 17, 22, 16, 18, 41, 1, 9, 25, 11, 12, 20, 34, 32, 31, 15, 8, 24, 35, 44, 28, 38, 117; Кокиче 11, 1, 3, 5, 7, 13, 9, 2; Любен Каравелов 2, 6, 1, 3, 8, 4, 5, 17; Люляк 4; Малина 10, 2, 1, 6, 8, 3, 12, 4; Мерковица Местност Будаковица Вилно Селище; Местност Орловица Помпа; Пирин 9, 3, 7, 2, 11, 5; Подем 6, 2, 5, 10, 7, 8, 1, 3, 4; Рила 31, 2, 20, 29, 83, 71, 18, 95, 38, 125, 9, 10, 37, 35, 61, 4, 63, 77, 67, 22, 36, 73, 23, 19, 105, 53, 57, 43, 26, 17, 103, 51, 101, 7, 117, 13, 21, 11, 39, 79, 6, 111, 123, 65, 45, 40, 34, 30, 27, 91, 62, 16, 55, 99, 85, 14, 115, 47, 25, 59, 127, 41, 49, 81, 93; Св. Иван Рилски 6, 3, 7, 11, 1, 13; Свобода 7, 9, 5, 2, 3, 1; Стефан Караджа 28, 8, 10, 15, 12, 1, 2, 27, 14, 25, 13, 9, 5, 6, 16; Стопански двор Отливки Цимент; Тополите 10, 12, 7, 13, 2, 5, 8, 9, 6, 14, 4, 3, 1; Трети Март 15, 3, 11, 13, 7; Хан Аспарух 23, 3, 5, 10, 1, 2, 19, 9, 7, 11, 13, 17, 15, 21, 25, 27, 6, 8, 29, 31, 4, 33; Христо Ботев 1, 15, 12, 20, 17, 19, 16, 5, 6, 13, 18, 3, 14, 4, 11, 7, 2, 22, 8, 10, 29, 9, Фургон; Цветковица 3, 4, 5, 1, 10, 9, 12, 2, 7; Череша 2, 5, 1; Яворов 7, 6, 9, 4, 3, 5, 1, 8; Фролош; 2, Къща; Цървище; Махала Ореевица Вила, Магазин, Къща; Цървище Къща, Улично, Вила, Къща, КъщаОбщина КочериновоНа 21.06.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Драгодан 20На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново 408 По Плана на гр. Кочериново Витоша 3; Димчо Дебелянов 2, 4; Дунав 1, 20, 17, 19, 8, 7, 10, 23, 24, 28, 26, 3, 13, 21, 5, 6, 4, 18, 12, 15, 27, 14; Иван Вазов 24, 11, 9, 14, 19, 4, 7, 8, 22, 30, 18, 10, 32, 2, 16, 3, 33; Искър 5, 3, 1, 9, 2, 4; Комсомолска 3, 8, 6, 10, 4, 1, 2; М. Преображенски 3, 5; Мусала 3, 6, 15; Никола Вапцаров 24, 9, 17, 23, 8, 36, 6, 20, 7, 21, 26, 5, 34, 30, 3, 14, 15, 22, 2, 13, 72, 32, 11, 12, 1; Пеньо Пенев 14, 1, 2; Свети Иван Рилски 101, 76, 74, 72, 70; Спортист 1, 5, 3; Трети Март 1; Чапаев 3, 4, 1, 6, 5; Шипка 4, 7, 9, 2, 6, 13, 11, 1; Юри Гагарин 47, 11, 15, 10, 37, 60, 45, 7, 14, 18, 8, 46, 23, 56, 1, 4, 49 А, 27, 21, 26, 24, 3, 39, 20, 33, 5, 17, 13, 55, 9, 57, 2, 50, 19, 12; Тото пункт, ПИ 022023На 21.06.2017 г. /09:15 - 12:00 ч./ - ДрагоданНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бараково Крайречна 25; Местност до Кантона Рила 1; Кочериново; XVI-1390 Биньо Иванов 1, 28; Бончук 5, 3, 1, 2, 7, 6, 8; Гео Милев 8, 4, 2, 1, 12, 10, 5, 17; Димитър Благоев 7, 7 А, 6, 1, 4; Жельо Демиревски 5 5, 70, 11, 14, 17, 17, 11, 18, 16, 17А, 8, 10, 17 17, 3, 5, 9, 12, 7, 6, 13; Заводска 10, 1, 14, 100, 12, 8; Зоя Космодамянская 3, 5, 1, 2, 4, 6; Никола Вапцаров 113, 133, 130, 145, 134, 135, 24, 129, 123, 86, 126, 140, 144, 146, 124А, 128, 122, 142, 132; септемврийска 28; Трети Март 1; УПИ IV 1397 УПИ Х-1386, Кв. 94 УПИ ХVI-1390, Кв. 94 УПИ-IIі-1397 Кв. 89 ХII-1390 Христо Смирненски 2, 3, 4, 6, 10, 8На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бараково Беласица 46; Кочериново; Братя Пандурски 16, 20, 14, 10, 8, 2, 18, 12, 6, 4; Бреза 2; Жельо Демиревски 16; Климент Охридски 1; Любен Каравелов 1; Малчика 7, 5, 10, 15, 17, 1, 9, 11, 3; Никола Вапцаров 67, 60, 71, 63, 79, 69, 84, 93, 80, 72, 75, 77, 59, 76, 55, 68, 74, 79А, 86, 91, 83, 62, 88, 66, 6, 89, 65, 70, 92, 90, 61, 73, 85, 78, 64; Трети Март 1; ЦърквищетоНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново Бреза 6, 2, 10, 22, 26, 20, 8, 14, 16, 4, 24, 18; Брянски Лес 6, 14, 18, 22, 8, 16, 10, 12; Детелина 17, 15, 19, 9, 11, 13, 7, 21, 2; Димчо Дебелянов 17; Дъбо Камчия 6, 2, 8; Кв. 38, УПИ XXII-1384 Климент Охридски 5, 3; Левски 21, 17, 7, 12, 13, 15, 16, 23, 18, 8, 14, 25, 9, 4, 1, 6, 2, 10, 5, 3; Никола Вапцаров 45, 56, 49, 43, 53, 35, 48, 29А, 31, 42, 58, 39, 44, 37, 51, 54, 33, 50, 41, 38, 29, 52, 40, 47; Олга Стоянова 13; Родопи 1; Сураж 4, 9, 7, 11, 1, 13, 5, 3; Трети Март 1На 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново Бузлуджа 4, 3, 1, 5, 2; В. Вретенарски 14, 5, 30, 11, 19, 4, 15, 12, 6, 8А, 17, 24, 13, 25, 38, 34, 7, 20, 9, 22, 22А, 21, 1, 26; Витоша 1, 2; Гоце Делчев 2, 11, 1, 7, 8, 10, 9, 5, 6; Детелина 3, 5, 1; Димчо Дебелянов 31, 16, 14, 5А, 28, 40, 1, 19, 24, 13, 22, 36, 44, 46, 7, 30, 5, 29, 9, 10, 4, 3, 6, 11, 15, 34, 17, 18, 26, 27, 39; Мусала 4, 18, 8, 13, 20, 24, 1, 10, 16, 22, 9, 7, 6, 3, 12, 2, 14, 11; Никола Вапцаров 18, 26; Олга Стоянова 15, 6, 8, 1, 4, 14, 10, 9, 2, 18, 3, 17, 7, 20, 16; Осогово 2, 1, 3, 4; Пушкин 1, 7, 5, 3, 4, 9, 2; Свети Иван Рилски 2, 69, 51, 54, 3, 16, 10, 19, 38, 73, 37А, 48, 14, 56, 26, 29, 22, 45, 18, 31, 11, 68, 12, 55, 37, 34, 67, 80, 60, 52, 65, 35, 50, 41, 42, 33, 13, 27, 47, 61, 71, 9, 63, 59, 15, 58, 5, 23, 62, 17, 25, 57, 39, 6, 21, 7, 8, 4, 43, 40, 36, 53, 1, 22А, 44, 46; Тинтява 4; Тракия 2; Трети Март 1; Яворов 7, 18, 16, 9, 3, 10, 1, 6, 11, 12На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново Бузлуджа 4, 3, 1, 5, 2; В. Вретенарски 14, 5, 30, 11, 19, 4, 15, 12, 6, 8А, 17, 24, 13, 25, 38, 34, 7, 20, 9, 22, 22А, 21, 1, 26; Витоша 1, 2; Гоце Делчев 2, 11, 1, 7, 8, 10, 9, 5, 6; Детелина 3, 5, 1; Димчо Дебелянов 31, 16, 14, 5А, 28, 40, 1, 19, 24, 13, 22, 36, 44, 46, 7, 30, 5, 29, 9, 10, 4, 3, 6, 11, 15, 34, 17, 18, 26, 27, 39; Мусала 4, 18, 8, 13, 20, 24, 1, 10, 16, 22, 9, 7, 6, 3, 12, 2, 14, 11; Никола Вапцаров 18, 26; Олга Стоянова 15, 6, 8, 1, 4, 14, 10, 9, 2, 18, 3, 17, 7, 20, 16; Осогово 2, 1, 3, 4; Пушкин 1, 7, 5, 3, 4, 9, 2; Свети Иван Рилски 2, 69, 51, 54, 3, 16, 10, 19, 38, 73, 37А, 48, 14, 56, 26, 29, 22, 45, 18, 31, 11, 68, 12, 55, 37, 34, 67, 80, 60, 52, 65, 35, 50, 41, 42, 33, 13, 27, 47, 61, 71, 9, 63, 59, 15, 58, 5, 23, 62, 17, 25, 57, 39, 6, 21, 7, 8, 4, 43, 40, 36, 53, 1, 22А, 44, 46; Тинтява 4; Тракия 2; Трети Март 1; Яворов 7, 18, 16, 9, 3, 10, 1, 6, 11, 12На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново 408 По Плана на гр. Кочериново Витоша 3; Димчо Дебелянов 2, 4; Дунав 1, 20, 17, 19, 8, 7, 10, 23, 24, 28, 26, 3, 13, 21, 5, 6, 4, 18, 12, 15, 27, 14; Иван Вазов 24, 11, 9, 14, 19, 4, 7, 8, 22, 30, 18, 10, 32, 2, 16, 3, 33; Искър 5, 3, 1, 9, 2, 4; Комсомолска 3, 8, 6, 10, 4, 1, 2; М. Преображенски 3, 5; Мусала 3, 6, 15; Никола Вапцаров 24, 9, 17, 23, 8, 36, 6, 20, 7, 21, 26, 5, 34, 30, 3, 14, 15, 22, 2, 13, 72, 32, 11, 12, 1; Пеньо Пенев 14, 1, 2; Свети Иван Рилски 101, 76, 74, 72, 70; Спортист 1, 5, 3; Трети Март 1; Чапаев 3, 4, 1, 6, 5; Шипка 4, 7, 9, 2, 6, 13, 11, 1; Юри Гагарин 47, 11, 15, 10, 37, 60, 45, 7, 14, 18, 8, 46, 23, 56, 1, 4, 49 А, 27, 21, 26, 24, 3, 39, 20, 33, 5, 17, 13, 55, 9, 57, 2, 50, 19, 12; Тото пункт, ПИ 022023На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:16 Бараково Крайречна 25; Местност до Кантона Рила 1; Кочериново; XVI-1390 Биньо Иванов 1, 28; Бончук 5, 3, 1, 2, 7, 6, 8; Гео Милев 8, 4, 2, 1, 12, 10, 5, 17; Димитър Благоев 7, 7 А, 6, 1, 4; Жельо Демиревски 5 5, 70, 11, 14, 17, 17, 11, 18, 16, 17А, 8, 10, 17 17, 3, 5, 9, 12, 7, 6, 13; Заводска 10, 1, 14, 100, 12, 8; Зоя Космодамянская 3, 5, 1, 2, 4, 6; Никола Вапцаров 113, 133, 130, 145, 134, 135, 24, 129, 123, 86, 126, 140, 144, 146, 124А, 128, 122, 142, 132; септемврийска 28; Трети Март 1; УПИ IV 1397 УПИ Х-1386, Кв. 94 УПИ ХVI-1390, Кв. 94 УПИ-IIі-1397 Кв. 89 ХII-1390 Христо Смирненски 2, 3, 4, 6, 10, 8На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Бараково Беласица 46; Кочериново; Братя Пандурски 16, 20, 14, 10, 8, 2, 18, 12, 6, 4; Бреза 2; Жельо Демиревски 16; Климент Охридски 1; Любен Каравелов 1; Малчика 7, 5, 10, 15, 17, 1, 9, 11, 3; Никола Вапцаров 67, 60, 71, 63, 79, 69, 84, 93, 80, 72, 75, 77, 59, 76, 55, 68, 74, 79А, 86, 91, 83, 62, 88, 66, 6, 89, 65, 70, 92, 90, 61, 73, 85, 78, 64; Трети Март 1; ЦърквищетоНа 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Кочериново Бреза 6, 2, 10, 22, 26, 20, 8, 14, 16, 4, 24, 18; Брянски Лес 6, 14, 18, 22, 8, 16, 10, 12; Детелина 17, 15, 19, 9, 11, 13, 7, 21, 2; Димчо Дебелянов 17; Дъбо Камчия 6, 2, 8; Кв. 38, УПИ XXII-1384 Климент Охридски 5, 3; Левски 21, 17, 7, 12, 13, 15, 16, 23, 18, 8, 14, 25, 9, 4, 1, 6, 2, 10, 5, 3; Никола Вапцаров 45, 56, 49, 43, 53, 35, 48, 29А, 31, 42, 58, 39, 44, 37, 51, 54, 33, 50, 41, 38, 29, 52, 40, 47; Олга Стоянова 13; Родопи 1; Сураж 4, 9, 7, 11, 1, 13, 5, 3; Трети Март 1Община КюстендилНа 19.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Горна Брестница Влахов дол Местност Влахов дол; Грамаждано; II-110. Кв. 11 Александър Стамболийски 6, 7, 2, 14, 4, 8, 5, 18, 1, 10, 9, 12; Васил Левски 14; Джурналица Димитър Каляшки 14, 40, 25, 17, 13, 22, 6, 7, 27, 23, 8, 26, 1А, 9, 28, 12, 10, 32, 5, 36, 1, 20, 34, 2, 3, 38, 21, 4, 35, 56, 58, 48, 70, 37, 68, 62, 66, 33, 50, 29, 54, 44, 46, 31, 52, 60; Здравец 1, 9, 11, 5, 7, 14, 15, 4, 16, 82, 13, 6, 3, 28, 36, 38, 23, 17, 40, 26, 15, 32, 34, 25, 20, 27, 19, 22, 21, 30, 24; Любен Манджуков 8, 4, 6, 2, 3; Местност Гола Велика Местност Динката Местност Исманица Местност Стрелбище Пи003007 Осогово 2, 1, 3, 8, 4, 6, 8А, 11, 10, 15А, 15, 13, 21; ПИ 17680. 25. 36 Радослав Нотев 16, 5, 12, 9, 19, 1, 17, 3, 10, 7, 18, 15, 11, 2, 13, 6, 23, 8, 24; Румена войвода 2, 5, 11А, 3, 1, 4; Стоимен Ковачев 5, 9, 8, 15, 2, 5, 6, 11, 13, 7, 1, 3, 4; Христо Ботев 3, 2, 4А, 14, 12, 4, 7, 8, 1; Читалище; Жиленци; Ангел Маноилов 2, 17, 14, 13, 3, 4, 7, 18, 16, 9, 10, 6, 5, 1; Борис Джелепски 4, 12, 10, Къща, 2, 1, 5, 6, Вила, 9; Васил Левски 4, 14, 1, 7, 16, 6, 3, 13, 5, 2, 18, 8, 12, 10; Глоковска 2, 4; Гюешевско шосе 11, 15, 17, 7, 23, 19, 21, 9, 13, 2, 4, 1, 5, 3; Димитър Каляшки 6, 1, 4, 2, 3, 48, 9, 24, 8, 14, 12, Кафе, 44, 27, 41, 18, 17, 50, 42, 20, 25, Къща, 28, 32, 11, 36, 10, 15, 40, 26, 46, 52, 30, 23, 31, 13, 33, 39, 5, 29; Иван Вазов 16, 8, 14, 12, 18, Вила, 6, 10; Иглика 2, 1; Крайречна Вила, 2; Кьошко Махала Везенска Махала Долна 41, 28, 8Б, 9, 43, 15, 44, 20, 29, 10, Помпа, 35, 37, 23, 21, 17, 40, 39, 24, 13, 42, 30, 38, 1, 5, 11, 32; Махала Сиракова 21, 37, 33А, 36, 27, 18, 20 А; Махала Черковна 23, 12, 10, 1, 5, 26, 8, 22, 9, 4, 2, 23А, 15, 43, 3, 16, 13, 6; Махала Чифлика Къща, 15, 9 Къща, 24, 1, Помпа; Местност Баладърица Местност При Къщи Местност Разкръсие Местност Сбирище Местност Спротива-Чифличето Милан Керенски 8, 11, 7, 2, 13, 9, 6; над Погребите Осогово 7, 1, 6, 4, 3, 11, 8, 2, 13, 25, 20, 21, 35, 45, 15, 41, 16, 57, 41А, 22, 50, Детска градина, 53, 26, 48, 59, 32, 24, 43, 29, 19, 10, 63, 28, 33, 14, 27, 51, 55, 28А, 31, 46, 17, 18, 11, 38, 47, 44, 23, 40, 49, 12, 39, 37, 61, Вила, 36, 30; Петър Ризов 2, 4, 8, 17, 12, 7, 5, 18, 9, 3Б, 10, 16, 6А, 13, 14, 3А, 6, 11, 42, 34, 7, 21, 24, 38, 44, 46, 36, 23, 29, 33, 22, 20, 25, 27, 28, 30, 26, 25А, 40; При Къщи Първи май 3, 5, 1; Радослав Нотев 2, 11, 17, 21, 15, 9, 19, 5, 13, 7; Райна Княгина 6, 12, 1, 5, 4, 10, 7, 2, 8; Теменуж. к.а 1, 5А, 2, 6, 4, 7, 8, 7А, 11, 5, 9А, 6; УПИ ХVIII -187 Кв. 228 Христо Ботев 5, 1, 8, 6, 4, 2, 10, 12А, 3, 12; Вила, Къща, Вила, Вила, Къща, Къща, Склад, Вила; Кюстендил; Бреза 5, 3, 11, 9, 7, 1; Васил Петлешков 1, 6, 4, 2, 1, 13, 27, 9, 15, 29, 7, 3, 19, 23, 31, 21, 8, 9А, 17, 5, 10, 25; Гюешевско шосе Люпилня, 5, 10Б, 10, 4, 10А, 11, 6, Цех За Щори, 9, 13, Читалище, 16, Павилион, 5А, 9 Снек Бар, 6А, Стоп. двор, 9 Магазин Строй. Материали, 8, Ремонтна Работилница, 7, 14, 18, 12, 2, Склад, 1, Хран. стоки, Магазин, Магазин Селкост. Техника, Склад, Автосервиз, Хр. стоки; Димитър Иванов 32, 11, 8, 14, 10, 4, 12, 13, 2, 1, 9, 19, 7, 17, 5, 3, 40, 15, 6, 24, 30, 16, 40, 38, 26, 36, 32, 42, 23, 44, 25, 28, 21, 34, 20, 18, 27, 22; Димитър Кукудов 16, 10, 4, 18, 12, 22, 2, 8, 14, 6; Елисавета Багряна 15, 13, 9, 4А, 6, 5, 1, 8, 16, 10, 7, 14, 3, 3А, 4, 12, 2; Емил Марков 8, 10, 1, 2, 14, 12, 6, 4, 3, 24, 20, 16, 22, 26, 18, 28, 12, 87, 77, 83, 46, 67, 85, 42, 44, 81, 38, 69, 79, 40, 48, 71; Жельо Демиревски 30, 34, 18, 34А, 22, 38, 13, 11, 7, 40, 24, 28, 16, 36, 20, 15, 42, 9, 32, 26, 8, 1, 2, 5, 6, 10, 3, 14, 12, 4; Иван Банков 12, 10, 6, 1, 5, 16, 14, 4, 8, 2, 3; Игнат Барбар 5, 7, 1, 3, 9; Индустриална Складово Помещение, 12; Йоаким Осоговски 2; Крум Зарев 13, 9, 1, 3, 5, 7, 11, 2, 57, 69, 60, 33, 31, 49, 67, 37, 43, 35, 77, 61, 63, Стоп. Постройка, 47, 29, 41, 55, 39, 45, 51, 65, 53, 59; Любчо Кечев 12; Малчика 7, 1, 3; Местност Влахов дол Вила № 15, Вила № 12, Бунгало, 37, 36А, 16, 65, Парцел VI-4, 67, Барака; Местност Гола Велика, Вила, 717 Вила, Вила № 412, Фургон, Бунгало; Местност Гърлянски Черешарник 19, 26, 37, 23, 22, 12, 28 А, 16, 28, 39, 21, 2, 1А; Местност Динката Стоп. Постройка, Вила, Къща, Къща, Вила, Къща; Местност Лозенски Механи 4, 9, 27, 58, 21, 8, 20Б, 6, 2, 23, 55, 10, 15А, 18, 7, 22, 1, 5, 20; Могилата Никола Атанасов 15, 2, 13, 9, 3, 12, 10, 6, 5, 4, 1; Николай Рукавишников 6, 7, 5, 9, 4, 1, 11, 2, 3; Петър Берон 46, 46; Петър Ников 3, 3Б, 3-Б; Прогона Румена войвода Сердика 4, 1; Соволска 1, 25, 5А, 38, Къща, 17А, 29, 36, 27Б, 8, Поща, Вила, Къща, 1А, 32, 27, 11А, 33, 35, 6, Цех, 16А, 31, 39, Работилница, 48, 22, 30, Работилница, 34, Цех; Спартак Разсадник, Стоп. Постройка, Кладенец, Къпалня, Помпа, 61; УПИ VII Кв. 91 А Цвятко Радойнов 3, 4, 2; Бар, Цех, Авт. База; Лозно; Васил Левски 10, 1, 5, 6, 7, 9, 11, 4, 3, 2, 1; Георги Бенковски 9, 3, 4, 8, 7, 1, 5; Даскал Димитрий 4, 6, 8, 4, 5, 1, 2; Димитър Каляшки 33, 10, 8, 6, 21, 14, 42, 13, 36, 17, 2, 4, 12, 27, 19, 32, 11, 34, 25, 40, 35, 24, 22, 5, 16, 7, 46, 28, 26, 50, 18; Дрин 4, 2; Емил Шекерджийски 2, 1, 5, 9, 3, 4, 7, 11; Йорданка Николова 4, 2; Китка 27, 7, 29, 11, 31, 10, 14, 8, 15, 19, 3, 25, 2, 33, 4, 6, 35, 17, 9, 20, 5, 18, 23, 16, 13; Махала Кепазка 1, 1А, 3, 2; Местност Азна 3; Местност Кочине 1, 2, Вила; Местност Лозище 7, 5; Местност Орачето Местност Пладнище Местност Стари Лозя Скз Лозно; Местност Стрелбището Осогово 4, 6, 3, 7, 2, 16, 22, 31, 18, 24, 27, 33, 12, 29, 25, 10, 14, 9, 5, 16, 11, 28, 23, 21, 17, 3, 19, 15, 13, 7, 30, 20; Паисий Хилендарски 7, 20, 9, 13, 6, 3, 11, 14, 5, 10, 12, 4; под селото Слатина-026005 Стадиона 6; Стефан Караджа 30, 28, 32, 45, 14, 31, 12, 37, 15, 43, 6, 35, 10, 39, 47, 21, 19, 26, 16, 17, 8, 41, 27, 18, 33, 24, 23, 29, 25, 2, 4, 1, 5, 9; Стопански двор Стоян Лудев 9, 12, 5, 4, 11, 10, 7, 20, 2, 14, 6, 3, 21, 8, 13, 15, 23, 19, 1, 17; Стрелбището УПИ Іх Стопански двор Христо Ботев 11, 4, 9, 3, 7, 5, 1; Цанко Церковски 22, 37, 15, 24, 34, 14, 21, 33, 19, 6, 2А, 2, 40, 29, 9, 8, 16, 12, 18, 4, 28, 23, 1, 3, 27, 30, 36, 32, 7, 42, 25, 13, 26, 17, 14; Четиринадесети май 19, 7, 1, 17, 15, 28, 16, 4, 9, 2, 24, 6, 20, 22, 26, 55, 3, 5, 12, 2 Цех, 11, 6А, 18, 8, 10, 21, 30, 90, 97, 98, 114, 99, 92, 116, 89, 79, 28, 73, 106, 31, 55, 120, 29, 108, 118, 86, 65, 93, 104, 112, 84, 102, 88, 87, 75, 78, 81, 95, 110, 83, 82, 94, 96, 77, 100, 69, 51, 53, 55, Оптичен Шкаф, 41, 64, 74, 49, 68, 39, 65, 52, 29, 25, 78, 48, 40, 69, 23, 31, 44, 57, 21, 38, 35, 27, 43, 70, 34, 76, 45, 36, 61, 62, 32, 37, 72, 80, 46, 63, 42; Цех, ЦехНа 19.06.2017 г. 00:00 - 09:00 ч./ - ЛозноНа 20.06.2017 г. /10:15 - 11:00 ч./ - Кюстендил Авксенти Велешки 4, 8А, 3, 5, 2, 6, 2А, 7, Магазин, 1, 8; Антим I 32, 15, 26, 28, 30; Арда 2, 3, 9, 5, 3 Б, 3 А, 15, 13, 7, 4, 11, 6; Васил Априлов 20, 7, 2, 3, 7А, 22, 15, 11, 18, 13, 8, 6, 5, 9, 2А, 16, 1, 17, 10, 14; Велбъжд Архив; Виница 2А, 12, 9, 10, 6, 16А, 16, 5, 18, 3, 1, 14, 11А, 11, 7, 2, 8; Владимир Димитров Майстора 21, 23; Генерал Крум Лекарски 18; Гео Милев 2, 12, 14, 6, 5, 15, 13, 17, 11, 4А, 19, 5А, 16, 8, 9, 10, 4, 18; Даскал Дамаскин 46, 32, 50А, 44, 25, 38, 50, 48, 19, 35, 42, 17, 50 А, 21, 33, 36, 27, 29, 40, 39, 31, 41, 37, 52; Даскал Димитри 4, 8, 6; Демокрация 57 А, 57, Ресторант, 47, 45, 49, 1Ет4, Канцеларии, 53, 44, 55, 39, 1, 58, 44, 44, 48; Димитър Пешев 2, 4, 6; Евлоги Георгиев 9, 7, 10, 10, 8, 5; Емил Шекерджийски 2; Жданов 4, 6, 2, 12; Иван Шишман 12, 10, 16, 4, 8, 5, 14, 14А, 1, 18, 3; Иларион Ловчански 15; Ильо войвода 33, 12А, 18 А, 31, 27, 29, 18, 14, 20, 25, 23, 18А; Кадин Мост 4, 14, 5, 10А, 7, 8, 13, 11, 12, 10, 6, 16, 1, 2, 3, 9; Капанска 1 Зала, 2, 1; Кв. 257 ул. Димитър Пешев Кириат Оно 3, 1, 48, 8, 16А, 13, 9, 55, 7; Кирил Цонев 3, 4, 5, Аптека, 7, 2, 1; Константинова баня 28, 3, 9, 15, 3, 26, 24, 12, 4, 2, 14А, 14, 8, 20, 18, 16, 10, 6; Криволак 1, 4, 2, 3, 5; Любен Каравелов 3, 4, 6, 1, 8, 16, 5, 10, 14, Библиотека, 5; Марица 3, 1, 16, 18, 8, 15, 10, 12, 4, 5, 2, 6, 11, 9, 7, 2 А; Местност Самали Баир Местност Хисарлъка 7, 30, 111, 30А, 23А, 14, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 28, 5, 18, 27, 56, 22, 54, 23; Мориц Леви 13, 4, 2, 11, 4, 3, 9А, 9, 7А, 1; Мусала 8А, 3, 1, 5, 8, 7, 6, 7А, 4, 2; Неофит Рилски 19; Одрин 5; Охрид 6А, 4, 10, 8, 6, 6 А; Парчевич 15, 12, 17, 4, 1 Б, 2, 3, 13, 7, 1, 8, 3 А, 6, 1 А, 11, 9, 10, 14; Пауталия 1, 5, 4, 2, 6, 22, 5, 1, 20, 3А, 24; Полковник Стефан Манов 26, 26, 32, 24А, 24А, 26 Къща, 26, 11, 8; Първи май 4, Закусвалня, 12, 2, 6, 8, 12, Магазин; Райна Цанева 2, 10, 12; Родопи Кафе; Свети Иван Рилски 4, 3, 7, 5, 1, 2; Солун 1, 3, 4, 5, 6, 2; Софроний 22, 25, 14; Стефан Караджа 6, 2, 1; Тодор Ангелов - Божаната 14, 10, 3, Офис, 8, 4; Търговска 40, 44, 59, 54, 61, 42, 53, 49, 57, 48, 46, 12, 16, 14; Хаджи Димитър 53, 55, 64, 66, 68, 54А, 47, 56, 72, 49, 54, 58; Хан Аспарух 5, 17Б, 14, 12, 19, 16, 13, 15, 17А, 3, 11, 13А, 7, 7А, 17, 1, 9; Харковска 5 19, 3 20, 5 Метални Навеси на Пазара; Хижата 8; Хисарлъка 40, 42, 34, 40А, 44, 36, 46, 48, 1, 38; Христо Смирненски 2, 5, Стом. Кабинет, 7 Къща, 3, 4, 1, 7, 4; Цар Асен 14А, 2, 12, 14, 4, 5, 14 А, 7, 10, 8, 18, 6, 1, 9; Цар Михаил 13, 19, 6, 8, 11, 21, 5 Кафе, 7, Канцеларии, 3, 5, 5; Цар Освободител 276, 143 А, 270 33, 270, 276 34, 210 Б, 210 А, 210, 210 В, 210Б, 170, 176, 172, 182, 192, 174, 168, 91, 109, 119, 105, 113, 87, 115, 111, 107, 95, 93, 117, 89, 79, 83, 100, 156, 158, 122, 150, 148, 124, 138, 126, 168, 147, 136, 142, 118, 132, 144, 134, 228, 236, 238, 192, 182, 214, 194, 230, 233, 229 Г, 231, 229, 229 Д, 229 8; Цар Симеон 1-ви 25, 23; Яворов 1 А, 3, 5, 1, 2, Магазин; Кафе, Лятно КиноНа 20.06.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./ - Горна Брестница Влахов дол Местност Влахов дол; Жиленци; Махала Чифлика Къща, 15, 9 Къща, 24, 1, Помпа; Местност Спротива-Чифличето Вила; Кюстендил; Гюешевско шосе Местност Влахов дол Бунгало, 37, 36А, 16, 65, Парцел VI-4, 67; Прогона Спартак; Лозно; Цанко Церковски 14На 20.06.2017 г. /09:30 - 10:45 ч./ - Берсин Александър Стамболийски 3, 5, 6, 2, 4; Асен Златаров 3, 11, 2, 7, 9, 6, 4, 7А, 5; Бузлуджа 6, 1, 7, 5, 3, 2; Васил Коларов 4, 1, 8, 2; Васил Левски 11, 1, 7, 5, 9, 8, 10, 6, 2; Вола 7, 5, 1, 3, 2; Възраждане 6; Георги Димитров 58, 70, 42, 49, 53, 30, 38, 72, 1, 36, 64, 47, 8, 34, 7, 10, 20, 27, 21, 41, 16, 18, 3, 62, 50, 54, 33, 63, 65, 17, 13, 11, 39, 51, 28, 24, 9, 31, 23, 44, 15, 45, 43, 22, 59, 52, 4; Георги Зарев 2, 3А, 5, 4; Георги Раковски 2, 4, 1, 3, 39; Гоце Делчев 4, 8, 6, 2; Димитър Благоев 17, 15, 7, 2, 1, 12, 16, 14, 8, 6, 13, 4, 9, 3, 20, 5, 11, 10; Димитър Каляшки 9, 1, 2, 3А, 6, 3, 7; Иван Вазов 1, 5, 2, 3; Извън регулация Къща; Козлодуй 12, 13, 7, 15, 10, 6, 8, 4, 5; Комунизъм 3; Махала Стубела Полет 1, 2; Първи май 2, 4, 3; Свобода 24, 2, 38, 13, 9, 5, 1, 32, 46, 44, 20, 26, 28, 16, 17, 36, 48, 14, 7, 4, 42, 11, 3, 8, 40, 42, 15; София 5, 1, 12, 14, 9, 6А, 7, 2, 4, 6; Хаджи Димитър 8, 1, 14, 2, 9, 12, 11, 20, 15, 3, 18, 16, 5, 6; Христо Смирненски 10, 1, 9, 8, 4, 2, 12; Чавдар 6, 8, 5, 1, 9, 4, 2, 10; Магазин, Поща, Магазин и Работилница, Къща, Стоп. двор, Хранителни стоки, База; Ваксево; Александър Стамболийски 77, 41, 101, 73, 79, 91, 17, 37, 95, 43, 42, 40, 24, 22, 46, 57, 34, 83, 48, 26, 61, 69, 97, 52, 59, 93, 53, 89, 47, 36, 38, 85, 35, 61А, 39, 50, 67, 63, 75, 32, 81, 65, 28, 71, 41А, 49, 44, 87, 30, 33, 31, 11, 14, 12, 25, 1, 13, 5, 29, 18, 6, 17, 16, 21, 19, 9, 7, 27, 23, 15; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 3, 1; Георги Димитров 21, 12, 1, 16, 2, 11, 7, 23, 10, 6, 19, 18А, 35, 18, 15, 8, 17, 26, 3, 25, 5, 24, 33, 29, 27, 24А, 24, 35, 28, 26, 23, 31; Деветнадесета 8, 4, 3, 5, 2, 1; Деветнадесети Февруари 22, 12, 16, 18, 8, 14, 20; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 3, 2, 6, 5; Димитър Каляшки 9, 9А, 6, 4, 5, 4, 2, 3, 1; Елешница 48, 16, 100, 34, 56, 52, 39, 54, 20, 41, 36, 28, 62, 13, 44, 60, 50, 64, 15, 3, 38, 11А, 46, 30, 1, 26, 17, 27, 21, 72, 74, 32, 66, 5, 24, 58, 37, 76, 29, 14, 11, 43, 70, 23, 42, 68, 40, 56; Зафир Николов 3, 4, 2; Кирил и Методий 6, 8, 4, 1, 2, 3; Койно 9, 3, 11, 13, 1, 29, 53, 27, 15, 19, 17, 21, 51, 31, 23, 25, 9, 41, 43, 34, 37, 39, 33, 45, 19А, 47; Ленин 18, 4, 24, 14, 6, 13, 20, 9, 26, 21, 17, 8, 28, 15, 10, 22, 16, 27, 26, 43, 46, 49, 67, 47, 48, 58, 30, 62, 59, 39, 57, 53, 41, 65, 60, 33, 51, 29, 34, 50, 69, 45, 64, 31, 42, 37, 63, 10; Махала Адамска 7, Вила; Махала Албания Махала Баздарска Вила; Махала Бантовска Вила; Махала Бела вода Вила; Махала Воденичарска 2, 10, 5, 3, 6, Вила; Махала Горна Йовчовска Махала Горчовска Вила; Махала Гошевска Вила, 4; Махала Грънчарска Вила; Махала Гърличка 1; Махала Гъскарска Вила; Махала Гюрова Вила; Махала Димовска Махала Долна Дралевска Махала Долна Йовчовска Вила, 6; Махала Дралевска Помпа, Вила, 12; Махала Дърманска Вила; Махала Занева 1, 2, 3; Махала Заячка Вила; Махала Испорска Вила; Махала Йовкинска 8; Махала Кадрамска Махала Камберска 9, 1, 5, 3, Вила, 6, Вила, 14; Махала Каменичка Вила; Махала Карамфиленска Махала Ковачка Вила, Вила, Вила; Махала Котаранска Вила; Махала Кузумска Вила; Махала Кумбазка Вила, Вила; Махала Лазарска Вила; Махала Лапевска 9, Вила, 5, 8, 4; Махала Лесичкова Махала Маджирска Вила, 3, 7, 6; Махала Маринкова Вила; Махала Михтарска Вила; Махала Моравска Вила; Махала Мулова Вила; Махала Падинарска Вила; Махала Парлапанска Вила; Махала Песокарска 1, Вила, 5, 8; Махала Петачка Вила; Махала Пупулска Вила; Махала Рановска Вила; Махала Русулска 4, Вила; Махала Сапунджийска Вила; Махала Селишка Вила; Махала Семенска 15, Вила, 16, Вила, Вила; Махала Симонска Махала Соколовска Вила; Махала Соколчева Махала Средна Махала 5; Махала Станковска Вила, Вила, 4, 1; Махала Стойчовска Махала Тасковска Вила; Махала Текемска Вила; Махала Треновска Вила, Вила; Махала Хаджийска Махала Цанкина Вила, 4; Махала Чорбаджийска Вила; Махала Чукарлийска Вила; Махала Шаренкова 17, 3, 12, Вила, 9, 6, 8, 22, 24, 15, 14, 18, 19, 3; Махала Шукалска Вила, Вила, 9; Махала Юзунска 15, 7, 6, Вила, 20, 12, 11; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 6, 3; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 9, 32, 24, 6, 13, 20, 3, 16, 23, 1, 7, 36, 22, 28, 14, 38, 15, 8, 4, 10, 12, 17, 26, 18, 5, 34; Сотир Васев 4, 7, 9, 3, 4; Стоядин Иванов 4, 2, 3, 1; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 5, 3, 1, 4, 2; Юри Гагарин 4, 1, 4, 1; Вила, Вила, Ветеринарна Лечебница, Вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Пункт Горско, Кафе Аперитив, Фурна, Магазин, Вила, Работилница, Скара Бира, Вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Селкооп, Мандра, Ресторант, Поща; Граница; Антим Първи 13, 1, 7, 9, 11, 5, 3; Арда 5, 9, 6, 7, 8, 3, 1; Бачо Киро 9, 7, 13, 4, 3, 2, 15, 5, 11, 6; Беласица 4, 1, 2, 3; Вела Пеева 9, 2, 1, 7, 6, 4, 5; Вола 5, 6, 4, 1, 3; Дъбо Искър 14, 12, 10, 2, 6, 5, 8, 7, 4, 1, 3; Йорданка Николова 3, 1; Кирил Самоволски 19, 13, 23, 52, 28, 16, 7, 24, 2, 15, 1, 4, 14, 5, 30, 32, 42, 40, 21, 27, 38, 11, 6, 44, 46, 29, 22, 34, 48, 9, 19А, 36, 3, 25, 12, 18; Лиляна Димитрова 2, 1; Любен Каравелов 4, 2, 8, 10; Манастир Света Лука Места 10, 6, 2, 8; Местност Манастира Местност ридо Местност Шамака Мусала 6, 10, 8, 2; Неофит Рилски 18, 26, 7, 22, 15, 20; Нов Живот 2, 5, 3, 1, 7; Осми Март 12, 6, 4, 7, 10, 2, 8; Осоговска 22, 20, 2, 3, 5, 15, 12, 9, 16, 6, 34, 24, 18, 1, 4, 28, 11, 17, 10, 26, 19, 32; Панайот Волов 7, 6, 12, 18, 5, 24, 20, 10, 26, 8, 16, 30, 22, 9, 11, 2, 1, 14, 4; Партизанска 8, 12, 29, 31, 13, 37, 18, 19, 6, 14, 4, 9, 5, 26, 17, 33, 39, 27, 22, 10, 35, 16, 15, 20, 34, 2, 21, 3, 1, 28; Пенчо Славейков 19, 51, 32, 34, 55, 36, 53, 42, 49, 38, 46, 47, 45, 30, 44, 7, 24, 4, 9, 26, 6, 43, 1, 15, 31, 3, 65, 28, 23, 11, 19, 17, 20, 33, 13, 25, 14, 8, 41, 37, 29, 10, 5, 21, 27, 22; Пионерска 50, 25, 32, 3, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 35, 13, 22, 12, 38, 58, 18, 46, 68, 52, 60, 42, 17, 1, 2, 40, 66, 16, 62, 10, 56, 44, 64, 29, 54, 30, 15, 66, 43, 59, 49, 70, 53, 57, 68, 72, 51; Пирин 3, 2, 1; Пролет 18, 22А, 20, 2; Първи май 3, 6, 1, 4, 5; Рила 1, 4, 3, 2; Руен 5, 1; Славянска 1, 13, 7, 4, 2, 15, 3; Стефан Караджа 9; Стопански двор Струма 1, 5, 2, 3, 4; Филип Тотю 4, 20, 1, 2, 6; Хаджи Димитър 9, 6, 2, 1, 7, 3, 11А, 4, 10; Харалампи Аничкин 31, 71, 78, 92, 85, 83, 76, 81, 80, 94, 77, 82, 74, 88, 73, 70, 79, 69, 68, 1, 60, 58, 55, 56, 61, 54, 49, 27, 33, 22, 40, 14, 8, 25, 45, 43, 37, 36, 19, 6, 48, 30, 20, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 24, 46, 28, 21А, 9, 38, 34, 4, 32, 39, 41, 11, 47, 53, 2, 31, 52, 35, 15, 50, 7, 23; Христо Ботев 9, 5, 3, 1, 13; Цех, Здравна Служба, Склад, Складова База, Магазин, Училище, Работилница, Цех; Длъхчево-Сабляр; Мах. Милчовска Местност Орехчето; Друмохар; Мах. Ангеловци Мах. Джоганска Мах. Табачка Мах. Таушанска Местност Сврътките; Еремия; Махала Брезалийска Махала Бумбарска Махала Влашка Махала Геровска Махала Гугушанска Махала Златковска Махала Ивановска Махала Керелска Махала Ковачка Махала Костовска Махала Лесовска Махала Манчовци Махала Марковска Махала Мурджовска Махала Мухтийска Махала Пенковска Махала рекалска Махала Сарамандовци Махала Секалска Махала Стаменковци Махала Стойковска Махала Тинтилиговска Махала Тотевска Махала Фудулска Махала Цинцовска Махала Цоцоманска Махала Чифличка Махала Чукардова Махала Шопска Махала Щърбевци Махала Якимовска Махала Яновска; Згурово; Вила; Илия; Мах. Груйовска Мах. Делийска Мах. Карадачка Мах. Кацарска Мах. Левковци Мах. Миленска Мах. Мишовска Мах. Ралинска Мах. рекалийска Мах. Тузлучка Мах. Чукарска; Кадровица; Мах. Постолска Мах. Станкова; Кюстендил; Белият камък 9 А, 5, 6, 11, 23, 10, 1, 8, 9, 7, 30, Павилион За Охрана, 14, 12, 2, 15, 4, 13, 31, 22, 3, 27, 24; Дупнишко шосе 6; Местност Самали Баир 31, 32А; Местност Хисарлъка 29; Станкевско шосе 6, 5, 6 Работилница; Цар Освободител 115; УО; Лелинци; Васил Левски 34; Махала Горна; Неделкова Гращица; 145, 142, Къща; Пелатиково; Мах. Брусарска Мах. Бумбарска Мах. Горовска Мах. Дръчките Мах. Карпуска Мах. Кацарска Мах. Леската Мах. Лодарска Мах. Манчовска Мах. Орешарска Мах. Очипалска Мах. Попанска Мах. Раковска Мах. Селишка Мах. Суровичка Мах. Сърнатичка Мах. Траянци Мах. Тръстеник Мах. Харизанска Мах. Чифлико Мах. Шеовци Мах. Шишовска Мах. Шопска Мах. Янкуловци; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 13, 3, 9, 7, 5, 11, 1; Васил Левски 42, 36, Работилница- Зеленчуци, 21, 43, 37, 54, 38, 25, 35, 47, 46, 45, 23, 29, 34, 41, 60, 52, 33, 27, 48, 32, 50, 58, 31, 30, 56, 40, 24, 86, 19, 13, 17, 48, 10, 20, 30, 22, 50, 9, 16, 12, 15, 25, 18, 28, 11, 8, 4, 1, 10, 12, 2, 3, 6, 11; Владимир Заимов 2, 4, 1; Гео Милев 2, 10, 4, 7; Георги Димитров 45, 46, 63, 67, 65, 62, 32, 47, 61, 53, 75, 73, 48, 59, 34, 1, 52, 51, 44, 54, 56, 58, 40, 50, 38, 36, 49, 42, 37, 28, 43, 41, 35, 26, 39, 24, 22, 8, 18, 33, 27, 2, 6, 9, 14, 15, 7, 31, 29, 19, 12, 23, 21, 20, 10, 4, 13, 25, 16, 28, 1; Димитър Каляшки 11, 10, 5, 2, 16, 6, 3, 12, 18, 1, 8, 4, 14, 24, 18, 26, 20, Работилница; Зинови Григоров 4, 2; Иван Вазов 7, 1, 3, 10, 9, 2, 4, 8, 6, 12; Ильо Войвода 6, 11, 5, 3, 7, 9, 4, 2; Йорданка Николова 2, 3, 1; Кирил и Методий 12, 10, 2, 8, 6, 4; Крум Стоянов 2, 13, 17, 8, 6, 10, 9, 5, 12, 15, 7; Ленин 22, 31, 10, 2, 1, 11, 33, 40, 62, 14, 18, 9, 6, 2А, 38, 15, 25, 16, 35, 19, 17, 21, 24, 12, 5, 3, 30, 20, 7, 44, 36, 27, 29, 42; Лиляна Димитрова 5, 7, 8, 4, 9, 3, 18, 14, 16, 10; Махала Дядо Манова Бунгало, 1, 5, 3; Махала Суха река 1; Местност Друмарката Местност Капинката Митко Палаузов 6, 6, 4, 3, 1, 2, . , 5, 8; Нов Живот 3, 9, 1, 11, 5; Отец Паисий 8, 1, 7, 4, 5, 3, 6, 2; Пенчо Славейков 1, 4, 2; Руен 3; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 4, 3, 8, 2, 8А, 3; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 51, 49, 39, 21, 12, 51, 1, 11, 17, 16, 19, 29, 2, 6, 9, 7, 31, 35, 45, 15, 47, 8, 27, 18, 33, 25, 41, 43, 14, 23, 4, 22, 53, 13; Христо Смирненски 1, 9, 3, 2; Юри Гагарин 3, 12, 10, 7, 16, 1, 4, 8, 5, 9, 6, 2; Склад, Поща, Детска Градина, Храм; Рашка Гращица; Александър Стамболийски 7, 1, 5, 3; Асен Китанов 53, 5, 13, Къща, 36, 61, 48, 85, 63, 42, 29, 37, 81, 3А, 18, 19, 52, 20, 3, 8, 10, 45, 15, 23, 43, 44, 12, 2, 46, 54, 39, 32, 6, 11, 57, 49, 23А, 56, 87, 22, 7, 51, 16, 55, 47, 4, 9, 35, 34, 24, 27, 89; Васил Коларов 2, 4, 6, 10, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 22, 10; Георги Димитров 6, 10, 3, 12, 8, 4, 2; Георги Раковски 4, 2, 1, 3; Девети Септември 29, 26, 45, 32, 55, 51, 31, 25, 49, 47, 63, 42, 23, 17, 40, 24, 15, 1, 37, 12, 46, 44, 8, 19, 67, 13, 27, 65, 57, 28, 18, 38, 34, 56, 43; Зора 30; Махала Гьошевска Махала Каменичка Махала Лазовска Махала Начковска Вила; Махала Ненкова Махала Сухар Никола Вапцаров 25, 3, 5, 9, 17, 11, 15, 7; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев 6, 2, 4А, 4, 5, 3, 1, Къща; Фурна, 1, Кафе, Псих. Педагог. Център, Магазин, Къща, Здравна Служба; Слокощица; Александър Димитров 31, 25, 37, 38, 51, 32, 36, 57, 30, 34, 39, 55, 53, 44, 59, 29, 46, 49, 47, 42, 40, 26, 43, 41, 33; Ален Мак 6, 7, 2, 8, 5, 3, 4, 1; Бачо Киро 1, 6, 3, 4, 2, 5; Васил Коларов 14, 7А, 12, 2, 16, 8, 5, 10, 3, 4, 6; Васил Левски 3, 9, 21, 8, 16, 52, 36, 4, 28, 5, 38, 14, 48, 34, 12, 19, 11, 13, 40, 42, 25, 24, 54, 1А, 44, 17, 23, 30, 22, 32, 50; Генерал Заимов 5, 6, 1, 3, 4; Гео Милев 2; Георги Бенковски 11, 10, 3, 14, 1, 12, 13, 4, 9, 15, 2; Георги Димитров 12, 15, 13; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 3, 9, 2, 7, 8, 1, 10, 6, 13, 5; Димитър Канин 40, 38, 34, 22, 32, 30, 36, 45, 42, 41, 44, 47, 39, 48, 51, 46; Добри Чинтулов 6, 11, 3, 14, 2, 15, 17, 9, 13, 8, 7, 4, 5, 12, 10; Елин Пелин 3, 6, 12, 1, 11, 4, 9, 7, 5, 8, 3; Зинови Григоров 20, 12, 16, 22, 10, 18, 14, 24; Иван Вазов 36, 7, 30, 15, 11, 26, 13, 1, 5, 4, 40, 16, 24, 38, 10, 6, 28, 10А, 32, 9, 12, 42, 34, 8, 18, 20, 22; Иван Шишман 2, 6, 4; Искър 13, 11, 9; Кокиче 1, 5, 3; Кубрат 2, 4; Любен Каравелов 2, 3, 18, 5, 6, 4, 12, 9, 8, 10, 2А, 1, 1А, 20, 14, 7; Марин Дринов 8, 6, 1, 3, 4, 10; Махала Селото Местност Змиярника Бунгало; Местност Кръста Местност Мичевица Автокъща; Местност ридо Местност Саманли Баир Вила; Мусала 10, 4, 8, 6; Никола Въжаров 8, 3, 6, 1, 2, 5, 4; Орлица 12, 4, 3, 5, 10, Кафе, 8, 6; Пробуда 1, 2; Пролет 22, 28, 9, 43, 24, 37, 29, 20, 36, 45, 19, 62, 34, 16, 56, 50, 35, 47, 57, 32, 58, 7, 52, 26, 60, 48, 41, 17, 23, 14, 40, 64, 54, 27, 21, 66, 13, 38, 39, 30, 18, 33, 42, 25, 46, 11; Пролетарска 1, 4, 3, 2; Спортист 5, 7, 6, 2, 3, 10, 1, 4; Стоян Лудев 9, 11, 7, 6, 3, 10, 24, 13, 5, 21, 16, 22, 20, 19, 2, 17, 4, 18, 12, 1, 8; Христо Ботев 6, 7, 11, 1, 23, 4, 2, 9, 3, 5, 19, 8; Христо Смирненски 13, 3, 5, 1, 11, 2, 4, 7, 9; Мичевица, Черква, Плаж, Кафе, Фургон; Смоличано; Махала Бачовска Махала Беловинска Махала Габерлийска Махала Гьоревци Махала Каргалий Махала Мангелска Махала Миринска Махала Райков рид Махала реката Махала Св. Ана Махала Сделище Махала Хаджийска Махала Чифлико Махала Чорбаджийска Махала Чукарлийска Махала Юговци; Страдалово; Мах. Борачичка Мах. Геберо Мах. Дъбовска Мах. Заячка Мах. Иванковци Мах. Кьосевци Мах. Лингурска Мах. Логодашка Мах. Нечемска Мах. Орничарска Мах. Пешовска Мах. реката Мах. Рудишка Мах. Рудище Мах. Стамболийска Мах. Шаинска Мах. Ширилийска Мах. Шияне Мах. Шиячка; Тишаново; Мах. Божковци Мах. Воденица Мах. Гълъбовска Мах. Ивановска Мах. Качанска Мах. Колевска Мах. Митковска Мах. Найденци Мах. Новковска Мах. реката Мах. Тутковска Мах. Хайдушка Мах. Цървилото Мах. Янчовска; Търсино;; Църварица; Мах. Гракалска Мах. Карадачка Мах. Копривен Мах. реката Мах. УкалскаНа 20.06.2017 г. /09:30 - 16:00 ч./ - Граница Арда 5, 9, 6, 7, 8; Бачо Киро 9, 7, 13, 4, 3, 2, 15, 5, 11, 6; Беласица 4, 1, 2, 3; Вела Пеева 9, 2, 1, 7, 6, 4, 5; Вола 5, 6, 4, 1, 3; Дъбо Йорданка Николова 3, 1; Кирил Самоволски 19, 13, 23, 52, 28, 16, 7, 24, 2, 15, 1, 4, 14, 5, 30, 32, 42, 40, 21, 27, 38, 11, 6, 44, 46, 29, 22, 34, 48, 9, 19А, 36, 3, 25, 12, 18; Лиляна Димитрова 2, 1; Любен Каравелов 4, 2; Манастир Света Лука Места 10, 6, 2, 8; Местност ридо Мусала 6, 10, 8, 2; Нов Живот 2, 5, 3, 1, 7; Осми Март 12, 6, 4, 7, 10, 2, 8; Осоговска 22, 20, 2, 3, 5, 15, 12, 9, 16, 6, 34, 24, 18, 1, 4, 28, 11, 17, 10, 26, 19, 32; Панайот Волов 7, 6, 12, 18, 5, 24, 20, 10, 26, 8, 16, 30, 22, 9, 11, 2, 1, 14, 4; Пенчо Славейков 19, 7, 24, 4, 9, 26, 6, 43, 1, 15, 31, 3, 65, 28, 23, 11, 19, 17, 20, 33, 13, 25, 14, 8, 41, 37, 29, 10, 5, 21, 27, 22; Пионерска 50, 25, 32, 3, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 35, 13, 22, 12, 38, 58, 18, 46, 68, 52, 60, 42, 17, 1, 2, 40, 66, 16, 62, 10, 56, 44, 64, 29, 54, 30, 15, 66, 43, 59, 49, 70, 53, 57, 68, 72, 51; Пролет 18, 22А, 20, 2; Първи май 3, 6, 1, 4, 5; Рила 1, 4, 3, 2; Руен 5, 1; Славянска 1, 13, 7, 4, 2, 15, 3; Стефан Караджа 9; Стопански двор Струма 1, 5, 2, 3, 4; Филип Тотю 4, 20, 1, 2, 6; Хаджи Димитър 9, 6, 2, 1, 7, 3, 11А, 4, 10; Харалампи Аничкин 54, 49, 27, 33, 22, 40, 14, 8, 25, 45, 43, 37, 36, 19, 6, 48, 30, 20, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 24, 46, 28, 21А, 9, 38, 34, 4, 32, 39, 41, 11, 47, 53, 2, 31, 52, 35, 15, 50, 7, 23, 68, 1, 60, 58, 55, 56, 61; Христо Ботев 9, 5, 3, 1, 13; Работилница, Цех, Здравна Служба, Склад, Складова База, Магазин, УчилищеНа 20.06.2017 г. /14:30 - 16:00 ч./ - Берсин Александър Стамболийски 3, 5, 6, 2, 4; Асен Златаров 3, 11, 2, 7, 9, 6, 4, 7А, 5; Бузлуджа 6, 1, 7, 5, 3, 2; Васил Коларов 4, 1, 8, 2; Васил Левски 11, 1, 7, 5, 9, 8, 10, 6, 2; Вола 7, 5, 1, 3, 2; Възраждане 6; Георги Димитров 58, 70, 42, 49, 53, 30, 38, 72, 1, 36, 64, 47, 8, 34, 7, 10, 20, 27, 21, 41, 16, 18, 3, 62, 50, 54, 33, 63, 65, 17, 13, 11, 39, 51, 28, 24, 9, 31, 23, 44, 15, 45, 43, 22, 59, 52, 4; Георги Зарев 2, 3А, 5, 4; Георги Раковски 2, 4, 1, 3, 39; Гоце Делчев 4, 8, 6, 2; Димитър Благоев 17, 15, 7, 2, 1, 12, 16, 14, 8, 6, 13, 4, 9, 3, 20, 5, 11, 10; Димитър Каляшки 9, 1, 2, 3А, 6, 3, 7; Иван Вазов 1, 5, 2, 3; Извън регулация Къща; Козлодуй 12, 13, 7, 15, 10, 6, 8, 4, 5; Комунизъм 3; Махала Стубела Полет 1, 2; Първи май 2, 4, 3; Свобода 24, 2, 38, 13, 9, 5, 1, 32, 46, 44, 20, 26, 28, 16, 17, 36, 48, 14, 7, 4, 42, 11, 3, 8, 40, 42, 15; София 5, 1, 12, 14, 9, 6А, 7, 2, 4, 6; Хаджи Димитър 8, 1, 14, 2, 9, 12, 11, 20, 15, 3, 18, 16, 5, 6; Христо Смирненски 10, 1, 9, 8, 4, 2, 12; Чавдар 6, 8, 5, 1, 9, 4, 2, 10; Магазин, Поща, Магазин и Работилница, Къща, Стоп. двор, Хранителни стоки, База; Ваксево; Александър Стамболийски 77, 41, 101, 73, 79, 91, 17, 37, 95, 43, 42, 40, 24, 22, 46, 57, 34, 83, 48, 26, 61, 69, 97, 52, 59, 93, 53, 89, 47, 36, 38, 85, 35, 61А, 39, 50, 67, 63, 75, 32, 81, 65, 28, 71, 41А, 49, 44, 87, 30, 33, 31, 11, 14, 12, 25, 1, 13, 5, 29, 18, 6, 17, 16, 21, 19, 9, 7, 27, 23, 15; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 3, 1; Георги Димитров 21, 12, 1, 16, 2, 11, 7, 23, 10, 6, 19, 18А, 35, 18, 15, 8, 17, 26, 3, 25, 5, 24, 33, 29, 27, 24А, 24, 35, 28, 26, 23, 31; Деветнадесета 8, 4, 3, 5, 2, 1; Деветнадесети Февруари 22, 12, 16, 18, 8, 14, 20; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 3, 2, 6, 5; Димитър Каляшки 9, 9А, 6, 4, 5, 4, 2, 3, 1; Елешница 48, 16, 100, 34, 56, 52, 39, 54, 20, 41, 36, 28, 62, 13, 44, 60, 50, 64, 15, 3, 38, 11А, 46, 30, 1, 26, 17, 27, 21, 72, 74, 32, 66, 5, 24, 58, 37, 76, 29, 14, 11, 43, 70, 23, 42, 68, 40, 56; Зафир Николов 3, 4, 2; Кирил и Методий 6, 8, 4, 1, 2, 3; Койно 9, 3, 11, 13, 1, 29, 53, 27, 15, 19, 17, 21, 51, 31, 23, 25, 9, 41, 43, 34, 37, 39, 33, 45, 19А, 47; Ленин 18, 4, 24, 14, 6, 13, 20, 9, 26, 21, 17, 8, 28, 15, 10, 22, 16, 27, 26, 43, 46, 49, 67, 47, 48, 58, 30, 62, 59, 39, 57, 53, 41, 65, 60, 33, 51, 29, 34, 50, 69, 45, 64, 31, 42, 37, 63, 10; Махала Адамска 7, Вила; Махала Албания Махала Баздарска Вила; Махала Бантовска Вила; Махала Бела вода Вила; Махала Воденичарска 2, 10, 5, 3, 6, Вила; Махала Горна Йовчовска Махала Горчовска Вила; Махала Гошевска Вила, 4; Махала Грънчарска Вила; Махала Гърличка 1; Махала Гъскарска Вила; Махала Гюрова Вила; Махала Димовска Махала Долна Дралевска Махала Долна Йовчовска Вила, 6; Махала Дралевска Помпа, Вила, 12; Махала Дърманска Вила; Махала Занева 1, 2, 3; Махала Заячка Вила; Махала Испорска Вила; Махала Йовкинска 8; Махала Кадрамска Махала Камберска 9, 1, 5, 3, Вила, 6, Вила, 14; Махала Каменичка Вила; Махала Карамфиленска Махала Ковачка Вила, Вила, Вила; Махала Котаранска Вила; Махала Кузумска Вила; Махала Кумбазка Вила, Вила; Махала Лазарска Вила; Махала Лапевска 9, Вила, 5, 8, 4; Махала Лесичкова Махала Маджирска Вила, 3, 7, 6; Махала Маринкова Вила; Махала Михтарска Вила; Махала Моравска Вила; Махала Мулова Вила; Махала Падинарска Вила; Махала Парлапанска Вила; Махала Песокарска 1, Вила, 5, 8; Махала Петачка Вила; Махала Пупулска Вила; Махала Рановска Вила; Махала Русулска 4, Вила; Махала Сапунджийска Вила; Махала Селишка Вила; Махала Семенска 15, Вила, 16, Вила, Вила; Махала Симонска Махала Соколовска Вила; Махала Соколчева Махала Средна Махала 5; Махала Станковска Вила, Вила, 4, 1; Махала Стойчовска Махала Тасковска Вила; Махала Текемска Вила; Махала Треновска Вила, Вила; Махала Хаджийска Махала Цанкина Вила, 4; Махала Чорбаджийска Вила; Махала Чукарлийска Вила; Махала Шаренкова 17, 3, 12, Вила, 9, 6, 8, 22, 24, 15, 14, 18, 19, 3; Махала Шукалска Вила, Вила, 9; Махала Юзунска 15, 7, 6, Вила, 20, 12, 11; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 6, 3; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 9, 32, 24, 6, 13, 20, 3, 16, 23, 1, 7, 36, 22, 28, 14, 38, 15, 8, 4, 10, 12, 17, 26, 18, 5, 34; Сотир Васев 4, 7, 9, 3, 4; Стоядин Иванов 4, 2, 3, 1; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 5, 3, 1, 4, 2; Юри Гагарин 4, 1, 4, 1; Вила, Вила, Ветеринарна Лечебница, Вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Пункт Горско, Кафе Аперитив, Фурна, Магазин, Вила, Работилница, Скара Бира, Вила, Дърводелски и Гатерен Цех, Селкооп, Мандра, Ресторант, Поща; Граница; Антим Първи 13, 1, 7, 9, 11, 5, 3; Арда 5, 9, 6, 7, 8, 3, 1; Бачо Киро 9, 7, 13, 4, 3, 2, 15, 5, 11, 6; Беласица 4, 1, 2, 3; Вела Пеева 9, 2, 1, 7, 6, 4, 5; Вола 5, 6, 4, 1, 3; Дъбо Искър 14, 12, 10, 2, 6, 5, 8, 7, 4, 1, 3; Йорданка Николова 3, 1; Кирил Самоволски 19, 13, 23, 52, 28, 16, 7, 24, 2, 15, 1, 4, 14, 5, 30, 32, 42, 40, 21, 27, 38, 11, 6, 44, 46, 29, 22, 34, 48, 9, 19А, 36, 3, 25, 12, 18; Лиляна Димитрова 2, 1; Любен Каравелов 4, 2, 8, 10; Манастир Света Лука Места 10, 6, 2, 8; Местност Манастира Местност ридо Местност Шамака Мусала 6, 10, 8, 2; Неофит Рилски 18, 26, 7, 22, 15, 20; Нов Живот 2, 5, 3, 1, 7; Осми Март 12, 6, 4, 7, 10, 2, 8; Осоговска 22, 20, 2, 3, 5, 15, 12, 9, 16, 6, 34, 24, 18, 1, 4, 28, 11, 17, 10, 26, 19, 32; Панайот Волов 7, 6, 12, 18, 5, 24, 20, 10, 26, 8, 16, 30, 22, 9, 11, 2, 1, 14, 4; Партизанска 8, 12, 29, 31, 13, 37, 18, 19, 6, 14, 4, 9, 5, 26, 17, 33, 39, 27, 22, 10, 35, 16, 15, 20, 34, 2, 21, 3, 1, 28; Пенчо Славейков 19, 51, 32, 34, 55, 36, 53, 42, 49, 38, 46, 47, 45, 30, 44, 7, 24, 4, 9, 26, 6, 43, 1, 15, 31, 3, 65, 28, 23, 11, 19, 17, 20, 33, 13, 25, 14, 8, 41, 37, 29, 10, 5, 21, 27, 22; Пионерска 50, 25, 32, 3, 6, 47, 7, 11, 36, 24, 35, 13, 22, 12, 38, 58, 18, 46, 68, 52, 60, 42, 17, 1, 2, 40, 66, 16, 62, 10, 56, 44, 64, 29, 54, 30, 15, 66, 43, 59, 49, 70, 53, 57, 68, 72, 51; Пирин 3, 2, 1; Пролет 18, 22А, 20, 2; Първи май 3, 6, 1, 4, 5; Рила 1, 4, 3, 2; Руен 5, 1; Славянска 1, 13, 7, 4, 2, 15, 3; Стефан Караджа 9; Стопански двор Струма 1, 5, 2, 3, 4; Филип Тотю 4, 20, 1, 2, 6; Хаджи Димитър 9, 6, 2, 1, 7, 3, 11А, 4, 10; Харалампи Аничкин 31, 71, 78, 92, 85, 83, 76, 81, 80, 94, 77, 82, 74, 88, 73, 70, 79, 69, 68, 1, 60, 58, 55, 56, 61, 54, 49, 27, 33, 22, 40, 14, 8, 25, 45, 43, 37, 36, 19, 6, 48, 30, 20, 13, 18, 26, 44, 51, 68, 24, 46, 28, 21А, 9, 38, 34, 4, 32, 39, 41, 11, 47, 53, 2, 31, 52, 35, 15, 50, 7, 23; Христо Ботев 9, 5, 3, 1, 13; Цех, Здравна Служба, Склад, Складова База, Магазин, Училище, Работилница, Цех; Длъхчево-Сабляр; Мах. Милчовска Местност Орехчето; Друмохар; Мах. Ангеловци Мах. Джоганска Мах. Табачка Мах. Таушанска Местност Сврътките; Еремия; Махала Брезалийска Махала Бумбарска Махала Влашка Махала Геровска Махала Гугушанска Махала Златковска Махала Ивановска Махала Керелска Махала Ковачка Махала Костовска Махала Лесовска Махала Манчовци Махала Марковска Махала Мурджовска Махала Мухтийска Махала Пенковска Махала рекалска Махала Сарамандовци Махала Секалска Махала Стаменковци Махала Стойковска Махала Тинтилиговска Махала Тотевска Махала Фудулска Махала Цинцовска Махала Цоцоманска Махала Чифличка Махала Чукардова Махала Шопска Махала Щърбевци Махала Якимовска Махала Яновска; Згурово; Вила; Илия; Мах. Груйовска Мах. Делийска Мах. Карадачка Мах. Кацарска Мах. Левковци Мах. Миленска Мах. Мишовска Мах. Ралинска Мах. рекалийска Мах. Тузлучка Мах. Чукарска; Кадровица; Мах. Постолска Мах. Станкова; Кюстендил; Белият камък 9 А, 5, 6, 11, 23, 10, 1, 8, 9, 7, 30, Павилион За Охрана, 14, 12, 2, 15, 4, 13, 31, 22, 3, 27, 24; Дупнишко шосе 6; Местност Самали Баир 31, 32А; Местност Хисарлъка 29; Станкевско шосе 6, 5, 6 Работилница; Цар Освободител 115; УО; Лелинци; Васил Левски 34; Махала Горна; Неделкова Гращица; 145, 142, Къща; Пелатиково; Мах. Брусарска Мах. Бумбарска Мах. Горовска Мах. Дръчките Мах. Карпуска Мах. Кацарска Мах. Леската Мах. Лодарска Мах. Манчовска Мах. Орешарска Мах. Очипалска Мах. Попанска Мах. Раковска Мах. Селишка Мах. Суровичка Мах. Сърнатичка Мах. Траянци Мах. Тръстеник Мах. Харизанска Мах. Чифлико Мах. Шеовци Мах. Шишовска Мах. Шопска Мах. Янкуловци; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 13, 3, 9, 7, 5, 11, 1; Васил Левски 42, 36, Работилница- Зеленчуци, 21, 43, 37, 54, 38, 25, 35, 47, 46, 45, 23, 29, 34, 41, 60, 52, 33, 27, 48, 32, 50, 58, 31, 30, 56, 40, 24, 86, 19, 13, 17, 48, 10, 20, 30, 22, 50, 9, 16, 12, 15, 25, 18, 28, 11, 8, 4, 1, 10, 12, 2, 3, 6, 11; Владимир Заимов 2, 4, 1; Гео Милев 2, 10, 4, 7; Георги Димитров 45, 46, 63, 67, 65, 62, 32, 47, 61, 53, 75, 73, 48, 59, 34, 1, 52, 51, 44, 54, 56, 58, 40, 50, 38, 36, 49, 42, 37, 28, 43, 41, 35, 26, 39, 24, 22, 8, 18, 33, 27, 2, 6, 9, 14, 15, 7, 31, 29, 19, 12, 23, 21, 20, 10, 4, 13, 25, 16, 28, 1; Димитър Каляшки 11, 10, 5, 2, 16, 6, 3, 12, 18, 1, 8, 4, 14, 24, 18, 26, 20, Работилница; Зинови Григоров 4, 2; Иван Вазов 7, 1, 3, 10, 9, 2, 4, 8, 6, 12; Ильо Войвода 6, 11, 5, 3, 7, 9, 4, 2; Йорданка Николова 2, 3, 1; Кирил и Методий 12, 10, 2, 8, 6, 4; Крум Стоянов 2, 13, 17, 8, 6, 10, 9, 5, 12, 15, 7; Ленин 22, 31, 10, 2, 1, 11, 33, 40, 62, 14, 18, 9, 6, 2А, 38, 15, 25, 16, 35, 19, 17, 21, 24, 12, 5, 3, 30, 20, 7, 44, 36, 27, 29, 42; Лиляна Димитрова 5, 7, 8, 4, 9, 3, 18, 14, 16, 10; Махала Дядо Манова Бунгало, 1, 5, 3; Махала Суха река 1; Местност Друмарката Местност Капинката Митко Палаузов 6, 6, 4, 3, 1, 2, . , 5, 8; Нов Живот 3, 9, 1, 11, 5; Отец Паисий 8, 1, 7, 4, 5, 3, 6, 2; Пенчо Славейков 1, 4, 2; Руен 3; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 4, 3, 8, 2, 8А, 3; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 51, 49, 39, 21, 12, 51, 1, 11, 17, 16, 19, 29, 2, 6, 9, 7, 31, 35, 45, 15, 47, 8, 27, 18, 33, 25, 41, 43, 14, 23, 4, 22, 53, 13; Христо Смирненски 1, 9, 3, 2; Юри Гагарин 3, 12, 10, 7, 16, 1, 4, 8, 5, 9, 6, 2; Склад, Поща, Детска Градина, Храм; Рашка Гращица; Александър Стамболийски 7, 1, 5, 3; Асен Китанов 53, 5, 13, Къща, 36, 61, 48, 85, 63, 42, 29, 37, 81, 3А, 18, 19, 52, 20, 3, 8, 10, 45, 15, 23, 43, 44, 12, 2, 46, 54, 39, 32, 6, 11, 57, 49, 23А, 56, 87, 22, 7, 51, 16, 55, 47, 4, 9, 35, 34, 24, 27, 89; Васил Коларов 2, 4, 6, 10, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 22, 10; Георги Димитров 6, 10, 3, 12, 8, 4, 2; Георги Раковски 4, 2, 1, 3; Девети Септември 29, 26, 45, 32, 55, 51, 31, 25, 49, 47, 63, 42, 23, 17, 40, 24, 15, 1, 37, 12, 46, 44, 8, 19, 67, 13, 27, 65, 57, 28, 18, 38, 34, 56, 43; Зора 30; Махала Гьошевска Махала Каменичка Махала Лазовска Махала Начковска Вила; Махала Ненкова Махала Сухар Никола Вапцаров 25, 3, 5, 9, 17, 11, 15, 7; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев 6, 2, 4А, 4, 5, 3, 1, Къща; Фурна, 1, Кафе, Псих. Педагог. Център, Магазин, Къща, Здравна Служба; Слокощица; Александър Димитров 31, 25, 37, 38, 51, 32, 36, 57, 30, 34, 39, 55, 53, 44, 59, 29, 46, 49, 47, 42, 40, 26, 43, 41, 33; Ален Мак 6, 7, 2, 8, 5, 3, 4, 1; Бачо Киро 1, 6, 3, 4, 2, 5; Васил Коларов 14, 7А, 12, 2, 16, 8, 5, 10, 3, 4, 6; Васил Левски 3, 9, 21, 8, 16, 52, 36, 4, 28, 5, 38, 14, 48, 34, 12, 19, 11, 13, 40, 42, 25, 24, 54, 1А, 44, 17, 23, 30, 22, 32, 50; Генерал Заимов 5, 6, 1, 3, 4; Гео Милев 2; Георги Бенковски 11, 10, 3, 14, 1, 12, 13, 4, 9, 15, 2; Георги Димитров 12, 15, 13; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 3, 9, 2, 7, 8, 1, 10, 6, 13, 5; Димитър Канин 40, 38, 34, 22, 32, 30, 36, 45, 42, 41, 44, 47, 39, 48, 51, 46; Добри Чинтулов 6, 11, 3, 14, 2, 15, 17, 9, 13, 8, 7, 4, 5, 12, 10; Елин Пелин 3, 6, 12, 1, 11, 4, 9, 7, 5, 8, 3; Зинови Григоров 20, 12, 16, 22, 10, 18, 14, 24; Иван Вазов 36, 7, 30, 15, 11, 26, 13, 1, 5, 4, 40, 16, 24, 38, 10, 6, 28, 10А, 32, 9, 12, 42, 34, 8, 18, 20, 22; Иван Шишман 2, 6, 4; Искър 13, 11, 9; Кокиче 1, 5, 3; Кубрат 2, 4; Любен Каравелов 2, 3, 18, 5, 6, 4, 12, 9, 8, 10, 2А, 1, 1А, 20, 14, 7; Марин Дринов 8, 6, 1, 3, 4, 10; Махала Селото Местност Змиярника Бунгало; Местност Кръста Местност Мичевица Автокъща; Местност ридо Местност Саманли Баир Вила; Мусала 10, 4, 8, 6; Никола Въжаров 8, 3, 6, 1, 2, 5, 4; Орлица 12, 4, 3, 5, 10, Кафе, 8, 6; Пробуда 1, 2; Пролет 22, 28, 9, 43, 24, 37, 29, 20, 36, 45, 19, 62, 34, 16, 56, 50, 35, 47, 57, 32, 58, 7, 52, 26, 60, 48, 41, 17, 23, 14, 40, 64, 54, 27, 21, 66, 13, 38, 39, 30, 18, 33, 42, 25, 46, 11; Пролетарска 1, 4, 3, 2; Спортист 5, 7, 6, 2, 3, 10, 1, 4; Стоян Лудев 9, 11, 7, 6, 3, 10, 24, 13, 5, 21, 16, 22, 20, 19, 2, 17, 4, 18, 12, 1, 8; Христо Ботев 6, 7, 11, 1, 23, 4, 2, 9, 3, 5, 19, 8; Христо Смирненски 13, 3, 5, 1, 11, 2, 4, 7, 9; Мичевица, Черква, Плаж, Кафе, Фургон; Смоличано; Махала Бачовска Махала Беловинска Махала Габерлийска Махала Гьоревци Махала Каргалий Махала Мангелска Махала Миринска Махала Райков рид Махала реката Махала Св. Ана Махала Сделище Махала Хаджийска Махала Чифлико Махала Чорбаджийска Махала Чукарлийска Махала Юговци; Страдалово; Мах. Борачичка Мах. Геберо Мах. Дъбовска Мах. Заячка Мах. Иванковци Мах. Кьосевци Мах. Лингурска Мах. Логодашка Мах. Нечемска Мах. Орничарска Мах. Пешовска Мах. реката Мах. Рудишка Мах. Рудище Мах. Стамболийска Мах. Шаинска Мах. Ширилийска Мах. Шияне Мах. Шиячка; Тишаново; Мах. Божковци Мах. Воденица Мах. Гълъбовска Мах. Ивановска Мах. Качанска Мах. Колевска Мах. Митковска Мах. Найденци Мах. Новковска Мах. реката Мах. Тутковска Мах. Хайдушка Мах. Цървилото Мах. Янчовска; Търсино;; Църварица; Мах. Гракалска Мах. Карадачка Мах. Копривен Мах. реката Мах. УкалскаНа 20.06.2017 г. /09:00 - 11:00 ч./ - Кюстендил Златна Панега 8, 3, 5, 1; Ивайло 12 18, 14 18, 16 18; Стефан Караджа 8, 17А, 17; Христо Ботев 39, 43, 40 27, 41, 50 28, до бл. 26; Цар Симеон 1-ви 51, 56 26, 46, Кафе, 45, 26, 49, 53, 39, 47, 41, 43, 48На 20.06.2017 г. /10:15 - 11:00 ч./ - Кюстендил Златна Панега 8, 3, 5, 1; Ивайло 12 18, 14 18, 16 18; Стефан Караджа 8, 17А, 17; Христо Ботев 39, 43, 40 27, 41, 50 28, до бл. 26; Цар Симеон 1-ви 51, 56 26, 46, Кафе, 45, 26, 49, 53, 39, 47, 41, 43, 48На 20.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Кюстендил Абоба 5, 1; Антим I 131, 6, 4, 1, 3, 130, 1А, 7, 131, 5 А, 12 129, 7А, 5, Кафе Аперитив, 11, 5А, 13; Асен Златаров 31, 30, 34, 34А, 29А, 36, 25, 29, 29Б, 27, 36А, 27А, 5, 4 А, 47, 1, 23, 2 Б, 12, 6, 11, 20, 3, 13, 4, 8, 18, 19, 2Б, 16, 2, 22А, 2 А, 9, 18А, 15, 24А, 7, 10, 6А, 26, 24, 21, 22, 17, 12А; Бузлуджа Цех, 26, 66А, 68, 46, 48, 46А, 63А, 57, 84, 78, 86А, 51, 65А, 71, 69, 63, 80, 76, 67, 53, 80А, 74, 86, 82А, 61, 55, 67А, 82, 69А, 65, 72А, 69Б, 59; Вола 23, 20А, 10А, 10, 20, 21, 12, 18, 19, 15, 14, 16, 14А, 17; Възраждане 3А, 2, 1, 4А, 4, 3, 6; Георги Горанов 5, 1, 3, 4, 6; Георги Тертер 16, 8 3, 25, 4, 1, 33, 7, 31, 21, 18 8, 6 2, 3, 22 С 10, 5, 15, 4 С 1, 28 С 12, 9, 8 С 3, 13, 10 4, 24 11, 20 С 9, 32, 27, 36, 29, 23, 16 С 7, 32 С 14, 22, 12 С 5, 8, 34, 11, 12 5, 12, 38, 24 С 11, 32 14, 17, 10 С 4, 26, 14 С 6, 30 С 13, 2, 19, 6 С 2, 18 С 8, 35; Георги Цариградски 2, 1А, 4 Б, 8А, 5, 8, 4 А, 2 А, 6, 1, 2 Б, 6А, 10; Даскал Дамаскин 8, 4, 14; Даскал Димитри 33, 30, 23, 21, 31, 28, 24, 9, 8, 20, 9, 15, 11, 16, 10, 12, 18, 14, 17, 22, 19, 13; Деветнадесети Февруари 30, 13, 24, 17, 21, 23, 28, 26, 22, 7, 22А, 25, 24А, 24A, 20А, 19; Дондуков 49, 49 3, 51, 59 13, 55 7, 53, 53, 47, 57 16, 65, 47; Евлоги Георгиев 4, 6, 4А, 2, 3, 4, 1; Единадесети Август 26, 7, 4, 2, 8, 10, 9, 1, 12, 11, 5, 6, 20, 3; Емануил Попдимитров 1, 2, 3А, 3, 5; Ефрем Каранов 8, 40А, 26, 38, 44А, 13, 42, 28, 52А, 24, 10, 38А, 46, 31, 11А, 40, 36, 4, 29, 27, 22, 34Б, 18, 19, 50, 6, 18А, 25, 16А, 52, 17, 34, 16, 11Б, 9, 32, 33, 12, 48, 48А, 44, 23, 30, 34А, 14, 11, 21; Жан Жорес 6, 9, 11, 2, 4, 7, 5, 3, 1; Земен 12А, 16А, 8, 8 А, 2, 6, 4, 14, 10, 10А, 18, 8 Б, 16, 12; Златна Панега 8, 3, 5, 1; Зора 9, 3, 5, 7, 1, 2; Ивайло 12 18, 14 18, 16 18, 11, 7, 9А, 7А, 9, 5А, 5, 1, 13, 5 А, 3; Илинден 17, 3, 22, 24, 13, 10А, 18, 10, 12, 2, 6, 9, 8, 15, 5, 7, 28, 30, 20, 14, 1, 11, 4, 16, 26; Ильо войвода 8, 1; Камчия Времянка, 13 Склад, 3, 26, 5; Климент Охридски 14, 5 5, 12, 10, 6, 4; Константин Николов 5, 7, Цех За Хляб, 1, Шивашко Ателие, Цех, 3, Стадион Странджата, 2, 4; Кочо Честименски 1, 4, 2, 4 А; Маестро Никола Атанасов 5, 4, 1, 6, 2, 3; Места 1, 1А, 11А, 10, 4 А, 7В, 7, 16, 14А, 5, 16А, 2, 8, 12, 7 А, 6, 2 А, 6 А, 11, 18, 4, 10А, 14, 8А, 9; Неофит Бозвели 19, 31, 18, 16, 23, 14, 21, 27, 29, 1, 20, 3, 25; Никола Вапцаров 9, 11А, 5, 10, 11, 1, 12, 15, 9 А, 4, 16, 6, 14, 3, 7, 2, 13, 8; Овощарска Магазин, 2; Одрин 10, 9, 11, 8, 4, 6; Октомврийска Революция 6, 8; Осми Март 2, 7, 4, 8, 3, 15, 5, 12, 13, 11, 10, 1, 9, 6; Пенчо Славейков 6, 14, 7, 1, 12, 15, 10, 2, 11, 13, 4, 17, 8, 3, 9; Райна Цанева 8, 6, 14, 16, 4; Раковски 46; Скобелев 1, 12, 4, 16, 7Б, 3, 16А, 6, 7, 18, 8, 10, 5, 11, 2, 14А, 13, 15, 9, 9 А; Стефан Караджа 8, 17А, 17, 2, 7 1, 15, 25 8, 5, 3А, 13, 3, 25, 11; Столетов 11, 8 А; Страцин 1; Струма 19, 23, 12, 25, 14, 29, 17, 27, 19А; Тимок 2, 11, 8, 10, 6, 12, 4, 1, 5; Траянова 8, 11, 9, 10, 11А, 7, 12; Хаджи Димитър 52, 41, 60, 39, 37, 45, 43, 64, 35, 62, 1, 50А, 50Б, 51, 84, 49, 24, 9, 22, 17А, 18, 17 А, 16, 15, 7, 32, 3, 1, 5, 13, 19, 21, 14, 26, 30А, 30, 10, 11, 19, 17, 1А, 20, 28, 24А, 12, 68, 70; Христо Ботев 49, до бл. 28, 50, 47, 45, 39, 43, 40 27, 41, 50 28, до бл. 26, 26 А, 10, 19, 23 109А, 28, 13, 11, 36, 9, 22, 29 109, 16, 24, 7, 15, 6, 14, 5, 3, 8, 32, 20, 18, 26, 17, 109 А, 109 А, 109; Христо Лекарски 12, 10, 3, 8, 9, 6, 7, 4, 5, 2; Цар Асен 22, 13, 20, 11; Цар Освободител 195 А, 203, 240 143, 240В 143, 143 Б, 195, 197, 143, 199, 189, 262, 242 142Б, 143 А, 246 142В, 193, 248 143; Цар Симеон 1-ви 84, 68, 66, 46, 64, 72, 47, 45, 51, 56 26, 46, Кафе, 45, 26, 49, 53, 39, 47, 41, 43, 48, 80, 71, 67 А, 63, 85, 82, 79, 75, 55 110, 67, 49, 65, 53, 59, 70, 77, 61, 83, 76, 81, 69, 110, 87, 78, 73, 74; Цариградска 3, 9, 5, 1, 7, 1, 4 133, 2 132; Църноок 2, 10А, 1, 14, 7, 5, 13А, 14А, 7 А, 7А, 8, 6, 12А, 3 А, 10Б, 9, 3, 10, 12, 4, 13; СкладНа 20.06.2017 г. /09:30 - 09:45 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 5, 6, 2, 7, 1, 3, 4; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 8, 12, 1, 20, 3, 9, 5, 10, 7, 16, 4, 2, 14, 18; Васил Коларов 1, 15, 19, 18, 8, 26, 2, 29, 25, 23, 20, 22, 17, 21, 24, 14, 1, 11, 12, 13, 7, 16; Васил Левски 3, 4, 1, 2; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 21, 15, 17, 19, 13; Георги Димитров 24, 17, 18, 9, 13, 10, 26, 12, 4, 7, 14, 32, 3, 30, 5, 19, 25, 16, 21, 15, 20, 28, 8, 34, 22, 6, 2, 1, 11; Георги Зеленков 2, 8, 13, 1, 2, 4, 16, 12, 11, 6, 7, 3, 10, 15, 5, 14, 9; Георги С. Раковски 6, 3, 1, 7, 5, 8, 4, 2, 10, 13, 18, 16, 14, 11, 15, 20, 24, 19, 17, 12, 21, 22; Григор Чергов 13, 6, 5, 8, 12, 1, 2, 4, 11, 9, 10, 7, 14; Димитър Каляшки 18, 15, 4, 13, 25, 16, 17, 19, 21, 23, 10, 6, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5; Дим. Разсипийски 3, 1, 5, 2, 10, 6, 4, 8, 7; Дядо Иван Самоволеца 1, 3, 6, 2, 8, 4; Емил Шекерджийски 2, 4, 5, 11, 15, 8, 9, 6, 14, 10, 13, 12, 7, 3, 17; Землище на с. Багренци и с. Граница Иван Вазов 4, 2, 1; Извън регулация Ильо войвода 12, 2, 9, 11, 4, 19, 8, 6, 13, 5, 15, 3, 1, 17, 7, 2; Йордан Каймакански 13, 6, 15, 5, 11, 1, 3, 4; Кирил Орловски 12, 14, 11, 18, 16, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 2, 8, 3, 6; Криволак 9, 2, 10, 1, 13, 6, 8, 4, 5; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 5, 6, 4, 2; Местност до селото Митко Палаузов 17, 11, 13, 3, 7, 6, 8, 10, 15, 9, 5; Осогово 5, 5, 1, 7; Паисий Хилендарски 1, 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7; Панайот Волов 2, 6, 1, 3, 4; Панайот Хитов 6, 8, 2, 4; Райна Княгиня 4, 2, 6, 1; Рила 2; Руен 13, 11; Румена войвода 4, 10, 3, 6, 12, 1, 5, 8, 7, 2; Стара планина 10, 20, 6, 16, 1, 15, 7, 2, 4, 11, 12, 3, 9, 18, 5, 13; Стефан Караджа 3, 6, 1, 15, 3, 16, 10, 8, 4; Струма 5, 11, 1, 15, 3, 13; Тодор Каблешков 6, 5, 4, 7, 1, 3; Харалампи Разсипийски 9, 7, 5, 9, 6, 11, 10, 8, 2, 4; Христо Ботев 21, 4, 18, 14, 13, 3, 9, 11, 8, 16, 1, 10, 15, 5, 17, 12, 6, 19; Шипка 2; Павилион, Фурна, Склад, Магазин, Сладкарски Цех, Поща, Детска градина, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Читалище, Занаят. Работилница, Тзс, Кафе, Местн. Бахчата; Берсин; Гирчевци; Александър Стамболийски 11, 12, 1, 33, 13, 5, 7, 21, 3, 14, 27, 25, 19, 38, 15, 31, 6, 17, 23, 2, 9; Васил Коларов 28, 22, 15, 34, 30, 6, 8, 1, 10, 20, 17, 36, 26, 14, 27, 3, 13, 4, 12, 5, 18, 32, 25, 16, 7; Димитър Каляшки 7, 14, 16, 1, 15, 5, 12, 8, 9, 3; Иван Вазов 2, 4, 3, 1; Марин Дринов 3, 12, 7, 8, 2, 5, 1, 9, 4; Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8; Христо Ботев 19, 24, 13, 15, 7, 21, 2, 10, 11, 9, 57, 22, 3, 6, 5, 23; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 6, 5; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 4, 8, 2; Изгрев 1, 2; Ленин 38, 46, 36, 44, 37, 39, 49, 47, 40, 45, 42, 43, 51, 53, 50; Любен Каравелов 6, 2, 15, 14, 1, 10, 7, 9, 8, 13, 47, 3, 11, 49, 5, 4; Местност Заечки Камик Опълченска 10, 18, 9, 2, 8, 20, 12, 14, 37, 6, 16, 3, 4, 1; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 2, 4, 7, 10, 9, 1; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 5, 2, 3, 1; Юри Гагарин 45, 54, 56, 57, 28, 46, 55, 47, 37, 38, 60, 30, 43, 36, 44, 42, 48, 52, 50, 32, 40, 39, 34, 58; Мандра; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 6, 5, 7, 11, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 13; Владимир Ил. Ленин 3, 9, 5, 11, 16, 12, 1, 13, 10, 14, 18, 8, 15, 7, 6, 4; Георги Димитров 13, 6, 17, 8, 5, 9, 4, 11, 2; Георги Кирков 10, 7, 6, 1, 4, 5, 11, 9, 8, 3, 13, 2; Девети септември 29, 6, 23, 11, 7, 2, 12, 17, 24, 21, 8, 6А, 27, 31, 16, 5, 10, 25, 26, 20, 4, 18, 14, 9, 1, 15, 19; Иван Вазов 3, 5, 17, 9, 11, 1, 15; Иглика 1, 2, 9, 6, 4; Лиляна Димитрова 9; Местност Дупките Местност ридо Митко Палаузов 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5; Оборище 2, 6, 3, 5, 1, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 7, 9, 5; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 7, 6А, 2, 1, 6, 4, 5, 3; Стефан Караджа 3, 5А, 5, 2, 4, 1; Христо Ботев 4, 7, 5, 6, 2, 3, 8, 1; Шипка 8, 3, 6, 2, 10, 4, 1; Къща, Магазин; Долна Козница; 22112. 500. 2; Друмохар; Мах. Брашненица; Жабокрът; Александър Стамболийски 18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 3, 17, 8, 26, 4, 29, 27, 14, 7, 2, 5, 31, 34, 23, 21, 32, 24, 22, 1, 38, 30, 36, 25; Бузлуджа 11, 5, 4, 8, 7, 1, 3, 2; Васил Коларов 1, 5, 17, 20, 13, 19, 10, 21, 23, 24, 25, 6, 22, 11, 16, 12, 9, 7, 2, 18, 15, 14; Васил Левски 21, 11, 10, 12, 22, 18, 23, 16, 29, 6, 8, 7, 4, 20, 5, 24, 17, 14, 26, 9, 1, 28, 39, 31, 41, 29, 34, 32, 35, 43; Девети септември 19, 2, 8, 24, 7, 5, 12, 17, 25, 13, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 16, 6, 9, 22, 28, 18, 3, 15, 23, 26, 1, 14, 58, 56, 45, 60, 54, 47, 43, 52, 41, 37, 32, 36, 33, 42, 31, 40, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 50, 38, 30, 44, 35; Еделвайс 1, 3, 6, 1, 7, 9, 5, 4, 2; Ивайло 2, 5, 3, 4; Иван Вазов 5, 15, 18, 14, 11, 6, 10, 18, 4, 8, 16, 1, 2, 5, 13; Извън регулацията Къща, Скз Жабокът, 3, 2, 8, 6, 1, 4, 5; Калоян 1, 3; Местност Върбата Оборище 5, 3, 1; Овощарска 2 Къща, 3, 54, 1, 5; Осми Март 2, 6, 10, 4; Осогово 2, 4; Пауталия 11, 5, 7, 17, 15, 12, 3, 13, 8, 9, 6, 2, 10, 9; Плиска 8, 5, 13, 4, 12, 10, 15, 9, 1, 7, 29, 31, 24, 4, 21, 16, 26, 28, 25, 20, 14, 23, 22, 27, 18; Помпулузки Бахчи Средец 7, 9, 6, 3, 4, 1, 5; Струма 9, 4, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 2, 5, 12, 1; Суха река 10, 8, 14, 6, 16, 1, 12; Христо Ботев 21, 8, 3, 15, 19, 2, 10, 17, 12, 6, 4, 5, 21, 18, 11, 14, 7, 13, 25, 16, 1, 9, 23; Шипка 11, 10, 8, 12, 9, 6, 2, 1, 4, 7; Цех, Кафе, Магазин, Магазин, Магазин, Детска градина; Катрище; Боян Колев 4, 2, 3, 9, 8, 10, 6, 7, 5, 1; Васил Коларов 13, 12, 1, 6, 8, 7, 16, 15, 14, 9, 2, 4, 14Б, 11, 10, 3; Васил Левски 4, 2, 5, 3, 1; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 32, 48, 50, 4, 1, 7, 23, 13, 12, 19, 42, 8, 18, 24, 17, 6, 9, 11, 26, 46, 3, 20, 28, 10, 38, 52, 16, 34, 22, 15, 25, 5; Здравка Сапунджийска 8, 10, 12, 6, 3, 7, 2; Капитан Петко войвода 5, 3, 1, 2; Местност Валого Местност Забел 6, 4, 5, 3; Мир 3, 1, 4, 2, 6; Млада Гвардия 7, 6, 2, 3, 4, 1, 5; Могила 8, 2, 10, 4, 5; Първи май 6, 3, 1, 5, 11, 2, 14, 10, 13, 12, 8, 4, 9; Стефан Димитров Иванов 6, 13, 1, 4, 3, 5, 14, 10, 18, 9, 15, 11, 2; Стоил Колев 14, 1, 10, 17, 6, 12, 16, 8, 15, 13, 7, 5; Странджата 19, 12, 26, 22, 14, 21, 1, 29, 7, 15, 17, 8, 2, 18, 5, 4, 16, 13, 25, 27; Хаджи Димитър 9, 2, 7, 1, 3, 12, 13, 8, 11, 6, 5; Христо Ботев 8, 3, 2, 6, 1, 4, 7, 5; Червена Армия 9, 11, 6, 17, 24, 26, 21, 34, 8, 3, 5, 30, 12А, 15, 10, 19, 13, 1, 12, 2, 14, 4; Кметство, Казани, Читалище, Стопански двор, Къща, Кафе, Магазин; Кюстендил; Местност Николичевски път; Лиляч; Местност Войника Вила, Помпа; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 88, 36, 13, 9, 35, 84, 70, 50, 62, 44, 31, 43, 52, 60, 12, 80, 11, 28, 42, 33, 78, 32, 7, 48, 66, 64, 86, 45, 34, 51, 58, 56, 90, 39, 37, 21, 17, 14, 47, 27, 38, 19, 29, 7, 5, 4, 3, 6, 10, 8, 12, 1; Асен Златаров 2, 5, 6, 9, 1, 11, 13, 8, 4, 3, 7, 12; Батак 6, 5, 3, 12, 2; Бузлуджа 8, 18, 16, 12, 14, 10, 1; Васил Левски 5, 3, 10, 8, 4, 1, 6; Владимир Поптомов 10, 4, 14, 2, 12, 6, 1, 16, 35, 49, 82, 53, 45, 57, 88, 72, 76, 51, 39, 74, 64, 80, 59, 86, 66, 55, 60, 70, 41, 43, 84, 78, 38, 54, 19, 32, 22, 29, 27, 21, 20, 30, 54Б, 42, 52, 24, 9, 28, 7, 5, 13, 50, 46, 36, 48, 40, 25, 39, 23, 11; Гео Милев 7, 5, 4, 6, 11, 9, 2, 3; Георги Трайков 10, 24, 18, 17, 14, 1, 7, 26, 21, 12, 4, 9, 19, 20, 28, 22, 11, 16, 3, 13, 6, 5, 8, 1; Димитър Каляшки 2, 1, 7, 5, 6, 3; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 5, 6, 4, 6, 11, 3, 10, 1, 8, 7, 9; Земен 12, 10, 2, 4, 8, 14, 6; Кокиче 12, 14, 6, 1, 4, 3; Максим Горки 2, 5, 3; Махала Развигорска 2, 1, 4, 18, 19, 17, 9, 8, 12, 18, 7, 21; Махала Разсолкова Махала Синорска 17, 2; Местност Дренето Митко Палаузов 13, 16, 15, 14, 23, 2, 19, 9, 25, 29, 11, 4, 8, 12, 5, 27, 3, 21, 7, 1; Никола Вапцаров 90, 2, 6, 10, 1, 4, 9; Пробуда 15, 13, 17, 11; Първи май 11, 7, 31, 38, 18, 1, 34, 6, 21, 12, 16, 4, 9, 46, 8, 42, 25, 30, 5, 2, 27, 36, 10, 19, 23, 40, 32, 17, 24, 3, 15, 20, 28, 14; Струма 9, 7, 12, 3, 8, 5, 10, 15, 1, 6, 4, 13, 11; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 4, 8, 2, 10, 7, 3, 1, 6, 5, 9; Хан Аспарух 10, 29, 21, 14, 39, 17, 37, 22, 47, 20, 8, 27, 49, 12, 16, 41, 23, 43, 31, 19, 6, 25, 2, 7, 9, 3, 11, 5, 1; Христо Ботев 4, 12, 10, 6, 8; Юрий Гагарин 24, 13, 8, 36, 18, 26, 4, 14, 22, 12, 32, 39, 9, 15, 30, 17, 28, 10, 3, 2; Разсадник, Цех, Архив, Фурна; Неделкова Гращица; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 22, 11, 20, 7, 30, 28, 6А, 14, 15, 1, 6, 5, 3, 17, 4, 24, 12, 18, 26, 16, 10; Васил Левски 30, 11, 14, 26, 8, 6, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 24, 22; Владимир Заимов 5, 7, 2, 4, 1, 3, 6; Девети септември 17, 19, 4, 13, 9, 10, 16, 15, 12, 2, 8, 14, 6, 20, 1, 7, 18; Иван Вазов 7, 8, 6, 2, 5, 17, 15, 1, 9, 11; Никола Вапцаров 1, 6, 16, 18, 8, 11, 17, 7, 4, 13, 14, 15, 3, 12, 2, 1А, 9; Паисий Хилендарски 6, 8, 7, 10, 3, 5, 1, 4, 2; Панайот Волов 1, 4, 3, 2; Хаджи Димитър 13, 2, 15, 17, 1, 9, 7, 16, 5; Христо Ботев 15, 6, 1, 8, 3, 4, 2; Христо Смирненски 8, 10, 18, 4, 16, 3, 2, 1, 12; Плешивец; Дванадесета 7; Таваличево; Атанас Малинов 9, 1, 16, 2, 4, 11, 3, 6, 15, 7, 5, 10, 14, 22, 8, 13; Васил Демиревски 11, 8, 15, 7, 14, 10, 6, 3, 13, 4, 1, 2; Васил Левски 2; Велин Богданов 2, 7, 10, 5, 3, 1, 6, 8; Виден 2, 4, 1, 8, 10, 12, 6; Георги Димитров 49, 45, 41, 53, 29, 34, 31, 30, 20, 51, 26, 32, 23, 24, 39, 35, 22, 55, 25, 33, 36, 43, 47, 37, 12, 13, 15, 14, 5, 8, 17, 11, 10, 16, 4, 7, 9, 71, 20, 59, 56, 60, 65, 48, 58, 67, 46, 40, 44, 69, 61, 42, 54, 38, 50; Григор Манев 1, 4, 7, 3, 8; Девети септември 10, 17, 11, 2, 20, 18, 8, 7, 14, 4, 19, 12, 3, 15, 13, 1, 6, 5, 9, 16, 21, 36, 43, 25, 34, 32, 39, 40, 38, 41, 31, 26, 23, 37, 29, 24, 33, 35, 30; Димитър Благоев 39, 43, 45, 37, 41, 6, 1, 2, 23, 37, 10, 15, 9, 31, 13, 45, 4, 29, 27, 19; Еверест 8, 10, 1, 84, 6, 2, 3, 4; Иван Калфин 9, 1, 7, 3, 5; Искър 7, 5, 3, 1; Кирил Мазнев 8, 12, 3, 4, 2, 10, 5, 9; Кирил Николов-Странджата 9, 3, 7, 1, 2, 4; Кокиче 3, 5, 1, 2; Костадин Чесновски 12, 21, 13, 8, 10, 17, 18, 14, 19, 9, 11, 1, 16, 19; Ленин 29, 13, 5, 14, 10, 27, 26, 1, 24, 22, 8, 3, 12, 4, 25, 11, 31, 17, 2, 15, 9, 21, 28, 31, 29, 16; Мусала 4, 2; Осогово 2, 4; Пирин 1, 4, 2; Рила 1, Скз Таваличево, 3; Руен 4, 1, 3, 2; Станке Димитров 22, 24, 17, 18, 16, 21, 23, 20, 28, 13, 5, 1, 11, 6, 7, 9, 8, 4, 39, 30; Стефан Димитров 26, 2, 10, 15, 9, 3, 11, 36, 30; Страцин 3, 2; Струма 3, 4, 1, 2; Харалампи Аничкин 14, 8, 4, 1, 17, 16, 11, 5, 10, 15, 12, 26, 24, 3, 6, 13, 7; Харалампи Митов 12, 18, 16, 7, 14, 8, 10, 5, 1; Христо Ботев 8, 4, 11, 1, 2, 15, 5, 19, 6, 3, 9, 7, 13; Христо Манев 13, 7, 8, 11, 17, 3, 1, 15, 19, 10, 4, 5, 6; Юри Гагарин 3, 4, 11, 7, 8, 1, 9, 6, 10; Пунк, Кръчма, Стопански двор; Търновлаг; Васил Йорданов 20А, 10, 14, 12, 8А, 2, 16, 6, 8, 20, 14А; Иван Андонов 13, 15, 21, 19, 12, 4, 11, 3, 10, 17, 8, 3А, 6, 9, 2, 7, 16, 14, 5; Кирил Тонев 15, 7, 13, 9, 3, 1; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 14, 20, 13, 28, 6, 9, 37, 21, 23, 31, 26, 27, 39, 43, 7, 4, 16, 22, 18, 2, 45, 19, 11, 24, 15, 41, 47А, 10, 17, 33, 8, 29; Мата Стоименова 19, 8, 7, 9, 17, 5, 15, 16, 6, 4, 11; Осогово 2, 3, 1; Партизанска 19, 3, 7, 15, 13, 11, 21; Стоян Стоименов 17, 21, 11, 5, 7, 14, 23, 8, 6, 20, 1А, 10, 21А, 18, 16, 3, 12, 13, 9, 2, 19, 4, 1, 22, 15; Струма 7, 10, 1, 4, 8, 2А, 12, 5, 3, 2, 6; Трети Март 3, 5, 1; Складова База, Дърводел. Работилница, Магазин; Четирци; Махала Ямен М. Топилата КъщаНа 20.06.2017 г. /14:30 - 16:00 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 5, 6, 2, 7, 1, 3, 4; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 8, 12, 1, 20, 3, 9, 5, 10, 7, 16, 4, 2, 14, 18; Васил Коларов 1, 15, 19, 18, 8, 26, 2, 29, 25, 23, 20, 22, 17, 21, 24, 14, 1, 11, 12, 13, 7, 16; Васил Левски 3, 4, 1, 2; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 21, 15, 17, 19, 13; Георги Димитров 24, 17, 18, 9, 13, 10, 26, 12, 4, 7, 14, 32, 3, 30, 5, 19, 25, 16, 21, 15, 20, 28, 8, 34, 22, 6, 2, 1, 11; Георги Зеленков 2, 8, 13, 1, 2, 4, 16, 12, 11, 6, 7, 3, 10, 15, 5, 14, 9; Георги С. Раковски 6, 3, 1, 7, 5, 8, 4, 2, 10, 13, 18, 16, 14, 11, 15, 20, 24, 19, 17, 12, 21, 22; Григор Чергов 13, 6, 5, 8, 12, 1, 2, 4, 11, 9, 10, 7, 14; Димитър Каляшки 18, 15, 4, 13, 25, 16, 17, 19, 21, 23, 10, 6, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5; Дим. Разсипийски 3, 1, 5, 2, 10, 6, 4, 8, 7; Дядо Иван Самоволеца 1, 3, 6, 2, 8, 4; Емил Шекерджийски 2, 4, 5, 11, 15, 8, 9, 6, 14, 10, 13, 12, 7, 3, 17; Землище на с. Багренци и с. Граница Иван Вазов 4, 2, 1; Извън регулация Ильо войвода 12, 2, 9, 11, 4, 19, 8, 6, 13, 5, 15, 3, 1, 17, 7, 2; Йордан Каймакански 13, 6, 15, 5, 11, 1, 3, 4; Кирил Орловски 12, 14, 11, 18, 16, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 2, 8, 3, 6; Криволак 9, 2, 10, 1, 13, 6, 8, 4, 5; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 5, 6, 4, 2; Местност до селото Митко Палаузов 17, 11, 13, 3, 7, 6, 8, 10, 15, 9, 5; Осогово 5, 5, 1, 7; Паисий Хилендарски 1, 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7; Панайот Волов 2, 6, 1, 3, 4; Панайот Хитов 6, 8, 2, 4; Райна Княгиня 4, 2, 6, 1; Рила 2; Руен 13, 11; Румена войвода 4, 10, 3, 6, 12, 1, 5, 8, 7, 2; Стара планина 10, 20, 6, 16, 1, 15, 7, 2, 4, 11, 12, 3, 9, 18, 5, 13; Стефан Караджа 3, 6, 1, 15, 3, 16, 10, 8, 4; Струма 5, 11, 1, 15, 3, 13; Тодор Каблешков 6, 5, 4, 7, 1, 3; Харалампи Разсипийски 9, 7, 5, 9, 6, 11, 10, 8, 2, 4; Христо Ботев 21, 4, 18, 14, 13, 3, 9, 11, 8, 16, 1, 10, 15, 5, 17, 12, 6, 19; Шипка 2; Павилион, Фурна, Склад, Магазин, Сладкарски Цех, Поща, Детска градина, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Читалище, Занаят. Работилница, Тзс, Кафе, Местн. Бахчата; Берсин; Гирчевци; Александър Стамболийски 11, 12, 1, 33, 13, 5, 7, 21, 3, 14, 27, 25, 19, 38, 15, 31, 6, 17, 23, 2, 9; Васил Коларов 28, 22, 15, 34, 30, 6, 8, 1, 10, 20, 17, 36, 26, 14, 27, 3, 13, 4, 12, 5, 18, 32, 25, 16, 7; Димитър Каляшки 7, 14, 16, 1, 15, 5, 12, 8, 9, 3; Иван Вазов 2, 4, 3, 1; Марин Дринов 3, 12, 7, 8, 2, 5, 1, 9, 4; Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8; Христо Ботев 19, 24, 13, 15, 7, 21, 2, 10, 11, 9, 57, 22, 3, 6, 5, 23; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 6, 5; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 4, 8, 2; Изгрев 1, 2; Ленин 38, 46, 36, 44, 37, 39, 49, 47, 40, 45, 42, 43, 51, 53, 50; Любен Каравелов 6, 2, 15, 14, 1, 10, 7, 9, 8, 13, 47, 3, 11, 49, 5, 4; Местност Заечки Камик Опълченска 10, 18, 9, 2, 8, 20, 12, 14, 37, 6, 16, 3, 4, 1; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 2, 4, 7, 10, 9, 1; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 5, 2, 3, 1; Юри Гагарин 45, 54, 56, 57, 28, 46, 55, 47, 37, 38, 60, 30, 43, 36, 44, 42, 48, 52, 50, 32, 40, 39, 34, 58; Мандра; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 6, 5, 7, 11, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 13; Владимир Ил. Ленин 3, 9, 5, 11, 16, 12, 1, 13, 10, 14, 18, 8, 15, 7, 6, 4; Георги Димитров 13, 6, 17, 8, 5, 9, 4, 11, 2; Георги Кирков 10, 7, 6, 1, 4, 5, 11, 9, 8, 3, 13, 2; Девети септември 29, 6, 23, 11, 7, 2, 12, 17, 24, 21, 8, 6А, 27, 31, 16, 5, 10, 25, 26, 20, 4, 18, 14, 9, 1, 15, 19; Иван Вазов 3, 5, 17, 9, 11, 1, 15; Иглика 1, 2, 9, 6, 4; Лиляна Димитрова 9; Местност Дупките Местност ридо Митко Палаузов 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5; Оборище 2, 6, 3, 5, 1, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 7, 9, 5; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 7, 6А, 2, 1, 6, 4, 5, 3; Стефан Караджа 3, 5А, 5, 2, 4, 1; Христо Ботев 4, 7, 5, 6, 2, 3, 8, 1; Шипка 8, 3, 6, 2, 10, 4, 1; Къща, Магазин; Долна Козница; 22112. 500. 2; Друмохар; Мах. Брашненица; Жабокрът; Александър Стамболийски 18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 3, 17, 8, 26, 4, 29, 27, 14, 7, 2, 5, 31, 34, 23, 21, 32, 24, 22, 1, 38, 30, 36, 25; Бузлуджа 11, 5, 4, 8, 7, 1, 3, 2; Васил Коларов 1, 5, 17, 20, 13, 19, 10, 21, 23, 24, 25, 6, 22, 11, 16, 12, 9, 7, 2, 18, 15, 14; Васил Левски 21, 11, 10, 12, 22, 18, 23, 16, 29, 6, 8, 7, 4, 20, 5, 24, 17, 14, 26, 9, 1, 28, 39, 31, 41, 29, 34, 32, 35, 43; Девети септември 19, 2, 8, 24, 7, 5, 12, 17, 25, 13, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 16, 6, 9, 22, 28, 18, 3, 15, 23, 26, 1, 14, 58, 56, 45, 60, 54, 47, 43, 52, 41, 37, 32, 36, 33, 42, 31, 40, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 50, 38, 30, 44, 35; Еделвайс 1, 3, 6, 1, 7, 9, 5, 4, 2; Ивайло 2, 5, 3, 4; Иван Вазов 5, 15, 18, 14, 11, 6, 10, 18, 4, 8, 16, 1, 2, 5, 13; Извън регулацията Къща, Скз Жабокът, 3, 2, 8, 6, 1, 4, 5; Калоян 1, 3; Местност Върбата Оборище 5, 3, 1; Овощарска 2 Къща, 3, 54, 1, 5; Осми Март 2, 6, 10, 4; Осогово 2, 4; Пауталия 11, 5, 7, 17, 15, 12, 3, 13, 8, 9, 6, 2, 10, 9; Плиска 8, 5, 13, 4, 12, 10, 15, 9, 1, 7, 29, 31, 24, 4, 21, 16, 26, 28, 25, 20, 14, 23, 22, 27, 18; Помпулузки Бахчи Средец 7, 9, 6, 3, 4, 1, 5; Струма 9, 4, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 2, 5, 12, 1; Суха река 10, 8, 14, 6, 16, 1, 12; Христо Ботев 21, 8, 3, 15, 19, 2, 10, 17, 12, 6, 4, 5, 21, 18, 11, 14, 7, 13, 25, 16, 1, 9, 23; Шипка 11, 10, 8, 12, 9, 6, 2, 1, 4, 7; Цех, Кафе, Магазин, Магазин, Магазин, Детска градина; Катрище; Боян Колев 4, 2, 3, 9, 8, 10, 6, 7, 5, 1; Васил Коларов 13, 12, 1, 6, 8, 7, 16, 15, 14, 9, 2, 4, 14Б, 11, 10, 3; Васил Левски 4, 2, 5, 3, 1; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 32, 48, 50, 4, 1, 7, 23, 13, 12, 19, 42, 8, 18, 24, 17, 6, 9, 11, 26, 46, 3, 20, 28, 10, 38, 52, 16, 34, 22, 15, 25, 5; Здравка Сапунджийска 8, 10, 12, 6, 3, 7, 2; Капитан Петко войвода 5, 3, 1, 2; Местност Валого Местност Забел 6, 4, 5, 3; Мир 3, 1, 4, 2, 6; Млада Гвардия 7, 6, 2, 3, 4, 1, 5; Могила 8, 2, 10, 4, 5; Първи май 6, 3, 1, 5, 11, 2, 14, 10, 13, 12, 8, 4, 9; Стефан Димитров Иванов 6, 13, 1, 4, 3, 5, 14, 10, 18, 9, 15, 11, 2; Стоил Колев 14, 1, 10, 17, 6, 12, 16, 8, 15, 13, 7, 5; Странджата 19, 12, 26, 22, 14, 21, 1, 29, 7, 15, 17, 8, 2, 18, 5, 4, 16, 13, 25, 27; Хаджи Димитър 9, 2, 7, 1, 3, 12, 13, 8, 11, 6, 5; Христо Ботев 8, 3, 2, 6, 1, 4, 7, 5; Червена Армия 9, 11, 6, 17, 24, 26, 21, 34, 8, 3, 5, 30, 12А, 15, 10, 19, 13, 1, 12, 2, 14, 4; Кметство, Казани, Читалище, Стопански двор, Къща, Кафе, Магазин; Кюстендил; Местност Николичевски път; Лиляч; Местност Войника Вила, Помпа; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 88, 36, 13, 9, 35, 84, 70, 50, 62, 44, 31, 43, 52, 60, 12, 80, 11, 28, 42, 33, 78, 32, 7, 48, 66, 64, 86, 45, 34, 51, 58, 56, 90, 39, 37, 21, 17, 14, 47, 27, 38, 19, 29, 7, 5, 4, 3, 6, 10, 8, 12, 1; Асен Златаров 2, 5, 6, 9, 1, 11, 13, 8, 4, 3, 7, 12; Батак 6, 5, 3, 12, 2; Бузлуджа 8, 18, 16, 12, 14, 10, 1; Васил Левски 5, 3, 10, 8, 4, 1, 6; Владимир Поптомов 10, 4, 14, 2, 12, 6, 1, 16, 35, 49, 82, 53, 45, 57, 88, 72, 76, 51, 39, 74, 64, 80, 59, 86, 66, 55, 60, 70, 41, 43, 84, 78, 38, 54, 19, 32, 22, 29, 27, 21, 20, 30, 54Б, 42, 52, 24, 9, 28, 7, 5, 13, 50, 46, 36, 48, 40, 25, 39, 23, 11; Гео Милев 7, 5, 4, 6, 11, 9, 2, 3; Георги Трайков 10, 24, 18, 17, 14, 1, 7, 26, 21, 12, 4, 9, 19, 20, 28, 22, 11, 16, 3, 13, 6, 5, 8, 1; Димитър Каляшки 2, 1, 7, 5, 6, 3; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 5, 6, 4, 6, 11, 3, 10, 1, 8, 7, 9; Земен 12, 10, 2, 4, 8, 14, 6; Кокиче 12, 14, 6, 1, 4, 3; Максим Горки 2, 5, 3; Махала Развигорска 2, 1, 4, 18, 19, 17, 9, 8, 12, 18, 7, 21; Махала Разсолкова Махала Синорска 17, 2; Местност Дренето Митко Палаузов 13, 16, 15, 14, 23, 2, 19, 9, 25, 29, 11, 4, 8, 12, 5, 27, 3, 21, 7, 1; Никола Вапцаров 90, 2, 6, 10, 1, 4, 9; Пробуда 15, 13, 17, 11; Първи май 11, 7, 31, 38, 18, 1, 34, 6, 21, 12, 16, 4, 9, 46, 8, 42, 25, 30, 5, 2, 27, 36, 10, 19, 23, 40, 32, 17, 24, 3, 15, 20, 28, 14; Струма 9, 7, 12, 3, 8, 5, 10, 15, 1, 6, 4, 13, 11; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 4, 8, 2, 10, 7, 3, 1, 6, 5, 9; Хан Аспарух 10, 29, 21, 14, 39, 17, 37, 22, 47, 20, 8, 27, 49, 12, 16, 41, 23, 43, 31, 19, 6, 25, 2, 7, 9, 3, 11, 5, 1; Христо Ботев 4, 12, 10, 6, 8; Юрий Гагарин 24, 13, 8, 36, 18, 26, 4, 14, 22, 12, 32, 39, 9, 15, 30, 17, 28, 10, 3, 2; Разсадник, Цех, Архив, Фурна; Неделкова Гращица; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 22, 11, 20, 7, 30, 28, 6А, 14, 15, 1, 6, 5, 3, 17, 4, 24, 12, 18, 26, 16, 10; Васил Левски 30, 11, 14, 26, 8, 6, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 24, 22; Владимир Заимов 5, 7, 2, 4, 1, 3, 6; Девети септември 17, 19, 4, 13, 9, 10, 16, 15, 12, 2, 8, 14, 6, 20, 1, 7, 18; Иван Вазов 7, 8, 6, 2, 5, 17, 15, 1, 9, 11; Никола Вапцаров 1, 6, 16, 18, 8, 11, 17, 7, 4, 13, 14, 15, 3, 12, 2, 1А, 9; Паисий Хилендарски 6, 8, 7, 10, 3, 5, 1, 4, 2; Панайот Волов 1, 4, 3, 2; Хаджи Димитър 13, 2, 15, 17, 1, 9, 7, 16, 5; Христо Ботев 15, 6, 1, 8, 3, 4, 2; Христо Смирненски 8, 10, 18, 4, 16, 3, 2, 1, 12; Плешивец; Дванадесета 7; Таваличево; Атанас Малинов 9, 1, 16, 2, 4, 11, 3, 6, 15, 7, 5, 10, 14, 22, 8, 13; Васил Демиревски 11, 8, 15, 7, 14, 10, 6, 3, 13, 4, 1, 2; Васил Левски 2; Велин Богданов 2, 7, 10, 5, 3, 1, 6, 8; Виден 2, 4, 1, 8, 10, 12, 6; Георги Димитров 49, 45, 41, 53, 29, 34, 31, 30, 20, 51, 26, 32, 23, 24, 39, 35, 22, 55, 25, 33, 36, 43, 47, 37, 12, 13, 15, 14, 5, 8, 17, 11, 10, 16, 4, 7, 9, 71, 20, 59, 56, 60, 65, 48, 58, 67, 46, 40, 44, 69, 61, 42, 54, 38, 50; Григор Манев 1, 4, 7, 3, 8; Девети септември 10, 17, 11, 2, 20, 18, 8, 7, 14, 4, 19, 12, 3, 15, 13, 1, 6, 5, 9, 16, 21, 36, 43, 25, 34, 32, 39, 40, 38, 41, 31, 26, 23, 37, 29, 24, 33, 35, 30; Димитър Благоев 39, 43, 45, 37, 41, 6, 1, 2, 23, 37, 10, 15, 9, 31, 13, 45, 4, 29, 27, 19; Еверест 8, 10, 1, 84, 6, 2, 3, 4; Иван Калфин 9, 1, 7, 3, 5; Искър 7, 5, 3, 1; Кирил Мазнев 8, 12, 3, 4, 2, 10, 5, 9; Кирил Николов-Странджата 9, 3, 7, 1, 2, 4; Кокиче 3, 5, 1, 2; Костадин Чесновски 12, 21, 13, 8, 10, 17, 18, 14, 19, 9, 11, 1, 16, 19; Ленин 29, 13, 5, 14, 10, 27, 26, 1, 24, 22, 8, 3, 12, 4, 25, 11, 31, 17, 2, 15, 9, 21, 28, 31, 29, 16; Мусала 4, 2; Осогово 2, 4; Пирин 1, 4, 2; Рила 1, Скз Таваличево, 3; Руен 4, 1, 3, 2; Станке Димитров 22, 24, 17, 18, 16, 21, 23, 20, 28, 13, 5, 1, 11, 6, 7, 9, 8, 4, 39, 30; Стефан Димитров 26, 2, 10, 15, 9, 3, 11, 36, 30; Страцин 3, 2; Струма 3, 4, 1, 2; Харалампи Аничкин 14, 8, 4, 1, 17, 16, 11, 5, 10, 15, 12, 26, 24, 3, 6, 13, 7; Харалампи Митов 12, 18, 16, 7, 14, 8, 10, 5, 1; Христо Ботев 8, 4, 11, 1, 2, 15, 5, 19, 6, 3, 9, 7, 13; Христо Манев 13, 7, 8, 11, 17, 3, 1, 15, 19, 10, 4, 5, 6; Юри Гагарин 3, 4, 11, 7, 8, 1, 9, 6, 10; Пунк, Кръчма, Стопански двор; Търновлаг; Васил Йорданов 20А, 10, 14, 12, 8А, 2, 16, 6, 8, 20, 14А; Иван Андонов 13, 15, 21, 19, 12, 4, 11, 3, 10, 17, 8, 3А, 6, 9, 2, 7, 16, 14, 5; Кирил Тонев 15, 7, 13, 9, 3, 1; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 14, 20, 13, 28, 6, 9, 37, 21, 23, 31, 26, 27, 39, 43, 7, 4, 16, 22, 18, 2, 45, 19, 11, 24, 15, 41, 47А, 10, 17, 33, 8, 29; Мата Стоименова 19, 8, 7, 9, 17, 5, 15, 16, 6, 4, 11; Осогово 2, 3, 1; Партизанска 19, 3, 7, 15, 13, 11, 21; Стоян Стоименов 17, 21, 11, 5, 7, 14, 23, 8, 6, 20, 1А, 10, 21А, 18, 16, 3, 12, 13, 9, 2, 19, 4, 1, 22, 15; Струма 7, 10, 1, 4, 8, 2А, 12, 5, 3, 2, 6; Трети Март 3, 5, 1; Складова База, Дърводел. Работилница, Магазин; Четирци; Махала Ямен М. Топилата КъщаНа 20.06.2017 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Кюстендил Авксенти Велешки 4, 8А, 3, 5, 2, 6, 2А, 7, Магазин, 1, 8; Антим I 32, 15, 26, 28, 30; Арда 2, 3, 9, 5, 3 Б, 3 А, 15, 13, 7, 4, 11, 6; Васил Априлов 20, 7, 2, 3, 7А, 22, 15, 11, 18, 13, 8, 6, 5, 9, 2А, 16, 1, 17, 10, 14; Велбъжд Архив; Виница 2А, 12, 9, 10, 6, 16А, 16, 5, 18, 3, 1, 14, 11А, 11, 7, 2, 8; Владимир Димитров Майстора 21, 23; Генерал Крум Лекарски 18; Гео Милев 2, 12, 14, 6, 5, 15, 13, 17, 11, 4А, 19, 5А, 16, 8, 9, 10, 4, 18; Даскал Дамаскин 46, 32, 50А, 44, 25, 38, 50, 48, 19, 35, 42, 17, 50 А, 21, 33, 36, 27, 29, 40, 39, 31, 41, 37, 52; Даскал Димитри 4, 8, 6; Демокрация 57 А, 57, Ресторант, 47, 45, 49, 1Ет4, Канцеларии, 53, 44, 55, 39, 1, 58, 44, 44, 48; Димитър Пешев 2, 4, 6; Евлоги Георгиев 9, 7, 10, 10, 8, 5; Емил Шекерджийски 2; Жданов 4, 6, 2, 12; Иван Шишман 12, 10, 16, 4, 8, 5, 14, 14А, 1, 18, 3; Иларион Ловчански 15; Ильо войвода 33, 12А, 18 А, 31, 27, 29, 18, 14, 20, 25, 23, 18А; Кадин Мост 4, 14, 5, 10А, 7, 8, 13, 11, 12, 10, 6, 16, 1, 2, 3, 9; Капанска 1 Зала, 2, 1; Кв. 257 ул. Димитър Пешев Кириат Оно 3, 1, 48, 8, 16А, 13, 9, 55, 7; Кирил Цонев 3, 4, 5, Аптека, 7, 2, 1; Константинова баня 28, 3, 9, 15, 3, 26, 24, 12, 4, 2, 14А, 14, 8, 20, 18, 16, 10, 6; Криволак 1, 4, 2, 3, 5; Любен Каравелов 3, 4, 6, 1, 8, 16, 5, 10, 14, Библиотека, 5; Марица 3, 1, 16, 18, 8, 15, 10, 12, 4, 5, 2, 6, 11, 9, 7, 2 А; Местност Самали Баир Местност Хисарлъка 7, 30, 111, 30А, 23А, 14, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 28, 5, 18, 27, 56, 22, 54, 23; Мориц Леви 13, 4, 2, 11, 4, 3, 9А, 9, 7А, 1; Мусала 8А, 3, 1, 5, 8, 7, 6, 7А, 4, 2; Неофит Рилски 19; Одрин 5; Охрид 6А, 4, 10, 8, 6, 6 А; Парчевич 15, 12, 17, 4, 1 Б, 2, 3, 13, 7, 1, 8, 3 А, 6, 1 А, 11, 9, 10, 14; Пауталия 1, 5, 4, 2, 6, 22, 5, 1, 20, 3А, 24; Полковник Стефан Манов 26, 26, 32, 24А, 24А, 26 Къща, 26, 11, 8; Първи май 4, Закусвалня, 12, 2, 6, 8, 12, Магазин; Райна Цанева 2, 10, 12; Родопи Кафе; Свети Иван Рилски 4, 3, 7, 5, 1, 2; Солун 1, 3, 4, 5, 6, 2; Софроний 22, 25, 14; Стефан Караджа 6, 2, 1; Тодор Ангелов - Божаната 14, 10, 3, Офис, 8, 4; Търговска 40, 44, 59, 54, 61, 42, 53, 49, 57, 48, 46, 12, 16, 14; Хаджи Димитър 53, 55, 64, 66, 68, 54А, 47, 56, 72, 49, 54, 58; Хан Аспарух 5, 17Б, 14, 12, 19, 16, 13, 15, 17А, 3, 11, 13А, 7, 7А, 17, 1, 9; Харковска 5 19, 3 20, 5 Метални Навеси на Пазара; Хижата 8; Хисарлъка 40, 42, 34, 40А, 44, 36, 46, 48, 1, 38; Христо Смирненски 2, 5, Стом. Кабинет, 7 Къща, 3, 4, 1, 7, 4; Цар Асен 14А, 2, 12, 14, 4, 5, 14 А, 7, 10, 8, 18, 6, 1, 9; Цар Михаил 13, 19, 6, 8, 11, 21, 5 Кафе, 7, Канцеларии, 3, 5, 5; Цар Освободител 276, 143 А, 270 33, 270, 276 34, 210 Б, 210 А, 210, 210 В, 210Б, 170, 176, 172, 182, 192, 174, 168, 91, 109, 119, 105, 113, 87, 115, 111, 107, 95, 93, 117, 89, 79, 83, 100, 156, 158, 122, 150, 148, 124, 138, 126, 168, 147, 136, 142, 118, 132, 144, 134, 228, 236, 238, 192, 182, 214, 194, 230, 233, 229 Г, 231, 229, 229 Д, 229 8; Цар Симеон 1-ви 25, 23; Яворов 1 А, 3, 5, 1, 2, Магазин; Кафе, Лятно КиноНа 21.06.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Авксенти Велешки 4, 8А, 3, 5, 2, 6, 2А, 7, Магазин, 1, 8; Антим I 32, 15, 26, 28, 30; Арда 2, 3, 9, 5, 3 Б, 3 А, 15, 13, 7, 4, 11, 6; Васил Априлов 20, 7, 2, 3, 7А, 22, 15, 11, 18, 13, 8, 6, 5, 9, 2А, 16, 1, 17, 10, 14; Велбъжд Архив; Виница 2А, 12, 9, 10, 6, 16А, 16, 5, 18, 3, 1, 14, 11А, 11, 7, 2, 8; Владимир Димитров Майстора 21, 23; Генерал Крум Лекарски 18; Гео Милев 2, 12, 14, 6, 5, 15, 13, 17, 11, 4А, 19, 5А, 16, 8, 9, 10, 4, 18; Даскал Дамаскин 46, 32, 50А, 44, 25, 38, 50, 48, 19, 35, 42, 17, 50 А, 21, 33, 36, 27, 29, 40, 39, 31, 41, 37, 52; Даскал Димитри 4, 8, 6; Демокрация 57 А, 57, Ресторант, 47, 45, 49, 1Ет4, Канцеларии, 53, 44, 55, 39, 1, 58, 44, 44, 48; Димитър Пешев 2, 4, 6; Евлоги Георгиев 9, 7, 10, 10, 8, 5; Емил Шекерджийски 2; Жданов 4, 6, 2, 12; Иван Шишман 12, 10, 16, 4, 8, 5, 14, 14А, 1, 18, 3; Иларион Ловчански 15; Ильо войвода 33, 12А, 18 А, 31, 27, 29, 18, 14, 20, 25, 23, 18А; Кадин Мост 4, 14, 5, 10А, 7, 8, 13, 11, 12, 10, 6, 16, 1, 2, 3, 9; Капанска 1 Зала, 2, 1; Кв. 257 ул. Димитър Пешев Кириат Оно 3, 1, 48, 8, 16А, 13, 9, 55, 7; Кирил Цонев 3, 4, 5, Аптека, 7, 2, 1; Константинова баня 28, 3, 9, 15, 3, 26, 24, 12, 4, 2, 14А, 14, 8, 20, 18, 16, 10, 6; Криволак 1, 4, 2, 3, 5; Любен Каравелов 3, 4, 6, 1, 8, 16, 5, 10, 14, Библиотека, 5; Марица 3, 1, 16, 18, 8, 15, 10, 12, 4, 5, 2, 6, 11, 9, 7, 2 А; Местност Самали Баир Местност Хисарлъка 7, 30, 111, 30А, 23А, 14, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 28, 5, 18, 27, 56, 22, 54, 23; Мориц Леви 13, 4, 2, 11, 4, 3, 9А, 9, 7А, 1; Мусала 8А, 3, 1, 5, 8, 7, 6, 7А, 4, 2; Неофит Рилски 19; Одрин 5; Охрид 6А, 4, 10, 8, 6, 6 А; Парчевич 15, 12, 17, 4, 1 Б, 2, 3, 13, 7, 1, 8, 3 А, 6, 1 А, 11, 9, 10, 14; Пауталия 1, 5, 4, 2, 6, 22, 5, 1, 20, 3А, 24; Полковник Стефан Манов 26, 26, 32, 24А, 24А, 26 Къща, 26, 11, 8; Първи май 4, Закусвалня, 12, 2, 6, 8, 12, Магазин; Райна Цанева 2, 10, 12; Родопи Кафе; Свети Иван Рилски 4, 3, 7, 5, 1, 2; Солун 1, 3, 4, 5, 6, 2; Софроний 22, 25, 14; Стефан Караджа 6, 2, 1; Тодор Ангелов - Божаната 14, 10, 3, Офис, 8, 4; Търговска 40, 44, 59, 54, 61, 42, 53, 49, 57, 48, 46, 12, 16, 14; Хаджи Димитър 53, 55, 64, 66, 68, 54А, 47, 56, 72, 49, 54, 58; Хан Аспарух 5, 17Б, 14, 12, 19, 16, 13, 15, 17А, 3, 11, 13А, 7, 7А, 17, 1, 9; Харковска 5 19, 3 20, 5 Метални Навеси на Пазара; Хижата 8; Хисарлъка 40, 42, 34, 40А, 44, 36, 46, 48, 1, 38; Христо Смирненски 2, 5, Стом. Кабинет, 7 Къща, 3, 4, 1, 7, 4; Цар Асен 14А, 2, 12, 14, 4, 5, 14 А, 7, 10, 8, 18, 6, 1, 9; Цар Михаил 13, 19, 6, 8, 11, 21, 5 Кафе, 7, Канцеларии, 3, 5, 5; Цар Освободител 276, 143 А, 270 33, 270, 276 34, 210 Б, 210 А, 210, 210 В, 210Б, 170, 176, 172, 182, 192, 174, 168, 91, 109, 119, 105, 113, 87, 115, 111, 107, 95, 93, 117, 89, 79, 83, 100, 156, 158, 122, 150, 148, 124, 138, 126, 168, 147, 136, 142, 118, 132, 144, 134, 228, 236, 238, 192, 182, 214, 194, 230, 233, 229 Г, 231, 229, 229 Д, 229 8; Цар Симеон 1-ви 25, 23; Яворов 1 А, 3, 5, 1, 2, Магазин; Кафе, Лятно КиноНа 21.06.2017 г. /13:00 - 15:30 ч./ - Сажденик Махала ЗлатанскаНа 21.06.2017 г. /09:30 - 12:30 ч./ - Цървена ЯбълкаНа 21.06.2017 г. /09:30 - 10:30 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 2, 1; Александър Димитров 3, 1, 4, 2, 5; Александър Стамболийски 2, 7, 5, 12, 1, 16, 21, 3, 19, 15, 10, 18, 9, 17, 4А, 32, 25, 6, 30, 23, 28, 11, 36, 34, 4, 8, 22; Васил Левски 4, 6, 17, 5, 8, 14, 16, 2, 13, 9, 11, 1, 15, 7, 3, 19; Вела Пеева 9, 8; Вола 3, 4, 1, 2; Генерал Владимир Заимов 4, 3, 1, 2; Георги Бенковски 8, 10, 6, 2, 4; Георги Димитров 57, 24; Георги Раковски 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 13; Девети септември 4, 2; Иван Вазов 6, 8, 5, 3, 4; Лавеле 1, 7, 4, 2, 3, 5; Ленин 6, 21, 18, 23А, 8, 9, 11, 29, 22, 25, 10, 20, 13, 17, 16, 4, 28, 23, 19, 7, 27, 26, 5, 30, 14, 2, 12, 6; Петър Берон 1, 5, 7, 4, 9; Спартак 8, 2, 10, 12; Страцин 2А, 4, 3, 1, 6; Струма 1, 3, 7, 17, 5, 21, 23, 15, 6, 9, 11, 27, 4, 10, Къща, 25, 2, 18, 8; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Томанова 3, 11, 7, 12, 8, 6, 15, 9, 10, 4, 1; Хан Аспарух 24, 35, 30, 45, Къща, 18, 16, 23, 55, 12, 17, 29, 37, 6, 47, 21, 33, 26, 19, 39, 13, 10, 14, 15, 28, 49, 1, 7, 43, 41, 8, 3, 1, 2; Шипка 6, 10, 4, 8, 2; Юри Гагарин 55, 43, 59, 7, 14, 13, 6, 21, 22, 11, 31, 27, 23, 20, 5, 3, 26, 15, 18, 9, 15А, 1, 16, 14А, 8, 24, 17, 29, 10; Язовир Валого Ресторант, Читалище, Адм. сграда, Здравна Служба, Къща, Магазин, Мандра, Казани, Кафе, Поща, Черква; дворище, Общ. Кюстендил; Девети септември 8, 21; Лиляна Димитрова 2; Махала Томанова 18, 5; Махала Чорбаджийска 22, Къща, Магазин; Местност Друмо Местонст Брестиките Раденко Видински 19; Стоян Лудев 6; Христо Ботев 1, 13; Метален Фургон, Магазин, Къща, Хоремаг; Коняво; 000906 Кв. 38432 Алеко Константинов 4А, 1, 4, 9, 14, 12, 7, 3, 5, 13, 2, 10, 16, 11, 6; Александър Стамболийски 9, 4, 1, 3, 7, 10, 18, 17, 22, 11, 91, 7, 16, 20, 12, 8, 13, 14, 10А, 3; Бачо Киро 1, 3, 5; Бенковски 21, 11, 19, 41, 33, 37, 25, 7, 1, 23, 35, 9, 27, 29, 17, 4, 3, 13, 31, 39, 15, 5; Бор 2, 6, 4; Васил Левски 5, 6, 24, 9, 13, 2, 14, 23, 4, 19, 25, 1, 18, 20, 22, 15, 11, 7, 10, 3, 21, 8; Виден 4, 3, 1, 2, 6, 5; Владимир Поп Томов 1, 10, 3, 12, 6, 8, 15, 4, 14, 2; Възраждане 5, 3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 23, 25, 8, 23, 25, 11, 21, 8, 17, 13; Георги Димитров 6, 10, 11, 9, 14, 16, 7, 20, 2, 8, 18, 1, 5, 4, 33, 36, 40, 34, 28, 42, 30, 29, 24, 44, 48, 25, 19, 38, 21, 23, 17, 1, 46, 27, 15; Георги Кирков 25, 4, 2, 14, 1А, 12, 9, 17, 33, 7, 2А, 19, 20, 35, 18, 27, 21, 23, 5, 22, 13, 15А, 22А, 31, 6, 15, 29, 11, 1, 3, 10, 43, 26, 45, 32, 30, 41, 35, 24, 37, 26А; Даскал Димитър Стоянов 9А, 6, 29, 23, 25, 3, 19, 7, 1, 7А, 4, 13, 5, 17, 11, 39, 47, 41, 3, 59, 31, 45, 26, 33, 63, 67, 43, 53, 30, 35, 18, 28, 49, 24, 55, 51, 37, 29, 65; Девети септември 4, 6, 1, 3, 8, 7; Димитър Благоев 4, 6, 5, 1, 3, 7, 2, 12; Димитър Каляшки 2, 6, 4, 1, 3, 8; Жельо Демиревски 10, 4, 12, 5, 14, 7, 15, 9, 11, 21, 3, 27, 13, 25, 23, 17, 2; Здравец 6, 5, 10, 8, 7, 4, 2; Иван Вазов 4, 8, 6, 1, 9, 2, 7, 13, 24, 10, 12, 14, 22, 3, 18, 1А, 16, 30, 26, 20, 5, 11, 23, 21, 9, 15, 25, 27; Извора 2, 1, 4; Изгрев 7, 3, 5, 1; Кирил и Методий 12, 13, 9, 11, 4, 2, 8, 16, 14, 10, 1, 15, 5, 3; Ленин 15, 23, 22, 24, 20, 2, 3, 32, 4, 6А, 27, 16, 13, 5, 29, 39, 31, 11, 25, 37, 33, 5А, 18, 28, 7, 6, 30, 34, 17, 12, 8, 9, 10, 45, 26, 35, 21, 56, 19, 72, 87, 81, 70, 89, 64, 66, 68, 78, 82, 76, 85, 83, 84, 79, 91, 40, 38, 47, 36, 45, 41, 51, 43, 58, 69, 60, 72, 53, 73, 59, 54, 61, 65, 81, 42, 62, 67, 63, 52, 48, 57, 77, 75, 71, 56; Лехово 2, 6, 2, 3, 1, 5, 4А, 4; Людмила Живкова 8А, 4, 10, 6, 2, 8, 18, 14, 13, 16, 12; Маркова Стъпка 1, 3, 2, 5; Местност Маровски път Мусала 1, 5, 4, 3, 2; Незабравка 4, 1, 2; Никола Димитров 2, 9, 7, 5, 3, 1, 4, 11, 5, 8, 12, 13, 10, 3, 14; Осогово 2А, 4, 3, 5, 9, 2; Отец Паисий 2; Петко Р. Славейков 4, 2; Раковска 1, 3, 13, 7, 14, 4, 5, 12, 9, 8, 2, 6, 10, 11; Рила 1, 3, 2, 8, 4, 5, 12, 10, 7; Руен 7, 13, 1, 5, 11, 9, 3; Симеон Въжаров 3, 7, 2, 9, 5А, 6А, 5, 11, 1; Стадиона 1, 3, 2, 5, 5А; Стоян Лудев 1, 3, 4, 8, 6; Странджата 5, 3, 10, 8, 6, 14, 4, 2, 12, 7, 1; Христо Ботев 17, 1, 15, 20, 4, 16, 27, 11, 29, 14, 19, 6, 7, 26, 40, 8, 22, 32, 5, 38, 28, 9, 34, 25, 10, 3А, 30, 36, 24, 18, 21, 2, 13, 42, 23, 12; Бензиностанция, Газостанция, Варници, Магазин, Мандра, Механа, Ресторант, Закуски, Кафе, Магазин, Поща, Хотел, Читалище, Аптека, Здравна Служба, Шивашки Цех, Офис, Склад, Магазин, Стол, Пункт Горско, Гатер, Къща, Мандра, Стоп. двор, Цех За Алумин. Дограма, Усип, Фуражомелка, Диагн. Пункт, Дърв. Работилница, Фурна, Кантар; Копиловци, Общ. Кюстендил; Бистрица 26, 1, 9, 8, 20, 10, 4, 3, 14, 18, 6, 16, 22, 12, 5, 7, 2, 26; Васил Левски 6, 4, 3, 5, 1, 10, 9, 7, 8, 2; Възраждане 25, 18, 13, 31, 12, 29, 16, 21, 22, 26, 15, 23, 10, 14, 20, 17, 8, 27, 24, 19, 6, 5, 4, 11, 7, 3, 9; Димитър Благоев 6, 4; Драговищица 4, 8, 6; Елин Пелин 6, 13, 3, 2, 11, 8, 5, 14, 9, 4, 12, 10, 15, 17, 7, 1; Звезда 3, 4, 10, 7, 5, 2, 1; Иглика 8, 4, 6, 1, 2, 3; Индустриална 43, 22, 13, 7, 2, 11, 14, 44, 28, 34, 12, 16, 8, 36, 10, 1, 18, 26, 42, 32, 38, 6, 9, 4, 30, 5, 20, 46, 3; Местност Базето Мир 36, 2, 15, 22, 17, 5, 13, 12, 10, 14, 28, 3, 11, 20, 18, 7, 24, 32, 19, 21, 4, 1, 9, 34, 8, 6, 16, 26; Нов Живот 18, 6, 16, 11, 14, 3, 12, 15, 7, 8, 4, 1, 13, 9, 20, 5, 15; Овощарска 4, 3, 1, 7, 5, 6, 6, 14, 8, 12, 9, 10; Околовръстна 14, 41, 18, 16, 10, 25, 45, 47, 37, 12, 43, 8, 1, 13, 2, 11, 9, 3, 4, 17, 21, 2, 27, 19, 15, 25, 35, 33, 6; Пейо Яворов 7, 6, 9, 5, 3, 4, 2; Спасовица 2, 3, 1; Стоян Тренев 3, 56, 13, 9, 107, 7, 105, 101, 5, 11, 1, 64, 70, 93, 72, 71, 38, 42, 107, 60, 58, 16, 68, 67, 34, 26, 105, 91, 8, 10, 70, 24, 75, 18, 81, 87, 62, 2, 6, 85, 63, 98, 32, 95, 65, 14, 11, 36, 99, 22, 109, 12, 50, 89, 64, 69, 77, 79, 54, 20, 80, 103, 52, 56, 78, 83, 97, 101, 76, 97, 41, 6, 54, 103, 77, 29, 51, 43, 72, 25, 23, 31, 68, 53, 33, 49, 80, 37, 99, 27, 35, 78, 62, 47, 55, 19, 93, 17; Струма 6, 1, 3, 8, 4; Търговска 7, 4, 3, 5; Христо Смирненски 16, 14, 12, 4, 2, 5, 10, 1, 6, 3, 8; Щастие 15, 14, 21, 19, 4, 16, 3, 9, 13, 17, 5, 10, 1, 8, 6, 11, 7, 2; Работилница, Цех, 1; Кюстендил; Местност Дренов дол Бунгало, 37, 8, 9, В-31, Стрелбище, 41, 17, 19, Вила № 15, 18, 27, 15, 13, 32; Местност Николичевски път 43, Цех, 305, Склад, 33; Николичевци; Васил Левски 23, 19, 21, 40, 32, 48, 36, 44, 34, 38, 17, 46, 30, 42; Васил Петлешков 3; Николичевски път 3, 39, 2; Овощарски Институт 1; Стоян Лудев 44, 31, 62, 29, 47, 37, 35, 53, 59, 39, 46, 64, 68, 66, 52, 60, 54, 41, 56, 45, 49, 33, 58, 55, 70, 51, 61; Струма 2, 1, 3, 6; Черемидарница Ябълка 2, 1; Склад; Скриняно; Александър Стамболийски 1, 30, 18, 4, 5, 22, 40, 32А, 11, 14, 26, 10, 12, 2, 38, 6, 36, 15, 20, 13, 8, 32, 3, 7, 9; Бистрица 3, 1; Витоша 2, 14, 9, 8А, 13, 11, 18, 7, 8, 6, 3, 5, 20, 10; Емил Шекерджийски 6; Извън регулация Марица 1, 2, 3; Оборище 2, 1, 3; Пейо Яворов 12, 8, 10; Свилен Русев 2, 4, 1; Стоян Лудев 87, 90, 109, 96, 111, 84, 77, 49, 91, 82, 104, 88, 80, 78, 96А, 83, 67, 95, 69, 106, 71, 73, 74, 79, 99, 107, 96 Б, 108, 92, 86, 75, 110, 81, 76, 105, 101, 57, 98; Чайка 4, 2, 8, 5, 7; Шипка 3, 1, 10, 4, 2A, 9, 6, 1A, 8, 5; Щастие 5; Фурна, Магазин; Цървеняно; 002224 Местност ридо; Махала Грънчарица Махала Мърдевци Махала Новия Квартал Мест. Пояница Помпа; Ябълково, Общ. Кюстендил; X-198, Кв. 21 Васил Левски 7, 3, 12, 6, 9, 10, 11, 8, 5, 2; Георги Димитров 14, 10, 11, 8, 12, 3, 16, 9, 7, 5, 6; Девети септември 27, 29, 41, 37, 36, 31, 35, 21, 34, 17, 19, 28, 22, 32, 47, 15, 20, 30, 27, 12, 13, 49, 38, 24, 39, 16, 18, 40, 43, 14, 23, 44, 45, 25, 42; Димитър Каляшки 5, 7, 4, 3, 2, 8, 6, 12, 9, 8, 11; Иван Вазов 6, 16, 14, 1, 18, 4, 12, 3, 20, 5, 8, 2, 22, 24, 26, 10; Кирил и Методий 3, 5, 13, 19, 18, 8, 7, 23, 21, 9, 14, 10, 24, 12, 15, 1, 11, 2, 17, 28, 25; Махала Бански Мост Местност Пешо поле Местност Соволска река Овощарска 16А, 20, 17, 8, 18А, 3, 18, 1, 11, 5, 14, 22, 4, 12, 2, 21, 15, 19, 7, 13, 19А, 16, 9; Първи май 72, 39, 16, 21, 11, 26, 36, 50, 52, 25, 3, 15, 43, 14, 45, 7, 20, 5, 44, 41, 58, 29, 6, 28, 54, 46, 38, 31, 48, 23, 42, 2, 33, 12, 34, 10, 18, 22, 17, 27, 40, 4, 19, 32, 56, 8, 30, 1; Славейков 18, 8, 27, 29, 20, 19, 17, 14, 6, 4А, 1, 10, 22, 3, 13, 7, 23, 5А, 21, 25, 2, 9, 12, 31, 5, 4, 35, 31, 26, 33, 24; Христо Ботев 8, 7, 5, 1, 3, 6, 4, 2; ИнститутНа 21.06.2017 г. /14:30 - 15:30 ч./ - Горна Гращица Алеко Константинов 2, 1; Александър Димитров 3, 1, 4, 2, 5; Александър Стамболийски 2, 7, 5, 12, 1, 16, 21, 3, 19, 15, 10, 18, 9, 17, 4А, 32, 25, 6, 30, 23, 28, 11, 36, 34, 4, 8, 22; Васил Левски 4, 6, 17, 5, 8, 14, 16, 2, 13, 9, 11, 1, 15, 7, 3, 19; Вела Пеева 9, 8; Вола 3, 4, 1, 2; Генерал Владимир Заимов 4, 3, 1, 2; Георги Бенковски 8, 10, 6, 2, 4; Георги Димитров 57, 24; Георги Раковски 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 13; Девети септември 4, 2; Иван Вазов 6, 8, 5, 3, 4; Лавеле 1, 7, 4, 2, 3, 5; Ленин 6, 21, 18, 23А, 8, 9, 11, 29, 22, 25, 10, 20, 13, 17, 16, 4, 28, 23, 19, 7, 27, 26, 5, 30, 14, 2, 12, 6; Петър Берон 1, 5, 7, 4, 9; Спартак 8, 2, 10, 12; Страцин 2А, 4, 3, 1, 6; Струма 1, 3, 7, 17, 5, 21, 23, 15, 6, 9, 11, 27, 4, 10, Къща, 25, 2, 18, 8; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Томанова 3, 11, 7, 12, 8, 6, 15, 9, 10, 4, 1; Хан Аспарух 24, 35, 30, 45, Къща, 18, 16, 23, 55, 12, 17, 29, 37, 6, 47, 21, 33, 26, 19, 39, 13, 10, 14, 15, 28, 49, 1, 7, 43, 41, 8, 3, 1, 2; Шипка 6, 10, 4, 8, 2; Юри Гагарин 55, 43, 59, 7, 14, 13, 6, 21, 22, 11, 31, 27, 23, 20, 5, 3, 26, 15, 18, 9, 15А, 1, 16, 14А, 8, 24, 17, 29, 10; Язовир Валого Ресторант, Читалище, Адм. сграда, Здравна Служба, Къща, Магазин, Мандра, Казани, Кафе, Поща, Черква; дворище, Общ. Кюстендил; Девети септември 8, 21; Лиляна Димитрова 2; Махала Томанова 18, 5; Махала Чорбаджийска 22, Къща, Магазин; Местност Друмо Местонст Брестиките Раденко Видински 19; Стоян Лудев 6; Христо Ботев 1, 13; Метален Фургон, Магазин, Къща, Хоремаг; Коняво; 000906 Кв. 38432 Алеко Константинов 4А, 1, 4, 9, 14, 12, 7, 3, 5, 13, 2, 10, 16, 11, 6; Александър Стамболийски 9, 4, 1, 3, 7, 10, 18, 17, 22, 11, 91, 7, 16, 20, 12, 8, 13, 14, 10А, 3; Бачо Киро 1, 3, 5; Бенковски 21, 11, 19, 41, 33, 37, 25, 7, 1, 23, 35, 9, 27, 29, 17, 4, 3, 13, 31, 39, 15, 5; Бор 2, 6, 4; Васил Левски 5, 6, 24, 9, 13, 2, 14, 23, 4, 19, 25, 1, 18, 20, 22, 15, 11, 7, 10, 3, 21, 8; Виден 4, 3, 1, 2, 6, 5; Владимир Поп Томов 1, 10, 3, 12, 6, 8, 15, 4, 14, 2; Възраждане 5, 3, 2, 9, 1, 7, 6, 4, 23, 25, 8, 23, 25, 11, 21, 8, 17, 13; Георги Димитров 6, 10, 11, 9, 14, 16, 7, 20, 2, 8, 18, 1, 5, 4, 33, 36, 40, 34, 28, 42, 30, 29, 24, 44, 48, 25, 19, 38, 21, 23, 17, 1, 46, 27, 15; Георги Кирков 25, 4, 2, 14, 1А, 12, 9, 17, 33, 7, 2А, 19, 20, 35, 18, 27, 21, 23, 5, 22, 13, 15А, 22А, 31, 6, 15, 29, 11, 1, 3, 10, 43, 26, 45, 32, 30, 41, 35, 24, 37, 26А; Даскал Димитър Стоянов 9А, 6, 29, 23, 25, 3, 19, 7, 1, 7А, 4, 13, 5, 17, 11, 39, 47, 41, 3, 59, 31, 45, 26, 33, 63, 67, 43, 53, 30, 35, 18, 28, 49, 24, 55, 51, 37, 29, 65; Девети септември 4, 6, 1, 3, 8, 7; Димитър Благоев 4, 6, 5, 1, 3, 7, 2, 12; Димитър Каляшки 2, 6, 4, 1, 3, 8; Жельо Демиревски 10, 4, 12, 5, 14, 7, 15, 9, 11, 21, 3, 27, 13, 25, 23, 17, 2; Здравец 6, 5, 10, 8, 7, 4, 2; Иван Вазов 4, 8, 6, 1, 9, 2, 7, 13, 24, 10, 12, 14, 22, 3, 18, 1А, 16, 30, 26, 20, 5, 11, 23, 21, 9, 15, 25, 27; Извора 2, 1, 4; Изгрев 7, 3, 5, 1; Кирил и Методий 12, 13, 9, 11, 4, 2, 8, 16, 14, 10, 1, 15, 5, 3; Ленин 15, 23, 22, 24, 20, 2, 3, 32, 4, 6А, 27, 16, 13, 5, 29, 39, 31, 11, 25, 37, 33, 5А, 18, 28, 7, 6, 30, 34, 17, 12, 8, 9, 10, 45, 26, 35, 21, 56, 19, 72, 87, 81, 70, 89, 64, 66, 68, 78, 82, 76, 85, 83, 84, 79, 91, 40, 38, 47, 36, 45, 41, 51, 43, 58, 69, 60, 72, 53, 73, 59, 54, 61, 65, 81, 42, 62, 67, 63, 52, 48, 57, 77, 75, 71, 56; Лехово 2, 6, 2, 3, 1, 5, 4А, 4; Людмила Живкова 8А, 4, 10, 6, 2, 8, 18, 14, 13, 16, 12; Маркова Стъпка 1, 3, 2, 5; Местност Маровски път Мусала 1, 5, 4, 3, 2; Незабравка 4, 1, 2; Никола Димитров 2, 9, 7, 5, 3, 1, 4, 11, 5, 8, 12, 13, 10, 3, 14; Осогово 2А, 4, 3, 5, 9, 2; Отец Паисий 2; Петко Р. Славейков 4, 2; Раковска 1, 3, 13, 7, 14, 4, 5, 12, 9, 8, 2, 6, 10, 11; Рила 1, 3, 2, 8, 4, 5, 12, 10, 7; Руен 7, 13, 1, 5, 11, 9, 3; Симеон Въжаров 3, 7, 2, 9, 5А, 6А, 5, 11, 1; Стадиона 1, 3, 2, 5, 5А; Стоян Лудев 1, 3, 4, 8, 6; Странджата 5, 3, 10, 8, 6, 14, 4, 2, 12, 7, 1; Христо Ботев 17, 1, 15, 20, 4, 16, 27, 11, 29, 14, 19, 6, 7, 26, 40, 8, 22, 32, 5, 38, 28, 9, 34, 25, 10, 3А, 30, 36, 24, 18, 21, 2, 13, 42, 23, 12; Бензиностанция, Газостанция, Варници, Магазин, Мандра, Механа, Ресторант, Закуски, Кафе, Магазин, Поща, Хотел, Читалище, Аптека, Здравна Служба, Шивашки Цех, Офис, Склад, Магазин, Стол, Пункт Горско, Гатер, Къща, Мандра, Стоп. двор, Цех За Алумин. Дограма, Усип, Фуражомелка, Диагн. Пункт, Дърв. Работилница, Фурна, Кантар; Копиловци, Общ. Кюстендил; Бистрица 26, 1, 9, 8, 20, 10, 4, 3, 14, 18, 6, 16, 22, 12, 5, 7, 2, 26; Васил Левски 6, 4, 3, 5, 1, 10, 9, 7, 8, 2; Възраждане 25, 18, 13, 31, 12, 29, 16, 21, 22, 26, 15, 23, 10, 14, 20, 17, 8, 27, 24, 19, 6, 5, 4, 11, 7, 3, 9; Димитър Благоев 6, 4; Драговищица 4, 8, 6; Елин Пелин 6, 13, 3, 2, 11, 8, 5, 14, 9, 4, 12, 10, 15, 17, 7, 1; Звезда 3, 4, 10, 7, 5, 2, 1; Иглика 8, 4, 6, 1, 2, 3; Индустриална 43, 22, 13, 7, 2, 11, 14, 44, 28, 34, 12, 16, 8, 36, 10, 1, 18, 26, 42, 32, 38, 6, 9, 4, 30, 5, 20, 46, 3; Местност Базето Мир 36, 2, 15, 22, 17, 5, 13, 12, 10, 14, 28, 3, 11, 20, 18, 7, 24, 32, 19, 21, 4, 1, 9, 34, 8, 6, 16, 26; Нов Живот 18, 6, 16, 11, 14, 3, 12, 15, 7, 8, 4, 1, 13, 9, 20, 5, 15; Овощарска 4, 3, 1, 7, 5, 6, 6, 14, 8, 12, 9, 10; Околовръстна 14, 41, 18, 16, 10, 25, 45, 47, 37, 12, 43, 8, 1, 13, 2, 11, 9, 3, 4, 17, 21, 2, 27, 19, 15, 25, 35, 33, 6; Пейо Яворов 7, 6, 9, 5, 3, 4, 2; Спасовица 2, 3, 1; Стоян Тренев 3, 56, 13, 9, 107, 7, 105, 101, 5, 11, 1, 64, 70, 93, 72, 71, 38, 42, 107, 60, 58, 16, 68, 67, 34, 26, 105, 91, 8, 10, 70, 24, 75, 18, 81, 87, 62, 2, 6, 85, 63, 98, 32, 95, 65, 14, 11, 36, 99, 22, 109, 12, 50, 89, 64, 69, 77, 79, 54, 20, 80, 103, 52, 56, 78, 83, 97, 101, 76, 97, 41, 6, 54, 103, 77, 29, 51, 43, 72, 25, 23, 31, 68, 53, 33, 49, 80, 37, 99, 27, 35, 78, 62, 47, 55, 19, 93, 17; Струма 6, 1, 3, 8, 4; Търговска 7, 4, 3, 5; Христо Смирненски 16, 14, 12, 4, 2, 5, 10, 1, 6, 3, 8; Щастие 15, 14, 21, 19, 4, 16, 3, 9, 13, 17, 5, 10, 1, 8, 6, 11, 7, 2; Работилница, Цех, 1; Кюстендил; Местност Дренов дол Бунгало, 37, 8, 9, В-31, Стрелбище, 41, 17, 19, Вила № 15, 18, 27, 15, 13, 32; Местност Николичевски път 43, Цех, 305, Склад, 33; Николичевци; Васил Левски 23, 19, 21, 40, 32, 48, 36, 44, 34, 38, 17, 46, 30, 42; Васил Петлешков 3; Николичевски път 3, 39, 2; Овощарски Институт 1; Стоян Лудев 44, 31, 62, 29, 47, 37, 35, 53, 59, 39, 46, 64, 68, 66, 52, 60, 54, 41, 56, 45, 49, 33, 58, 55, 70, 51, 61; Струма 2, 1, 3, 6; Черемидарница Ябълка 2, 1; Склад; Скриняно; Александър Стамболийски 1, 30, 18, 4, 5, 22, 40, 32А, 11, 14, 26, 10, 12, 2, 38, 6, 36, 15, 20, 13, 8, 32, 3, 7, 9; Бистрица 3, 1; Витоша 2, 14, 9, 8А, 13, 11, 18, 7, 8, 6, 3, 5, 20, 10; Емил Шекерджийски 6; Извън регулация Марица 1, 2, 3; Оборище 2, 1, 3; Пейо Яворов 12, 8, 10; Свилен Русев 2, 4, 1; Стоян Лудев 87, 90, 109, 96, 111, 84, 77, 49, 91, 82, 104, 88, 80, 78, 96А, 83, 67, 95, 69, 106, 71, 73, 74, 79, 99, 107, 96 Б, 108, 92, 86, 75, 110, 81, 76, 105, 101, 57, 98; Чайка 4, 2, 8, 5, 7; Шипка 3, 1, 10, 4, 2A, 9, 6, 1A, 8, 5; Щастие 5; Фурна, Магазин; Цървеняно; 002224 Местност ридо; Махала Грънчарица Махала Мърдевци Махала Новия Квартал Мест. Пояница Помпа; Ябълково, Общ. Кюстендил; X-198, Кв. 21 Васил Левски 7, 3, 12, 6, 9, 10, 11, 8, 5, 2; Георги Димитров 14, 10, 11, 8, 12, 3, 16, 9, 7, 5, 6; Девети септември 27, 29, 41, 37, 36, 31, 35, 21, 34, 17, 19, 28, 22, 32, 47, 15, 20, 30, 27, 12, 13, 49, 38, 24, 39, 16, 18, 40, 43, 14, 23, 44, 45, 25, 42; Димитър Каляшки 5, 7, 4, 3, 2, 8, 6, 12, 9, 8, 11; Иван Вазов 6, 16, 14, 1, 18, 4, 12, 3, 20, 5, 8, 2, 22, 24, 26, 10; Кирил и Методий 3, 5, 13, 19, 18, 8, 7, 23, 21, 9, 14, 10, 24, 12, 15, 1, 11, 2, 17, 28, 25; Махала Бански Мост Местност Пешо поле Местност Соволска река Овощарска 16А, 20, 17, 8, 18А, 3, 18, 1, 11, 5, 14, 22, 4, 12, 2, 21, 15, 19, 7, 13, 19А, 16, 9; Първи май 72, 39, 16, 21, 11, 26, 36, 50, 52, 25, 3, 15, 43, 14, 45, 7, 20, 5, 44, 41, 58, 29, 6, 28, 54, 46, 38, 31, 48, 23, 42, 2, 33, 12, 34, 10, 18, 22, 17, 27, 40, 4, 19, 32, 56, 8, 30, 1; Славейков 18, 8, 27, 29, 20, 19, 17, 14, 6, 4А, 1, 10, 22, 3, 13, 7, 23, 5А, 21, 25, 2, 9, 12, 31, 5, 4, 35, 31, 26, 33, 24; Христо Ботев 8, 7, 5, 1, 3, 6, 4, 2; ИнститутНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Батак 30, 49, 36, 37, 48А, 26, 50, 43, 45, 55, 31, 48, 29, 44, 40, 38, 35, 46, 34, 42, 27, 56, 24, 32, 39, 57, 52, 25, 51, 33, 47, 28, 59, 41; Велбъжд 15, 13, 9, 20, 22, 24, 11; Кадин Мост 20, 22, 17, 19, 24, 21, 15; Самуил 38, 49, 32, 51, 39, 30, 26, 53, 35, 33, 10А, 18, 55, 27, 28, 37, 23, 41, 12, 16, 14, 29, 31, 43, 45, 25, 47, 34, 40, 22, 24, 20, 36; Софроний 25; Цар Освободител 243 151, 241 44, 150, 229, 233 147, 147, 239 149, 148, 241 150На 21.06.2017 г. /09:00 - 09:45 ч./ - Кюстендил Антим I 31, 25А, 52, 40, 44, 36, 23А, 42, 27, 29, 38, 50, 34, 46, 21, 37, 48, 54, 23, 25, 35, 33; Асен Суичмезов 16; Бабуна 12, 14, 10, 1, 4, 10А, 6, 2, 8, 5, 3; Батак 30, 49, 36, 37, 48А, 26, 50, 43, 45, 55, 31, 48, 29, 44, 40, 38, 35, 46, 34, 42, 27, 56, 24, 32, 39, 57, 52, 25, 51, 33, 47, 28, 59, 41; Беласица В-1; Бурин дол 2, 2А, 2Д, 7, 6, 8, 2В, 9, 4, 2Б, 8А, 11, 12, 1, 1А, 3, 10, 5, 2Г, 10А; Васил Априлов 38, 4, 26, 36, 30, 24, 21, 28, 19, 19А, 23; Велбъжд 12, 1, 4, 16, 9, 8, 18, 7, 5, 10, 6, 8А, 14, 2, 15, 13, 9, 20, 22, 24, 11; Веслец 8, 29, 18, 2, 6 101, 10, 12, 10А, 7, 3, 11, 16, 5, 20А, 20, 9, 13, 1, 19А, 27, 21, 25, 26, 19, 15, 23, 2, 17А, 29, 22, 20Б, 20А, 17, 24; Виница 13, 17, 15, 17; Вит 2, 4; Генерал Заимов 15, 14, 14А, Стол, 15А; Георги Друмохарски 8, 5, 2, 4, 1, 3, 6; Герена 168, 169, 170, 167; Голак 10, 15, 9, 11, 2 А, 20, 17, 13, 2, 12, 8, 5, 21, 20А, 16, 7, 6, 19, 14, 18, 1, 17А; Гороцветна 6А, 19, 24, 11, 12Б, 8, 25, 18, 20, 7, 5А, 14, 9, 21, 15, 4, 12А, 26, 1, 23, 3, 6, 13, 10, 5, 12, 15А; Граф Игнатиев 13, 11, 15, 13А, 7, 17, 19, 9, 21; Гургулят 8; Елин Пелин 5, 1, 4, 2; Иларион Ловчански 16, 4, 7, 1, 19А, 17, 26, 2, 22, 3, 13, 9, 1А, 11, 19 Б, 6, 18, 9А, 19, 14, 5, 12, 13А, 8, 13 А, 10; Ильо войвода 7, 9, 5, 11; Йордан Митрев 6, 5, 15, 9, 21, 17, 10, 8, 2, 21А, 1, 19, 11, 4, 3, 23, 7, 25, 13; Кадин Мост 16, 20, 22, 17, 19, 24, 21, 15; Камчия 10, 1, 22, 12, 4, 14, 24, 18, 6, 20, 16, 8; Константин Николов 10, 12; Костадин Поппандов 2, 8, 16, 6, 4, 3, 6А, 11, 2А, 5, 10, 14, 7, 9, 5; Кукуш 4, 6, 2, 1, 3, 5, 7; Марин Дринов 10А, 4 А, 16, 5, 6, 12, 10, 22, 18, 7, 20, 24, 2, Цутнт, 3, 8, 14, 4; Местност Самали Баир В-3; Местност Хисарлъка 48, 34, 6, 15, 1, 51, 2, 3; Местност Чифутски дол Морава 1А, 2Б, 3, 2, 2А, 3 А, 4, 1Б, 1; Овощарска Мебелна Къща, 5, 1, 2, 1; Опълченска 2, 4, 6; Париж. к.а комуна 1, 3, 5, 11А, 2, 4, 7, 11, 15, 6, 14, 8, 33, 16, 27, 23, 10, 19, 31, 14А, 17, 35, 18, 21, 12, 29, 25; Перущица 3, 5, 1А, 1, 7, 1Б; Пирин 4 А, 9, 7, 15, 11, 4, 5, 12, 2, 10, 8, 1, 3, 17, 13, 6, 7 А, 14, 2, 16; Пиянец 10, 23, 3, 15, 19, 21, 1, 21А, 17, 18, 9 А, 24, 19А, 13, 9, 20, 9 Б, 25, 5, Кафе, Магазин, 2; Първи май Магазин, 8 А, 14, чешма и Спирка на Пазара, 10, 8А; Радецки 3, 1, 2; Радослав Нотев 4, 17, 8, 6, 12, 10, 7, 13, 19А, 2, 11, 3, 19А; Самуил 8, 1, 2, 10, 11, 17, 3, 9, 15, 6, 19, 5, 21, 7, 13, 4, 38, 49, 32, 51, 39, 30, 26, 53, 35, 33, 10А, 18, 55, 27, 28, 37, 23, 41, 12, 16, 14, 29, 31, 43, 45, 25, 47, 34, 40, 22, 24, 20, 36; Седемнадесети Януари 6, 2, 16, 4, 10, 14, 12; Софроний 1, 31, 6, 7, 22, 27, 24, 11А, 15, 23, 8, 10, 19, 5, 21, 13, 4, 33, 20, 9, 3, 16, 1А, 18, 11, 17, 25; Стара планина 20В, 3 А, 18, 6, 7А, 4, 20, 8, 7, 14, 7В, 10, 12, 16, 1 А, 2 А, 2, 22, 24, 5, 30, 19, 34, 9, 32, 1 А, 7, 9 А, 13, 17, 28, 3, 1, 15, 26А, 26, 11; Струма 7, 5 А, 17, 15, 21, 4, 6, 11, 8, 9, 10, 5, 4А, 13; Трифон Стефанов 23, 19, 17, 24, 22, 28А, 26, 19А, 21, 9А, 11, 12А, 1, 16, 10, 8А, 2А, 14, 8, 4, 15, 12, 3, Магазин, 9, 18, 2, 13, 13А, 7А, 7; Хаджи Димитър 56, 62; Хан Аспарух 23, 20 101, 32, 39, 20, 30, 31, 25, 35, 27, 23А, 28, 31 А, 21, 31А, 34, 37, 36, 26, 33, 101, 29; Хижата 3, 4, 1, 5, 2, 6; Хисарлъка 30, 32А, 28, 24А, 32, 22, 26, 24, 20; Цар Борис 1-ви 38, 62А, 38А, 40, 62 А, 64, 42, Кафе, 17А, 27, 37, 19, 13, 3, 31А, 9, 26, 15, 6, 8, 33, 30, 25, 28, 29, 17, 33А, 31, 16, 26А, 7, 11, 24, 21, 20, 32, 5, 10, 34, 36, 14, 35, 12, 2, 22, 35А, 47, 39В, 52А, 50, 40, 62А, 58, 43А, 52, 43, 41Б, 54, 49, 60, 60А, 39, 41, 58Б, 45А, 41А, 56, 45, 39Б, 46, 44, 62, 39А, 58А, 48; Цар Освободител 155, 127, 145, 153, 137, 129, 135, 157, 101 Б, 163, 147, 167, 125, 149А, 149, 151, 143, 121, 159, 159 А, 101, 131, 161, 171, 123, 165, 155 Партер, 169, 340, 340А, 243 151, 241 44, 150, 229, 233 147, 147, 239 149, 148, 241 150, 290 112, 113, 294 114, 291 111, 114А, 114 А, 114, 111, 292 113, 322 118, 324 119, 328 121, 320 117, 326 120, 55; Юстиниян 2 А, 4 А, 2, 2 Б, 6, 12, 10А, 4, 8; Яне Сандански 18, 10, 18А, 11, 6, 7, 2, 14, 13, 12, 8, 5, 17А, 19А, 15, 16, 3, 1, 17, 9, 4, 19На 21.06.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Антим I 31, 25А, 52, 40, 44, 36, 23А, 42, 27, 29, 38, 50, 34, 46, 21, 37, 48, 54, 23, 25, 35, 33; Асен Суичмезов 16; Бабуна 12, 14, 10, 1, 4, 10А, 6, 2, 8, 5, 3; Батак 30, 49, 36, 37, 48А, 26, 50, 43, 45, 55, 31, 48, 29, 44, 40, 38, 35, 46, 34, 42, 27, 56, 24, 32, 39, 57, 52, 25, 51, 33, 47, 28, 59, 41; Беласица В-1; Бурин дол 2, 2А, 2Д, 7, 6, 8, 2В, 9, 4, 2Б, 8А, 11, 12, 1, 1А, 3, 10, 5, 2Г, 10А; Васил Априлов 38, 4, 26, 36, 30, 24, 21, 28, 19, 19А, 23; Велбъжд 12, 1, 4, 16, 9, 8, 18, 7, 5, 10, 6, 8А, 14, 2, 15, 13, 9, 20, 22, 24, 11; Веслец 8, 29, 18, 2, 6 101, 10, 12, 10А, 7, 3, 11, 16, 5, 20А, 20, 9, 13, 1, 19А, 27, 21, 25, 26, 19, 15, 23, 2, 17А, 29, 22, 20Б, 20А, 17, 24; Виница 13, 17, 15, 17; Вит 2, 4; Генерал Заимов 15, 14, 14А, Стол, 15А; Георги Друмохарски 8, 5, 2, 4, 1, 3, 6; Герена 168, 169, 170, 167; Голак 10, 15, 9, 11, 2 А, 20, 17, 13, 2, 12, 8, 5, 21, 20А, 16, 7, 6, 19, 14, 18, 1, 17А; Гороцветна 6А, 19, 24, 11, 12Б, 8, 25, 18, 20, 7, 5А, 14, 9, 21, 15, 4, 12А, 26, 1, 23, 3, 6, 13, 10, 5, 12, 15А; Граф Игнатиев 13, 11, 15, 13А, 7, 17, 19, 9, 21; Гургулят 8; Елин Пелин 5, 1, 4, 2; Иларион Ловчански 16, 4, 7, 1, 19А, 17, 26, 2, 22, 3, 13, 9, 1А, 11, 19 Б, 6, 18, 9А, 19, 14, 5, 12, 13А, 8, 13 А, 10; Ильо войвода 7, 9, 5, 11; Йордан Митрев 6, 5, 15, 9, 21, 17, 10, 8, 2, 21А, 1, 19, 11, 4, 3, 23, 7, 25, 13; Кадин Мост 16, 20, 22, 17, 19, 24, 21, 15; Камчия 10, 1, 22, 12, 4, 14, 24, 18, 6, 20, 16, 8; Константин Николов 10, 12; Костадин Поппандов 2, 8, 16, 6, 4, 3, 6А, 11, 2А, 5, 10, 14, 7, 9, 5; Кукуш 4, 6, 2, 1, 3, 5, 7; Марин Дринов 10А, 4 А, 16, 5, 6, 12, 10, 22, 18, 7, 20, 24, 2, Цутнт, 3, 8, 14, 4; Местност Самали Баир В-3; Местност Хисарлъка 48, 34, 6, 15, 1, 51, 2, 3; Местност Чифутски дол Морава 1А, 2Б, 3, 2, 2А, 3 А, 4, 1Б, 1; Овощарска Мебелна Къща, 5, 1, 2, 1; Опълченска 2, 4, 6; Париж. к.а комуна 1, 3, 5, 11А, 2, 4, 7, 11, 15, 6, 14, 8, 33, 16, 27, 23, 10, 19, 31, 14А, 17, 35, 18, 21, 12, 29, 25; Перущица 3, 5, 1А, 1, 7, 1Б; Пирин 4 А, 9, 7, 15, 11, 4, 5, 12, 2, 10, 8, 1, 3, 17, 13, 6, 7 А, 14, 2, 16; Пиянец 10, 23, 3, 15, 19, 21, 1, 21А, 17, 18, 9 А, 24, 19А, 13, 9, 20, 9 Б, 25, 5, Кафе, Магазин, 2; Първи май Магазин, 8 А, 14, чешма и Спирка на Пазара, 10, 8А; Радецки 3, 1, 2; Радослав Нотев 4, 17, 8, 6, 12, 10, 7, 13, 19А, 2, 11, 3, 19А; Самуил 8, 1, 2, 10, 11, 17, 3, 9, 15, 6, 19, 5, 21, 7, 13, 4, 38, 49, 32, 51, 39, 30, 26, 53, 35, 33, 10А, 18, 55, 27, 28, 37, 23, 41, 12, 16, 14, 29, 31, 43, 45, 25, 47, 34, 40, 22, 24, 20, 36; Седемнадесети Януари 6, 2, 16, 4, 10, 14, 12; Софроний 1, 31, 6, 7, 22, 27, 24, 11А, 15, 23, 8, 10, 19, 5, 21, 13, 4, 33, 20, 9, 3, 16, 1А, 18, 11, 17, 25; Стара планина 20В, 3 А, 18, 6, 7А, 4, 20, 8, 7, 14, 7В, 10, 12, 16, 1 А, 2 А, 2, 22, 24, 5, 30, 19, 34, 9, 32, 1 А, 7, 9 А, 13, 17, 28, 3, 1, 15, 26А, 26, 11; Струма 7, 5 А, 17, 15, 21, 4, 6, 11, 8, 9, 10, 5, 4А, 13; Трифон Стефанов 23, 19, 17, 24, 22, 28А, 26, 19А, 21, 9А, 11, 12А, 1, 16, 10, 8А, 2А, 14, 8, 4, 15, 12, 3, Магазин, 9, 18, 2, 13, 13А, 7А, 7; Хаджи Димитър 56, 62; Хан Аспарух 23, 20 101, 32, 39, 20, 30, 31, 25, 35, 27, 23А, 28, 31 А, 21, 31А, 34, 37, 36, 26, 33, 101, 29; Хижата 3, 4, 1, 5, 2, 6; Хисарлъка 30, 32А, 28, 24А, 32, 22, 26, 24, 20; Цар Борис 1-ви 38, 62А, 38А, 40, 62 А, 64, 42, Кафе, 17А, 27, 37, 19, 13, 3, 31А, 9, 26, 15, 6, 8, 33, 30, 25, 28, 29, 17, 33А, 31, 16, 26А, 7, 11, 24, 21, 20, 32, 5, 10, 34, 36, 14, 35, 12, 2, 22, 35А, 47, 39В, 52А, 50, 40, 62А, 58, 43А, 52, 43, 41Б, 54, 49, 60, 60А, 39, 41, 58Б, 45А, 41А, 56, 45, 39Б, 46, 44, 62, 39А, 58А, 48; Цар Освободител 155, 127, 145, 153, 137, 129, 135, 157, 101 Б, 163, 147, 167, 125, 149А, 149, 151, 143, 121, 159, 159 А, 101, 131, 161, 171, 123, 165, 155 Партер, 169, 340, 340А, 243 151, 241 44, 150, 229, 233 147, 147, 239 149, 148, 241 150, 290 112, 113, 294 114, 291 111, 114А, 114 А, 114, 111, 292 113, 322 118, 324 119, 328 121, 320 117, 326 120, 55; Юстиниян 2 А, 4 А, 2, 2 Б, 6, 12, 10А, 4, 8; Яне Сандански 18, 10, 18А, 11, 6, 7, 2, 14, 13, 12, 8, 5, 17А, 19А, 15, 16, 3, 1, 17, 9, 4, 19На 21.06.2017 г. /09:45 - 10:30 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 5, 6, 2, 7, 1, 3, 4; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 8, 12, 1, 20, 3, 9, 5, 10, 7, 16, 4, 2, 14, 18; Васил Коларов 1, 15, 19, 18, 8, 26, 2, 29, 25, 23, 20, 22, 17, 21, 24, 14, 1, 11, 12, 13, 7, 16; Васил Левски 3, 4, 1, 2; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 21, 15, 17, 19, 13; Георги Димитров 24, 17, 18, 9, 13, 10, 26, 12, 4, 7, 14, 32, 3, 30, 5, 19, 25, 16, 21, 15, 20, 28, 8, 34, 22, 6, 2, 1, 11; Георги Зеленков 2, 8, 13, 1, 2, 4, 16, 12, 11, 6, 7, 3, 10, 15, 5, 14, 9; Георги С. Раковски 6, 3, 1, 7, 5, 8, 4, 2, 10, 13, 18, 16, 14, 11, 15, 20, 24, 19, 17, 12, 21, 22; Григор Чергов 13, 6, 5, 8, 12, 1, 2, 4, 11, 9, 10, 7, 14; Димитър Каляшки 18, 15, 4, 13, 25, 16, 17, 19, 21, 23, 10, 6, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5; Дим. Разсипийски 3, 1, 5, 2, 10, 6, 4, 8, 7; Дядо Иван Самоволеца 1, 3, 6, 2, 8, 4; Емил Шекерджийски 2, 4, 5, 11, 15, 8, 9, 6, 14, 10, 13, 12, 7, 3, 17; Землище на с. Багренци и с. Граница Иван Вазов 4, 2, 1; Извън регулация Ильо войвода 12, 2, 9, 11, 4, 19, 8, 6, 13, 5, 15, 3, 1, 17, 7, 2; Йордан Каймакански 13, 6, 15, 5, 11, 1, 3, 4; Кирил Орловски 12, 14, 11, 18, 16, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 2, 8, 3, 6; Криволак 9, 2, 10, 1, 13, 6, 8, 4, 5; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 5, 6, 4, 2; Местност до селото Митко Палаузов 17, 11, 13, 3, 7, 6, 8, 10, 15, 9, 5; Осогово 5, 5, 1, 7; Паисий Хилендарски 1, 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7; Панайот Волов 2, 6, 1, 3, 4; Панайот Хитов 6, 8, 2, 4; Райна Княгиня 4, 2, 6, 1; Рила 2; Руен 13, 11; Румена войвода 4, 10, 3, 6, 12, 1, 5, 8, 7, 2; Стара планина 10, 20, 6, 16, 1, 15, 7, 2, 4, 11, 12, 3, 9, 18, 5, 13; Стефан Караджа 3, 6, 1, 15, 3, 16, 10, 8, 4; Струма 5, 11, 1, 15, 3, 13; Тодор Каблешков 6, 5, 4, 7, 1, 3; Харалампи Разсипийски 9, 7, 5, 9, 6, 11, 10, 8, 2, 4; Христо Ботев 21, 4, 18, 14, 13, 3, 9, 11, 8, 16, 1, 10, 15, 5, 17, 12, 6, 19; Шипка 2; Павилион, Фурна, Склад, Магазин, Сладкарски Цех, Поща, Детска градина, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Читалище, Занаят. Работилница, Тзс, Кафе, Местн. Бахчата; Берсин; Гирчевци; Александър Стамболийски 11, 12, 1, 33, 13, 5, 7, 21, 3, 14, 27, 25, 19, 38, 15, 31, 6, 17, 23, 2, 9; Васил Коларов 28, 22, 15, 34, 30, 6, 8, 1, 10, 20, 17, 36, 26, 14, 27, 3, 13, 4, 12, 5, 18, 32, 25, 16, 7; Димитър Каляшки 7, 14, 16, 1, 15, 5, 12, 8, 9, 3; Иван Вазов 2, 4, 3, 1; Марин Дринов 3, 12, 7, 8, 2, 5, 1, 9, 4; Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8; Христо Ботев 19, 24, 13, 15, 7, 21, 2, 10, 11, 9, 57, 22, 3, 6, 5, 23; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 6, 5; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 4, 8, 2; Изгрев 1, 2; Ленин 38, 46, 36, 44, 37, 39, 49, 47, 40, 45, 42, 43, 51, 53, 50; Любен Каравелов 6, 2, 15, 14, 1, 10, 7, 9, 8, 13, 47, 3, 11, 49, 5, 4; Местност Заечки Камик Опълченска 10, 18, 9, 2, 8, 20, 12, 14, 37, 6, 16, 3, 4, 1; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 2, 4, 7, 10, 9, 1; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 5, 2, 3, 1; Юри Гагарин 45, 54, 56, 57, 28, 46, 55, 47, 37, 38, 60, 30, 43, 36, 44, 42, 48, 52, 50, 32, 40, 39, 34, 58; Мандра; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 6, 5, 7, 11, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 13; Владимир Ил. Ленин 3, 9, 5, 11, 16, 12, 1, 13, 10, 14, 18, 8, 15, 7, 6, 4; Георги Димитров 13, 6, 17, 8, 5, 9, 4, 11, 2; Георги Кирков 10, 7, 6, 1, 4, 5, 11, 9, 8, 3, 13, 2; Девети септември 29, 6, 23, 11, 7, 2, 12, 17, 24, 21, 8, 6А, 27, 31, 16, 5, 10, 25, 26, 20, 4, 18, 14, 9, 1, 15, 19; Иван Вазов 3, 5, 17, 9, 11, 1, 15; Иглика 1, 2, 9, 6, 4; Лиляна Димитрова 9; Местност Дупките Местност ридо Митко Палаузов 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5; Оборище 2, 6, 3, 5, 1, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 7, 9, 5; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 7, 6А, 2, 1, 6, 4, 5, 3; Стефан Караджа 3, 5А, 5, 2, 4, 1; Христо Ботев 4, 7, 5, 6, 2, 3, 8, 1; Шипка 8, 3, 6, 2, 10, 4, 1; Къща, Магазин; Долна Козница; 22112. 500. 2; Друмохар; Мах. Брашненица; Жабокрът; Александър Стамболийски 18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 3, 17, 8, 26, 4, 29, 27, 14, 7, 2, 5, 31, 34, 23, 21, 32, 24, 22, 1, 38, 30, 36, 25; Бузлуджа 11, 5, 4, 8, 7, 1, 3, 2; Васил Коларов 1, 5, 17, 20, 13, 19, 10, 21, 23, 24, 25, 6, 22, 11, 16, 12, 9, 7, 2, 18, 15, 14; Васил Левски 21, 11, 10, 12, 22, 18, 23, 16, 29, 6, 8, 7, 4, 20, 5, 24, 17, 14, 26, 9, 1, 28, 39, 31, 41, 29, 34, 32, 35, 43; Девети септември 19, 2, 8, 24, 7, 5, 12, 17, 25, 13, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 16, 6, 9, 22, 28, 18, 3, 15, 23, 26, 1, 14, 58, 56, 45, 60, 54, 47, 43, 52, 41, 37, 32, 36, 33, 42, 31, 40, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 50, 38, 30, 44, 35; Еделвайс 1, 3, 6, 1, 7, 9, 5, 4, 2; Ивайло 2, 5, 3, 4; Иван Вазов 5, 15, 18, 14, 11, 6, 10, 18, 4, 8, 16, 1, 2, 5, 13; Извън регулацията Къща, Скз Жабокът, 3, 2, 8, 6, 1, 4, 5; Калоян 1, 3; Местност Върбата Оборище 5, 3, 1; Овощарска 2 Къща, 3, 54, 1, 5; Осми Март 2, 6, 10, 4; Осогово 2, 4; Пауталия 11, 5, 7, 17, 15, 12, 3, 13, 8, 9, 6, 2, 10, 9; Плиска 8, 5, 13, 4, 12, 10, 15, 9, 1, 7, 29, 31, 24, 4, 21, 16, 26, 28, 25, 20, 14, 23, 22, 27, 18; Помпулузки Бахчи Средец 7, 9, 6, 3, 4, 1, 5; Струма 9, 4, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 2, 5, 12, 1; Суха река 10, 8, 14, 6, 16, 1, 12; Христо Ботев 21, 8, 3, 15, 19, 2, 10, 17, 12, 6, 4, 5, 21, 18, 11, 14, 7, 13, 25, 16, 1, 9, 23; Шипка 11, 10, 8, 12, 9, 6, 2, 1, 4, 7; Цех, Кафе, Магазин, Магазин, Магазин, Детска градина; Катрище; Боян Колев 4, 2, 3, 9, 8, 10, 6, 7, 5, 1; Васил Коларов 13, 12, 1, 6, 8, 7, 16, 15, 14, 9, 2, 4, 14Б, 11, 10, 3; Васил Левски 4, 2, 5, 3, 1; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 32, 48, 50, 4, 1, 7, 23, 13, 12, 19, 42, 8, 18, 24, 17, 6, 9, 11, 26, 46, 3, 20, 28, 10, 38, 52, 16, 34, 22, 15, 25, 5; Здравка Сапунджийска 8, 10, 12, 6, 3, 7, 2; Капитан Петко войвода 5, 3, 1, 2; Местност Валого Местност Забел 6, 4, 5, 3; Мир 3, 1, 4, 2, 6; Млада Гвардия 7, 6, 2, 3, 4, 1, 5; Могила 8, 2, 10, 4, 5; Първи май 6, 3, 1, 5, 11, 2, 14, 10, 13, 12, 8, 4, 9; Стефан Димитров Иванов 6, 13, 1, 4, 3, 5, 14, 10, 18, 9, 15, 11, 2; Стоил Колев 14, 1, 10, 17, 6, 12, 16, 8, 15, 13, 7, 5; Странджата 19, 12, 26, 22, 14, 21, 1, 29, 7, 15, 17, 8, 2, 18, 5, 4, 16, 13, 25, 27; Хаджи Димитър 9, 2, 7, 1, 3, 12, 13, 8, 11, 6, 5; Христо Ботев 8, 3, 2, 6, 1, 4, 7, 5; Червена Армия 9, 11, 6, 17, 24, 26, 21, 34, 8, 3, 5, 30, 12А, 15, 10, 19, 13, 1, 12, 2, 14, 4; Кметство, Казани, Читалище, Стопански двор, Къща, Кафе, Магазин; Кюстендил; Местност Николичевски път; Лиляч; Местност Войника Вила, Помпа; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 88, 36, 13, 9, 35, 84, 70, 50, 62, 44, 31, 43, 52, 60, 12, 80, 11, 28, 42, 33, 78, 32, 7, 48, 66, 64, 86, 45, 34, 51, 58, 56, 90, 39, 37, 21, 17, 14, 47, 27, 38, 19, 29, 7, 5, 4, 3, 6, 10, 8, 12, 1; Асен Златаров 2, 5, 6, 9, 1, 11, 13, 8, 4, 3, 7, 12; Батак 6, 5, 3, 12, 2; Бузлуджа 8, 18, 16, 12, 14, 10, 1; Васил Левски 5, 3, 10, 8, 4, 1, 6; Владимир Поптомов 10, 4, 14, 2, 12, 6, 1, 16, 35, 49, 82, 53, 45, 57, 88, 72, 76, 51, 39, 74, 64, 80, 59, 86, 66, 55, 60, 70, 41, 43, 84, 78, 38, 54, 19, 32, 22, 29, 27, 21, 20, 30, 54Б, 42, 52, 24, 9, 28, 7, 5, 13, 50, 46, 36, 48, 40, 25, 39, 23, 11; Гео Милев 7, 5, 4, 6, 11, 9, 2, 3; Георги Трайков 10, 24, 18, 17, 14, 1, 7, 26, 21, 12, 4, 9, 19, 20, 28, 22, 11, 16, 3, 13, 6, 5, 8, 1; Димитър Каляшки 2, 1, 7, 5, 6, 3; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 5, 6, 4, 6, 11, 3, 10, 1, 8, 7, 9; Земен 12, 10, 2, 4, 8, 14, 6; Кокиче 12, 14, 6, 1, 4, 3; Максим Горки 2, 5, 3; Махала Развигорска 2, 1, 4, 18, 19, 17, 9, 8, 12, 18, 7, 21; Махала Разсолкова Махала Синорска 17, 2; Местност Дренето Митко Палаузов 13, 16, 15, 14, 23, 2, 19, 9, 25, 29, 11, 4, 8, 12, 5, 27, 3, 21, 7, 1; Никола Вапцаров 90, 2, 6, 10, 1, 4, 9; Пробуда 15, 13, 17, 11; Първи май 11, 7, 31, 38, 18, 1, 34, 6, 21, 12, 16, 4, 9, 46, 8, 42, 25, 30, 5, 2, 27, 36, 10, 19, 23, 40, 32, 17, 24, 3, 15, 20, 28, 14; Струма 9, 7, 12, 3, 8, 5, 10, 15, 1, 6, 4, 13, 11; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 4, 8, 2, 10, 7, 3, 1, 6, 5, 9; Хан Аспарух 10, 29, 21, 14, 39, 17, 37, 22, 47, 20, 8, 27, 49, 12, 16, 41, 23, 43, 31, 19, 6, 25, 2, 7, 9, 3, 11, 5, 1; Христо Ботев 4, 12, 10, 6, 8; Юрий Гагарин 24, 13, 8, 36, 18, 26, 4, 14, 22, 12, 32, 39, 9, 15, 30, 17, 28, 10, 3, 2; Разсадник, Цех, Архив, Фурна; Неделкова Гращица; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 22, 11, 20, 7, 30, 28, 6А, 14, 15, 1, 6, 5, 3, 17, 4, 24, 12, 18, 26, 16, 10; Васил Левски 30, 11, 14, 26, 8, 6, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 24, 22; Владимир Заимов 5, 7, 2, 4, 1, 3, 6; Девети септември 17, 19, 4, 13, 9, 10, 16, 15, 12, 2, 8, 14, 6, 20, 1, 7, 18; Иван Вазов 7, 8, 6, 2, 5, 17, 15, 1, 9, 11; Никола Вапцаров 1, 6, 16, 18, 8, 11, 17, 7, 4, 13, 14, 15, 3, 12, 2, 1А, 9; Паисий Хилендарски 6, 8, 7, 10, 3, 5, 1, 4, 2; Панайот Волов 1, 4, 3, 2; Хаджи Димитър 13, 2, 15, 17, 1, 9, 7, 16, 5; Христо Ботев 15, 6, 1, 8, 3, 4, 2; Христо Смирненски 8, 10, 18, 4, 16, 3, 2, 1, 12; Плешивец; Дванадесета 7; Таваличево; Атанас Малинов 9, 1, 16, 2, 4, 11, 3, 6, 15, 7, 5, 10, 14, 22, 8, 13; Васил Демиревски 11, 8, 15, 7, 14, 10, 6, 3, 13, 4, 1, 2; Васил Левски 2; Велин Богданов 2, 7, 10, 5, 3, 1, 6, 8; Виден 2, 4, 1, 8, 10, 12, 6; Георги Димитров 49, 45, 41, 53, 29, 34, 31, 30, 20, 51, 26, 32, 23, 24, 39, 35, 22, 55, 25, 33, 36, 43, 47, 37, 12, 13, 15, 14, 5, 8, 17, 11, 10, 16, 4, 7, 9, 71, 20, 59, 56, 60, 65, 48, 58, 67, 46, 40, 44, 69, 61, 42, 54, 38, 50; Григор Манев 1, 4, 7, 3, 8; Девети септември 10, 17, 11, 2, 20, 18, 8, 7, 14, 4, 19, 12, 3, 15, 13, 1, 6, 5, 9, 16, 21, 36, 43, 25, 34, 32, 39, 40, 38, 41, 31, 26, 23, 37, 29, 24, 33, 35, 30; Димитър Благоев 39, 43, 45, 37, 41, 6, 1, 2, 23, 37, 10, 15, 9, 31, 13, 45, 4, 29, 27, 19; Еверест 8, 10, 1, 84, 6, 2, 3, 4; Иван Калфин 9, 1, 7, 3, 5; Искър 7, 5, 3, 1; Кирил Мазнев 8, 12, 3, 4, 2, 10, 5, 9; Кирил Николов-Странджата 9, 3, 7, 1, 2, 4; Кокиче 3, 5, 1, 2; Костадин Чесновски 12, 21, 13, 8, 10, 17, 18, 14, 19, 9, 11, 1, 16, 19; Ленин 29, 13, 5, 14, 10, 27, 26, 1, 24, 22, 8, 3, 12, 4, 25, 11, 31, 17, 2, 15, 9, 21, 28, 31, 29, 16; Мусала 4, 2; Осогово 2, 4; Пирин 1, 4, 2; Рила 1, Скз Таваличево, 3; Руен 4, 1, 3, 2; Станке Димитров 22, 24, 17, 18, 16, 21, 23, 20, 28, 13, 5, 1, 11, 6, 7, 9, 8, 4, 39, 30; Стефан Димитров 26, 2, 10, 15, 9, 3, 11, 36, 30; Страцин 3, 2; Струма 3, 4, 1, 2; Харалампи Аничкин 14, 8, 4, 1, 17, 16, 11, 5, 10, 15, 12, 26, 24, 3, 6, 13, 7; Харалампи Митов 12, 18, 16, 7, 14, 8, 10, 5, 1; Христо Ботев 8, 4, 11, 1, 2, 15, 5, 19, 6, 3, 9, 7, 13; Христо Манев 13, 7, 8, 11, 17, 3, 1, 15, 19, 10, 4, 5, 6; Юри Гагарин 3, 4, 11, 7, 8, 1, 9, 6, 10; Пунк, Кръчма, Стопански двор; Търновлаг; Васил Йорданов 20А, 10, 14, 12, 8А, 2, 16, 6, 8, 20, 14А; Иван Андонов 13, 15, 21, 19, 12, 4, 11, 3, 10, 17, 8, 3А, 6, 9, 2, 7, 16, 14, 5; Кирил Тонев 15, 7, 13, 9, 3, 1; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 14, 20, 13, 28, 6, 9, 37, 21, 23, 31, 26, 27, 39, 43, 7, 4, 16, 22, 18, 2, 45, 19, 11, 24, 15, 41, 47А, 10, 17, 33, 8, 29; Мата Стоименова 19, 8, 7, 9, 17, 5, 15, 16, 6, 4, 11; Осогово 2, 3, 1; Партизанска 19, 3, 7, 15, 13, 11, 21; Стоян Стоименов 17, 21, 11, 5, 7, 14, 23, 8, 6, 20, 1А, 10, 21А, 18, 16, 3, 12, 13, 9, 2, 19, 4, 1, 22, 15; Струма 7, 10, 1, 4, 8, 2А, 12, 5, 3, 2, 6; Трети Март 3, 5, 1; Складова База, Дърводел. Работилница, Магазин; Четирци; Махала Ямен М. Топилата КъщаНа 21.06.2017 г. /14:30 - 15:30 ч./ - Багренци Александър Стамболийски 5, 6, 2, 7, 1, 3, 4; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 8, 12, 1, 20, 3, 9, 5, 10, 7, 16, 4, 2, 14, 18; Васил Коларов 1, 15, 19, 18, 8, 26, 2, 29, 25, 23, 20, 22, 17, 21, 24, 14, 1, 11, 12, 13, 7, 16; Васил Левски 3, 4, 1, 2; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 3, 7, 4, 2, 5, 9, 21, 15, 17, 19, 13; Георги Димитров 24, 17, 18, 9, 13, 10, 26, 12, 4, 7, 14, 32, 3, 30, 5, 19, 25, 16, 21, 15, 20, 28, 8, 34, 22, 6, 2, 1, 11; Георги Зеленков 2, 8, 13, 1, 2, 4, 16, 12, 11, 6, 7, 3, 10, 15, 5, 14, 9; Георги С. Раковски 6, 3, 1, 7, 5, 8, 4, 2, 10, 13, 18, 16, 14, 11, 15, 20, 24, 19, 17, 12, 21, 22; Григор Чергов 13, 6, 5, 8, 12, 1, 2, 4, 11, 9, 10, 7, 14; Димитър Каляшки 18, 15, 4, 13, 25, 16, 17, 19, 21, 23, 10, 6, 12, 2, 20, 22, 14, 7, 9, 3, 5; Дим. Разсипийски 3, 1, 5, 2, 10, 6, 4, 8, 7; Дядо Иван Самоволеца 1, 3, 6, 2, 8, 4; Емил Шекерджийски 2, 4, 5, 11, 15, 8, 9, 6, 14, 10, 13, 12, 7, 3, 17; Землище на с. Багренци и с. Граница Иван Вазов 4, 2, 1; Извън регулация Ильо войвода 12, 2, 9, 11, 4, 19, 8, 6, 13, 5, 15, 3, 1, 17, 7, 2; Йордан Каймакански 13, 6, 15, 5, 11, 1, 3, 4; Кирил Орловски 12, 14, 11, 18, 16, 5, 3, 9, 7, 13, 4, 2, 8, 3, 6; Криволак 9, 2, 10, 1, 13, 6, 8, 4, 5; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 5, 6, 4, 2; Местност до селото Митко Палаузов 17, 11, 13, 3, 7, 6, 8, 10, 15, 9, 5; Осогово 5, 5, 1, 7; Паисий Хилендарски 1, 6, 2, 5, 3, 4, 9, 7; Панайот Волов 2, 6, 1, 3, 4; Панайот Хитов 6, 8, 2, 4; Райна Княгиня 4, 2, 6, 1; Рила 2; Руен 13, 11; Румена войвода 4, 10, 3, 6, 12, 1, 5, 8, 7, 2; Стара планина 10, 20, 6, 16, 1, 15, 7, 2, 4, 11, 12, 3, 9, 18, 5, 13; Стефан Караджа 3, 6, 1, 15, 3, 16, 10, 8, 4; Струма 5, 11, 1, 15, 3, 13; Тодор Каблешков 6, 5, 4, 7, 1, 3; Харалампи Разсипийски 9, 7, 5, 9, 6, 11, 10, 8, 2, 4; Христо Ботев 21, 4, 18, 14, 13, 3, 9, 11, 8, 16, 1, 10, 15, 5, 17, 12, 6, 19; Шипка 2; Павилион, Фурна, Склад, Магазин, Сладкарски Цех, Поща, Детска градина, Хлебопекарна, Магазин, Цех, Читалище, Занаят. Работилница, Тзс, Кафе, Местн. Бахчата; Берсин; Гирчевци; Александър Стамболийски 11, 12, 1, 33, 13, 5, 7, 21, 3, 14, 27, 25, 19, 38, 15, 31, 6, 17, 23, 2, 9; Васил Коларов 28, 22, 15, 34, 30, 6, 8, 1, 10, 20, 17, 36, 26, 14, 27, 3, 13, 4, 12, 5, 18, 32, 25, 16, 7; Димитър Каляшки 7, 14, 16, 1, 15, 5, 12, 8, 9, 3; Иван Вазов 2, 4, 3, 1; Марин Дринов 3, 12, 7, 8, 2, 5, 1, 9, 4; Никола Вапцаров 6, 2, 12, 4, 10, 8; Христо Ботев 19, 24, 13, 15, 7, 21, 2, 10, 11, 9, 57, 22, 3, 6, 5, 23; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети септември 6, 5; Девети май 9; Девети септември 7; Дрин 4, 8, 2; Изгрев 1, 2; Ленин 38, 46, 36, 44, 37, 39, 49, 47, 40, 45, 42, 43, 51, 53, 50; Любен Каравелов 6, 2, 15, 14, 1, 10, 7, 9, 8, 13, 47, 3, 11, 49, 5, 4; Местност Заечки Камик Опълченска 10, 18, 9, 2, 8, 20, 12, 14, 37, 6, 16, 3, 4, 1; Хаджи Димитър 8, 5, 6, 2, 4, 7, 10, 9, 1; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 5, 2, 3, 1; Юри Гагарин 45, 54, 56, 57, 28, 46, 55, 47, 37, 38, 60, 30, 43, 36, 44, 42, 48, 52, 50, 32, 40, 39, 34, 58; Мандра; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 6, 5, 7, 11, 2, 3, 15, 4, 8, 1, 13; Владимир Ил. Ленин 3, 9, 5, 11, 16, 12, 1, 13, 10, 14, 18, 8, 15, 7, 6, 4; Георги Димитров 13, 6, 17, 8, 5, 9, 4, 11, 2; Георги Кирков 10, 7, 6, 1, 4, 5, 11, 9, 8, 3, 13, 2; Девети септември 29, 6, 23, 11, 7, 2, 12, 17, 24, 21, 8, 6А, 27, 31, 16, 5, 10, 25, 26, 20, 4, 18, 14, 9, 1, 15, 19; Иван Вазов 3, 5, 17, 9, 11, 1, 15; Иглика 1, 2, 9, 6, 4; Лиляна Димитрова 9; Местност Дупките Местност ридо Митко Палаузов 4, 7, 1, 2, 3, 6, 5; Оборище 2, 6, 3, 5, 1, 7; Първи май 1, 3; Румена войвода 1, 7, 9, 5; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 7, 6А, 2, 1, 6, 4, 5, 3; Стефан Караджа 3, 5А, 5, 2, 4, 1; Христо Ботев 4, 7, 5, 6, 2, 3, 8, 1; Шипка 8, 3, 6, 2, 10, 4, 1; Къща, Магазин; Долна Козница; 22112. 500. 2; Друмохар; Мах. Брашненица; Жабокрът; Александър Стамболийски 18, 11, 18, 16, 15, 13, 20, 6, 3, 17, 8, 26, 4, 29, 27, 14, 7, 2, 5, 31, 34, 23, 21, 32, 24, 22, 1, 38, 30, 36, 25; Бузлуджа 11, 5, 4, 8, 7, 1, 3, 2; Васил Коларов 1, 5, 17, 20, 13, 19, 10, 21, 23, 24, 25, 6, 22, 11, 16, 12, 9, 7, 2, 18, 15, 14; Васил Левски 21, 11, 10, 12, 22, 18, 23, 16, 29, 6, 8, 7, 4, 20, 5, 24, 17, 14, 26, 9, 1, 28, 39, 31, 41, 29, 34, 32, 35, 43; Девети септември 19, 2, 8, 24, 7, 5, 12, 17, 25, 13, 4, 21, 27, 20, 11, 10, 16, 6, 9, 22, 28, 18, 3, 15, 23, 26, 1, 14, 58, 56, 45, 60, 54, 47, 43, 52, 41, 37, 32, 36, 33, 42, 31, 40, 10, 39, 41, 46, 34, 48, 50, 38, 30, 44, 35; Еделвайс 1, 3, 6, 1, 7, 9, 5, 4, 2; Ивайло 2, 5, 3, 4; Иван Вазов 5, 15, 18, 14, 11, 6, 10, 18, 4, 8, 16, 1, 2, 5, 13; Извън регулацията Къща, Скз Жабокът, 3, 2, 8, 6, 1, 4, 5; Калоян 1, 3; Местност Върбата Оборище 5, 3, 1; Овощарска 2 Къща, 3, 54, 1, 5; Осми Март 2, 6, 10, 4; Осогово 2, 4; Пауталия 11, 5, 7, 17, 15, 12, 3, 13, 8, 9, 6, 2, 10, 9; Плиска 8, 5, 13, 4, 12, 10, 15, 9, 1, 7, 29, 31, 24, 4, 21, 16, 26, 28, 25, 20, 14, 23, 22, 27, 18; Помпулузки Бахчи Средец 7, 9, 6, 3, 4, 1, 5; Струма 9, 4, 6, 14, 10, 7, 3, 8, 2, 5, 12, 1; Суха река 10, 8, 14, 6, 16, 1, 12; Христо Ботев 21, 8, 3, 15, 19, 2, 10, 17, 12, 6, 4, 5, 21, 18, 11, 14, 7, 13, 25, 16, 1, 9, 23; Шипка 11, 10, 8, 12, 9, 6, 2, 1, 4, 7; Цех, Кафе, Магазин, Магазин, Магазин, Детска градина; Катрище; Боян Колев 4, 2, 3, 9, 8, 10, 6, 7, 5, 1; Васил Коларов 13, 12, 1, 6, 8, 7, 16, 15, 14, 9, 2, 4, 14Б, 11, 10, 3; Васил Левски 4, 2, 5, 3, 1; Девети септември 2, 4; Димитър Каляшки 32, 48, 50, 4, 1, 7, 23, 13, 12, 19, 42, 8, 18, 24, 17, 6, 9, 11, 26, 46, 3, 20, 28, 10, 38, 52, 16, 34, 22, 15, 25, 5; Здравка Сапунджийска 8, 10, 12, 6, 3, 7, 2; Капитан Петко войвода 5, 3, 1, 2; Местност Валого Местност Забел 6, 4, 5, 3; Мир 3, 1, 4, 2, 6; Млада Гвардия 7, 6, 2, 3, 4, 1, 5; Могила 8, 2, 10, 4, 5; Първи май 6, 3, 1, 5, 11, 2, 14, 10, 13, 12, 8, 4, 9; Стефан Димитров Иванов 6, 13, 1, 4, 3, 5, 14, 10, 18, 9, 15, 11, 2; Стоил Колев 14, 1, 10, 17, 6, 12, 16, 8, 15, 13, 7, 5; Странджата 19, 12, 26, 22, 14, 21, 1, 29, 7, 15, 17, 8, 2, 18, 5, 4, 16, 13, 25, 27; Хаджи Димитър 9, 2, 7, 1, 3, 12, 13, 8, 11, 6, 5; Христо Ботев 8, 3, 2, 6, 1, 4, 7, 5; Червена Армия 9, 11, 6, 17, 24, 26, 21, 34, 8, 3, 5, 30, 12А, 15, 10, 19, 13, 1, 12, 2, 14, 4; Кметство, Казани, Читалище, Стопански двор, Къща, Кафе, Магазин; Кюстендил; Местност Николичевски път; Лиляч; Местност Войника Вила, Помпа; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 88, 36, 13, 9, 35, 84, 70, 50, 62, 44, 31, 43, 52, 60, 12, 80, 11, 28, 42, 33, 78, 32, 7, 48, 66, 64, 86, 45, 34, 51, 58, 56, 90, 39, 37, 21, 17, 14, 47, 27, 38, 19, 29, 7, 5, 4, 3, 6, 10, 8, 12, 1; Асен Златаров 2, 5, 6, 9, 1, 11, 13, 8, 4, 3, 7, 12; Батак 6, 5, 3, 12, 2; Бузлуджа 8, 18, 16, 12, 14, 10, 1; Васил Левски 5, 3, 10, 8, 4, 1, 6; Владимир Поптомов 10, 4, 14, 2, 12, 6, 1, 16, 35, 49, 82, 53, 45, 57, 88, 72, 76, 51, 39, 74, 64, 80, 59, 86, 66, 55, 60, 70, 41, 43, 84, 78, 38, 54, 19, 32, 22, 29, 27, 21, 20, 30, 54Б, 42, 52, 24, 9, 28, 7, 5, 13, 50, 46, 36, 48, 40, 25, 39, 23, 11; Гео Милев 7, 5, 4, 6, 11, 9, 2, 3; Георги Трайков 10, 24, 18, 17, 14, 1, 7, 26, 21, 12, 4, 9, 19, 20, 28, 22, 11, 16, 3, 13, 6, 5, 8, 1; Димитър Каляшки 2, 1, 7, 5, 6, 3; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 5, 6, 4, 6, 11, 3, 10, 1, 8, 7, 9; Земен 12, 10, 2, 4, 8, 14, 6; Кокиче 12, 14, 6, 1, 4, 3; Максим Горки 2, 5, 3; Махала Развигорска 2, 1, 4, 18, 19, 17, 9, 8, 12, 18, 7, 21; Махала Разсолкова Махала Синорска 17, 2; Местност Дренето Митко Палаузов 13, 16, 15, 14, 23, 2, 19, 9, 25, 29, 11, 4, 8, 12, 5, 27, 3, 21, 7, 1; Никола Вапцаров 90, 2, 6, 10, 1, 4, 9; Пробуда 15, 13, 17, 11; Първи май 11, 7, 31, 38, 18, 1, 34, 6, 21, 12, 16, 4, 9, 46, 8, 42, 25, 30, 5, 2, 27, 36, 10, 19, 23, 40, 32, 17, 24, 3, 15, 20, 28, 14; Струма 9, 7, 12, 3, 8, 5, 10, 15, 1, 6, 4, 13, 11; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 4, 8, 2, 10, 7, 3, 1, 6, 5, 9; Хан Аспарух 10, 29, 21, 14, 39, 17, 37, 22, 47, 20, 8, 27, 49, 12, 16, 41, 23, 43, 31, 19, 6, 25, 2, 7, 9, 3, 11, 5, 1; Христо Ботев 4, 12, 10, 6, 8; Юрий Гагарин 24, 13, 8, 36, 18, 26, 4, 14, 22, 12, 32, 39, 9, 15, 30, 17, 28, 10, 3, 2; Разсадник, Цех, Архив, Фурна; Неделкова Гращица; Нови Чифлик; Бивш Стопански двор Борис Тасев 22, 11, 20, 7, 30, 28, 6А, 14, 15, 1, 6, 5, 3, 17, 4, 24, 12, 18, 26, 16, 10; Васил Левски 30, 11, 14, 26, 8, 6, 20, 2, 12, 4, 10, 16, 18, 24, 22; Владимир Заимов 5, 7, 2, 4, 1, 3, 6; Девети септември 17, 19, 4, 13, 9, 10, 16, 15, 12, 2, 8, 14, 6, 20, 1, 7, 18; Иван Вазов 7, 8, 6, 2, 5, 17, 15, 1, 9, 11; Никола Вапцаров 1, 6, 16, 18, 8, 11, 17, 7, 4, 13, 14, 15, 3, 12, 2, 1А, 9; Паисий Хилендарски 6, 8, 7, 10, 3, 5, 1, 4, 2; Панайот Волов 1, 4, 3, 2; Хаджи Димитър 13, 2, 15, 17, 1, 9, 7, 16, 5; Христо Ботев 15, 6, 1, 8, 3, 4, 2; Христо Смирненски 8, 10, 18, 4, 16, 3, 2, 1, 12; Плешивец; Дванадесета 7; Таваличево; Атанас Малинов 9, 1, 16, 2, 4, 11, 3, 6, 15, 7, 5, 10, 14, 22, 8, 13; Васил Демиревски 11, 8, 15, 7, 14, 10, 6, 3, 13, 4, 1, 2; Васил Левски 2; Велин Богданов 2, 7, 10, 5, 3, 1, 6, 8; Виден 2, 4, 1, 8, 10, 12, 6; Георги Димитров 49, 45, 41, 53, 29, 34, 31, 30, 20, 51, 26, 32, 23, 24, 39, 35, 22, 55, 25, 33, 36, 43, 47, 37, 12, 13, 15, 14, 5, 8, 17, 11, 10, 16, 4, 7, 9, 71, 20, 59, 56, 60, 65, 48, 58, 67, 46, 40, 44, 69, 61, 42, 54, 38, 50; Григор Манев 1, 4, 7, 3, 8; Девети септември 10, 17, 11, 2, 20, 18, 8, 7, 14, 4, 19, 12, 3, 15, 13, 1, 6, 5, 9, 16, 21, 36, 43, 25, 34, 32, 39, 40, 38, 41, 31, 26, 23, 37, 29, 24, 33, 35, 30; Димитър Благоев 39, 43, 45, 37, 41, 6, 1, 2, 23, 37, 10, 15, 9, 31, 13, 45, 4, 29, 27, 19; Еверест 8, 10, 1, 84, 6, 2, 3, 4; Иван Калфин 9, 1, 7, 3, 5; Искър 7, 5, 3, 1; Кирил Мазнев 8, 12, 3, 4, 2, 10, 5, 9; Кирил Николов-Странджата 9, 3, 7, 1, 2, 4; Кокиче 3, 5, 1, 2; Костадин Чесновски 12, 21, 13, 8, 10, 17, 18, 14, 19, 9, 11, 1, 16, 19; Ленин 29, 13, 5, 14, 10, 27, 26, 1, 24, 22, 8, 3, 12, 4, 25, 11, 31, 17, 2, 15, 9, 21, 28, 31, 29, 16; Мусала 4, 2; Осогово 2, 4; Пирин 1, 4, 2; Рила 1, Скз Таваличево, 3; Руен 4, 1, 3, 2; Станке Димитров 22, 24, 17, 18, 16, 21, 23, 20, 28, 13, 5, 1, 11, 6, 7, 9, 8, 4, 39, 30; Стефан Димитров 26, 2, 10, 15, 9, 3, 11, 36, 30; Страцин 3, 2; Струма 3, 4, 1, 2; Харалампи Аничкин 14, 8, 4, 1, 17, 16, 11, 5, 10, 15, 12, 26, 24, 3, 6, 13, 7; Харалампи Митов 12, 18, 16, 7, 14, 8, 10, 5, 1; Христо Ботев 8, 4, 11, 1, 2, 15, 5, 19, 6, 3, 9, 7, 13; Христо Манев 13, 7, 8, 11, 17, 3, 1, 15, 19, 10, 4, 5, 6; Юри Гагарин 3, 4, 11, 7, 8, 1, 9, 6, 10; Пунк, Кръчма, Стопански двор; Търновлаг; Васил Йорданов 20А, 10, 14, 12, 8А, 2, 16, 6, 8, 20, 14А; Иван Андонов 13, 15, 21, 19, 12, 4, 11, 3, 10, 17, 8, 3А, 6, 9, 2, 7, 16, 14, 5; Кирил Тонев 15, 7, 13, 9, 3, 1; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 14, 20, 13, 28, 6, 9, 37, 21, 23, 31, 26, 27, 39, 43, 7, 4, 16, 22, 18, 2, 45, 19, 11, 24, 15, 41, 47А, 10, 17, 33, 8, 29; Мата Стоименова 19, 8, 7, 9, 17, 5, 15, 16, 6, 4, 11; Осогово 2, 3, 1; Партизанска 19, 3, 7, 15, 13, 11, 21; Стоян Стоименов 17, 21, 11, 5, 7, 14, 23, 8, 6, 20, 1А, 10, 21А, 18, 16, 3, 12, 13, 9, 2, 19, 4, 1, 22, 15; Струма 7, 10, 1, 4, 8, 2А, 12, 5, 3, 2, 6; Трети Март 3, 5, 1; Складова База, Дърводел. Работилница, Магазин; Четирци; Махала Ямен М. Топилата КъщаНа 21.06.2017 г. /09:00 - 09:45 ч./ - Кюстендил Авксенти Велешки 4, 8А, 3, 5, 2, 6, 2А, 7, Магазин, 1, 8; Антим I 32, 15, 26, 28, 30; Арда 2, 3, 9, 5, 3 Б, 3 А, 15, 13, 7, 4, 11, 6; Васил Априлов 20, 7, 2, 3, 7А, 22, 15, 11, 18, 13, 8, 6, 5, 9, 2А, 16, 1, 17, 10, 14; Велбъжд Архив; Виница 2А, 12, 9, 10, 6, 16А, 16, 5, 18, 3, 1, 14, 11А, 11, 7, 2, 8; Владимир Димитров Майстора 21, 23; Генерал Крум Лекарски 18; Гео Милев 2, 12, 14, 6, 5, 15, 13, 17, 11, 4А, 19, 5А, 16, 8, 9, 10, 4, 18; Даскал Дамаскин 46, 32, 50А, 44, 25, 38, 50, 48, 19, 35, 42, 17, 50 А, 21, 33, 36, 27, 29, 40, 39, 31, 41, 37, 52; Даскал Димитри 4, 8, 6; Демокрация 57 А, 57, Ресторант, 47, 45, 49, 1Ет4, Канцеларии, 53, 44, 55, 39, 1, 58, 44, 44, 48; Димитър Пешев 2, 4, 6; Евлоги Георгиев 9, 7, 10, 10, 8, 5; Емил Шекерджийски 2; Жданов 4, 6, 2, 12; Иван Шишман 12, 10, 16, 4, 8, 5, 14, 14А, 1, 18, 3; Иларион Ловчански 15; Ильо войвода 33, 12А, 18 А, 31, 27, 29, 18, 14, 20, 25, 23, 18А; Кадин Мост 4, 14, 5, 10А, 7, 8, 13, 11, 12, 10, 6, 16, 1, 2, 3, 9; Капанска 1 Зала, 2, 1; Кв. 257 ул. Димитър Пешев Кириат Оно 3, 1, 48, 8, 16А, 13, 9, 55, 7; Кирил Цонев 3, 4, 5, Аптека, 7, 2, 1; Константинова баня 28, 3, 9, 15, 3, 26, 24, 12, 4, 2, 14А, 14, 8, 20, 18, 16, 10, 6; Криволак 1, 4, 2, 3, 5; Любен Каравелов 3, 4, 6, 1, 8, 16, 5, 10, 14, Библиотека, 5; Марица 3, 1, 16, 18, 8, 15, 10, 12, 4, 5, 2, 6, 11, 9, 7, 2 А; Местност Самали Баир Местност Хисарлъка 7, 30, 111, 30А, 23А, 14, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 28, 5, 18, 27, 56, 22, 54, 23; Мориц Леви 13, 4, 2, 11, 4, 3, 9А, 9, 7А, 1; Мусала 8А, 3, 1, 5, 8, 7, 6, 7А, 4, 2; Неофит Рилски 19; Одрин 5; Охрид 6А, 4, 10, 8, 6, 6 А; Парчевич 15, 12, 17, 4, 1 Б, 2, 3, 13, 7, 1, 8, 3 А, 6, 1 А, 11, 9, 10, 14; Пауталия 1, 5, 4, 2, 6, 22, 5, 1, 20, 3А, 24; Полковник Стефан Манов 26, 26, 32, 24А, 24А, 26 Къща, 26, 11, 8; Първи май 4, Закусвалня, 12, 2, 6, 8, 12, Магазин; Райна Цанева 2, 10, 12; Родопи Кафе; Свети Иван Рилски 4, 3, 7, 5, 1, 2; Солун 1, 3, 4, 5, 6, 2; Софроний 22, 25, 14; Стефан Караджа 6, 2, 1; Тодор Ангелов - Божаната 14, 10, 3, Офис, 8, 4; Търговска 40, 44, 59, 54, 61, 42, 53, 49, 57, 48, 46, 12, 16, 14; Хаджи Димитър 53, 55, 64, 66, 68, 54А, 47, 56, 72, 49, 54, 58; Хан Аспарух 5, 17Б, 14, 12, 19, 16, 13, 15, 17А, 3, 11, 13А, 7, 7А, 17, 1, 9; Харковска 5 19, 3 20, 5 Метални Навеси на Пазара; Хижата 8; Хисарлъка 40, 42, 34, 40А, 44, 36, 46, 48, 1, 38; Христо Смирненски 2, 5, Стом. Кабинет, 7 Къща, 3, 4, 1, 7, 4; Цар Асен 14А, 2, 12, 14, 4, 5, 14 А, 7, 10, 8, 18, 6, 1, 9; Цар Михаил 13, 19, 6, 8, 11, 21, 5 Кафе, 7, Канцеларии, 3, 5, 5; Цар Освободител 276, 143 А, 270 33, 270, 276 34, 210 Б, 210 А, 210, 210 В, 210Б, 170, 176, 172, 182, 192, 174, 168, 91, 109, 119, 105, 113, 87, 115, 111, 107, 95, 93, 117, 89, 79, 83, 100, 156, 158, 122, 150, 148, 124, 138, 126, 168, 147, 136, 142, 118, 132, 144, 134, 228, 236, 238, 192, 182, 214, 194, 230, 233, 229 Г, 231, 229, 229 Д, 229 8; Цар Симеон 1-ви 25, 23; Яворов 1 А, 3, 5, 1, 2, Магазин; Кафе, Лятно КиноНа 22.06.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Боровец 6, 8, Ч, 17, 1, 9, 19, 11, 2, 4, 15, 9А, 13, 6А, 5, 2А; Гюешевско шосе 1, 5, 3, 2, 1; Димитър Иванов 8; Еделвайс 4А, 14 А, 14А, 14, 12, 8, 6А, 2А, 6, 2, 10, 22, 20, 22А; Запад Пред 3 А; Здравец 1, 4А, 14, 10, 6, 3 А, 3 Б, 6А, 2, 4, 1А, 8, 18, 16, 20, 7; Изгрев 7, 11А, 4, 2, 9А, 9, 8, 5, 6, 11, 3; Йордан Йовков 5, 1, 2, 3; Калосия 1, 1А, 1Б, 1; Колуша 85, 83, 120, 124, 77, 79, 75 А, 118, 81, 63, 69, 65, 65А, 114, 71, 67А, 100, 59, 55, 106, 96А, 61А, 108, 67, 57, 112, 104, 75, 61, 110, 116А, 53, 73, 98, 116, 102, 96, 19, 70А, 1, 64, 41, 21, 74, 25, 90, 74, 49, 47, 58, 27, 15, 80, 37, 23, 11, 60А, 3, 68, 86, 70, 45, Автосервиз, 1А, 29, 15Б, 92, 78, 13, 60Б, 35, 72, 27 С, 122, 52, 5, 82, 17, 86А, 39, 66, 31, 84, 33, 38, 34, 32А, 36, 44, 46, 42, 32, 50, 40, 48, 50А, Пмг; Мария Грубешлиева 7, 6, 2, 3, 11, 4, 5, 15, 9, 1, 13; Местност Гола Велика 13, Вила, Бунгало, 27 Вила, 23, В-2, Барака, 140, 106, Вила № 18; Млада Гвардия 6, 5, 5А, 3, 1; Осоговска 1, 3, 7, 5, 3А; Петко войвода 6, 3, 1, 5; Професор Георги Паспалев 13, 5, 9, 4, 6, 9А, 2, 7, 3, 8, 1; Румена войвода 11, 28, 2, 3, 10, 27, 1, 5, 22, 21, 24, 20, 23, 30-31, 42, 46, 29, 40, 47, 41, 1, Toto Пункт, 7, 2, 8, 1, 9, 6, 6, 3; Сенокос 2, 8А, 3А, 6, 1, 3, 5, 4, 1А, 4А, 10, 8; Студен Кладенец 1, 3, 24, 1А, 11, 18, 5, 20, 9, 10, 22, 15, 16, 14, 12, 7, 4, 1Б, 13, 10А, 2; Теменуж. к.а 5, 8, 9, 9А, 2, 4А, 10, 6, 2А, 12, 4, 1, 3, 7, 6А, 3А; Тинтява 20, 45, 36, 35, Хеи, Администрация, 34, Кафе, 11А, 9, 11Б, 8, 30, 24, 17, 2, 10, 29, 23, 9А, 19А, 11, 6, 1, 22А, 11Г, 32, 15А, 25, 13Г, 5, 4, 21, 11В, 13Б, 13А, 13В, 4А, 15, 18, 5А, 28, 12, 19, 26, 20, 27, 32А, 6А, 3, 7, 22, 4А, 12А; УПИ I Кв. 385 ул. Цар Освободител Цар Освободител 1, Кв. 385; Черешово Топче 29, 22А, 22, 14А, 37А, 6 А, 17, 34, 13, 43А, 25, 2Б, 4 А, 21, 43, 27, 19А, 41, 12, 6, 26А, 26, 11, 19, 37, 30А, 8, 2А, 16, 7, 35, 45, 18, 30, 9, 5А, 2, 39, 32, 23, 5, 28, 10, 6А, 24, 10А, 14, 15, 4, 31, 22А, 33, 21А, 33А, 3; Шипка 6, 6А, 2, 4На 22.06.2017 г. /09:00 - 09:45 ч./ - Кюстендил Боровец 6, 8, Ч, 17, 1, 9, 19, 11, 2, 4, 15, 9А, 13, 6А, 5, 2А; Гюешевско шосе 1, 5, 3, 2, 1; Димитър Иванов 8; Еделвайс 4А, 14 А, 14А, 14, 12, 8, 6А, 2А, 6, 2, 10, 22, 20, 22А; Запад Пред 3 А; Здравец 1, 4А, 14, 10, 6, 3 А, 3 Б, 6А, 2, 4, 1А, 8, 18, 16, 20, 7; Изгрев 7, 11А, 4, 2, 9А, 9, 8, 5, 6, 11, 3; Йордан Йовков 5, 1, 2, 3; Калосия 1, 1А, 1Б, 1; Колуша 85, 83, 120, 124, 77, 79, 75 А, 118, 81, 63, 69, 65, 65А, 114, 71, 67А, 100, 59, 55, 106, 96А, 61А, 108, 67, 57, 112, 104, 75, 61, 110, 116А, 53, 73, 98, 116, 102, 96, 19, 70А, 1, 64, 41, 21, 74, 25, 90, 74, 49, 47, 58, 27, 15, 80, 37, 23, 11, 60А, 3, 68, 86, 70, 45, Автосервиз, 1А, 29, 15Б, 92, 78, 13, 60Б, 35, 72, 27 С, 122, 52, 5, 82, 17, 86А, 39, 66, 31, 84, 33, 38, 34, 32А, 36, 44, 46, 42, 32, 50, 40, 48, 50А, Пмг; Мария Грубешлиева 7, 6, 2, 3, 11, 4, 5, 15, 9, 1, 13; Местност Гола Велика 13, Вила, Бунгало, 27 Вила, 23, В-2, Барака, 140, 106, Вила № 18; Млада Гвардия 6, 5, 5А, 3, 1; Осоговска 1, 3, 7, 5, 3А; Петко войвода 6, 3, 1, 5; Професор Георги Паспалев 13, 5, 9, 4, 6, 9А, 2, 7, 3, 8, 1; Румена войвода 11, 28, 2, 3, 10, 27, 1, 5, 22, 21, 24, 20, 23, 30-31, 42, 46, 29, 40, 47, 41, 1, Toto Пункт, 7, 2, 8, 1, 9, 6, 6, 3; Сенокос 2, 8А, 3А, 6, 1, 3, 5, 4, 1А, 4А, 10, 8; Студен Кладенец 1, 3, 24, 1А, 11, 18, 5, 20, 9, 10, 22, 15, 16, 14, 12, 7, 4, 1Б, 13, 10А, 2; Теменуж. к.а 5, 8, 9, 9А, 2, 4А, 10, 6, 2А, 12, 4, 1, 3, 7, 6А, 3А; Тинтява 20, 45, 36, 35, Хеи, Администрация, 34, Кафе, 11А, 9, 11Б, 8, 30, 24, 17, 2, 10, 29, 23, 9А, 19А, 11, 6, 1, 22А, 11Г, 32, 15А, 25, 13Г, 5, 4, 21, 11В, 13Б, 13А, 13В, 4А, 15, 18, 5А, 28, 12, 19, 26, 20, 27, 32А, 6А, 3, 7, 22, 4А, 12А; УПИ I Кв. 385 ул. Цар Освободител Цар Освободител 1, Кв. 385; Черешово Топче 29, 22А, 22, 14А, 37А, 6 А, 17, 34, 13, 43А, 25, 2Б, 4 А, 21, 43, 27, 19А, 41, 12, 6, 26А, 26, 11, 19, 37, 30А, 8, 2А, 16, 7, 35, 45, 18, 30, 9, 5А, 2, 39, 32, 23, 5, 28, 10, 6А, 24, 10А, 14, 15, 4, 31, 22А, 33, 21А, 33А, 3; Шипка 6, 6А, 2, 4На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Кюстендил Боровец 6, 8, Ч, 17, 1, 9, 19, 11, 2, 4, 15, 9А, 13, 6А, 5, 2А; Здравец 1, 4А, 14, 10, 6, 3 А, 3 Б, 6А, 2, 4, 1А, 8; Изгрев 7, 11А, 4, 2, 9А, 9, 8, 5, 6, 11, 3; Калосия 1А, 1Б, 1; Колуша 96, 19, 70А, 1, 64, 41, 21, 74, 25, 90, 74, 49, 47, 58, 27, 15, 80, 37, 23, 11, 60А, 3, 68, 86, 70, 45, Автосервиз, 1А, 29, 15Б, 92, 78, 13, 60Б, 35, 72, 27 С, 122, 52, 5, 82, 17, 86А, 39, 66, 31, 84, 33; Студен Кладенец 1, 3, 24, 1А, 11, 18, 5, 20, 9, 10, 22, 15, 16, 14, 12, 7, 4, 1Б, 13, 10А, 2; Тинтява 11А, 9, 11Б, 8, 30, 24, 17, 2, 10, 29, 23, 9А, 19А, 11, 6, 1, 22А, 11Г, 32, 15А, 25, 13Г, 5, 4, 21, 11В, 13Б, 13А, 13В, 4А, 15, 18, 5А, 28, 12, 19, 26, 20, 27, 32А, 6А, 3, 7, 22; Черешово Топче 29, 22А, 22, 14А, 37А, 6 А, 17, 34, 13, 43А, 25, 2Б, 4 А, 21, 43, 27, 19А, 41, 12, 6, 26А, 26, 11, 19, 37, 30А, 8, 2А, 16, 7, 35, 45, 18, 30, 9, 5А, 2, 39, 32, 23, 5, 28, 10, 6А, 24, 10А, 14, 15, 4, 31, 22А, 33, 21А, 33А, 3Община РилаНа 21.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Смочево 048014 Асен Илиев 2, 1; Бреза 2, 4; Васил Левски 11, 14, 4, 12, 10, 6, 13, 7, 1, 5, 20, 9, 8; Иван Китанов 13, 9, 15, 1, 2, 5, 3, 7, 11; Иглика 5, 3; Инженер Сотиров 89, 29, 35, 51, 62, 52, 78, 88, 90, 107, 109, 92, 31, 49, 22, 60, 83, 58, 81, 80, 36, 42, 37, 1, 100, 48, 57, Павилион, 110, 94, 50, 30, 24, 101, 63, 68, 32, 91, 141, 53, 93, 70, 85, 71, 67, 61, 69, 77, 3, 74, 76, 105, 86, 39, 43, 95, 79, 56, 66, 28, 65, 72, 54, 75, 111, 59, 84, 99, Хранителни стоки, 46, 17, 38, 47, 103, 34, 26; Липа 3, 5, 1; Никола Дамянов 2; Отец Паисий 5, 9, 7, 17, 13, 21, 4, 10, 12, 2, 8, 6, 19, 14, 1; Рила планина 12, 11, 15, 7, 10, 21, 20, 1, 13, 4, 3, 26, 27, 35, 2, 31, 19, 17, 14, 28, 5, 16, 23, 32; Симеон Заров 18, 15; Христо Ботев 1, 16, 6, 19, 11, 12, 24, 28, 21, 3, 18, 17, 10, 26, 4, 13, 20, 9, 22, 15, 14, 5, 7На 22.06.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Смочево 048014 Асен Илиев 2, 1; Бреза 2, 4; Васил Левски 11, 14, 4, 12, 10, 6, 13, 7, 1, 5, 20, 9, 8; Иван Китанов 13, 9, 15, 1, 2, 5, 3, 7, 11; Иглика 5, 3; Инженер Сотиров 89, 29, 35, 51, 62, 52, 78, 88, 90, 107, 109, 92, 31, 49, 22, 60, 83, 58, 81, 80, 36, 42, 37, 1, 100, 48, 57, Павилион, 110, 94, 50, 30, 24, 101, 63, 68, 32, 91, 141, 53, 93, 70, 85, 71, 67, 61, 69, 77, 3, 74, 76, 105, 86, 39, 43, 95, 79, 56, 66, 28, 65, 72, 54, 75, 111, 59, 84, 99, Хранителни стоки, 46, 17, 38, 47, 103, 34, 26; Липа 3, 5, 1; Никола Дамянов 2; Отец Паисий 5, 9, 7, 17, 13, 21, 4, 10, 12, 2, 8, 6, 19, 14, 1; Рила планина 12, 11, 15, 7, 10, 21, 20, 1, 13, 4, 3, 26, 27, 35, 2, 31, 19, 17, 14, 28, 5, 16, 23, 32; Симеон Заров 18, 15; Христо Ботев 1, 16, 6, 19, 11, 12, 24, 28, 21, 3, 18, 17, 10, 26, 4, 13, 20, 9, 22, 15, 14, 5, 7На 22.06.2017 г. /08:45 - 16:00 ч./ - Рила Александър Стамболийски 21; Васил Демиревски 4; Васил Начев 10; Васил Христов 9, 5, 1; Орлица 1; Планинска 7, 5, 9, 1; Рилски Езера 111; Роза 1; Свети Иван Рилски 75, 44, 108, 93, 101, 76, 87, 89, 78, 99, 116, 120, 98, 81, 59, 79, 122, 92, 121, 90, 84, 115, Вила, 114, 86, 83, 107, 85, 109, 111, 1, 88, 105, 63, 91, 80, 60, Помпа, 110, 77, 68, 70, 95, 97, 96, 82, 94, 103, 102; Христо Сокола 30, 5, 2, 39, 16, 24, 6, 10, 27, Вила, 23, 19, 17, 11, 3, 12, 26, 28, 14, 32, 8, 15, 21, 4, 13, 22, 18, 7, 20На 22.06.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Пастра Местност Туфано Пастра 1; ПИ № 55539. 100. 207 2На 22.06.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Пастра КъщаНа 23.06.2017 г. /09:30 - 12:00 ч./ - Пастра 55539. 100. 132На 23.06.2017 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Падала 55083. 91. 18Община Сапарева баняНа 19.06.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Овчарци, Общ. Сапарева баня 020101 027028 Баба Тонка 4, 2, 6, 1, 5, 3; Бор 12, 4, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 9, 6, 1, 3; Васил Левски 12, 5, 7, 18, 6, 3, 10, 16, 4, 2, 14, 1, 11, 9; Васил Попов 8, 22, 17, 6, 5, 18, 19, 15, 12, 13, 2, 1, 7, 3, 14, 9, 11, 16; Верила 13, 5, 23, 2, 11, 21, 1, 7; Водопада 4, 13, 10, 21, 3, 12Б, 16, 11, 15А, 22, 9, 23, 1, 14, 18, 20, 25, 17, 12, 19, 6; Георги Бенковски 3, 14, 12, 10, 9, 5, 6, 1, 20; Георги Раковски 12, 19, 11, 6, 21, 18, 10, 23, 13, 20, 16, 8, 17, 15, 7, 14, 9, 4, 1, 5, 3, 2; Горица 4, 5, 18, 7, 1, 24, 13, Бунгало, 16, 3, 2, 12, 20, 14, 6, 8, 11; Гоце Делчев 11, 6, 8, 9, 1, 2, 4, 7, 13, 3, 5; Дръндарица 3; Дъбевица 1; Здравец 3, 12, 20, 15, 13, 5, 21, 14, 23, 12, 6, 19, 16, 7, 10, 9, 2, 11, 18, 25, 1, 8, 4; Златни брегове 4, 12, 8, 10, 9, 14, 1, 20, 15, 5, 11, 2, 13, 7, 3, 16, 17; Иван Рилски 16, 4, 9, 14, 20, 5, 6, 8, 1, 18, 11, 12, 10, 3, 13, 2; Искра 1, 3; Кокиче 6, 10, 12, 4, 2, 7, 5, 3; Липа 2, 3, 6, 8, Вила, 5, 9, 7, 24, 18, 12, 11, 14, 16, 20, 1, 10; Лозана 26, 24, 14, 4, 16, 20, 22, 6, 10, 12, 18, 11, 3, 5, 2, 7, 1; Мановица 13, 25, 17, 23, 7, 1, 5, 19, 15, 11, 9, 3, 21; Местн. "Грабежо" Местност Герена Вила, Бунгало, Вила; Местност Песоко Сглобяема Къща; Местност През реката Вила; Местност ридо Вила, Вила; Местност Фидиня Вила; Незабравка 8, 4, 6, 10, 1; Никола Вапцаров 12, 30, 11, 22, 4, 24, 1, 28, 32, 26, 23, 10, 14, 2, 13, 3, 19, 6, 18, 7, 9, 5, 8, 16, 17, 20; Осми Март 5, 4, 1, 7; Отец Паисий 1, 4; Панайот Волов 8, 3, 13, 2, 30899, 1, 7, 11, 4; Плиска 2, 5, 8, 3, 6, 1; Прогона 1, 3, 5, 9, 7; ридо 2, 15, 1, Вила; Рила 14, 18, 2, 7, 10, 9, 8, 16, 3, 4, 6, 5; Рилски Езера 2, 39, 50, 64, 13, 68, 39, 60, 55, 54, 56, 15, 51, 66, 53, 58, 57, 59, 70, 52, 62, 47, 34, 23, 18, 9, 38, 37, 32, 5, 39, 8, 16, 33, 45, 29, 28, 19, 6, 22, 36, 24, 17, 21, 40, 30, 15, 42, 11, 2, 49, 14, 26, 20, 31, 35, 25, 13; Седемнадесети Март 11, 13, 5, 7, 9, 1, 6, 3, 4, 2; Синчец 3, 6, 10, 1, 4, 8; Спартак 5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 19, 10, 11; Сталевица 12, 6, 2, 8, 3, 10, 7, 4, 7; Хаджи Димитър 2, Вила, 9, 7, 1, 8, 15, 5, 6, 10, 7; Христо Ботев 3, 4, 14, 7, 9, 5, 8, 1, 10, 2; 0, Местност Света Вода, 2; Паничище; 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970 М. Жълтия Гьол; II II, Кв. 8 Местност Гюндера Бунгала, Бунгала; Паничище Почивна станция Планински Курорт Сухото Езеро УПИ Іх Кв. 10; УПИ - І, Кв. 70 УПИ VIII Кв. 10 Іх - Кв. 8 Вила, Бунгала, Хижа, станция, Почивен Дом, Хижа, Въжена Линия, База, Почивна станция Бдж; Ресилово; 026170 027007 100005 Акация 14, 7, 12, 5, 12, 14, 7, Къща, 6, 8, 10; Александър Стамболийски 8, 20, 3, 7, 1, 11, 6, 7А, 5, 2, 16, 4, 12, 29, 13, 14, 25, 23, 15, 10, 7, 1, 2, 8, 4; Асаница 19, 9, 5, 3, 1, 5; Бачо Киро 7, 6, 13, 2, 8, 4, Къща, 3, 12, 10, 5, 9, 1, Къща, 14; Бенковски 10, 4, 1, 12, 7, 3, 8; Борчета 11, 3, 17, 21, 19, 12, 15, 5, 8, 7, 1; Вария 2, 3, 29, 1, 5; Васил Левски 25, 13, 12, 15, 19, 6, 11, 7, 5, 3, 21, 17, 14, 4, 16, 8, 9, 1, 10; Верила 6, 4, 2; Волов 3; Гагарин 6, 2, 1, 3, 8, 10, 24, 18, 16, 22, 12, 20, 15, 14; Горица 10, 15, 8, 2, 4, 5, 11, 6, 13, 3; Джерман 2, 4, 1, 6, 8; Димчо Дебелянов 7, 1, 2; Еделвайс 10, 12; Захари Зограф 31, 27, 26, 40, 25А, 42, 30, 39, 41, 29, 36, 44, 29А, 38, 32, 37, 35, 25, 10, 19, 5, 18, 22, 20, 16, 2, 7, 21, 13, 4, 3, 23, 12, 9, 8, 11, 1, 14, 24, 13А; Здравец 6, 7, 2, 8; Иван Вазов 9, 1, 7, 6, 8, 4, 5, 3; Иван Рилски 6, 8, 2, 5; Иглика 2, 5, 4, 3, 6, 6А; Игликина Поляна 1, 7, 3, 5; Изгрев 18, 1, 2, 6, 8, 3; Индже войвода 10, 6, 7, 5, 12, 3, 8, 1; Калоян Вила, 25, 20, 8, 7, 18, 9, 21, 12, 14, 5, 15, 17, 27, 3, 13, 10, 2, 1, 11, 6; Красна Поляна 2, 6, 8, 15, 5, 1, 3, 7, 1; Лаката 7, 8, 9, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 14, 2, 10, 12А, 4, 5; Липа 6, 4, 2, 1, 10, 6, 3, 8; Любен Каравелов 1, 2, 8, 10, 5, 6А, 2, 1, 4, 6, 3; Местноста над селото Вила; Община Сапарева баня Омуртаг 11, 27А, 30, 44, 18, 28, 13, 34, 35, 9, 12, 23, 32, 29, 17, 40, 27, 36, 48, 14, 21, 39, 19, 16, 38, 15, 24, 22, 31, 33, Черква, 42, 26, 10, 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7, 1; Отец Паисий 17, 9, 4, 9А, 3, 15, 7, 13, 12, 5, 8, 10, 1, 6; Павлеви ливади жилище, 2, 7, 1, 12, 13, Вила, 6, 4, 15, 11; Пирин 5, 1, 3, 7, 9, 13; Плана 2; Плиска 5, 3, 2; Раковски 140, 1, 15, 2, 7, 9, 6, 3, 5, 13, 11; Рила 10, 38, 25, 38А, 36, 40, 28, 14, 10, 20, 5, 3, 19, 4, 34, 30, 6, 32, 28, 18А, 26, 22, 23, 11, 16, 13, 21, 8, 12, 2, 24; Родопи 39, 12, 7, 17, 8, 33, 15, 31, 13, 9, 6, 3, 27, 2, 1, 16, 19, 23, 4, 35, 5, 37, 11, 21; Роза 2, 5, 3, 6, 1, 8, 4, 10; Севрия 27, 29, 6, 26, 11, 16, 13, 18, 12, 28, 10, 9, 14, 21, 4, 5, 19, 23, 20, 7, 15, 25, 22, 8, 2, 30, 31, 29; Синчец 26, 2, 14А, 3, 14, 11А, 10, 8, 1, 9, 5, 6, 11, 7, 16, 4, 18, 34, 11, 11, 40, 2, 20, 13, 24, 48, 34, 52, 50, 22, 31, 54, 44, 15, 25, 21, 46, 37, 28, 23, 30, 42; Софроний 1, 2, 4, 6; Спартак 1, 11, 2, 5, 15, 9, 10, 7, 4, 3, 8, 13; Стадиона 12, 6, 8, 18, 14, 4, 2; Стефан Караджа 10, 1, 3, 8, 2, 4, 6; Стопански двор Фуражомелка; Теменуж. к.а 4, 8, 9, 6, 7, 1, 3; Трети Март 3А, 1А, 17, 5, 3, 4, 13, 8, 15, Вила, 16, 14, 23, 11, 21, 7, 18, 6, 1, 9, 2, 19, 10, 26, 23, 28, 29, 34, 20, 22, 27, 31, 32, 45, 24, 38, 39, 36, 35, 30, 47, 37, 41, Вила, 43; УПИ - VII-672, Кв. 36 ХIV-11, Кв. 5 Хан Аспарух 13, 5, 11, 7, 15, 9, 4, 14, 3, 1, 5, 7; Хан Крум 7, 16, 20, 25, 12, 3, 23, 3, 2, 18; Христо Ботев 3, 13, 4, 7, 5, 8, 10, 20, 11, 9, 15, 2, 2, 28, 21, 26, 15, 10, 16, 25, 12, 31, 20, 30, 23, 29, 6, 33, 14, 31А, 19, 18, 32, 17, 24, 27; Цар Самуил 35, 32, 13, 25, 11, 27, 7, 1, 17, 15, 19, 9, 5, 23; Цар Симеон 5, 38, 34, 6, 4, 26, 12, 36, 30, 28, 22, 8, 10, 3; Чавдар войвода 11А, 12, 14, 27, 35, 21, 19, 10, 5, 29, 6, 1, 3, 22, 2, 17, 9, 16, 7, 8, 11, 33, 18; Шипка 1, 8; Шумата 2, 4, 2, 4; Яворов 6, 2, Къща, 8, 3, 5, 2, 4, 11, 1; Янтра 9, 13, 2, 7, 5, 1, 6, 11, 4, 15; Самораново; 65245. 1. 214 65245. 4. 266. 1 65245. 4. 405 65245. 4. 440 65245. 45. 4. 416 65245, 6, 153 65245. 6. 499. 1 Александър Стамболийски 29, 13, 7, 15, 3, 18, 10, 11, 16, 9, 5, 17, 6, 19, 2, 4, 21, 22, 14, 12, 20; Александър Стоименов 7, 2, 25, 1, 18, 24, 23, 20, 10, 15, 17, 21, 11, 3, 9, 8, 29, 6, 12, 22, 14, 27, 17А, 5, 13, 16, 27А, 19, 4; Балкан 6, 4, 1, 2; Бор 3, 4, 2, 1; Борислав Стоилов 19, 22, 11, 21, 18, 15, 17, 14, 1, 10, 9, 6, 4, 8А, 2, 3, 5, 8; Васил Демиревски 2, 20, 9, 24, 26, 10, 4, 13, 12А, 5, 1, 3, 18, 8, 12, 11, 14, 18А, 16, 22, 7; Васил Левски 2, 4, 3, 5, 12, 9, 11, 8, 15, 14, 2, 13, 10, 13, 6, 7, 17, 2; Васил Петлешков 11, 7, 15, 3, 13, 9, 5, 1; Георги Димитров 54А, 44, 64, 66, 43, 48, 62, 46, 53, 61, 57, 45, 65, 56, 49, 60, 71, 67, 47, 51, 54, 59, 68, 63, 52, 69, 58, 55, 25, 3, 36А, 16, 11, 37, 28, 4, 23, 38, 34, 32, 10, 1, 25. 1, 36, 20, 8, 40, 22, 1, 5, 30, 6А, 7, 39, 15, 13, 35, 25 1, 12, 6, 14, 18, 24, 1 1, 25 1, 41, 89, 33, 21, 28, 9, 29; Девети май 6, 2А, 12, 4, 11, 8, 14, 10; Дренски рид 5, 2, 7, 11, 15, 9; Захари Стоянов 2, 4, 5, 1, 7, 3; Здравец 1, 1А, 2, 11, 7, 8, 1, 3, 5, 9; Йордан Анин 7, 2, 4, 1, 6, 16, 10, 18, 5, 1; Йордан Дотин 8, 2, 7, 4, 6, 11, 1, 10, 13, 3, 9, 5, 3, 14, 8; Кв. 16 Комсомолец 3 А, 9; Крайречна 13, 6, 10, 2, 7, 8, 5, 11, 4; Ленин 18, 13, 43, 30, 31А, 34, 22, 26, 24, 9, 12, 33, 25, 20, 16, 8, 7, 19, 1, 35, 41, 31, 29, 3, 32, 39, 23, 5, 11, 6, 4, 37; Липа 3, 4, 1, 2; Марков камък 7, 5, 1А, 1, 3, 1; Местност Златковица Дърводелска Работилница; Местност Марков камък Вила; Местност Отовица Водоем; Митко Палаузов 11, 2, 14, 1, 1, 5, 8, 4, 1, 12, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, 2, Тото пункт, 8 2, 10; Мусала 1, 2, 6, 5, 4; Ненко Пиперков 27, 8, 24, 19, 27А, 15, 33, 28, 18, 14, 29, 34, 17, 37, 22, 39, 31, 32, 26А, 10, 26, 21, 16, 25, 30, 35, 11, 9, 5, 2, 7, 6, 4, 3, 13; Оборище 1, 9, 9А, 5, 4, 8, 3; Отовица 2, 8, 25, 15А, 33, 21А, 18, 31, 21, 12, 17, 9, 6, 19, 35, 11, 37, 23, 29А, 29, 15, 27, 10, 7, 7А, 3А, 1, 39; Партизанска 15, 9, 23, 3, 26А, 8А, 17, 4, 30, 26, 6, 21, 7, 28, 11, 1, 24, 25, 13, 19, 14, 8, 10, 2, 16, 17А, 4А, 5, 20; Пейо Яворов 3, 9, 5, 1, 7, 2, 6, 8, 4, 7А; Раковска 5, 3, 1, 7, 2, 6, 4, 8, 11, 14, 12, 10, 10; Рила 10, 24, 5, 18, 16, 22, 11, 1А, 6, 26, 9, 30, 20, 7, 14, 8, 19, 10А, 15, 12, 13, 1Б, 28, 4, 17, 3; Самуил 6, 2, 7, 8, 4, 10, 7, 1; Скакавица 18, 23А, 25, 4, 26, 11, 14, 12, 1, 16, 23, 10, 19, 2, 20, 8, 6, 17, 22, 3, 13А, 9, 7; Стаменко Градевски 2, 23, 8, 12, 15, 16, 17, 3, 1, 61, 6Б, 21, 6А, 14, 12А, 22, 13, 11, 6, 9, 19, 7, 10, 3; Стопански двор Автокъща, Дърводелски Цех, Офиси, Хмелосушилня, Павилион, Автогарж, Сграда, Цех За Пилета, Обект; Христо Ботев 3, 1, 6, 5, 7, 1, 4; Цар Крум 12, 11, 14, 1А, 3, 9, 6, 5, 10А, 10, 2, 7, 8, 4; Черни Връх 5А, 1, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 9, 7, 21, 11, 5, 3, 3А; Юри Гагарин 28, 15, 24, 6, 5, 26, 22, 4, 21, 12, 19, 1, 30, 1А, 11, 3, 7, 13, 25, 10, 8, 9, 17, 16, 28, 2; Сапарева баня; 032046 IIі-3071, Кв. 120 65365. 210. 111 65365. 31. 45 65365. 32. 226 65365. 32. 353 65365, 601, 10 65365. 601. 186 65365. 602. 602 I, Кв. 74 III, Кв. 125 LxxVі, Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375 8; LxxxIV-2797, Кв. 74 Александър Стамболийски 4, 16, 13, 9, 1, 5, 12, 3, 11, 2, 10, 14, 7, 8, 6, 4; Ангел Кънчев 10, 2, 4; Баба Тонка 2, 3, 5; Бачо Киро 6, 3, 8, 5, 16, 7, 12, 1; Болярица 2; Бор 3, 3, 2, 5, 8, 4, 6, 1; Бреза 3, 1, 2, 10, 8, 30, 9, 12, 4, 7, 11, 6, 5; Бригадирска 36, 20, 2, 54, 18, 21, 26, 12, 15, 34, 32, 30, 40, 48, 50, 42, 44, 16, 22, 17, 10, 9, 38, 28, 3, 5, 25, 24, 14, 1, 8, 52, 19, 13; Буйов рид 1, 8, 6, 5, 3, 2; Валявица 6, 8, 4, 10, 2; Васил Априлов 7, 9, 4, 2, 10, 14, 16, 6, 8, 5, 3, 11; Васил Левски 18, 27, 29, 24, 20, 22, 1, 26, 23, 21, 1 Сграда 3, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 6, 5, 8, 11, 28, 2, 12, 4, 14, 19, 9, 17, 16, 7, 10, 15, 13; Васил Петлешков 11, 2, 7, 1, 5, 3, 24, 17, 19, 23, 14, 13, 11, 4, 12, 9, 15, 18, 6, 21; Веслец 29, 2, 27, 16, 18, 1, 10, 17, 14, 5, 3, 12, 6, 21, 8, 25, 15; Волов 5, 6, 7, 11, 1, 9, 2, 3, 4; Гео Милев 3, 8, 2, 1А, 11, 6, 4, 10, 5; Георги Бенковски 3, 22, 9, 11, 20, 13, 8, 6, 1, 18, 14, 15, 4, 10, 16, 7, 2; Георги Терзийски 17, 5, 16, 15, 13, 9, 3, 11, 19, 1; Германея 53, 3, 1, 57, 52, 21, 59, 2, 61, 40, 1, 45, 50, 23, 16, 1, 39, 9, 21, 27, 37, 25, 35, 29, 30, 31, 32, 10, 6, 30, 3, 26, 20, 19, 28, 7, 14, 5, 16, 15, Участък, 2, 22, 1, 11, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1; Гюрица 6; Детелина 9, 2, 8, 4, 11, 7; Джерман 2, 4, 7, 3, 8, 25, 17, 23, 21, 10, 15, 6, 14, 13, 19, 3А, 18, 1, 27, 5; Джуганица 25, 10, 13, 11, 20, 18, 12, 1, 17, 7, 4, 28, 26, 1А, 19, 9, 14, 2, 23, 3, 5, 15, 6; Димитър Чучуганов 1, 3, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 12, 13, 11; Дъга 8, 10, 7, 3, 6, 5, 14, 4, 1, 2, 12, 9, 16; Еделвайс 6, 8, 4; Здравец 2, 3, 5; Иван Вазов 19, 15, 2, 6, 5, 4, 23, 16, 17, 8, 21, 20, 7, 12, 25, 27; Иван Рилски 1, 12, 2, 4, 7, 11, 5, 9, 10, 14, 3, 8; Иглика 3, 6, 16, 10, 20, 8, 14, 1, 12, 18, 2, 6; Извънрегулация 4; Йордан Михайлов 1, 7, 6, 5А, 10, 9, 2, 5, 8, 4; Йордан Попмихайлов 9, 13, 12, 7, 14; Княз Борис 3, 1, 4, 3, 10, 9, 6, 2, 12, 8, 15; Кокиче 6, 1А, 2, 1, 4, 5, 3, 8; Коста Петров 3, 1, 3, 4, 2, 5; Крайречна 33, 29, 31, 3, 19А, 21, 1, 11, 17, 5, 41, 22, 27, 19, 35, 15, 25, 13; Кръстю Софрониев 4, 3, 1, 2; Липа 62, 31, 17, 47, 49, 50, 32, 44, 39, 19, 21, 55, 26, 27, 60, 48, 51, 38, 35, 22, 42, 52, 24, 43, 37, 46, 30, 23, 36, 29, 41, 40, 33, 20, 10, 25, 34, 58, 54, 56, 70, 53, 68, 64, 15; Ловна 1, 3, 5, 4, 7, 10, 9, 6; Лоза 8, 34, 12, 19, 14, 18, 16, 25, 2, 32, 10, 7, 15, 11, 26, 1, 6, 3, 28, 4, 13, 24, 23, 9, 20, 21, 17; Малина 7, 6, 5, 3, 11, 2; Местност Бончук Къща; Местност Водни Дол Вилно Селище; Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена, Бунгала; Местност Света Вода Къща; Местност Сиракова Круша Бензиностанция; Местонст Грамчова Чешма Ограда, Гатер; Момина Сълза 8, 4, 2, 12, 3, 3А, 9, 7, 19, 23, 6, 16, 14, 10, 13, 21, 11, 17, 15, 1; Мусала 2А, 6, 4, 1, 3, 5, 2; Незабравка 8, 6, 3, 1, 2, 4, 10; Никола Вапцаров 3, 10, 2, 1, 8; Нов Живот 7, 22, 17, 4, 16, 11, 15, 20, 1, 21, 9, 10, 5, 6, 18, 13, 12, 14; Омуртаг 10, 6, 8, 4, 2; Опълченска 14, 14А, 20, 16, 9, 1, 10, 7, 13, 11, 22, 15, 3, 4, 17, 2, 19, 12, 18, 8; Осми Март 8, 4, 6, 10, 1, 2, 5; Отец Паисий 9, 10, 5, 2, 7, 3, 4, 8, 1, 36; Паничище 65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 20, 24, 9, 28, 12, 13, 26, 17, 14, 15, 37, 30, 22, 5, 7, 43, 36, 82, 35, 52, 19, 2, 40, 1, 37, 33А, 21, 49, 54, 70,, 80, 47, 50, 64, 66, 92, 41, 84, 86, 39, 62, 51, 46, 33, 78, 90, 44, 13, 58, 38, 60, 31, 88, 29, 68, 63, 55, 96, 104, 108, 57, 61, 59, 102, 51, 86, 65, 98, 106, 94, 100, 113, 121, 99, 69А, 117, 109, 89, 103, 134, 87, 136, 132, 138, 130, 91, 101, 111, 105, 20, 115, 95, 128, 83, 107, 150, 119; Перуника 14, 6, 14. ; Перущица 27, 26, 3, 11, 1, 18, 34, 7, 10, 20, 5, 21, 144, 2, 8, 12, 31, 6, 23, 14, 4; Пи - 1351 Пи №65365. 210. 111 М. Юрта Пи LxxxIIі; Кв. 74 Плиска 6, 3, 10, 12, 4, 14, 8, 1, 2, 5, 56, 12; Победа 34, 2, 25, 32, 26, 22, 15, 13, 37, 40, 44, 48, 42, 64, 58, 52, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 17, 30, 28, 30, 13, 11, 5, 5 А, 15, 12, 6, 10, 16, 4А, 14, 2, 7, 3, 1, 4, 17, 18, 8; Преспа 11, 9, 6; Пчела 6, 2, 8, 4; Радецки 5, 7, 9, 6, 2, 4, 8; Раковски 1, 18; Рилски Езера 6; Роза 8, 1, 28, 3, 6, 9, 7, 19, 5; Св. Варвара 15; Света Богородица 10, 26, 14, 24; Серафим Йорданов 6, 17, 4, 49, 1, 11, 9, 13, 15, 5; Синчец 7, 11, 13, 9, 5, 3, 4, 1, 7; Скакавица 21, 23, 30, 12, 1, 13, 3, 34, 16, 30, 12, 2, 5, 19, 9, 7, 10, 18, 4, 11, 6, 22, 28, 8, 15, 20; Скобелев 1, 2, 3, 5, 13; Славейков 2, 4, 10, 1, 8, 14, 6, 7; Славяни 1, 7, 6, 5, 3, 2, 18, 10, 8, 6, 10; Слога 6, 4, 2, 5, 1; Стоил Косовски 20, 14, 15, 19, 16, 2, 21; Стопански двор Бунгало; Тинтява 12, 4, 10, 3, 1, 16, 2, 5; Тракия 3, 6, 2, 22, 20, 12, 10, 4, 28, 5, 18, 13, 9, 17, 1, 14, 11, 26, 8, 7, 24, 16, 30; Трети Март 24, 17, 37, 18, 12, 19, 31, 24, 20, 6, 2, 21, 14, 33, 22, 29, 8, 34, 25, 10, 23, 27, 11, 3, 1, 13, 4, 7, 9, 17, 5, 2, 15; УПИ І - 2742, Кв. 108 УПИ - Х-2641, Пи 65365. 601. 84 УПИ VI-147, Кв 12, Пи65365. 601. 92 УПИ VIII-2759, Кв. 109 Хан Аспарух 1, 18, 8, 6, 16, 12, 4, 10, 5, 3, 2, 7, 14; Христо Ботев 33, 27А, 26, 31, 24, 18, 25, 30, 20, 22, 34, 28, 27, 29, 35, 7, 2, 3, 5, 1, 11, 41, 56, 30, 54, 43, 46, 64; Христо Смирненски 1, 3, 8, 5, 7, 11, 9, 4, 2, 6; Чавдар войвода 19, 7, 5, 20, 9, 1, 13; Шипка 4, 5, 2, 8, 6; Явор 6, 1, 1, 4, 2; Ягода 6, 10, 2, 4, 1, 8; Кк ПаничищеНа 19.06.2017 г. /09:00 - 10:00 ч./ - Овчарци, Общ. Сапарева баня 020101 027028 Баба Тонка 4, 2, 6, 1, 5, 3; Бор 12, 4, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 9, 6, 1, 3; Васил Левски 12, 5, 7, 18, 6, 3, 10, 16, 4, 2, 14, 1, 11, 9; Васил Попов 8, 22, 17, 6, 5, 18, 19, 15, 12, 13, 2, 1, 7, 3, 14, 9, 11, 16; Верила 13, 5, 23, 2, 11, 21, 1, 7; Водопада 4, 13, 10, 21, 3, 12Б, 16, 11, 15А, 22, 9, 23, 1, 14, 18, 20, 25, 17, 12, 19, 6; Георги Бенковски 3, 14, 12, 10, 9, 5, 6, 1, 20; Георги Раковски 12, 19, 11, 6, 21, 18, 10, 23, 13, 20, 16, 8, 17, 15, 7, 14, 9, 4, 1, 5, 3, 2; Горица 4, 5, 18, 7, 1, 24, 13, Бунгало, 16, 3, 2, 12, 20, 14, 6, 8, 11; Гоце Делчев 11, 6, 8, 9, 1, 2, 4, 7, 13, 3, 5; Дръндарица 3; Дъбевица 1; Здравец 3, 12, 20, 15, 13, 5, 21, 14, 23, 12, 6, 19, 16, 7, 10, 9, 2, 11, 18, 25, 1, 8, 4; Златни брегове 4, 12, 8, 10, 9, 14, 1, 20, 15, 5, 11, 2, 13, 7, 3, 16, 17; Иван Рилски 16, 4, 9, 14, 20, 5, 6, 8, 1, 18, 11, 12, 10, 3, 13, 2; Искра 1, 3; Кокиче 6, 10, 12, 4, 2, 7, 5, 3; Липа 2, 3, 6, 8, Вила, 5, 9, 7, 24, 18, 12, 11, 14, 16, 20, 1, 10; Лозана 26, 24, 14, 4, 16, 20, 22, 6, 10, 12, 18, 11, 3, 5, 2, 7, 1; Мановица 13, 25, 17, 23, 7, 1, 5, 19, 15, 11, 9, 3, 21; Местн. "Грабежо" Местност Герена Вила, Бунгало, Вила; Местност Песоко Сглобяема Къща; Местност През реката Вила; Местност ридо Вила, Вила; Местност Фидиня Вила; Незабравка 8, 4, 6, 10, 1; Никола Вапцаров 12, 30, 11, 22, 4, 24, 1, 28, 32, 26, 23, 10, 14, 2, 13, 3, 19, 6, 18, 7, 9, 5, 8, 16, 17, 20; Осми Март 5, 4, 1, 7; Отец Паисий 1, 4; Панайот Волов 8, 3, 13, 2, 30899, 1, 7, 11, 4; Плиска 2, 5, 8, 3, 6, 1; Прогона 1, 3, 5, 9, 7; ридо 2, 15, 1, Вила; Рила 14, 18, 2, 7, 10, 9, 8, 16, 3, 4, 6, 5; Рилски Езера 2, 39, 50, 64, 13, 68, 39, 60, 55, 54, 56, 15, 51, 66, 53, 58, 57, 59, 70, 52, 62, 47, 34, 23, 18, 9, 38, 37, 32, 5, 39, 8, 16, 33, 45, 29, 28, 19, 6, 22, 36, 24, 17, 21, 40, 30, 15, 42, 11, 2, 49, 14, 26, 20, 31, 35, 25, 13; Седемнадесети Март 11, 13, 5, 7, 9, 1, 6, 3, 4, 2; Синчец 3, 6, 10, 1, 4, 8; Спартак 5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 19, 10, 11; Сталевица 12, 6, 2, 8, 3, 10, 7, 4, 7; Хаджи Димитър 2, Вила, 9, 7, 1, 8, 15, 5, 6, 10, 7; Христо Ботев 3, 4, 14, 7, 9, 5, 8, 1, 10, 2; 0, Местност Света Вода, 2; Паничище; 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970 М. Жълтия Гьол; II II, Кв. 8 Местност Гюндера Бунгала, Бунгала; Паничище Почивна станция Планински Курорт Сухото Езеро УПИ Іх Кв. 10; УПИ - І, Кв. 70 УПИ VIII Кв. 10 Іх - Кв. 8 Вила, Бунгала, Хижа, станция, Почивен Дом, Хижа, Въжена Линия, База, Почивна станция Бдж; Ресилово; 026170 027007 100005 Акация 14, 7, 12, 5, 12, 14, 7, Къща, 6, 8, 10; Александър Стамболийски 8, 20, 3, 7, 1, 11, 6, 7А, 5, 2, 16, 4, 12, 29, 13, 14, 25, 23, 15, 10, 7, 1, 2, 8, 4; Асаница 19, 9, 5, 3, 1, 5; Бачо Киро 7, 6, 13, 2, 8, 4, Къща, 3, 12, 10, 5, 9, 1, Къща, 14; Бенковски 10, 4, 1, 12, 7, 3, 8; Борчета 11, 3, 17, 21, 19, 12, 15, 5, 8, 7, 1; Вария 2, 3, 29, 1, 5; Васил Левски 25, 13, 12, 15, 19, 6, 11, 7, 5, 3, 21, 17, 14, 4, 16, 8, 9, 1, 10; Верила 6, 4, 2; Волов 3; Гагарин 6, 2, 1, 3, 8, 10, 24, 18, 16, 22, 12, 20, 15, 14; Горица 10, 15, 8, 2, 4, 5, 11, 6, 13, 3; Джерман 2, 4, 1, 6, 8; Димчо Дебелянов 7, 1, 2; Еделвайс 10, 12; Захари Зограф 31, 27, 26, 40, 25А, 42, 30, 39, 41, 29, 36, 44, 29А, 38, 32, 37, 35, 25, 10, 19, 5, 18, 22, 20, 16, 2, 7, 21, 13, 4, 3, 23, 12, 9, 8, 11, 1, 14, 24, 13А; Здравец 6, 7, 2, 8; Иван Вазов 9, 1, 7, 6, 8, 4, 5, 3; Иван Рилски 6, 8, 2, 5; Иглика 2, 5, 4, 3, 6, 6А; Игликина Поляна 1, 7, 3, 5; Изгрев 18, 1, 2, 6, 8, 3; Индже войвода 10, 6, 7, 5, 12, 3, 8, 1; Калоян Вила, 25, 20, 8, 7, 18, 9, 21, 12, 14, 5, 15, 17, 27, 3, 13, 10, 2, 1, 11, 6; Красна Поляна 2, 6, 8, 15, 5, 1, 3, 7, 1; Лаката 7, 8, 9, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 14, 2, 10, 12А, 4, 5; Липа 6, 4, 2, 1, 10, 6, 3, 8; Любен Каравелов 1, 2, 8, 10, 5, 6А, 2, 1, 4, 6, 3; Местноста над селото Вила; Община Сапарева баня Омуртаг 11, 27А, 30, 44, 18, 28, 13, 34, 35, 9, 12, 23, 32, 29, 17, 40, 27, 36, 48, 14, 21, 39, 19, 16, 38, 15, 24, 22, 31, 33, Черква, 42, 26, 10, 3, 5, 8, 6, 2, 4, 7, 1; Отец Паисий 17, 9, 4, 9А, 3, 15, 7, 13, 12, 5, 8, 10, 1, 6; Павлеви ливади жилище, 2, 7, 1, 12, 13, Вила, 6, 4, 15, 11; Пирин 5, 1, 3, 7, 9, 13; Плана 2; Плиска 5, 3, 2; Раковски 140, 1, 15, 2, 7, 9, 6, 3, 5, 13, 11; Рила 10, 38, 25, 38А, 36, 40, 28, 14, 10, 20, 5, 3, 19, 4, 34, 30, 6, 32, 28, 18А, 26, 22, 23, 11, 16, 13, 21, 8, 12, 2, 24; Родопи 39, 12, 7, 17, 8, 33, 15, 31, 13, 9, 6, 3, 27, 2, 1, 16, 19, 23, 4, 35, 5, 37, 11, 21; Роза 2, 5, 3, 6, 1, 8, 4, 10; Севрия 27, 29, 6, 26, 11, 16, 13, 18, 12, 28, 10, 9, 14, 21, 4, 5, 19, 23, 20, 7, 15, 25, 22, 8, 2, 30, 31, 29; Синчец 26, 2, 14А, 3, 14, 11А, 10, 8, 1, 9, 5, 6, 11, 7, 16, 4, 18, 34, 11, 11, 40, 2, 20, 13, 24, 48, 34, 52, 50, 22, 31, 54, 44, 15, 25, 21, 46, 37, 28, 23, 30, 42; Софроний 1, 2, 4, 6; Спартак 1, 11, 2, 5, 15, 9, 10, 7, 4, 3, 8, 13; Стадиона 12, 6, 8, 18, 14, 4, 2; Стефан Караджа 10, 1, 3, 8, 2, 4, 6; Стопански двор Фуражомелка; Теменуж. к.а 4, 8, 9, 6, 7, 1, 3; Трети Март 3А, 1А, 17, 5, 3, 4, 13, 8, 15, Вила, 16, 14, 23, 11, 21, 7, 18, 6, 1, 9, 2, 19, 10, 26, 23, 28, 29, 34, 20, 22, 27, 31, 32, 45, 24, 38, 39, 36, 35, 30, 47, 37, 41, Вила, 43; УПИ - VII-672, Кв. 36 ХIV-11, Кв. 5 Хан Аспарух 13, 5, 11, 7, 15, 9, 4, 14, 3, 1, 5, 7; Хан Крум 7, 16, 20, 25, 12, 3, 23, 3, 2, 18; Христо Ботев 3, 13, 4, 7, 5, 8, 10, 20, 11, 9, 15, 2, 2, 28, 21, 26, 15, 10, 16, 25, 12, 31, 20, 30, 23, 29, 6, 33, 14, 31А, 19, 18, 32, 17, 24, 27; Цар Самуил 35, 32, 13, 25, 11, 27, 7, 1, 17, 15, 19, 9, 5, 23; Цар Симеон 5, 38, 34, 6, 4, 26, 12, 36, 30, 28, 22, 8, 10, 3; Чавдар войвода 11А, 12, 14, 27, 35, 21, 19, 10, 5, 29, 6, 1, 3, 22, 2, 17, 9, 16, 7, 8, 11, 33, 18; Шипка 1, 8; Шумата 2, 4, 2, 4; Яворов 6, 2, Къща, 8, 3, 5, 2, 4, 11, 1; Янтра 9, 13, 2, 7, 5, 1, 6, 11, 4, 15; Самораново; 65245. 1. 214 65245. 4. 266. 1 65245. 4. 405 65245. 4. 440 65245. 45. 4. 416 65245, 6, 153 65245. 6. 499. 1 Александър Стамболийски 29, 13, 7, 15, 3, 18, 10, 11, 16, 9, 5, 17, 6, 19, 2, 4, 21, 22, 14, 12, 20; Александър Стоименов 7, 2, 25, 1, 18, 24, 23, 20, 10, 15, 17, 21, 11, 3, 9, 8, 29, 6, 12, 22, 14, 27, 17А, 5, 13, 16, 27А, 19, 4; Балкан 6, 4, 1, 2; Бор 3, 4, 2, 1; Борислав Стоилов 19, 22, 11, 21, 18, 15, 17, 14, 1, 10, 9, 6, 4, 8А, 2, 3, 5, 8; Васил Демиревски 2, 20, 9, 24, 26, 10, 4, 13, 12А, 5, 1, 3, 18, 8, 12, 11, 14, 18А, 16, 22, 7; Васил Левски 2, 4, 3, 5, 12, 9, 11, 8, 15, 14, 2, 13, 10, 13, 6, 7, 17, 2; Васил Петлешков 11, 7, 15, 3, 13, 9, 5, 1; Георги Димитров 54А, 44, 64, 66, 43, 48, 62, 46, 53, 61, 57, 45, 65, 56, 49, 60, 71, 67, 47, 51, 54, 59, 68, 63, 52, 69, 58, 55, 25, 3, 36А, 16, 11, 37, 28, 4, 23, 38, 34, 32, 10, 1, 25. 1, 36, 20, 8, 40, 22, 1, 5, 30, 6А, 7, 39, 15, 13, 35, 25 1, 12, 6, 14, 18, 24, 1 1, 25 1, 41, 89, 33, 21, 28, 9, 29; Девети май 6, 2А, 12, 4, 11, 8, 14, 10; Дренски рид 5, 2, 7, 11, 15, 9; Захари Стоянов 2, 4, 5, 1, 7, 3; Здравец 1, 1А, 2, 11, 7, 8, 1, 3, 5, 9; Йордан Анин 7, 2, 4, 1, 6, 16, 10, 18, 5, 1; Йордан Дотин 8, 2, 7, 4, 6, 11, 1, 10, 13, 3, 9, 5, 3, 14, 8; Кв. 16 Комсомолец 3 А, 9; Крайречна 13, 6, 10, 2, 7, 8, 5, 11, 4; Ленин 18, 13, 43, 30, 31А, 34, 22, 26, 24, 9, 12, 33, 25, 20, 16, 8, 7, 19, 1, 35, 41, 31, 29, 3, 32, 39, 23, 5, 11, 6, 4, 37; Липа 3, 4, 1, 2; Марков камък 7, 5, 1А, 1, 3, 1; Местност Златковица Дърводелска Работилница; Местност Марков камък Вила; Местност Отовица Водоем; Митко Палаузов 11, 2, 14, 1, 1, 5, 8, 4, 1, 12, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, 2, Тото пункт, 8 2, 10; Мусала 1, 2, 6, 5, 4; Ненко Пиперков 27, 8, 24, 19, 27А, 15, 33, 28, 18, 14, 29, 34, 17, 37, 22, 39, 31, 32, 26А, 10, 26, 21, 16, 25, 30, 35, 11, 9, 5, 2, 7, 6, 4, 3, 13; Оборище 1, 9, 9А, 5, 4, 8, 3; Отовица 2, 8, 25, 15А, 33, 21А, 18, 31, 21, 12, 17, 9, 6, 19, 35, 11, 37, 23, 29А, 29, 15, 27, 10, 7, 7А, 3А, 1, 39; Партизанска 15, 9, 23, 3, 26А, 8А, 17, 4, 30, 26, 6, 21, 7, 28, 11, 1, 24, 25, 13, 19, 14, 8, 10, 2, 16, 17А, 4А, 5, 20; Пейо Яворов 3, 9, 5, 1, 7, 2, 6, 8, 4, 7А; Раковска 5, 3, 1, 7, 2, 6, 4, 8, 11, 14, 12, 10, 10; Рила 10, 24, 5, 18, 16, 22, 11, 1А, 6, 26, 9, 30, 20, 7, 14, 8, 19, 10А, 15, 12, 13, 1Б, 28, 4, 17, 3; Самуил 6, 2, 7, 8, 4, 10, 7, 1; Скакавица 18, 23А, 25, 4, 26, 11, 14, 12, 1, 16, 23, 10, 19, 2, 20, 8, 6, 17, 22, 3, 13А, 9, 7; Стаменко Градевски 2, 23, 8, 12, 15, 16, 17, 3, 1, 61, 6Б, 21, 6А, 14, 12А, 22, 13, 11, 6, 9, 19, 7, 10, 3; Стопански двор Автокъща, Дърводелски Цех, Офиси, Хмелосушилня, Павилион, Автогарж, Сграда, Цех За Пилета, Обект; Христо Ботев 3, 1, 6, 5, 7, 1, 4; Цар Крум 12, 11, 14, 1А, 3, 9, 6, 5, 10А, 10, 2, 7, 8, 4; Черни Връх 5А, 1, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 9, 7, 21, 11, 5, 3, 3А; Юри Гагарин 28, 15, 24, 6, 5, 26, 22, 4, 21, 12, 19, 1, 30, 1А, 11, 3, 7, 13, 25, 10, 8, 9, 17, 16, 28, 2; Сапарева баня; 032046 IIі-3071, Кв. 120 65365. 210. 111 65365. 31. 45 65365. 32. 226 65365. 32. 353 65365, 601, 10 65365. 601. 186 65365. 602. 602 I, Кв. 74 III, Кв. 125 LxxVі, Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375 8; LxxxIV-2797, Кв. 74 Александър Стамболийски 4, 16, 13, 9, 1, 5, 12, 3, 11, 2, 10, 14, 7, 8, 6, 4; Ангел Кънчев 10, 2, 4; Баба Тонка 2, 3, 5; Бачо Киро 6, 3, 8, 5, 16, 7, 12, 1; Болярица 2; Бор 3, 3, 2, 5, 8, 4, 6, 1; Бреза 3, 1, 2, 10, 8, 30, 9, 12, 4, 7, 11, 6, 5; Бригадирска 36, 20, 2, 54, 18, 21, 26, 12, 15, 34, 32, 30, 40, 48, 50, 42, 44, 16, 22, 17, 10, 9, 38, 28, 3, 5, 25, 24, 14, 1, 8, 52, 19, 13; Буйов рид 1, 8, 6, 5, 3, 2; Валявица 6, 8, 4, 10, 2; Васил Априлов 7, 9, 4, 2, 10, 14, 16, 6, 8, 5, 3, 11; Васил Левски 18, 27, 29, 24, 20, 22, 1, 26, 23, 21, 1 Сграда 3, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 6, 5, 8, 11, 28, 2, 12, 4, 14, 19, 9, 17, 16, 7, 10, 15, 13; Васил Петлешков 11, 2, 7, 1, 5, 3, 24, 17, 19, 23, 14, 13, 11, 4, 12, 9, 15, 18, 6, 21; Веслец 29, 2, 27, 16, 18, 1, 10, 17, 14, 5, 3, 12, 6, 21, 8, 25, 15; Волов 5, 6, 7, 11, 1, 9, 2, 3, 4; Гео Милев 3, 8, 2, 1А, 11, 6, 4, 10, 5; Георги Бенковски 3, 22, 9, 11, 20, 13, 8, 6, 1, 18, 14, 15, 4, 10, 16, 7, 2; Георги Терзийски 17, 5, 16, 15, 13, 9, 3, 11, 19, 1; Германея 53, 3, 1, 57, 52, 21, 59, 2, 61, 40, 1, 45, 50, 23, 16, 1, 39, 9, 21, 27, 37, 25, 35, 29, 30, 31, 32, 10, 6, 30, 3, 26, 20, 19, 28, 7, 14, 5, 16, 15, Участък, 2, 22, 1, 11, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1; Гюрица 6; Детелина 9, 2, 8, 4, 11, 7; Джерман 2, 4, 7, 3, 8, 25, 17, 23, 21, 10, 15, 6, 14, 13, 19, 3А, 18, 1, 27, 5; Джуганица 25, 10, 13, 11, 20, 18, 12, 1, 17, 7, 4, 28, 26, 1А, 19, 9, 14, 2, 23, 3, 5, 15, 6; Димитър Чучуганов 1, 3, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 12, 13, 11; Дъга 8, 10, 7, 3, 6, 5, 14, 4, 1, 2, 12, 9, 16; Еделвайс 6, 8, 4; Здравец 2, 3, 5; Иван Вазов 19, 15, 2, 6, 5, 4, 23, 16, 17, 8, 21, 20, 7, 12, 25, 27; Иван Рилски 1, 12, 2, 4, 7, 11, 5, 9, 10, 14, 3, 8; Иглика 3, 6, 16, 10, 20, 8, 14, 1, 12, 18, 2, 6; Извънрегулация 4; Йордан Михайлов 1, 7, 6, 5А, 10, 9, 2, 5, 8, 4; Йордан Попмихайлов 9, 13, 12, 7, 14; Княз Борис 3, 1, 4, 3, 10, 9, 6, 2, 12, 8, 15; Кокиче 6, 1А, 2, 1, 4, 5, 3, 8; Коста Петров 3, 1, 3, 4, 2, 5; Крайречна 33, 29, 31, 3, 19А, 21, 1, 11, 17, 5, 41, 22, 27, 19, 35, 15, 25, 13; Кръстю Софрониев 4, 3, 1, 2; Липа 62, 31, 17, 47, 49, 50, 32, 44, 39, 19, 21, 55, 26, 27, 60, 48, 51, 38, 35, 22, 42, 52, 24, 43, 37, 46, 30, 23, 36, 29, 41, 40, 33, 20, 10, 25, 34, 58, 54, 56, 70, 53, 68, 64, 15; Ловна 1, 3, 5, 4, 7, 10, 9, 6; Лоза 8, 34, 12, 19, 14, 18, 16, 25, 2, 32, 10, 7, 15, 11, 26, 1, 6, 3, 28, 4, 13, 24, 23, 9, 20, 21, 17; Малина 7, 6, 5, 3, 11, 2; Местност Бончук Къща; Местност Водни Дол Вилно Селище; Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена, Бунгала; Местност Света Вода Къща; Местност Сиракова Круша Бензиностанция; Местонст Грамчова Чешма Ограда, Гатер; Момина Сълза 8, 4, 2, 12, 3, 3А, 9, 7, 19, 23, 6, 16, 14, 10, 13, 21, 11, 17, 15, 1; Мусала 2А, 6, 4, 1, 3, 5, 2; Незабравка 8, 6, 3, 1, 2, 4, 10; Никола Вапцаров 3, 10, 2, 1, 8; Нов Живот 7, 22, 17, 4, 16, 11, 15, 20, 1, 21, 9, 10, 5, 6, 18, 13, 12, 14; Омуртаг 10, 6, 8, 4, 2; Опълченска 14, 14А, 20, 16, 9, 1, 10, 7, 13, 11, 22, 15, 3, 4, 17, 2, 19, 12, 18, 8; Осми Март 8, 4, 6, 10, 1, 2, 5; Отец Паисий 9, 10, 5, 2, 7, 3, 4, 8, 1, 36; Паничище 65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 20, 24, 9, 28, 12, 13, 26, 17, 14, 15, 37, 30, 22, 5, 7, 43, 36, 82, 35, 52, 19, 2, 40, 1, 37, 33А, 21, 49, 54, 70,, 80, 47, 50, 64, 66, 92, 41, 84, 86, 39, 62, 51, 46, 33, 78, 90, 44, 13, 58, 38, 60, 31, 88, 29, 68, 63, 55, 96, 104, 108, 57, 61, 59, 102, 51, 86, 65, 98, 106, 94, 100, 113, 121, 99, 69А, 117, 109, 89, 103, 134, 87, 136, 132, 138, 130, 91, 101, 111, 105, 20, 115, 95, 128, 83, 107, 150, 119; Перуника 14, 6, 14. ; Перущица 27, 26, 3, 11, 1, 18, 34, 7, 10, 20, 5, 21, 144, 2, 8, 12, 31, 6, 23, 14, 4; Пи - 1351 Пи №65365. 210. 111 М. Юрта Пи LxxxIIі; Кв. 74 Плиска 6, 3, 10, 12, 4, 14, 8, 1, 2, 5, 56, 12; Победа 34, 2, 25, 32, 26, 22, 15, 13, 37, 40, 44, 48, 42, 64, 58, 52, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 17, 30, 28, 30, 13, 11, 5, 5 А, 15, 12, 6, 10, 16, 4А, 14, 2, 7, 3, 1, 4, 17, 18, 8; Преспа 11, 9, 6; Пчела 6, 2, 8, 4; Радецки 5, 7, 9, 6, 2, 4, 8; Раковски 1, 18; Рилски Езера 6; Роза 8, 1, 28, 3, 6, 9, 7, 19, 5; Св. Варвара 15; Света Богородица 10, 26, 14, 24; Серафим Йорданов 6, 17, 4, 49, 1, 11, 9, 13, 15, 5; Синчец 7, 11, 13, 9, 5, 3, 4, 1, 7; Скакавица 21, 23, 30, 12, 1, 13, 3, 34, 16, 30, 12, 2, 5, 19, 9, 7, 10, 18, 4, 11, 6, 22, 28, 8, 15, 20; Скобелев 1, 2, 3, 5, 13; Славейков 2, 4, 10, 1, 8, 14, 6, 7; Славяни 1, 7, 6, 5, 3, 2, 18, 10, 8, 6, 10; Слога 6, 4, 2, 5, 1; Стоил Косовски 20, 14, 15, 19, 16, 2, 21; Стопански двор Бунгало; Тинтява 12, 4, 10, 3, 1, 16, 2, 5; Тракия 3, 6, 2, 22, 20, 12, 10, 4, 28, 5, 18, 13, 9, 17, 1, 14, 11, 26, 8, 7, 24, 16, 30; Трети Март 24, 17, 37, 18, 12, 19, 31, 24, 20, 6, 2, 21, 14, 33, 22, 29, 8, 34, 25, 10, 23, 27, 11, 3, 1, 13, 4, 7, 9, 17, 5, 2, 15; УПИ І - 2742, Кв. 108 УПИ - Х-2641, Пи 65365. 601. 84 УПИ VI-147, Кв 12, Пи65365. 601. 92 УПИ VIII-2759, Кв. 109 Хан Аспарух 1, 18, 8, 6, 16, 12, 4, 10, 5, 3, 2, 7, 14; Христо Ботев 33, 27А, 26, 31, 24, 18, 25, 30, 20, 22, 34, 28, 27, 29, 35, 7, 2, 3, 5, 1, 11, 41, 56, 30, 54, 43, 46, 64; Христо Смирненски 1, 3, 8, 5, 7, 11, 9, 4, 2, 6; Чавдар войвода 19, 7, 5, 20, 9, 1, 13; Шипка 4, 5, 2, 8, 6; Явор 6, 1, 1, 4, 2; Ягода 6, 10, 2, 4, 1, 8; Кк ПаничищеНа 19.06.2017 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Овчарци, Общ. Сапарева баня 027028 Бор 12, 4, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 9, 6, 1, 3; Васил Попов 8, 22, 17, 6, 5, 18, 19, 15, 12, 13, 2, 1, 7, 3, 14, 9, 11, 16; Водопада 4, 13, 10, 21, 3, 12Б, 16, 11, 15А, 22, 9, 23, 1, 14, 18, 20, 25, 17, 12, 19, 6; Здравец 20, 15, 13, 5, 21, 14, 23, 12, 6, 19, 16, 7, 10, 9, 2, 11, 18, 25, 1, 8, 4; Иван Рилски 2; Искра 1, 3; Липа Вила, 5, 9, 7, 24, 18, 12, 11, 14, 16, 20, 1, 10; Мановица 13, 25, 17, 23, 7, 1, 5, 19, 15, 11, 9, 3, 21; Местност Герена Бунгало, Вила; Местност Песоко Сглобяема Къща; Местност ридо Вила; Рила 14, 18, 2, 7, 10, 9, 8, 16, 3, 4, 6, 5; Рилски Езера 39; Спартак 6, 13, 17, 15, 19, 10, 11; Сталевица 7; Христо Ботев 2; Местност Света Вода, 2На 21.06.2017 г. /15:30 - 15:45 ч./ - Дупница; Овчарци, Общ. Сапарева баня; Баба Тонка 4, 6, 1, 2, 5, 3; Бор 3, 4, 2, 7, 11, 8, 6, 1, 5, 13, 9, 12; Васил Левски 12, 7, 5, 6, 10, 4, 14, 1, 18, 3, 16, 2, 11, 9; Васил Попов 11, 17, 6, 5, 19, 15, 2, 7, 14, 8, 16, 22, 18, 12, 13, 1, 3, 9; Верила 11, 21, 1, 7, 13, 5, 23, 2; Водопада 4, 12Б, 16, 15А, 1, 23, 12, 19, 13, 10, 3, 21, 11, 22, 9, 14, 18, 20, 25, 17, 6; Георги Бенковски 3, 14, 10, 6, 1, 12, 9, 5, 20; Георги Раковски 9, 6, 21, 18, 23, 15, 7, 12, 19, 11, 10, 13, 20, 16, 8, 17, 14, 4, 5, 3, 1, 2; Горица 4, 18, 7, 1, 3, 12, 8, 11, 5, 24, 13, Бунгало, 16, 2, 20, 14, 6; Гоце Делчев 5, 6, 2, 7, 13, 3, 11, 8, 9, 1, 4; Дръндарица 3; Дъбевица 1; Здравец 3, 12, 20, 13, 14, 23, 12, 6, 16, 2, 25, 8, 15, 5, 21, 19, 7, 9, 10, 11, 18, 1, 4; Златни брегове 3, 1, 9, 15, 5, 11, 13, 16, 4, 12, 8, 10, 14, 20, 2, 7, 17; Иван Рилски 13, 4, 14, 20, 6, 5, 11, 12, 10, 3, 16, 9, 8, 1, 18, 2; Искра 1, 3; Кокиче 6, 4, 2, 7, 5, 10, 12, 3; Липа 6, 3, 8, 2, 20, 5, 9, 24, 18, 12, 14, 1, 10, Вила, 7, 11, 16; Лозана 26, 4, 22, 10, 3, 11, 18, 2, 1, 24, 14, 20, 16, 6, 12, 5, 7; Мановица 13, 25, 17, 23, 19, 11, 7, 1, 5, 15, 9, 21, 3; Местн. "Грабежо" Местност Герена Вила, Бунгало, Вила; Местност Песоко Сглобяема Къща; Местност През реката Вила; Местност ридо Вила, Вила; Местност Фидиня Вила; Незабравка 8, 6, 10, 1, 4; Никола Вапцаров 12, 30, 1, 14, 23, 3, 18, 5, 17, 22, 11, 4, 24, 28, 32, 26, 10, 13, 2, 19, 6, 7, 9, 8, 16, 20; Осми Март 4, 1, 7, 5; Отец Паисий 4, 1; Панайот Волов 8, 3, 1, 11, 13, 2, 30899, 7, 4; Плиска 2, 8, 3, 6, 1, 5; Прогона 7, 5, 3, 9, 1; ридо Вила, 15, 1, 2; Рила 14, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 18, 10, 8, 16, 6; Рилски Езера 2, 39, 52, 64, 39, 60, 66, 57, 70, 62, 50, 13, 68, 55, 54, 56, 51, 15, 53, 58, 59, 47, 34, 23, 38, 32, 8, 16, 33, 29, 45, 28, 21, 36, 40, 30, 15, 11, 20, 31, 35, 25, 18, 9, 37, 39, 5, 19, 6, 22, 17, 24, 42, 2, 14, 49, 26, 13; Седемнадесети Март 13, 11, 5, 7, 1, 6, 3, 4, 2, 9; Синчец 3, 10, 1, 6, 4, 8; Спартак 5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 10, 11, 19; Сталевица 4, 2, 3, 7, 12, 6, 8, 10, 7; Хаджи Димитър 2, 1, 5, Вила, 9, 7, 15, 8, 6, 10, 7; Христо Ботев 10, 4, 9, 5, 3, 14, 7, 1, 8, 2; 0, Местност Света Вода, 2; Паничище; 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970 М. Жълтия Гьол; II, Кв. 8 Местност Гюндера Бунгала; Паничище Почивна станция Планински Курорт Сухото Езеро УПИ Іх Кв. 10; УПИ - І, Кв. 70 Іх - Кв. 8 Почивна станция Бдж, Хижа, Въжена Линия, База; Ресилово; 026170 027007 100005 Акация 5, 7, 14, 12, 12, 14, 8, 10, 7, Къща, 6; Александър Стамболийски 10, 20, 1, 6, 5, 4, 29, 13, 23, 15, 3, 7, 11, 7А, 16, 2, 12, 14, 25, 8, 7, 1, 2, 4, 8; Асаница 19, 9, 5, 3, 1, 5; Бачо Киро 7, 4, 3, 5, 1, 6, 13, 2, 8, Къща, 12, 10, 9, 14, Къща; Бенковски 10, 4, 1, 12, 8, 7, 3; Борчета 11, 21, 15, 12, 5, 8, 3, 17, 19, 7, 1; Вария 2, 3, 29, 1, 5; Васил Левски 10, 13, 11, 6, 7, 16, 25, 12, 19, 15, 5, 21, 3, 17, 14, 4, 8, 9, 1; Верила 4, 2, 6; Волов 3; Гагарин 10, 2, 1, 6, 3, 8, 24, 18, 22, 12, 20, 16, 15, 14; Горица 3, 15, 4, 5, 6, 8, 2, 11, 13, 10; Джерман 2, 4, 6, 1, 8; Димчо Дебелянов 2, 1, 7; Еделвайс 12, 10; Захари Зограф 31, 26, 25А, 30, 41, 36, 44, 29А, 25, 40, 27, 42, 39, 29, 38, 32, 37, 35, 13А, 19, 18, 22, 16, 20, 13, 3, 23, 12, 9, 11, 10, 5, 2, 21, 7, 4, 8, 1, 24, 14; Здравец 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 9, 7, 6, 8, 5, 1, 4, 3; Иван Рилски 6, 8, 5, 2; Иглика 2, 6, 4, 3, 6А, 5; Игликина Поляна 1, 7, 3, 5; Изгрев 3, 2, 8, 18, 1, 6; Индже войвода 1, 5, 7, 3, 10, 6, 12, 8; Калоян Вила, 25, 8, 21, 12, 3, 2, 1, 11, 6, 20, 18, 7, 9, 14, 5, 15, 17, 27, 10, 13; Красна Поляна 2, 5, 3, 7, 6, 8, 15, 1, 1; Лаката 12А, 8, 9, 12, 1, 6, 11, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 2, 10; Липа 6, 8, 2, 1, 10, 6, 3, 4; Любен Каравелов 1, 2, 10, 8, 5, 1, 4, 6А, 2, 6, 3; Местноста над селото Вила; Община Сапарева баня Омуртаг 26, 27А, 30, 18, 13, 34, 9, 23, 29, 17, 40, 39, 16, 38, 15, 24, 22, 31, 11, 44, 28, 35, 12, 32, 27, 36, 48, 14, 21, 19, 33, Черква, 42, 7, 3, 8, 2, 4, 1, 10, 5, 6; Отец Паисий 17, 9, 4, 9А, 12, 5, 8, 10, 1, 6, 3, 15, 7, 13; Павлеви ливади жилище, 6, 12, 13, 4, 15, 11, 2, 7, 1, Вила; Пирин 13, 1, 5, 3, 7, 9; Плана 2; Плиска 5, 3, 2; Раковски 140, 1, 7, 2, 9, 6, 3, 11, 15, 5, 13; Рила 10, 28, 40, 38, 25, 38А, 36, 14, 20, 5, 4, 30, 34, 32, 18А, 22, 16, 21, 13, 2, 24, 10, 3, 19, 6, 28, 26, 23, 11, 8, 12; Родопи 39, 7, 17, 8, 33, 31, 15, 9, 3, 6, 2, 4, 35, 5, 12, 13, 27, 1, 16, 19, 23, 37, 11, 21; Роза 2, 5, 3, 6, 1, 4, 8, 10; Севрия 27, 16, 12, 9, 14, 4, 7, 20, 25, 2, 22, 8, 6, 29, 26, 11, 13, 18, 28, 10, 21, 5, 19, 23, 15, 30, 31, 29; Синчец 26, 2, 14А, 3, 14, 11А, 10, 9, 6, 7, 1, 8, 5, 11, 16, 4, 11, 18, 34, 11, 40, 20, 2, 50, 44, 21, 25, 37, 28, 30, 13, 24, 48, 34, 22, 52, 31, 54, 15, 46, 23, 42; Софроний 1, 4, 6, 2; Спартак 1, 13, 2, 5, 4, 3, 11, 15, 9, 10, 7, 8; Стадиона 12, 6, 8, 18, 14, 4, 2; Стефан Караджа 4, 6, 10, 1, 2, 8, 3; Стопански двор Фуражомелка; Теменуж. к.а 1, 8, 9, 6, 3, 4, 7; Трети Март 3А, 1А, 3, 4, 13, Вила, 14, 23, 11, 21, 7, 1, 17, 5, 15, 8, 16, 6, 18, 9, 2, 19, 10, Вила, 23, 28, 20, 22, 27, 45, 24, 38, 36, 47, 41, 43, 26, 29, 34, 31, 32, 39, 35, 30, 37; УПИ - VII-672, Кв. 36 ХIV-11, Кв. 5 Хан Аспарух 15, 11, 7, 9, 13, 5, 4, 14, 3, 1, 5, 7; Хан Крум 7, 25, 23, 16, 20, 3, 12, 3, 2, 18; Христо Ботев 15, 13, 4, 10, 9, 2, 3, 7, 8, 5, 20, 11, 2, 32, 26, 15, 10, 20, 31, 30, 29, 23, 6, 33, 31А, 19, 17, 24, 27, 28, 21, 16, 12, 25, 14, 18; Цар Самуил 35, 32, 13, 25, 7, 27, 1, 17, 15, 19, 5, 23, 11, 9; Цар Симеон 5, 38, 34, 3, 12, 22, 10, 6, 26, 4, 36, 30, 28, 8; Чавдар войвода 18, 12, 21, 19, 5, 6, 29, 1, 22, 17, 9, 16, 7, 11, 11А, 14, 35, 27, 10, 3, 2, 8, 33; Шипка 1, 8; Шумата 2, 4, 2, 4; Яворов 8, 2, Къща, 6, 3, 5, 11, 1, 2, 4; Янтра 9, 1, 6, 15, 13, 2, 7, 5, 11, 4; Самораново; 65245. 1. 214 65245. 4. 266. 1 65245. 4. 405 65245. 4. 440 65245. 45. 4. 416 65245, 6, 153 65245. 6. 499. 1 Александър Стамболийски 29, 13, 15, 18, 2, 20, 7, 3, 10, 11, 16, 5, 9, 17, 6, 4, 19, 21, 22, 14, 12; Александър Стоименов 7, 2, 24, 17, 15, 11, 3, 8, 29, 6, 14, 13, 27А, 4, 25, 1, 18, 23, 10, 20, 21, 9, 12, 22, 17А, 27, 5, 16, 19; Балкан 1, 2, 6, 4; Бор 1, 4, 3, 2; Борислав Стоилов 15, 22, 11, 21, 17, 14, 19, 18, 5, 6, 9, 4, 3, 8, 1, 10, 8А, 2; Васил Демиревски 2, 20, 3, 8, 18, 16, 9, 24, 26, 4, 10, 13, 12А, 5, 1, 12, 11, 14, 18А, 22, 7; Васил Левски 3, 4, 5, 12, 2, 9, 8, 15, 14, 2, 13, 13, 6, 7, 11, 10, 17, 2; Васил Петлешков 11, 7, 15, 3, 13, 5, 1, 9; Георги Димитров 58, 64, 66, 43, 61, 45, 56, 49, 71, 47, 51, 59, 63, 69, 55, 54А, 44, 48, 62, 46, 57, 53, 65, 60, 67, 54, 68, 52, 25, 36А, 32, 1, 25. 1, 8, 22, 7, 39, 35, 25 1, 14, 24, 1 1, 25 1, 89, 41, 21, 28, 29, 3, 16, 11, 37, 28, 4, 23, 34, 38, 10, 36, 20, 40, 1, 5, 30, 6А, 15, 13, 12, 6, 18, 33, 9; Девети май 10, 4, 8, 14, 6, 2А, 12, 11; Дренски рид 5, 11, 15, 9, 2, 7; Захари Стоянов 2, 4, 5, 1, 7, 3; Здравец 1, 1А, 11, 7, 8, 5, 2, 3, 9; Йордан Анин 1, 2, 4, 7, 6, 18, 1, 16, 10, 5; Йордан Дотин 9, 7, 6, 5, 8, 2, 4, 11, 1, 10, 13, 3, 3, 14, 8; Кв. 16 Комсомолец 9, 3 А; Крайречна 4, 6, 5, 10, 2, 7, 8, 11, 13; Ленин 4, 13, 31А, 34, 22, 9, 12, 20, 7, 1, 35, 41, 31, 29, 39, 6, 37, 18, 43, 30, 26, 24, 33, 36, 16, 25, 8, 19, 3, 32, 23, 5, 11; Липа 3, 4, 1, 2; Марков камък 1, 5, 1А, 3, 7, 36, 1; Местност Марков камък Вила; Местност Отовица Водоем; Митко Палаузов 11, 2, 1, 5, 8, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, Тото пункт, 14, 1, 4, 1, 12, 2, 8 2, 10; Мусала 1, 2, 5, 4, 6; Ненко Пиперков 30, 27А, 34, 39, 32, 26А, 21, 16, 25, 35, 27, 8, 24, 19, 15, 33, 28, 14, 18, 29, 17, 22, 37, 31, 10, 26, 11, 9, 5, 2, 6, 3, 13, 7, 4; Оборище 1, 9А, 5, 8, 9, 4, 3; Отовица 10, 8, 25, 15А, 21А, 18, 21, 12, 6, 35, 19, 11, 37, 15, 27, 2, 33, 31, 9, 17, 23, 29А, 29, 7, 7А, 3А, 1, 39; Партизанска 20, 23, 4, 8А, 30, 26, 6, 21, 11, 1, 13, 19, 8, 15, 9, 3, 26А, 17, 7, 28, 25, 14, 10, 16, 2, 17А, 5, 4А; Пейо Яворов 9, 5, 7, 2, 6, 8, 4, 7А, 3, 1; Раковска 5, 6, 12, 3, 1, 7, 2, 4, 8, 11, 14, 10, 10; Рила 3, 18, 5, 11, 6, 30, 20, 14, 8, 10А, 19, 13, 4, 17, 24, 16, 22, 1А, 9, 26, 7, 15, 12, 1Б, 28, 10; Самуил 6, 8, 4, 2, 7, 10, 7, 1; Скакавица 7, 25, 12, 1, 16, 10, 19, 20, 22, 9, 18, 23А, 14, 26, 11, 4, 23, 2, 8, 6, 17, 3, 13А; Стаменко Градевски 2, 23, 16, 12, 15, 1, 6Б, 21, 12А, 22, 14, 13, 11, 6, 9, 7, 8, 17, 3, 61, 6А, 19, 10, 3; Стопански двор Обект, Офиси, Хмелосушилня, Автогарж, Автокъща, Дърводелски Цех, Павилион, Сграда, Цех За Пилета; Христо Ботев 5, 7, 3, 1, 6, 4, 1; Цар Крум 12, 11, 14, 8, 9, 2, 4, 1А, 3, 6, 5, 10А, 10, 7; Черни Връх 5А, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 7, 11, 3А, 1, 9, 21, 5, 3; Юри Гагарин 28, 28, 24, 5, 22, 12, 19, 3, 7, 13, 8, 17, 16, 2, 15, 6, 26, 4, 21, 1, 30, 1А, 11, 25, 10, 9; Сапарева баня; 032046 IIі-3071, Кв. 120 65365. 210. 111 65365. 31. 45 65365. 32. 226 65365. 32. 353 65365, 601, 10 65365. 601. 186 65365. 601. 978 65365. 602. 602 I, Кв. 74 III, Кв. 125 LxxVі, Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375 8; LxxxIV-2797, Кв. 74 Александър Стамболийски 4, 16, 2, 3, 6, 13, 9, 1, 5, 12, 11, 10, 14, 7, 8, 4; Ангел Кънчев 2, 4, 10; Баба Тонка 5, 2, 3; Бачо Киро 6, 8, 5, 7, 3, 16, 12, 1; Болярица 2; Бор 3, 3, 5, 4, 6, 2, 8, 1; Бреза 5, 2, 7, 3, 1, 10, 8, 30, 9, 12, 4, 11, 6; Бригадирска 19, 20, 2, 18, 54, 12, 30, 15, 32, 40, 48, 50, 44, 16, 22, 28, 24, 14, 8, 52, 1, 13, 36, 21, 26, 34, 42, 10, 17, 9, 38, 3, 5, 25; Буйов рид 6, 5, 3, 1, 8, 2; Валявица 6, 8, 4, 10, 2; Васил Априлов 11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8; Васил Левски 18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 23, 26, 21, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 1 Сграда 3, 13, 8, 4, 14, 19, 9, 16, 17, 6, 5, 11, 28, 2, 12, 10, 7, 15; Васил Петлешков 11, 5, 7, 1, 3, 2, 15, 17, 19, 23, 14, 11, 18, 9, 12, 6, 21, 24, 13, 4; Веслец 15, 1, 17, 14, 12, 6, 8, 25, 29, 2, 18, 27, 16, 10, 5, 3, 21; Волов 5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4; Гео Милев 3, 8, 2, 1А, 11, 4, 5, 6, 10; Георги Бенковски 16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 18, 1, 15, 4, 10, 3, 2; Георги Терзийски 1, 5, 9, 19, 16, 15, 13, 3, 11, 17; Германея 61, 1, 52, 21, 59, 53, 3, 57, 2, 50, 40, 1, 45, 32, 38, 1, 39, 9, 21, 37, 25, 29, 31, 23, 16, 27, 35, 43, 30, 41, 15, 6, 26, 20, 7, 28, 5, Участък, 2, 22, 1, 11, 10, 30, 3, 19, 14, 16, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1; Гюрица 6А, 6; Детелина 9, 2, 8, 4, 11, 7; Джерман 2, 4, 7, 3, 8, 23, 10, 15, 6, 3А, 1, 5, 25, 17, 21, 14, 13, 19, 18, 27; Джуганица 6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1А, 9, 3, 25, 1, 12, 17, 7, 19, 26, 14, 2, 23, 5, 15; Димитър Чучуганов 11, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 13, 1, 3, 12; Дъга 8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9; Еделвайс 6, 8, 4; Здравец 2, 3, 5; Иван Вазов 27, 2, 6, 4, 17, 8, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20; Иван Рилски 1, 12, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 11, 5, 10, 14; Иглика 3, 16, 6, 10, 8, 14, 1, 20, 12, 18, 2, 6; Извънрегулация 4; Йордан Михайлов 3, 1, 10, 9, 7, 6, 5А, 2, 5, 8, 4; Йордан Попмихайлов 9, 13, 7, 14, 12; Княз Борис 3, 1, 4, 10, 6, 2, 12, 15, 3, 9, 8; Кокиче 8, 1А, 4, 5, 3, 6, 1, 2; Коста Петров 3, 1, 2, 5, 3, 4; Крайречна 25, 31, 29, 3, 19А, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 27, 19, 15; Кръстю Софрониев 4, 2, 3, 1; Липа 62, 49, 39, 26, 60, 48, 51, 38, 42, 52, 22, 43, 30, 23, 29, 40, 10, 20, 34, 58, 53, 64, 31, 47, 17, 50, 44, 32, 21, 19, 55, 27, 35, 24, 37, 46, 36, 41, 33, 25, 54, 56, 70, 68, 15; Ловна 9, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 10; Лоза 8, 34, 19, 14, 18, 25, 10, 26, 1, 28, 6, 23, 24, 9, 20, 17, 12, 16, 2, 32, 7, 15, 11, 3, 4, 13, 21; Малина 11, 2, 7, 6, 5, 3; Местност Бончук Къща, Бензиностанция; Местност Водни Дол Вилно Селище; Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена, Бунгала; Местност Света Вода Къща; Местност Сиракова Круша Бензиностанция; Местонст Грамчова Чешма Ограда, Гатер; Момина Сълза 8, 3, 9, 19, 16, 14, 13, 17, 15, 4, 2, 12, 3А, 7, 23, 6, 10, 21, 11, 1; Мусала 2, 4, 2А, 6, 1, 3, 5; Незабравка 8, 1, 2, 6, 3, 4, 10; Никола Вапцаров 3, 2, 10, 1, 8; Нов Живот 7, 16, 11, 20, 10, 5, 6, 12, 18, 13, 14, 22, 17, 4, 15, 1, 21, 9; Омуртаг 10, 6, 8, 4, 2; Опълченска 14, 20, 16, 7, 15, 3, 4, 19, 12, 14А, 9, 10, 1, 13, 11, 22, 17, 2, 18, 8; Осми Март 8, 4, 1, 6, 10, 2, 5; Отец Паисий 9, 2, 3, 1, 10, 5, 7, 4, 8, 36; Паничище 65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 20, 24, 28, 13, 26, 17, 15, 37, 30, 22, 9, 12, 14, 7, 5, 43, 36, 52, 2, 37, 21, 54, 80, 50, 41, 66, 38, 88, 68, 82, 35, 19, 40, 1, 33А, 49, 70,, 47, 64, 92, 84, 86, 39, 62, 51, 46, 33, 78, 90, 44, 13, 58, 60, 31, 29, 63, 96, 108, 57, 51, 59, 86, 106, 55, 104, 61, 102, 65, 98, 94, 100, 119, 99, 136, 87, 132, 130, 105, 20, 95, 107, 150, 113, 121, 69А, 117, 109, 89, 134, 103, 138, 91, 101, 111, 115, 128, 83; Перуника 14, 6, 14.; Перущица 4, 11, 1, 18, 10, 5, 21, 8, 31, 6, 23, 27, 26, 3, 34, 7, 20, 144, 2, 12, 14; Пи - 1351 Пи №65365. 210. 111 М. Юрта Пи LxxxIIі; Кв. 74 Плиска 6, 3, 10, 4, 14, 1, 5, 2, 12, 8, 12, 56; Победа 28, 2, 25, 32, 15, 13, 37, 40, 44, 42, 17, 30, 34, 26, 22, 48, 64, 52, 58, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 30, 17, 5, 5 А, 15, 12, 10, 4А, 2, 4, 13, 18, 11, 6, 16, 14, 1, 3, 7, 8; Преспа 11, 6, 9; Пчела 6, 2, 4, 8; Радецки 5, 6, 2, 4, 7, 9, 8; Раковски 1, 18; Рилски Езера 6; Роза 8, 28, 3, 7, 5, 1, 6, 9, 19; Св. Варвара 15; Света Богородица 10, 26, 14, 24; Серафим Йорданов 5, 17, 49, 13, 6, 4, 11, 1, 9, 15; Синчец 7, 11, 7, 13, 9, 3, 11, 5, 4, 1; Скакавица 30, 21, 23, 12, 15, 13, 3, 16, 2, 9, 10, 7, 18, 4, 6, 8, 20, 34, 30, 12, 5, 19, 11, 22, 28, 1; Скобелев 1, 2, 3, 5, 13; Славейков 2, 4, 10, 1, 8, 7, 6, 14; Славяни 1, 5, 3, 7, 6, 2, 10, 8, 6, 10; Слога 6, 4, 2, 5, 1; Стоил Косовски 21, 16, 20, 14, 15, 19, 2; Стопански двор Бунгало, Шивашки Цех; Тинтява 12, 3, 2, 5, 4, 1, 10, 16; Тракия 16, 6, 12, 20, 4, 28, 13, 9, 11, 14, 26, 8, 24, 3, 22, 2, 10, 5, 18, 17, 1, 7, 30; Трети Март 24, 17, 37, 12, 18, 31, 19, 20, 6, 21, 14, 33, 8, 10, 27, 24, 2, 22, 29, 34, 25, 23, 2, 1, 4, 7, 9, 5, 3, 13, 17, 15, 11; УПИ І - 2742, Кв. 108 УПИ - Х-2641, Пи 65365. 601. 84 УПИ VI-147, Кв 12, Пи65365. 601. 92 УПИ VIII-2759, Кв. 109 Хан Аспарух 2, 18, 6, 12, 4, 7, 14, 1, 8, 16, 10, 5, 3; Христо Ботев 33, 27А, 24, 18, 25, 30, 20, 34, 28, 27, 35, 26, 31, 22, 29, 1, 5, 7, 2, 3, 11, 30, 56, 54, 43, 46, 64, 41; Христо Смирненски 1, 3, 11, 4, 2, 6, 8, 5, 7, 9; Чавдар войвода 19, 7, 5, 20, 1, 9, 13; Шипка 6, 2, 4, 5, 8; Явор 1, 6, 1, 2, 4; Ягода 6, 10, 2, 4, 8, 1На 21.06.2017 г. /12:00 - 12:15 ч./ - Дупница; Овчарци, Общ. Сапарева баня; Баба Тонка 4, 6, 1, 2, 5, 3; Бор 3, 4, 2, 7, 11, 8, 6, 1, 5, 13, 9, 12; Васил Левски 12, 7, 5, 6, 10, 4, 14, 1, 18, 3, 16, 2, 11, 9; Васил Попов 11, 17, 6, 5, 19, 15, 2, 7, 14, 8, 16, 22, 18, 12, 13, 1, 3, 9; Верила 11, 21, 1, 7, 13, 5, 23, 2; Водопада 4, 12Б, 16, 15А, 1, 23, 12, 19, 13, 10, 3, 21, 11, 22, 9, 14, 18, 20, 25, 17, 6; Георги Бенковски 3, 14, 10, 6, 1, 12, 9, 5, 20; Георги Раковски 9, 6, 21, 18, 23, 15, 7, 12, 19, 11, 10, 13, 20, 16, 8, 17, 14, 4, 5, 3, 1, 2; Горица 4, 18, 7, 1, 3, 12, 8, 11, 5, 24, 13, Бунгало, 16, 2, 20, 14, 6; Гоце Делчев 5, 6, 2, 7, 13, 3, 11, 8, 9, 1, 4; Дръндарица 3; Дъбевица 1; Здравец 3, 12, 20, 13, 14, 23, 12, 6, 16, 2, 25, 8, 15, 5, 21, 19, 7, 9, 10, 11, 18, 1, 4; Златни брегове 3, 1, 9, 15, 5, 11, 13, 16, 4, 12, 8, 10, 14, 20, 2, 7, 17; Иван Рилски 13, 4, 14, 20, 6, 5, 11, 12, 10, 3, 16, 9, 8, 1, 18, 2; Искра 1, 3; Кокиче 6, 4, 2, 7, 5, 10, 12, 3; Липа 6, 3, 8, 2, 20, 5, 9, 24, 18, 12, 14, 1, 10, Вила, 7, 11, 16; Лозана 26, 4, 22, 10, 3, 11, 18, 2, 1, 24, 14, 20, 16, 6, 12, 5, 7; Мановица 13, 25, 17, 23, 19, 11, 7, 1, 5, 15, 9, 21, 3; Местн. "Грабежо" Местност Герена Вила, Бунгало, Вила; Местност Песоко Сглобяема Къща; Местност През реката Вила; Местност ридо Вила, Вила; Местност Фидиня Вила; Незабравка 8, 6, 10, 1, 4; Никола Вапцаров 12, 30, 1, 14, 23, 3, 18, 5, 17, 22, 11, 4, 24, 28, 32, 26, 10, 13, 2, 19, 6, 7, 9, 8, 16, 20; Осми Март 4, 1, 7, 5; Отец Паисий 4, 1; Панайот Волов 8, 3, 1, 11, 13, 2, 30899, 7, 4; Плиска 2, 8, 3, 6, 1, 5; Прогона 7, 5, 3, 9, 1; ридо Вила, 15, 1, 2; Рила 14, 2, 7, 9, 3, 4, 5, 18, 10, 8, 16, 6; Рилски Езера 2, 39, 52, 64, 39, 60, 66, 57, 70, 62, 50, 13, 68, 55, 54, 56, 51, 15, 53, 58, 59, 47, 34, 23, 38, 32, 8, 16, 33, 29, 45, 28, 21, 36, 40, 30, 15, 11, 20, 31, 35, 25, 18, 9, 37, 39, 5, 19, 6, 22, 17, 24, 42, 2, 14, 49, 26, 13; Седемнадесети Март 13, 11, 5, 7, 1, 6, 3, 4, 2, 9; Синчец 3, 10, 1, 6, 4, 8; Спартак 5, 9, 1, 3, 6, 13, 17, 15, 10, 11, 19; Сталевица 4, 2, 3, 7, 12, 6, 8, 10, 7; Хаджи Димитър 2, 1, 5, Вила, 9, 7, 15, 8, 6, 10, 7; Христо Ботев 10, 4, 9, 5, 3, 14, 7, 1, 8, 2; 0, Местност Света Вода, 2; Паничище; 300 В Отдел 04, Ид. 65365. 210. 970 М. Жълтия Гьол; II, Кв. 8 Местност Гюндера Бунгала; Паничище Почивна станция Планински Курорт Сухото Езеро УПИ Іх Кв. 10; УПИ - І, Кв. 70 Іх - Кв. 8 Почивна станция Бдж, Хижа, Въжена Линия, База; Ресилово; 026170 027007 100005 Акация 5, 7, 14, 12, 12, 14, 8, 10, 7, Къща, 6; Александър Стамболийски 10, 20, 1, 6, 5, 4, 29, 13, 23, 15, 3, 7, 11, 7А, 16, 2, 12, 14, 25, 8, 7, 1, 2, 4, 8; Асаница 19, 9, 5, 3, 1, 5; Бачо Киро 7, 4, 3, 5, 1, 6, 13, 2, 8, Къща, 12, 10, 9, 14, Къща; Бенковски 10, 4, 1, 12, 8, 7, 3; Борчета 11, 21, 15, 12, 5, 8, 3, 17, 19, 7, 1; Вария 2, 3, 29, 1, 5; Васил Левски 10, 13, 11, 6, 7, 16, 25, 12, 19, 15, 5, 21, 3, 17, 14, 4, 8, 9, 1; Верила 4, 2, 6; Волов 3; Гагарин 10, 2, 1, 6, 3, 8, 24, 18, 22, 12, 20, 16, 15, 14; Горица 3, 15, 4, 5, 6, 8, 2, 11, 13, 10; Джерман 2, 4, 6, 1, 8; Димчо Дебелянов 2, 1, 7; Еделвайс 12, 10; Захари Зограф 31, 26, 25А, 30, 41, 36, 44, 29А, 25, 40, 27, 42, 39, 29, 38, 32, 37, 35, 13А, 19, 18, 22, 16, 20, 13, 3, 23, 12, 9, 11, 10, 5, 2, 21, 7, 4, 8, 1, 24, 14; Здравец 2, 7, 8, 6; Иван Вазов 9, 7, 6, 8, 5, 1, 4, 3; Иван Рилски 6, 8, 5, 2; Иглика 2, 6, 4, 3, 6А, 5; Игликина Поляна 1, 7, 3, 5; Изгрев 3, 2, 8, 18, 1, 6; Индже войвода 1, 5, 7, 3, 10, 6, 12, 8; Калоян Вила, 25, 8, 21, 12, 3, 2, 1, 11, 6, 20, 18, 7, 9, 14, 5, 15, 17, 27, 10, 13; Красна Поляна 2, 5, 3, 7, 6, 8, 15, 1, 1; Лаката 12А, 8, 9, 12, 1, 6, 11, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 2, 10; Липа 6, 8, 2, 1, 10, 6, 3, 4; Любен Каравелов 1, 2, 10, 8, 5, 1, 4, 6А, 2, 6, 3; Местноста над селото Вила; Община Сапарева баня Омуртаг 26, 27А, 30, 18, 13, 34, 9, 23, 29, 17, 40, 39, 16, 38, 15, 24, 22, 31, 11, 44, 28, 35, 12, 32, 27, 36, 48, 14, 21, 19, 33, Черква, 42, 7, 3, 8, 2, 4, 1, 10, 5, 6; Отец Паисий 17, 9, 4, 9А, 12, 5, 8, 10, 1, 6, 3, 15, 7, 13; Павлеви ливади жилище, 6, 12, 13, 4, 15, 11, 2, 7, 1, Вила; Пирин 13, 1, 5, 3, 7, 9; Плана 2; Плиска 5, 3, 2; Раковски 140, 1, 7, 2, 9, 6, 3, 11, 15, 5, 13; Рила 10, 28, 40, 38, 25, 38А, 36, 14, 20, 5, 4, 30, 34, 32, 18А, 22, 16, 21, 13, 2, 24, 10, 3, 19, 6, 28, 26, 23, 11, 8, 12; Родопи 39, 7, 17, 8, 33, 31, 15, 9, 3, 6, 2, 4, 35, 5, 12, 13, 27, 1, 16, 19, 23, 37, 11, 21; Роза 2, 5, 3, 6, 1, 4, 8, 10; Севрия 27, 16, 12, 9, 14, 4, 7, 20, 25, 2, 22, 8, 6, 29, 26, 11, 13, 18, 28, 10, 21, 5, 19, 23, 15, 30, 31, 29; Синчец 26, 2, 14А, 3, 14, 11А, 10, 9, 6, 7, 1, 8, 5, 11, 16, 4, 11, 18, 34, 11, 40, 20, 2, 50, 44, 21, 25, 37, 28, 30, 13, 24, 48, 34, 22, 52, 31, 54, 15, 46, 23, 42; Софроний 1, 4, 6, 2; Спартак 1, 13, 2, 5, 4, 3, 11, 15, 9, 10, 7, 8; Стадиона 12, 6, 8, 18, 14, 4, 2; Стефан Караджа 4, 6, 10, 1, 2, 8, 3; Стопански двор Фуражомелка; Теменуж. к.а 1, 8, 9, 6, 3, 4, 7; Трети Март 3А, 1А, 3, 4, 13, Вила, 14, 23, 11, 21, 7, 1, 17, 5, 15, 8, 16, 6, 18, 9, 2, 19, 10, Вила, 23, 28, 20, 22, 27, 45, 24, 38, 36, 47, 41, 43, 26, 29, 34, 31, 32, 39, 35, 30, 37; УПИ - VII-672, Кв. 36 ХIV-11, Кв. 5 Хан Аспарух 15, 11, 7, 9, 13, 5, 4, 14, 3, 1, 5, 7; Хан Крум 7, 25, 23, 16, 20, 3, 12, 3, 2, 18; Христо Ботев 15, 13, 4, 10, 9, 2, 3, 7, 8, 5, 20, 11, 2, 32, 26, 15, 10, 20, 31, 30, 29, 23, 6, 33, 31А, 19, 17, 24, 27, 28, 21, 16, 12, 25, 14, 18; Цар Самуил 35, 32, 13, 25, 7, 27, 1, 17, 15, 19, 5, 23, 11, 9; Цар Симеон 5, 38, 34, 3, 12, 22, 10, 6, 26, 4, 36, 30, 28, 8; Чавдар войвода 18, 12, 21, 19, 5, 6, 29, 1, 22, 17, 9, 16, 7, 11, 11А, 14, 35, 27, 10, 3, 2, 8, 33; Шипка 1, 8; Шумата 2, 4, 2, 4; Яворов 8, 2, Къща, 6, 3, 5, 11, 1, 2, 4; Янтра 9, 1, 6, 15, 13, 2, 7, 5, 11, 4; Самораново; 65245. 1. 214 65245. 4. 266. 1 65245. 4. 405 65245. 4. 440 65245. 45. 4. 416 65245, 6, 153 65245. 6. 499. 1 Александър Стамболийски 29, 13, 15, 18, 2, 20, 7, 3, 10, 11, 16, 5, 9, 17, 6, 4, 19, 21, 22, 14, 12; Александър Стоименов 7, 2, 24, 17, 15, 11, 3, 8, 29, 6, 14, 13, 27А, 4, 25, 1, 18, 23, 10, 20, 21, 9, 12, 22, 17А, 27, 5, 16, 19; Балкан 1, 2, 6, 4; Бор 1, 4, 3, 2; Борислав Стоилов 15, 22, 11, 21, 17, 14, 19, 18, 5, 6, 9, 4, 3, 8, 1, 10, 8А, 2; Васил Демиревски 2, 20, 3, 8, 18, 16, 9, 24, 26, 4, 10, 13, 12А, 5, 1, 12, 11, 14, 18А, 22, 7; Васил Левски 3, 4, 5, 12, 2, 9, 8, 15, 14, 2, 13, 13, 6, 7, 11, 10, 17, 2; Васил Петлешков 11, 7, 15, 3, 13, 5, 1, 9; Георги Димитров 58, 64, 66, 43, 61, 45, 56, 49, 71, 47, 51, 59, 63, 69, 55, 54А, 44, 48, 62, 46, 57, 53, 65, 60, 67, 54, 68, 52, 25, 36А, 32, 1, 25. 1, 8, 22, 7, 39, 35, 25 1, 14, 24, 1 1, 25 1, 89, 41, 21, 28, 29, 3, 16, 11, 37, 28, 4, 23, 34, 38, 10, 36, 20, 40, 1, 5, 30, 6А, 15, 13, 12, 6, 18, 33, 9; Девети май 10, 4, 8, 14, 6, 2А, 12, 11; Дренски рид 5, 11, 15, 9, 2, 7; Захари Стоянов 2, 4, 5, 1, 7, 3; Здравец 1, 1А, 11, 7, 8, 5, 2, 3, 9; Йордан Анин 1, 2, 4, 7, 6, 18, 1, 16, 10, 5; Йордан Дотин 9, 7, 6, 5, 8, 2, 4, 11, 1, 10, 13, 3, 3, 14, 8; Кв. 16 Комсомолец 9, 3 А; Крайречна 4, 6, 5, 10, 2, 7, 8, 11, 13; Ленин 4, 13, 31А, 34, 22, 9, 12, 20, 7, 1, 35, 41, 31, 29, 39, 6, 37, 18, 43, 30, 26, 24, 33, 36, 16, 25, 8, 19, 3, 32, 23, 5, 11; Липа 3, 4, 1, 2; Марков камък 1, 5, 1А, 3, 7, 36, 1; Местност Марков камък Вила; Местност Отовица Водоем; Митко Палаузов 11, 2, 1, 5, 8, 1, Стам. Кабинет, 10, 3, 6, Тото пункт, 14, 1, 4, 1, 12, 2, 8 2, 10; Мусала 1, 2, 5, 4, 6; Ненко Пиперков 30, 27А, 34, 39, 32, 26А, 21, 16, 25, 35, 27, 8, 24, 19, 15, 33, 28, 14, 18, 29, 17, 22, 37, 31, 10, 26, 11, 9, 5, 2, 6, 3, 13, 7, 4; Оборище 1, 9А, 5, 8, 9, 4, 3; Отовица 10, 8, 25, 15А, 21А, 18, 21, 12, 6, 35, 19, 11, 37, 15, 27, 2, 33, 31, 9, 17, 23, 29А, 29, 7, 7А, 3А, 1, 39; Партизанска 20, 23, 4, 8А, 30, 26, 6, 21, 11, 1, 13, 19, 8, 15, 9, 3, 26А, 17, 7, 28, 25, 14, 10, 16, 2, 17А, 5, 4А; Пейо Яворов 9, 5, 7, 2, 6, 8, 4, 7А, 3, 1; Раковска 5, 6, 12, 3, 1, 7, 2, 4, 8, 11, 14, 10, 10; Рила 3, 18, 5, 11, 6, 30, 20, 14, 8, 10А, 19, 13, 4, 17, 24, 16, 22, 1А, 9, 26, 7, 15, 12, 1Б, 28, 10; Самуил 6, 8, 4, 2, 7, 10, 7, 1; Скакавица 7, 25, 12, 1, 16, 10, 19, 20, 22, 9, 18, 23А, 14, 26, 11, 4, 23, 2, 8, 6, 17, 3, 13А; Стаменко Градевски 2, 23, 16, 12, 15, 1, 6Б, 21, 12А, 22, 14, 13, 11, 6, 9, 7, 8, 17, 3, 61, 6А, 19, 10, 3; Стопански двор Обект, Офиси, Хмелосушилня, Автогарж, Автокъща, Дърводелски Цех, Павилион, Сграда, Цех За Пилета; Христо Ботев 5, 7, 3, 1, 6, 4, 1; Цар Крум 12, 11, 14, 8, 9, 2, 4, 1А, 3, 6, 5, 10А, 10, 7; Черни Връх 5А, 23, 17, 8, 19, 2, 6, 12, 7, 11, 3А, 1, 9, 21, 5, 3; Юри Гагарин 28, 28, 24, 5, 22, 12, 19, 3, 7, 13, 8, 17, 16, 2, 15, 6, 26, 4, 21, 1, 30, 1А, 11, 25, 10, 9; Сапарева баня; 032046 IIі-3071, Кв. 120 65365. 210. 111 65365. 31. 45 65365. 32. 226 65365. 32. 353 65365, 601, 10 65365. 601. 186 65365. 601. 978 65365. 602. 602 I, Кв. 74 III, Кв. 125 LxxVі, Кв. 74 Идент. 65365. 602. 375 8; LxxxIV-2797, Кв. 74 Александър Стамболийски 4, 16, 2, 3, 6, 13, 9, 1, 5, 12, 11, 10, 14, 7, 8, 4; Ангел Кънчев 2, 4, 10; Баба Тонка 5, 2, 3; Бачо Киро 6, 8, 5, 7, 3, 16, 12, 1; Болярица 2; Бор 3, 3, 5, 4, 6, 2, 8, 1; Бреза 5, 2, 7, 3, 1, 10, 8, 30, 9, 12, 4, 11, 6; Бригадирска 19, 20, 2, 18, 54, 12, 30, 15, 32, 40, 48, 50, 44, 16, 22, 28, 24, 14, 8, 52, 1, 13, 36, 21, 26, 34, 42, 10, 17, 9, 38, 3, 5, 25; Буйов рид 6, 5, 3, 1, 8, 2; Валявица 6, 8, 4, 10, 2; Васил Априлов 11, 9, 10, 14, 6, 5, 3, 7, 4, 2, 16, 8; Васил Левски 18, 27, 20, 29, 24, 22, 1, 23, 26, 21, 1 Сграда 2, 1 Сграда 1, 1 Сграда 3, 13, 8, 4, 14, 19, 9, 16, 17, 6, 5, 11, 28, 2, 12, 10, 7, 15; Васил Петлешков 11, 5, 7, 1, 3, 2, 15, 17, 19, 23, 14, 11, 18, 9, 12, 6, 21, 24, 13, 4; Веслец 15, 1, 17, 14, 12, 6, 8, 25, 29, 2, 18, 27, 16, 10, 5, 3, 21; Волов 5, 6, 7, 11, 9, 1, 2, 3, 4; Гео Милев 3, 8, 2, 1А, 11, 4, 5, 6, 10; Георги Бенковски 16, 22, 11, 13, 20, 8, 14, 7, 9, 6, 18, 1, 15, 4, 10, 3, 2; Георги Терзийски 1, 5, 9, 19, 16, 15, 13, 3, 11, 17; Германея 61, 1, 52, 21, 59, 53, 3, 57, 2, 50, 40, 1, 45, 32, 38, 1, 39, 9, 21, 37, 25, 29, 31, 23, 16, 27, 35, 43, 30, 41, 15, 6, 26, 20, 7, 28, 5, Участък, 2, 22, 1, 11, 10, 30, 3, 19, 14, 16, 2, 6, 1, 1, 2, 1, 1; Гюрица 6А, 6; Детелина 9, 2, 8, 4, 11, 7; Джерман 2, 4, 7, 3, 8, 23, 10, 15, 6, 3А, 1, 5, 25, 17, 21, 14, 13, 19, 18, 27; Джуганица 6, 10, 13, 11, 20, 18, 4, 28, 1А, 9, 3, 25, 1, 12, 17, 7, 19, 26, 14, 2, 23, 5, 15; Димитър Чучуганов 11, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 13, 1, 3, 12; Дъга 8, 7, 3, 6, 1, 12, 10, 5, 14, 4, 2, 16, 9; Еделвайс 6, 8, 4; Здравец 2, 3, 5; Иван Вазов 27, 2, 6, 4, 17, 8, 7, 12, 25, 19, 15, 5, 23, 16, 21, 20; Иван Рилски 1, 12, 4, 9, 3, 8, 2, 7, 11, 5, 10, 14; Иглика 3, 16, 6, 10, 8, 14, 1, 20, 12, 18, 2, 6; Извънрегулация 4; Йордан Михайлов 3, 1, 10, 9, 7, 6, 5А, 2, 5, 8, 4; Йордан Попмихайлов 9, 13, 7, 14, 12; Княз Борис 3, 1, 4, 10, 6, 2, 12, 15, 3, 9, 8; Кокиче 8, 1А, 4, 5, 3, 6, 1, 2; Коста Петров 3, 1, 2, 5, 3, 4; Крайречна 25, 31, 29, 3, 19А, 21, 11, 5, 22, 35, 13, 33, 1, 17, 41, 27, 19, 15; Кръстю Софрониев 4, 2, 3, 1; Липа 62, 49, 39, 26, 60, 48, 51, 38, 42, 52, 22, 43, 30, 23, 29, 40, 10, 20, 34, 58, 53, 64, 31, 47, 17, 50, 44, 32, 21, 19, 55, 27, 35, 24, 37, 46, 36, 41, 33, 25, 54, 56, 70, 68, 15; Ловна 9, 3, 7, 6, 1, 5, 4, 10; Лоза 8, 34, 19, 14, 18, 25, 10, 26, 1, 28, 6, 23, 24, 9, 20, 17, 12, 16, 2, 32, 7, 15, 11, 3, 4, 13, 21; Малина 11, 2, 7, 6, 5, 3; Местност Бончук Къща, Бензиностанция; Местност Водни Дол Вилно Селище; Местност Зелени Преслап Почивен Дом Марена, Бунгала; Местност Света Вода Къща; Местност Сиракова Круша Бензиностанция; Местонст Грамчова Чешма Ограда, Гатер; Момина Сълза 8, 3, 9, 19, 16, 14, 13, 17, 15, 4, 2, 12, 3А, 7, 23, 6, 10, 21, 11, 1; Мусала 2, 4, 2А, 6, 1, 3, 5; Незабравка 8, 1, 2, 6, 3, 4, 10; Никола Вапцаров 3, 2, 10, 1, 8; Нов Живот 7, 16, 11, 20, 10, 5, 6, 12, 18, 13, 14, 22, 17, 4, 15, 1, 21, 9; Омуртаг 10, 6, 8, 4, 2; Опълченска 14, 20, 16, 7, 15, 3, 4, 19, 12, 14А, 9, 10, 1, 13, 11, 22, 17, 2, 18, 8; Осми Март 8, 4, 1, 6, 10, 2, 5; Отец Паисий 9, 2, 3, 1, 10, 5, 7, 4, 8, 36; Паничище 65, 112, 67, 110, 104, Бунгала, Вила, 16, 18, 20, 24, 28, 13, 26, 17, 15, 37, 30, 22, 9, 12, 14, 7, 5, 43, 36, 52, 2, 37, 21, 54, 80, 50, 41, 66, 38, 88, 68, 82, 35, 19, 40, 1, 33А, 49, 70,, 47, 64, 92, 84, 86, 39, 62, 51, 46, 33, 78, 90, 44, 13, 58, 60, 31, 29, 63, 96, 108, 57, 51, 59, 86, 106, 55, 104, 61, 102, 65, 98, 94, 100, 119, 99, 136, 87, 132, 130, 105, 20, 95, 107, 150, 113, 121, 69А, 117, 109, 89, 134, 103, 138, 91, 101, 111, 115, 128, 83; Перуника 14, 6, 14.; Перущица 4, 11, 1, 18, 10, 5, 21, 8, 31, 6, 23, 27, 26, 3, 34, 7, 20, 144, 2, 12, 14; Пи - 1351 Пи №65365. 210. 111 М. Юрта Пи LxxxIIі; Кв. 74 Плиска 6, 3, 10, 4, 14, 1, 5, 2, 12, 8, 12, 56; Победа 28, 2, 25, 32, 15, 13, 37, 40, 44, 42, 17, 30, 34, 26, 22, 48, 64, 52, 58, 19, 21, 38, 36, 80, 4, 30, 17, 5, 5 А, 15, 12, 10, 4А, 2, 4, 13, 18, 11, 6, 16, 14, 1, 3, 7, 8; Преспа 11, 6, 9; Пчела 6, 2, 4, 8; Радецки 5, 6, 2, 4, 7, 9, 8; Раковски 1, 18; Рилски Езера 6; Роза 8, 28, 3, 7, 5, 1, 6, 9, 19; Св. Варвара 15; Света Богородица 10, 26, 14, 24; Серафим Йорданов 5, 17, 49, 13, 6, 4, 11, 1, 9, 15; Синчец 7, 11, 7, 13, 9, 3, 11, 5, 4, 1; Скакавица 30, 21, 23, 12, 15, 13, 3, 16, 2, 9, 10, 7, 18, 4, 6, 8, 20, 34, 30, 12, 5, 19, 11, 22, 28, 1; Скобелев 1, 2, 3, 5, 13; Славейков 2, 4, 10, 1, 8, 7, 6, 14; Славяни 1, 5, 3, 7, 6, 2, 10, 8, 6, 10; Слога 6, 4, 2, 5, 1; Стоил Косовски 21, 16, 20, 14, 15, 19, 2; Стопански двор Бунгало, Шивашки Цех; Тинтява 12, 3, 2, 5, 4, 1, 10, 16; Тракия 16, 6, 12, 20, 4, 28, 13, 9, 11, 14, 26, 8, 24, 3, 22, 2, 10, 5, 18, 17, 1, 7, 30; Трети Март 24, 17, 37, 12, 18, 31, 19, 20, 6, 21, 14, 33, 8, 10, 27, 24, 2, 22, 29, 34, 25, 23, 2, 1, 4, 7, 9, 5, 3, 13, 17, 15, 11; УПИ І - 2742, Кв. 108 УПИ - Х-2641, Пи 65365. 601. 84 УПИ VI-147, Кв 12, Пи65365. 601. 92 УПИ VIII-2759, Кв. 109 Хан Аспарух 2, 18, 6, 12, 4, 7, 14, 1, 8, 16, 10, 5, 3; Христо Ботев 33, 27А, 24, 18, 25, 30, 20, 34, 28, 27, 35, 26, 31, 22, 29, 1, 5, 7, 2, 3, 11, 30, 56, 54, 43, 46, 64, 41; Христо Смирненски 1, 3, 11, 4, 2, 6, 8, 5, 7, 9; Чавдар войвода 19, 7, 5, 20, 1, 9, 13; Шипка 6, 2, 4, 5, 8; Явор 1, 6, 1, 2, 4; Ягода 6, 10, 2, 4, 8, 1На 21.06.2017 г. /12:00 - 15:45 ч./ - Сапарева баня III, Кв. 125 Васил Левски 6, 5, 8, 11, 28, 2, 12, 4, 14, 19, 9, 17, 16, 7, 10, 15, 13; Васил Петлешков 11; Германея 1, 2; Димитър Чучуганов 1, 3, 6, 2, 10, 8, 5, 9, 12, 13, 11; Иван Рилски 1, 12, 2, 4, 7, 11, 5, 9, 10, 14, 3, 8; Йордан Михайлов 1, 7, 6, 5А, 10, 9, 2, 5, 8, 4; Княз Борис 1, 4, 3, 10, 9, 6, 2, 12, 8, 15; Коста Петров 1, 3, 4, 2, 5; Местност Бончук Къща; Никола Вапцаров 3, 10, 2, 1, 8; Паничище 63, 55, 96, 104, 108, 57, 61, 59, 102, 51, 86, 65, 98, 106, 94, 100; Плиска 6, 3, 10, 12, 4, 14, 8, 1, 2, 5; Победа 13, 11, 5, 5 А, 15, 12, 6, 10, 16, 4А, 14, 2, 7, 3, 1, 4, 17, 18, 8; Скакавица 1, 13, 3, 34, 16, 30, 12, 2, 5, 19, 9, 7, 10, 18, 4, 11, 6, 22, 28, 8, 15, 20; Трети Март 11, 3, 1, 13, 4, 7, 9, 17, 5, 2, 15; Христо Ботев 33, 27А, 26, 31, 24, 18, 25, 30, 20, 22, 34, 28, 27, 29, 35Община ТрекляноНа 19.06.2017 г. /10:00 - 14:00 ч./ - Метохия Долна Махала Махала Баздрике Махала Бургяре Махала Владимировци Махала Матеина Махала Осояре Махала ПауновциНа 22.06.2017 г. /10:00 - 13:30 ч./ - Добри дол, Общ. Трекляно Махала Горна ливада Махала Добридолски Воденици Махала Паргова Махала Савова.