Къде ще спира тока в Кюстендилска област

Област КюстендилОбщина Бобов ДолНа 13. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село Голема ФучаНа 13. 03. 2017 г. /09: 15 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село Мало СелоНа 13. 03. 2017 г. /09: 15 - 12: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село Мало СелоНа 13. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село Мало СелоНа 13. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село Мало СелоНа 14. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Град Бобов Дол; Улици:; Александър Костадинов 1; Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход Дупница, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 72, 72 72, 73 73, 1 Г 1, Пункт, Фурна; Двадесет и Седми Октомври 2; Димитър Благоев 73; Дружба 68, 66, 67, 68, 66, 66 66, 67, 68, 69, 70, 2, 69, 69 69, 70, 70 70; Иван Вазов 90, 48, 89, 90, 91, 90, 1, 1г, 34, 35, 38, 39, 49, 50, 52, 88, 89, Г 1, Г-1, Г1, 49, 49 49, 5 35, 50 50, 52, 1, 2, 2г, 3, 3 Г, 85, 86, 87, Г 2, Г-2, Г-3, Г2, Г3, 2 Г2, 3г, 3г 3г, 86, 86 86; Комсомолска 89, 90, 91, 1, 90; Люляк 3, 5, 7, 9; Малчика 54,, 55, 54, 55, 56, 26 56, 54, 55, 55 55, 56, 56 56, 57, 57 57, 57 58, 58, 58 58, 59, 59 59, 50, 63, 63 63, 68; Никола Й. Вапцаров 21, 28, 29, 95, 4; Светлин Русев 63 63; Свилен Русев 34, 35, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 34, 38 38, 49 49, 50, 50 50, 36, 37, 57, 58, 59, 57 57, 58 58, 59 59, 59, 63, 63, 63 63; Стефан Стамболов 44, 48, 44, 44 44, 45, 46, 47, 53, 2 46, 46, 47 47, 53, 53 53, 94, 95, 94 94; Строител 47; Стубело 2; Цар Симеон 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 7, 8, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 15 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село ДолистовоНа 14. 03. 2017 г. /09: 15 - 12: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село ДолистовоНа 14. 03. 2017 г. /12: 30 - 12: 45 ч. / - Община Бобов Дол Град Бобов Дол; Улици:; Александър Костадинов 1; Георги Димитров до бл. 71, 71, 72, 73, 74, Обект, 1 Изход Дупница, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 72, 72 72, 73 73, 1 Г 1, Пункт, Фурна; Двадесет и Седми Октомври 2; Димитър Благоев 73; Дружба 68, 66, 67, 68, 66, 66 66, 67, 68, 69, 70, 2, 69, 69 69, 70, 70 70; Иван Вазов 90, 48, 89, 90, 91, 90, 1, 1г, 34, 35, 38, 39, 49, 50, 52, 88, 89, Г 1, Г-1, Г1, 49, 49 49, 5 35, 50 50, 52, 1, 2, 2г, 3, 3 Г, 85, 86, 87, Г 2, Г-2, Г-3, Г2, Г3, 2 Г2, 3г, 3г 3г, 86, 86 86; Комсомолска 89, 90, 91, 1, 90; Люляк 3, 5, 7, 9; Малчика 54,, 55, 54, 55, 56, 26 56, 54, 55, 55 55, 56, 56 56, 57, 57 57, 57 58, 58, 58 58, 59, 59 59, 50, 63, 63 63, 68; Никола Й. Вапцаров 21, 28, 29, 95, 4; Светлин Русев 63 63; Свилен Русев 34, 35, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 34, 38 38, 49 49, 50, 50 50, 36, 37, 57, 58, 59, 57 57, 58 58, 59 59, 59, 63, 63, 63 63; Стефан Стамболов 44, 48, 44, 44 44, 45, 46, 47, 53, 2 46, 46, 47 47, 53, 53 53, 94, 95, 94 94; Строител 47; Стубело 2; Цар Симеон 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 6, 7, 8, 9На 14. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Бобов Дол Двадесет и Седми Октомври 2; Иван Вазов 1, 2, 2г, 3, 3 Г, 85, 86, 87, Г 2, Г-2, Г-3, Г2, Г3, 2 Г2, 3г, 3г 3г, 86, 86 86На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село НовоселянеНа 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Община Бобов Дол Село ПаничаревоОбщина БобошевоНа 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Ал. Константинов 2, 6, 6 2; Братя Д. и К. Миладинови 69; Георги С. Раковски 61; Герена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 8, 9; Детелина 1, 2, 3, 4, 5; Заводска 14, 3, 5, 7, 9; Иван Кепов 5; Изгрев 1, 2, 4, 5; Морава 1; Околище 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Опълченска 1, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; Път 104 Свети Иван Рилски 100, 101, 103, 103 Скз Бобошево, 105, 107, 109, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62 1, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 99; Цар Борис 1, 3, 5, 7, 9; Правец; Трети Март 35На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Ал. Константинов 2, 6, 6 2; Братя Д. и К. Миладинови 69; Георги С. Раковски 61; Герена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 8, 9; Детелина 1, 2, 3, 4, 5; Заводска 14, 3, 5, 7, 9; Иван Кепов 5; Изгрев 1, 2, 4, 5; Морава 1; Околище 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Опълченска 1, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; Път 104 Свети Иван Рилски 100, 101, 103, 103 Скз Бобошево, 105, 107, 109, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62 1, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 99; Цар Борис 1, 3, 5, 7, 9; Правец; Трети Март 35На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Ал. Константинов 2, 6, 6 2; Братя Д. и К. Миладинови 69; Георги С. Раковски 61; Герена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 8, 9; Детелина 1, 2, 3, 4, 5; Заводска 14, 3, 5, 7, 9; Иван Кепов 5; Изгрев 1, 2, 4, 5; Морава 1; Околище 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Опълченска 1, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; Път 104 Свети Иван Рилски 100, 101, 103, 103 Скз Бобошево, 105, 107, 109, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62 1, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 99; Цар Борис 1, 3, 5, 7, 9; Правец; Трети Март 35На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Алекси Величков 14, 16, 21, 23, 27, 7; Ал. Шиников 9; Васил Левски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Върба 10, 11, 13, 15, 17, 19, 6, 7, 8; Георги Зограф Бобошевски 3; Георги С. Раковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 58, 6, 7, 8, 9; Герена 1; Еделвайс 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Единство 1, 3, 5, 7, 9; Ела Вила, 1, 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8, 9; Иван Кепов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 8 Вила; Иван Попмихайлов 10, 11, 12, 14, 2, 3, 6, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 3, 5, 7, 9; Крайречна 1, 3, 5, 9; Лале 2, 4; Морава 1, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 4; Никифор Бибин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Опълченска 9; Пирин 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Пламък 11, 13, 15, 18, 20; Свети Иван Рилски 1, 10, 11, 19, 2, 3, 36, 38, 4, 40, 5, 51, 53, 6, 7, 8; Свобода 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сотир Бранков 1, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 10, 12, 4, 5, 6, 8; Теменуга 2, 3; Тиха Струма 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 4, 6, 8; Топола 14; Явор 2, 3На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Ал. Константинов 2, 6, 6 2; Братя Д. и К. Миладинови 69; Георги С. Раковски 61; Герена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 8, 9; Детелина 1, 2, 3, 4, 5; Заводска 14, 3, 5, 7, 9; Иван Кепов 5; Изгрев 1, 2, 4, 5; Морава 1; Околище 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Опълченска 1, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; Път 104 Свети Иван Рилски 100, 101, 103, 103 Скз Бобошево, 105, 107, 109, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62 1, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 99; Цар Борис 1, 3, 5, 7, 9; Правец; Трети Март 35На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Община Бобошево Село КаменикНа 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Ал. Константинов 2, 6, 6 2; Братя Д. и К. Миладинови 69; Георги С. Раковски 61; Герена 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 4а, 8, 9; Детелина 1, 2, 3, 4, 5; Заводска 14, 3, 5, 7, 9; Иван Кепов 5; Изгрев 1, 2, 4, 5; Морава 1; Околище 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Опълченска 1, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 7; Път 104 Свети Иван Рилски 100, 101, 103, 103 Скз Бобошево, 105, 107, 109, 54, 54а, 56, 60, 60а, 62 1, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 96, 98, 99; Цар Борис 1, 3, 5, 7, 9; Правец; Трети Март 35На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Бобошево Александър Стамболийски 39; Алекси Величков 14, 16, 21, 23, 27, 7; Ал. Шиников 9; Васил Левски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9; Върба 10, 11, 13, 15, 17, 19, 6, 7, 8; Георги Зограф Бобошевски 3; Георги С. Раковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 58, 6, 7, 8, 9; Герена 1; Еделвайс 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Единство 1, 3, 5, 7, 9; Ела Вила, 1, 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8, 9; Иван Кепов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 8 Вила; Иван Попмихайлов 10, 11, 12, 14, 2, 3, 6, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 3, 5, 7, 9; Крайречна 1, 3, 5, 9; Лале 2, 4; Морава 1, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 4; Никифор Бибин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Опълченска 9; Пирин 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Пламък 11, 13, 15, 18, 20; Свети Иван Рилски 1, 10, 11, 19, 2, 3, 36, 38, 4, 40, 5, 51, 53, 6, 7, 8; Свобода 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сотир Бранков 1, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 10, 12, 4, 5, 6, 8; Теменуга 2, 3; Тиха Струма 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 9; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 4, 6, 8; Топола 14; Явор 2, 3Община ДупницаНа 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Александър Стамболийски 1; Баба Парашкева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 4, 5, 6, 69, 7, 8, 9; Бузлуджа 16; Васил Демиревски 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Васил Коларов 25, 27, 29, 30, 31а, 31б, 32, 34, 36, 38а, 38б, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Георги Димитров Павилион, 33, 37, 39, 49, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гурко 1, 2, 3, 5, 6, 7; Джубрена 27; Димитър Благоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9; Маршал Толбухин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6; Митко Палаузов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 6, 8, 9; Мусала 1, 2, 3, 4, 5; Партизанска 1, 2, 3, 4, 6; Пионерска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 53а, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 3, 4, 8; Станке Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 2, 3, 4На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Васил Левски 15, 17, 19, 21, 23; Втори Януари 2, 4; Отец Паисий 13, 2, 13, 13 1, 13 2, 14 13, 15, 18, 20, 24, 7, 9; Свети Иван Рилски 64, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок; Стефан Караджа 24, 1, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 8а; Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Горица 4, 22, 4, 4 4; Джерман 1; Драгой Болярин 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 8, 8 А; Изгрев 1, 14, 2, 21, 25, 5; Клокотница 34; Орлинска 66; Отец Атанасий Чолаков 1, 2, 3, 5; Отовица 1, 19, 21а, 22, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 70, 89; Паничище 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 7, 9; Развесена Върба Бл 2; Свобода 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Крайници Баба Тонка 1; Васил Демиревски 12; Васил Левски 1, 2, 23, 3, 36; Възраждане 6; Георги Раковски 10, 11, 11а, 12, 12а, 15, 17, 20, 26, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димчо Дебелянов 1, 22, 30; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Кирил Овчарченски 10, 11, 13, 14, 15, 18, 3, 9; Кокиче 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Младост 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Пейо Яворов 11; Петко Славейков 13, 20; Трети Гв. Полк 10, 18, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45; Хаджи Димитър 1, 2, 4, 6, 7; Христо Ботев 3, 9; Черно Море 9На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антим I 13; Васил Левски 33, 34, 35, 36, 36 А, 36а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Климент Охридски 10, 2, 2а, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5; Пейо К. Яворов Бл 7, 8; Пирин 7, 9; Свети Иван Рилски 64; Яворов 4На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антон Страшимиров 2; Възход Бл 3; Георги Икономов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мир 2; Родопи 39, 45, 52, 54, 58, 62; Свети Иван Рилски 7, Магазин, 1 Подлез, 129, 141, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 84, 90, 90 13, 90; Тютюнева Долина 16, 18, 7, 10, 12, 14, 14 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 7 7, 7 жп Блок, 8; Чаталджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Александър Стамболийски 1; Баба Парашкева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 36, 4, 5, 6, 69, 7, 8, 9; Бузлуджа 16; Васил Демиревски 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Васил Коларов 25, 27, 29, 30, 31а, 31б, 32, 34, 36, 38а, 38б, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 56, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Георги Димитров Павилион, 33, 37, 39, 49, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гурко 1, 2, 3, 5, 6, 7; Джубрена 27; Димитър Благоев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 5, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9; Маршал Толбухин 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6; Митко Палаузов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 6, 8, 9; Мусала 1, 2, 3, 4, 5; Партизанска 1, 2, 3, 4, 6; Пионерска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 53а, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 3, 4, 8; Станке Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 2, 3, 4На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Баба Парашкева 22, 30, 32, 34, 35, 36а; Верила 1, 3, 5, 7; Георги Димитров 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 74, 92; Гурко 10, 12, 9; Маршал Толбухин 6; Опълченска 2, 3, 4, 5, 6; Пионерска 30, 32, 36, 38, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 59; Трети Гвардейски Полк 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Васил Левски 15, 17, 19, 21, 23; Втори Януари 2, 4; Отец Паисий 13, 2, 13, 13 1, 13 2, 14 13, 15, 18, 20, 24, 7, 9; Свети Иван Рилски 64, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок; Стефан Караджа 24, 1, 10, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 8а; Яворов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Горица 4, 22, 4, 4 4; Джерман 1; Драгой Болярин 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 8, 8 А; Изгрев 1, 14, 2, 21, 25, 5; Клокотница 34; Орлинска 66; Отец Атанасий Чолаков 1, 2, 3, 5; Отовица 1, 19, 21а, 22, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 70, 89; Паничище 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 7, 9; Развесена Върба Бл 2; Свобода 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Крайници Баба Тонка 1; Васил Демиревски 12; Васил Левски 1, 2, 23, 3, 36; Възраждане 6; Георги Раковски 10, 11, 11а, 12, 12а, 15, 17, 20, 26, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димчо Дебелянов 1, 22, 30; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Кирил Овчарченски 10, 11, 13, 14, 15, 18, 3, 9; Кокиче 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Любен Каравелов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Младост 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Пейо Яворов 11; Петко Славейков 13, 20; Трети Гв. Полк 10, 18, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45; Хаджи Димитър 1, 2, 4, 6, 7; Христо Ботев 3, 9; Черно Море 9На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антон Страшимиров 2; Възход Бл 3; Георги Икономов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мир 2; Родопи 39, 45, 52, 54, 58, 62; Свети Иван Рилски 7, Магазин, 1 Подлез, 129, 141, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 84, 90, 90 13, 90; Тютюнева Долина 16, 18, 7, 10, 12, 14, 14 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 7 7, 7 жп Блок, 8; Чаталджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антон Страшимиров 2; Възход Бл 3; Георги Икономов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мир 2; Родопи 39, 45, 52, 54, 58, 62; Свети Иван Рилски 7, Магазин, 1 Подлез, 129, 141, 147, 149, 153, 155, 157, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 84, 90, 90 13, 90; Тютюнева Долина 16, 18, 7, 10, 12, 14, 14 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 7 7, 7 жп Блок, 8; Чаталджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Баба Парашкева 22, 30, 32, 34, 35, 36а; Верила 1, 3, 5, 7; Георги Димитров 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 74, 92; Гурко 10, 12, 9; Маршал Толбухин 6; Опълченска 2, 3, 4, 5, 6; Пионерска 30, 32, 36, 38, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 59; Трети Гвардейски Полк 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Крайници Бузлуджа 1, 2, 4, 5, 7; Васко Манолов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 8, 9; Волга 1, 2, 3; Генерал Заимов 3; Жабокрек 10; Захари Стоянов Къща, 12, 12а, 23, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 49, 51, 53а, 54, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 71; Малчика 2, 21, 23, 4, 8, 9; Мара Петлякова 10, 14; Осми Март 8; Трети Гв. Полк 3, 6; Хан Аспарух 3, 4, 5, 6; Христо Механджийски 16, 17, 19, 20, 21, 22; Чаталджа 1, 10, 11, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 67, 69, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Александър Стамболийски Къща, 1, 10, 12, 13, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 62, 63, 65, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 78; Баба Тонка 11, 12, 5, 7, 8, 9; Бачо Киро 10, 11, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 7, 8, 9; Бенковски 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 5; Бончук 11, 17, 18, 20а, 20б, 22; Бузлуджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6; Васил Демиревски 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41; Васил Коларов 48; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Гагарин 1, 10, 12, 14, 2, 5, 6, 7, 8; Джубрена 18, 20, 22, 6; Димитър Благоев 13, 15, 3; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6, 8; Лиляна Димитрова 2, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малчика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 7; Никола Вапцаров 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 35, 37, 39, 9; Оборище 1, 2, 3; Плиска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Раковски 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Горица 4, 22, 4, 4 4; Джерман 1; Драгой Болярин 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 8, 8 А; Изгрев 1, 14, 2, 21, 25, 5; Клокотница 34; Орлинска 66; Отец Атанасий Чолаков 1, 2, 3, 5; Отовица 1, 19, 21а, 22, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 70, 89; Паничище 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 7, 9; Развесена Върба Бл 2; Свобода 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антим I 13; Васил Левски 33, 34, 35, 36, 36 А, 36а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Климент Охридски 10, 2, 2а, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5; Пейо К. Яворов Бл 7, 8; Пирин 7, 9; Свети Иван Рилски 64; Яворов 4На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Васил Левски 101, 167, 3, 38, 58, 67, 69, 79, 81; Крайречна 7, 9; Никола Малашевски 9; Отец Паисий 3; Пейо К. Яворов Бл 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пирин 1, 3, 3 3, 5; Стефан Караджа 30, 32, 34, 36; Чаталджа 2; Яворов 4На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Васил Левски 101, 167, 3, 38, 58, 67, 69, 79, 81; Крайречна 7, 9; Никола Малашевски 9; Отец Паисий 3; Пейо К. Яворов Бл 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пирин 1, 3, 3 3, 5; Стефан Караджа 30, 32, 34, 36; Чаталджа 2; Яворов 4На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Баба Парашкева 22, 30, 32, 34, 35, 36а; Верила 1, 3, 5, 7; Георги Димитров 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 74, 92; Гурко 10, 12, 9; Маршал Толбухин 6; Опълченска 2, 3, 4, 5, 6; Пионерска 30, 32, 36, 38, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 59; Трети Гвардейски Полк 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Крайници Бузлуджа 1, 2, 4, 5, 7; Васко Манолов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 8, 9; Волга 1, 2, 3; Генерал Заимов 3; Жабокрек 10; Захари Стоянов Къща, 12, 12а, 23, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 49, 51, 53а, 54, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 71; Малчика 2, 21, 23, 4, 8, 9; Мара Петлякова 10, 14; Осми Март 8; Трети Гв. Полк 3, 6; Хан Аспарух 3, 4, 5, 6; Христо Механджийски 16, 17, 19, 20, 21, 22; Чаталджа 1, 10, 11, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 67, 69, 7, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Александър Стамболийски Къща, 1, 10, 12, 13, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 62, 63, 65, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 78; Баба Тонка 11, 12, 5, 7, 8, 9; Бачо Киро 10, 11, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 6, 7, 8, 9; Бенковски 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 5; Бончук 11, 17, 18, 20а, 20б, 22; Бузлуджа 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6; Васил Демиревски 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41; Васил Коларов 48; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Гагарин 1, 10, 12, 14, 2, 5, 6, 7, 8; Джубрена 18, 20, 22, 6; Димитър Благоев 13, 15, 3; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6, 8; Лиляна Димитрова 2, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малчика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 7; Никола Вапцаров 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 35, 37, 39, 9; Оборище 1, 2, 3; Плиска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Раковски 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антим I 13; Васил Левски 33, 34, 35, 36, 36 А, 36а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Климент Охридски 10, 2, 2а, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5; Пейо К. Яворов Бл 7, 8; Пирин 7, 9; Свети Иван Рилски 64; Яворов 4На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Дупница Антим I 13; Васил Левски 33, 34, 35, 36, 36 А, 36а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85; Климент Охридски 10, 2, 2а, 4, 6, 8; Крайречна 11, 13, 15, 21, 4, 5; Пейо К. Яворов Бл 7, 8; Пирин 7, 9; Свети Иван Рилски 64; Яворов 4На 17. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Дупница Град Дупница; Улици:; Ботьо Петков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Елица Бл 10, 11, 12, 2, 3, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Неофит Рилски 11 11, 11 67, 50, 52, 54, 67, 67 67; Тумбата 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Червен Брег Баба Парашкева 22, 30, 32, 34, 35, 36а; Верила 1, 3, 5, 7; Георги Димитров 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 74, 92; Гурко 10, 12, 9; Маршал Толбухин 6; Опълченска 2, 3, 4, 5, 6; Пионерска 30, 32, 36, 38, 44, 47, 49, 53, 55, 57, 59; Трети Гвардейски Полк 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 15 ч. / - Крайници Бузлуджа 1, 2, 4, 5, 7; Васко Манолов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 8, 9; Волга 1, 2, 3; Генерал Заимов 3; Жабокрек 10; Захари Стоянов Къща, 12, 12а, 23, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 45а, 49, 51, 53а, 54, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 71; Малчика 2, 21, 23, 4, 8, 9; Мара Петлякова 10, 14; Осми Март 8; Трети Гв. Полк 3, 6; Хан Аспарух 3, 4, 5, 6; Христо Механджийски 16, 17, 19, 20, 21, 22; Чаталджа 1, 10, 11, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 67, 69, 7, 9На 17. 03. 2017 г. /09: 15 - 12: 00 ч. / - Град Дупница Улици:; Бистрица Бл Местност Савако - Овчарници; Драган Овчаров 3, 4, 5, 6; Липа 13; Максим Горки 2; Неофит Рилски 118, 62; Оструган 1, 2; Патриарх Евтимий 12, 3, 1 1, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 139 А, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 3; Старите Жилища Бл 1, 2, 3; УПИ - 68789. 24. 9Община КочериновоНа 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 12: 00 ч. / - Община Кочериново Село Пороминово; Улици:; Адалберт Антонов Малчика 1, 3, 4, 6; Александър Димитров 1, 2, 3; Александър Стамболийски 16, 7; Васил Априлов 1, 10, 11, 12, 2, 25, 3, 36, 4, 5, 6, 8; Вела Пеева 1, 3, 5, 6; Гоце Делчев 1, 26, 28, 30, 30а, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 93, 94, 97, 98; Димитър Благоев 10, 2, 3, 4, 6; Жельо Демиревски 9; Лиляна Димитрова 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9; Митко Палаузов 1, 3, 4, 6; Опълченска 1, 10, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Райна Княгиня 10, 11, 12; Тодор Каблешков 15, 5; УПИ II-26073 УПИ III-26073 Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цар Крум 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Цар Симеон 1, 6; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 23, 29, 34, 4, 5, 6, 7На 15. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Кочериново Град Кочериново; Улици:; Братя Пандурски 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8; Бреза 2; Климент Охридски 1, 3; Любен Каравелов 1; Малчика 1, 10, 11, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Никола Вапцаров 126, 55, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93; ЦърквищетоНа 16. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Рила Село Стоб; Улици:; Ален Мак 7; Асен Васев Хаджията 11, 13, 17, 27, 32, 5, 7, 8, 9; Асен Златаров Къща, 1, 11, 19, 2, 3, 5, 52; Асен Рашков 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Божана и Васил Котеви 3а, 8; Бреза 1, 2, 3, 5, 6; Георги Бачков 22; Гладно Поле 8; Дунав 3, 7; Здравец 25; Иван Козарев 10, 2, 3, 4, 5, 6; Иречек 1; Йордан Клинчарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кокиче 8; Комсомолска 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Крайречна 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Крали Марко 3; Лале 4; Лоза 12; Люляк 10, 3, 4, 5, 6, 8; Никола Вапцаров 1, 2; Партизанска 2, 21, 23а, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7; Плиска 17, 9; Първи Май 1, 2, 3, 4, 5; Родопи 1, 2, 3, 31, 6; Сибирска 10а; Спасуна Накова 1; Стобски Пирамиди 32; Стоян Котев 18, 4; Струма 9; Тома Райчов 10, 11, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Три Могили 11; Хороигрище 1, 3, 4, 5; Христо Сокола 1, 11, 13, 2, 5, 7, 9; Яне Сандански 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 3, 5, 7, 8, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 15 - 12: 00 ч. / - Община Кочериново Село Пороминово; Местност Лаго Пи 027010 Мeстност КалугеркатаНа 17. 03. 2017 г. /09: 30 - 14: 30 ч. / - Община Кочериново Село Мурсалево; Улици:; Варшава 2, 30, 4, 6, 8; Васил Демиревски 10, 11, 14, 16, 18, 7, 9; Васил Левски 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7; Вела Пеева 1, 2, 6, 8; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дунав 1; Жданов Бунгало, 1, 2, 7, 9; Ивайло 1, 2, 4, 5, 7; Калин 3; Калоян 42; Клокотница 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Кокиче Вила, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 5; Крум Шушков 1, 2, 3, 5, 7; Люлин 1; Марек 1, 30; Никола Вапцаров 12, 14, 2, 4, 5; Осогово 1, 3; Поп Андрей 1, 2; Прага 1; Рила 2, 4; Септемврийска Слава Бунгало, Вила, 1, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 4, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 7, 9; Тинтява Бунгало, 3; Толбухин 1, 2; Хавана 1; Хаджи Димитър 4, 6; Христаки Павлович. 2; Христо Ботев 039, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 70, 72, 74, 78, 80, 82; Шейново 4Община КюстендилНа 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Раждавица Азна 1, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33а, 5, 7, 9; Варна 1, 2, 3, 4, 6, 7; Вела Пеева 13, 2, 4, 5, 7; Граф Игнатиев 3; Железничар 1; Йорданка Николова 12; Л. Димитрова 1, 2, 3, 4, 6, 8; Неофит Бозвели 8; Садни Дол 10, 18, 4; Созопол 1, 3, 5, 7; Тодор Каблешков 1, 2, 4; Христо Ботев 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Черешарска 1, 12, 14, 5, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Граница Манастир Света ЛукаНа 13. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 12: 00 ч. / - Грамаждано Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Джурналица Димитър Каляшки 29, 33, 35, 37, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70; Здравец 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Осогово 21; Радослав Нотев 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Стоимен Ковачев 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9; Колуша Тото Пункт; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Стефан Манов Свети Георги 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Хайдушка 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Цар Освободител Стол, 13 Преса, 15, 9; Шейново 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Стенско Стенско 1На 13. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 13. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Ябълково, Общ. Кюстендил Бенковски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 4; Девети Септември 1, 10, 11, 19, 2, 3, 4, 5, 6а, 8; Димитър Каляшки 12; Кадъница Кирил и Методий 17, 26; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 98; Местност Кантона Овощарска 11, 7; Първи Май 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73; Славейков 10, 27; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36На 13. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Телевизионна Кула "Виден" /по заявка на ЕСО/На 13. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Телевизионна Кула "Виден" /по заявка на ЕСО/На 13. 03. 2017 г. /12: 30 - 15: 00 ч. / - Кюстендил Бреза 1, 11, 3, 5, 7, 9; Васил Петлешков 1, 10; Гюешевско Шосе Люпилня, Павилион, Ремонтна Работилница, Стоматолог, Стоп. Двор, Цех За Щори, Читалище, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9 Магазин Строй. Материали, 9 Снек Бар; Димитър Иванов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Емил Марков 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 87; Крум Зарев 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9; Малчика 1, 3, 7На 13. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1а, 2а; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Раждавица Азна 1, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33а, 5, 7, 9; Варна 1, 2, 3, 4, 6, 7; Вела Пеева 13, 2, 4, 5, 7; Граф Игнатиев 3; Железничар 1; Йорданка Николова 12; Л. Димитрова 1, 2, 3, 4, 6, 8; Неофит Бозвели 8; Садни Дол 10, 18, 4; Созопол 1, 3, 5, 7; Тодор Каблешков 1, 2, 4; Христо Ботев 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Черешарска 1, 12, 14, 5, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Гюешево 000053 Васил Левски 1, 1, 10, 11, 2, 3, 5; Георги Раковски 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Ильо Войвода 1, 10, 11, 14, 18, 19, 2, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил и Методий 10, 13, 3, 5, 8; Комсомолска 12, 14, 17, 20, 21, 25; Махала Цървенджийска Младен Тасков 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 1, 2, 1, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 5, 6, 7; Поручик Борис Чуковски 4; Руен 1, 5; Румяна Войвода 13, 14, 4, 5, 6; Стефан Караджа 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 7, 8, 9, 17, 2, 4, 8; Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7; Стоян Лудев 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8; Хан Аспарух 4; Долно Село; М. Планиница; Каменичка Скакавица; Васил Левски 10, 12, 15, 19, 26, 3, 30, 4, 6, 7, 9; Здравец 1, 3; Каменица 1, 10, 13, 4, 6; Осогово 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 31, 4, 6, 8, 2; Хаджи Димитър 4; Раненци; Людмила Живкова 2На 14. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Гюешево 000053 Васил Левски 1На 14. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Гюешево 000053 Васил Левски 1, 1, 10, 11, 2, 3, 5; Георги Раковски 1, 10, 12, 2, 3, 6, 8; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Ильо Войвода 1, 10, 11, 14, 18, 19, 2, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил и Методий 10, 13, 3, 5, 8; Комсомолска 12, 14, 17, 20, 21, 25; Махала Цървенджийска Младен Тасков 1, 2, 3, 4; Отец Паисий 1, 2, 1, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 2, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 5, 6, 7; Поручик Борис Чуковски 4; Руен 1, 5; Румяна Войвода 13, 14, 4, 5, 6; Стефан Караджа 10, 11, 12, 14, 15, 17, 3, 7, 8, 9, 17, 2, 4, 8; Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7; Стоян Лудев 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8; Хан Аспарух 4; Долно Село; М. Планиница; Каменичка Скакавица; Васил Левски 10, 12, 15, 19, 26, 3, 30, 4, 6, 7, 9; Здравец 1, 3; Каменица 1, 10, 13, 4, 6; Осогово 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 31, 4, 6, 8, 2; Хаджи Димитър 4; Раненци; Людмила Живкова 2На 14. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Пиперков Чифлик Махала Суха Река /по заявка на ЕСО/На 14. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Пиперков Чифлик Махала Суха Река /по заявка на ЕСО/На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9; Колуша Тото Пункт; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Стефан Манов Свети Георги 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Хайдушка 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Цар Освободител Стол, 13 Преса, 15, 9; Шейново 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Стенско Стенско 1На 14. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 14. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Ябълково, Общ. Кюстендил Бенковски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 4; Девети Септември 1, 10, 11, 19, 2, 3, 4, 5, 6а, 8; Димитър Каляшки 12; Кадъница Кирил и Методий 17, 26; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 98; Местност Кантона Овощарска 11, 7; Първи Май 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73; Славейков 10, 27; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36На 14. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1а, 2а; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Раждавица Азна 1, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33а, 5, 7, 9; Варна 1, 2, 3, 4, 6, 7; Вела Пеева 13, 2, 4, 5, 7; Граф Игнатиев 3; Железничар 1; Йорданка Николова 12; Л. Димитрова 1, 2, 3, 4, 6, 8; Неофит Бозвели 8; Садни Дол 10, 18, 4; Созопол 1, 3, 5, 7; Тодор Каблешков 1, 2, 4; Христо Ботев 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Черешарска 1, 12, 14, 5, 9На 15. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Кюстендил Димитър Беровски 14, 16; Драгоман 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6 А, 8, 8 А, 9, 9а; Индустриална 1, 45, 47, 49; Клокотница 1, 3, 5; Македония 2, 2 Офис, 2 Ресторант, 2б; Оборище 10; Петър Берон 16, Кантон, Склад; Шести Септември Магазин, 11, 13 22, 2 35, 3, 5, 7, 8, 8 Иглика, 9 21, 9 21 А /по заявка на ЕСО/На 15. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Кюстендил Димитър Беровски 14, 16; Драгоман 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6 А, 8, 8 А, 9, 9а; Индустриална 1, 45, 47, 49; Клокотница 1, 3, 5; Македония 2, 2 Офис, 2 Ресторант, 2б; Оборище 10; Петър Берон 16, Кантон, Склад; Шести Септември Магазин, 11, 13 22, 2 35, 3, 5, 7, 8, 8 Иглика, 9 21, 9 21 А /по заявка на ЕСО/На 15. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Граница Арда 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 2, 4; Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанска 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9На 15. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9; Колуша Тото Пункт; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Стефан Манов Свети Георги 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Хайдушка 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Цар Освободител Стол, 13 Преса, 15, 9; Шейново 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Стенско Стенско 1На 15. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 15. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Багренци Александър Стамболийски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2; Андон Разсипийски 2, 3, 4; Бачо Киро 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 7, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4; Васил Петлешков 2, 4; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Зеленков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги С. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; Григор Чергов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Димитър Каляшки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 3, 5, 7, 9; Дим. Разсипийски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2; Дядо Иван Самоволеца 1, 2, 3, 4, 6, 8; Емил Шекерджийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Иван Вазов 1, 2, 4; Извън Регулация Ильо Войвода 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 2; Йордан Каймакански 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6; Кирил Орловски 11, 12, 13, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8; Криволак 1, 10, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Крум Джиджински 4; Любен Каравелов 2, 4, 5, 6; Митко Палаузов 10, 13, 15, 17, 8, 11, 3, 5, 6, 7, 9; Осогово 1, 5, 7, 5; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Панайот Волов 1, 2, 3, 4, 6; Панайот Хитов 2, 4, 6, 8; Райна Княгиня 1, 2, 4, 6; Рила 2; Руен 11, 13; Румена Войвода 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стара Планина 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стефан Караджа 1, 10, 15, 16, 3, 4, 6, 8, 3; Струма 1, 11, 13, 15, 3, 5; Тодор Каблешков 1, 3, 4, 5, 6, 7; Харалампи Разсипийски 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; Шипка 2; Гирчевци; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 38, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Каляшки 1, 12, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 4; Марин Дринов 1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 57, 6, 7, 9; Горна Гращица; Александър Димитров Язовир; Антон Иванов 10; Двадесет и Трети Септември 5, 6; Девети Май 9; Девети Септември 7; Дрин 2, 4, 8; Изгрев 1, 2; Ленин 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53; Любен Каравелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Местност Заечки Камик Опълченска 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 37, 4, 6, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 2, 4; Цар Симеон 1, 2, 3, 5; Юри Гагарин 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60; Долна Гращица; Александър Стамболийски 1; Васил Левски 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Владимир Ил. Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 11, 13, 17, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 3, 5, 9; Иглика 1, 2, 4, 6, 9; Лиляна Димитрова 9; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Оборище 1, 2, 3, 5, 6, 7; Първи Май 1, 3; Румена Войвода 1, 5, 7, 9; Свилен Русев 2, 3, 4, 6; Свобода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 5а; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Жабокрът; Александър Стамболийски 1, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 18; Бузлуджа 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 43; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60; Еделвайс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Ивайло 2, 3, 4, 5; Иван Вазов 1, 10, 13, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 5; Извън Регулацията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Къща, Скз Жабокът; Калоян 1, 3; Оборище 1, 3, 5; Овощарска 1, 2 Къща, 3, 5, 54; Осми Март 10, 2, 4, 6; Осогово 2, 4; Пауталия 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9; Плиска 1, 10, 12, 13, 15, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4; Помпулузки Бахчи Средец 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Струма 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Суха Река 1, 10, 12, 14, 16, 6, 8,; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 4; Катрище; Боян Колев 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Девети Септември 2, 4; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 4, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9; Здравка Сапунджийска 10, 12, 2, 3, 6, 7, 8; Капитан Петко Войвода 1, 2, 3, 5; Мир 1, 2, 3, 4, 6; Млада Гвардия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Могила 10, 2, 4, 5, 8; Първи Май 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Стефан Димитров Иванов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Стоил Колев 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 6, 7, 8; Странджата 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 7, 8; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Червена Армия 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 8, 9; Невестино, Общ. Невестино; VI-124 Александър Стамболийски 1, 10, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 78, 80, 84, 86, 88, 90, 35; Асен Златаров 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Батак 12, 2, 3, 5, 6; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 16, 18, 8; Васил Левски 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8; Владимир Поптомов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 64, 7, 9, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 54б, 55, 57, 59, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Гео Милев 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5; Георги Трайков 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 5, 6, 7; Елин Пелин 11, 12, 9; Здравец 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Земен 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Кокиче 1, 12, 14, 3, 4, 6; Максим Горки 2, 3, 5; Махала Разсолкова Митко Палаузов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 10, 2, 4, 6, 9, 90; Пробуда 11, 13, 15, 17; Първи Май 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; УПИ Іх-61, 63, 70, Кв. 22 Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хан Аспарух 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 12, 23; Христо Ботев 10, 12, 4, 6, 8; Юрий Гагарин 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 39, 4, 8, 9, 2, 3; Нови Чифлик; Бивш Стопански Двор Борис Тасев 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 6а, 7; Васил Левски 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 6, 8; Владимир Заимов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девети Септември 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 4, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 11, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Вапцаров 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Паисий Хилендарски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1, 13, 15, 16, 17, 2, 5, 7, 9; Христо Ботев 1, 15, 2, 3, 4, 6, 8; Христо Смирненски 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 8; Таваличево; Атанас Малинов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Демиревски 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 7, 8; Васил Левски 2; Велин Богданов 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Виден 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71; Григор Манев 1, 3, 4, 7, 8; Девети Септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 8; Димитър Благоев 1, 10, 13, 15, 19, 2, 23, 27, 29, 31, 37, 4, 6, 9, 37, 39, 41, 43, 45; Еверест 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 84; Иван Калфин 1, 3, 5, 7, 9; Искър 1, 3, 5, 7; Кирил Мазнев 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Кирил Николов-Странджата 1, 2, 3, 4, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 5; Костадин Чесновски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 8, 9, 19; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 8, 9, 16, 21, 29, 31; Мусала 2, 4; Осогово 2, 4; Пирин 1, 2, 4; Рила Скз Таваличево, 1, 3; Руен 1, 2, 3, 4; Станке Димитров 1, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 39; Стефан Димитров 10, 11, 15, 2, 3, 9, 26, 30, 36; Страцин 2, 3; Струма 1, 2, 3, 4; Харалампи Аничкин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Харалампи Митов 1, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 7, 8; Христо Ботев 1, 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Манев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Юри Гагарин 1, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10; Търновлаг; Васил Йорданов 10, 12, 14, 14а, 16, 2, 20, 20а, 6, 8, 8а; Иван Андонов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кирил Тонев 1, 13, 15, 3, 7, 9; Лиляна Димитрова 1 Цех За Олио, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47а, 6, 7, 8, 9; Мата Стоименова 11, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Осогово 1, 2, 3; Партизанска 11, 13, 15, 19, 21, 3, 7; Стоян Стоименов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 12, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Трети Март 1, 3, 5; Четирци; М. ТопилатаНа 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Ябълково, Общ. Кюстендил Бенковски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 4; Девети Септември 1, 10, 11, 19, 2, 3, 4, 5, 6а, 8; Димитър Каляшки 12; Кадъница Кирил и Методий 17, 26; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 98; Местност Кантона Овощарска 11, 7; Първи Май 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73; Славейков 10, 27; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36На 15. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9, 11а; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 30а, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47 А, 48, 49, 49а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 32, 34, 36 16, 38 15, 38 16, 45, 51, 51 А, 51а, 66, 51, 53, 55, 66, 68, 70, 72, 72а; Ангел Кънчев 3; Братя Миладинови 1, 10, 3, 4, 6, 8; България 1, 11, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 18 4, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 2, 26а, 28, 23, 28, 28 5, 30, 32, 34, 6, 10, 2, 4, 6, 6 6, 6 А, Дискотека, Зала, 15, 17, 17 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 7; Велбъжд Кафе, Павилион № 4, Тото Пункт; Врабча 10, 12, 2, 8; Генерал Заимов 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 8 А, 8а, 5; Генерал Крум Лекарски 1, 15, 2, 5, 9; Гладстон 13, 17, 21 43, 27, 43, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 19, 21 43, 22 13, 23, 24 14, 3, 33, 35, 43, 5, 7, 9; Гороцветна 14, 23, 25, 26, 29а, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 42, 50 9, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60 14, 64, 66, 68, 68а, 70, 74, 49 49, 55; Гургулят 8, на Ъгъла С Макариополски, 1, 11, 13, 13а, 15, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а; Двадесет и Осми Февруари 6, 8; Демокрация 1 1, 1 Б, 10, 13, 13 16, 13 Б, 14, 15, 16, 6, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 25 А, 30, 30 Г, 32, 34а, 20, 23, 25, 25 А, 27, 38, 29, 29а, 29б, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, Павилион; Димитър Грънчаров 1, 10, 18, 2, 4, 6, 16, 18, 3, 3 21, 5, 7; Димчо Дебелянов 1, 1 1, 2, 4, 5, 6; Дондуков 1, 1а, 1б, 25, 3, 3а, 5, 7; Екзарх Йосиф 10, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 6а, 8а; Захари Стоянов 2, 4, 6; Иларион Ловчански 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38; Иларион Макариополски 1, 1 Ресторант, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 16, 18, 20, 20 А, 20а, 27, 27 А, 22, 24 24, 24а, 33, 35; Индустриална Склад; Калосия 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 2, 2 А, 20, 22, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7а, 8, 8 А, 9, 9а, 15; Калоян 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 8 41, 2, 20, 23, 25; Каменица 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,; Кириат Оно 1, 13, 16а, 3, 7, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 13, 15, 15 А, 3, 5, 7, 9; Княз Ал. Батемберг 22, 22, 24, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 22, 22 24, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 21, 23, 23 23, 27, 29, 30, 30 30, 30; Княз Богороди 2; Колуша 37, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Тото Пункт; Константинова Баня Кафе, 22 Цкб, 26, 28, 9; Кракра 2; Крали Марко 1, 12, 14, 2, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; Кресна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Кубрат 2; Лавале 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 16а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а; Левски 2, 6, Офис, 1, 1 1, 2, 4; Лиляна Димитрова 3, 3а, 8; Лозенград 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93; Любен Харалампиев 10, 1а, 1б, 2, 4, 4а, 6, 8; Людмил Янков 10, 2, 31, 31д, 4, 6, 6 А, 6а, 8, 34, 36, 38, 40, 40а, 55; Люле Бургас 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7; Македония 2 Кафе, 6, 6 7, 6 А, 6 Б; Метохия 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Неофит Рилски 1, 14 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 22, 24; Оборище 1; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 6; Осоговска 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 25а, 27, 27 А, 27а, 29, 3, 3а, 5, 7, 9; Отец Паисий 11, 19, 21, 23, 25, 28а, 29, 30, 31, 32, 32 А, 32а, 33, 34, 36, 38, 9, 33 Магазин; Панайот Хитов 1, 2, 2а, 4, 4а, 6; Патриарх Евтимий 2, 4, 6, 6 Б, 3, 1, 1а, 2, 3, 3 3, 6 Б, Кино, Худ. Галерия, Читалище, 32; Пауталия 4; Петър Берон Адм. Сграда, 26, 26 Склад, 32, 34, 36, 38, Кафе, Склад, Цех, 26, 26 Склад, Цех, 28; Полковник Стефан Манов 22, 24а, 24а, 26, 26 Къща, 26, 32, 34, 5,; Преславска 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а; Раковски Павилион, 18, 2, 20, 20а; Родопи 2, 3, 4, 5, 7, 9; Румена Войвода 1; Савойски 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свети Георги 1 А, 1 Б, 2, 9 Б, 9а, 9б, 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Свети Мина 1, 11, 11а, 13, 13а, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а; Сливница 37, 37а; Соволска Средна Гора 12а, 2, 2а, 4, 6; Стрема 2, 2а, 2б, 4, 6; Тодор Пеев 4, 6, 8; Три Кладенци 1, 10, 10а, 11, 12, 12 А, 12а, 12б, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Търговска 1, 11 Кафе, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хаджи Йоаким 1, 12, 10, 8, 11, 11а, 20, 20 20, 14, 16, 3, 3 А, 3а, 7 40, 9; Хайдушка 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Хижата Цар Крум 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 2; Цар Освободител 10, 10 42, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 42, 12, 52, 54, 54 В, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 17, 19, 29, 29, 31, 35, 35а, 35б, 49, 49 14, 49 Гараж № 3, 51 13, 33, 33б, 37, М/У Бл36 и Бл37, 7, 7 36, 7 37, 7 38, 4, 52, 62, 64, 54, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Павилион, 10 42, 17, 19, 4 46, 6, 8, 8 8, Стол, 13 Преса, 15, 9; Цар Симеон 1-Ви 1, 10, 10а, 14, 16, 2, 20а, 21, 22, 23, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а; Чапаев 10, 4, 6, 8; Черно Море 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Шейново 1, 1а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9, Бистро Трите Лъва, Кафе; Шести Септември Павилион; Юри Гагарин 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9, 11а; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 30а, 24, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47 А, 48, 49, 49а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 32, 34, 36 16, 38 15, 38 16, 45, 51, 51 А, 51а, 66, 51, 53, 55, 66, 68, 70, 72, 72а; Ангел Кънчев 3; Братя Миладинови 1, 10, 3, 4, 6, 8; България 1, 11, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 18 4, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 2, 26а, 28, 23, 28, 28 5, 30, 32, 34, 6, 10, 2, 4, 6, 6 6, 6 А, Дискотека, Зала, 15, 17, 17 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 7; Велбъжд Кафе, Павилион № 4, Тото Пункт; Врабча 10, 12, 2, 8; Генерал Заимов 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 8 А, 8а, 5; Генерал Крум Лекарски 1, 15, 2, 5, 9; Гладстон 13, 17, 21 43, 27, 43, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 19, 21 43, 22 13, 23, 24 14, 3, 33, 35, 43, 5, 7, 9; Гороцветна 14, 23, 25, 26, 29а, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 42, 50 9, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60 14, 64, 66, 68, 68а, 70, 74, 49 49, 55; Гургулят 8, на Ъгъла С Макариополски, 1, 11, 13, 13а, 15, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а; Двадесет и Осми Февруари 6, 8; Демокрация 1 1, 1 Б, 10, 13, 13 16, 13 Б, 14, 15, 16, 6, 8, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 25 А, 30, 30 Г, 32, 34а, 20, 23, 25, 25 А, 27, 38, 29, 29а, 29б, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, Павилион; Димитър Грънчаров 1, 10, 18, 2, 4, 6, 16, 18, 3, 3 21, 5, 7; Димчо Дебелянов 1, 1 1, 2, 4, 5, 6; Дондуков 1, 1а, 1б, 25, 3, 3а, 5, 7; Екзарх Йосиф 10, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 6а, 8а; Захари Стоянов 2, 4, 6; Иларион Ловчански 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38; Иларион Макариополски 1, 1 Ресторант, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 16, 18, 20, 20 А, 20а, 27, 27 А, 22, 24 24, 24а, 33, 35; Индустриална Склад; Калосия 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 18, 2, 2 А, 20, 22, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7а, 8, 8 А, 9, 9а, 15; Калоян 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 8 41, 2, 20, 23, 25; Каменица 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,; Кириат Оно 1, 13, 16а, 3, 7, 8, 9; Кирил и Методий 1, 11, 13, 15, 15 А, 3, 5, 7, 9; Княз Ал. Батемберг 22, 22, 24, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22 22, 22 24, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 21, 23, 23 23, 27, 29, 30, 30 30, 30; Княз Богороди 2; Колуша 37, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, Тото Пункт; Константинова Баня Кафе, 22 Цкб, 26, 28, 9; Кракра 2; Крали Марко 1, 12, 14, 2, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; Кресна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4; Кубрат 2; Лавале 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 16а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а; Левски 2, 6, Офис, 1, 1 1, 2, 4; Лиляна Димитрова 3, 3а, 8; Лозенград 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93; Любен Харалампиев 10, 1а, 1б, 2, 4, 4а, 6, 8; Людмил Янков 10, 2, 31, 31д, 4, 6, 6 А, 6а, 8, 34, 36, 38, 40, 40а, 55; Люле Бургас 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7; Македония 2 Кафе, 6, 6 7, 6 А, 6 Б; Метохия 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Неофит Рилски 1, 14 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 22, 24; Оборище 1; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 6; Осоговска 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 25, 25а, 27, 27 А, 27а, 29, 3, 3а, 5, 7, 9; Отец Паисий 11, 19, 21, 23, 25, 28а, 29, 30, 31, 32, 32 А, 32а, 33, 34, 36, 38, 9, 33 Магазин; Панайот Хитов 1, 2, 2а, 4, 4а, 6; Патриарх Евтимий 2, 4, 6, 6 Б, 3, 1, 1а, 2, 3, 3 3, 6 Б, Кино, Худ. Галерия, Читалище, 32; Пауталия 4; Петър Берон Адм. Сграда, 26, 26 Склад, 32, 34, 36, 38, Кафе, Склад, Цех, 26, 26 Склад, Цех, 28; Полковник Стефан Манов 22, 24а, 24а, 26, 26 Къща, 26, 32, 34, 5,; Преславска 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а; Раковски Павилион, 18, 2, 20, 20а; Родопи 2, 3, 4, 5, 7, 9; Румена Войвода 1; Савойски 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свети Георги 1 А, 1 Б, 2, 9 Б, 9а, 9б, 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Свети Мина 1, 11, 11а, 13, 13а, 24, 26, 26а, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а; Сливница 37, 37а; Соволска Средна Гора 12а, 2, 2а, 4, 6; Стрема 2, 2а, 2б, 4, 6; Тодор Пеев 4, 6, 8; Три Кладенци 1, 10, 10а, 11, 12, 12 А, 12а, 12б, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Търговска 1, 11 Кафе, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Хаджи Йоаким 1, 12, 10, 8, 11, 11а, 20, 20 20, 14, 16, 3, 3 А, 3а, 7 40, 9; Хайдушка 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Хижата Цар Крум 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 2; Цар Освободител 10, 10 42, 12, 19, 21, 23, 25, 27, 27 А, 42, 12, 52, 54, 54 В, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 17, 19, 29, 29, 31, 35, 35а, 35б, 49, 49 14, 49 Гараж № 3, 51 13, 33, 33б, 37, М/У Бл36 и Бл37, 7, 7 36, 7 37, 7 38, 4, 52, 62, 64, 54, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, Павилион, 10 42, 17, 19, 4 46, 6, 8, 8 8, Стол, 13 Преса, 15, 9; Цар Симеон 1-Ви 1, 10, 10а, 14, 16, 2, 20а, 21, 22, 23, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а; Чапаев 10, 4, 6, 8; Черно Море 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Шейново 1, 1а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9, Бистро Трите Лъва, Кафе; Шести Септември Павилион; Юри Гагарин 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1а, 2а; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Раждавица Азна 1, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33а, 5, 7, 9; Варна 1, 2, 3, 4, 6, 7; Вела Пеева 13, 2, 4, 5, 7; Граф Игнатиев 3; Железничар 1; Йорданка Николова 12; Л. Димитрова 1, 2, 3, 4, 6, 8; Неофит Бозвели 8; Садни Дол 10, 18, 4; Созопол 1, 3, 5, 7; Тодор Каблешков 1, 2, 4; Христо Ботев 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Черешарска 1, 12, 14, 5, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Граница Арда 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 2, 4; Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанска 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9На 16. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Граница Арда 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 2, 4; Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанска 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9; Колуша Тото Пункт; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Стефан Манов Свети Георги 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Хайдушка 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Цар Освободител Стол, 13 Преса, 15, 9; Шейново 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9На 16. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Дупница Развесена Върба Бл 4; Кюстендил; Абоба 1, 5; Антим I 131, 1, 11, 13, 131, 1а, 3, 4, 5, 5 А, 5а, 6, 7, 7а; Асен Златаров 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 2б, 3, 4, 4 А, 47, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 25, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 34, 34а, 36, 36а; Бузлуджа 26, 46, 46а, 66, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 68, 69, 69а, 69б, 71, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 86а, 86б; Вола 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23; Възраждане 1, 2, 3, 4, 4а, 6; Георги Горанов 1, 3, 4, 5, 6; Георги Тертер 1, 10 4, 10 С 4, 11, 12, 12 5, 12 С 5, 13, 14 С 6, 15, 16, 16 С 7, 17, 18 8, 18 С 8, 19, 2, 20 С 9, 21, 22, 22 С 10, 23, 24 11, 24 С 11, 25, 26, 27, 28 С 12, 29, 3, 30 С 13, 31, 32, 32 14, 32 С 14, 33, 34, 36, 38, 4, 4 С 1, 5, 6 С 2, 6 2, 7, 8, 8 С 3, 8 3, 9, 35; Георги Цариградски 1, 10, 10б, 1а, 2, 2 А, 2 Б, 4 А, 4 Б, 5, 6, 6а, 8, 8а; Даскал Дамаскин 14, 4, 8; Даскал Димитри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 9, 12, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 9; Деветнадесети Февруари 13, 17, 19, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24a, 24а, 25, 26, 28, 7; Дондуков 47, 47, 49, 49 3, 51, 59 13, 53, 53, 55 7, 57 16, 59 13, 65; Евлоги Георгиев 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 4, 4а, 6, 5; Единадесети Август 1, 10, 11, 12, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Емануил Попдимитров 1, 2, 3, 3а, 5; Ефрем Каранов 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 4, 40, 40а, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 6, 8, 9; Жан Жорес 1, 3, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Земен 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 2, 32, 4, 40, 6, 8, 8 А, 8 Б; Златна Панега 1, 3, 5, 8; Зора 1, 2, 3, 5, 7, 9; Ивайло 1, 11, 13, 2, 3, 5, 5 А, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 12 18, 14 18, 16 18, 18 А, 18а, 18б; Иларион Ловчански 2; Илинден 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Ильо Войвода 8; Кадин Мост 11; Камчия Времянка, 13 Склад, 26, 5; Климент Охридски 10, 12, 14, 4, 5 5, 6; Константин Николов 3, Стадион Странджата, Цех, Цех За Безалкохолни, Шивашко Ателие, 1, 10, 12, 2, 2 Б, 3, 4, 5, 7; Кочо Честименски 1, 2, 4, 4 А; Липа 13а, 5а, 7а; Маестро Никола Атанасов 1, 2, 3, 4, 5, 6; Места 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 1а, 2, 2 А, 4, 4 А, 5, 6, 6 А, 7, 7 А, 7в, 8, 8а, 9; Неофит Бозвели 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Овощарска Магазин, 2, 4; Одрин 10, 11, 4, 5, 6, 8, 9; Октомврийска Революция 6, 8; Осми Март 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Райна Цанева 12, 14, 16, 4, 6, 8; Раковски 46; Скобелев 1, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 16а, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9 А; Станкевско Шосе 6; Стефан Караджа 11, 13, 15, 2, 25, 25 8, 3, 3а, 5, 6, 7 1, 8, 17, 17а; Страцин 1; Струма 12, 14, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 29; Тимок 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Траянова 10, 11, 11а, 12, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 17а, 18, 19, 19, 1а, 20, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 30а, 32, 5, 7, 9, 1, 37, 39, 41, 52, 60, 62, 64, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 56, 50а, 50б, 64, 66, 68, 70, 84; Христо Ботев 109, 109 А, до бл. 28, 10, 109 А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 109а, 24, 26, 26 А, 28, 29 109, 3, 32, 36, 5, 6, 7, 8, 9, 109, 43, 47, 49, 50, до бл. 26, 39, 40 27, 41, 43, 45, 50 28,; Христо Лекарски 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Асен 11, 13, 20, 22, 9; Цар Освободител 143, 143 А, 143 Б, 189, 193, 195, 195 А, 197, 203, 240 143, 240в 143, 242 142б, 246 142в, 248 143; Цар Симеон 1-Ви 110, 55 110, 59, 61, 63, 65, 67, 67 А, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 45, 47, 46, 64, 66, 68, 72, 81, 84, Кафе, 26, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 56 26; Цариградска 1, 2 132, 4 133, 1, 3, 5, 7, 9; Църноок 1, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7а, 8, 9На 16. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Дупница Развесена Върба Бл 4; Кюстендил; Абоба 1, 5; Антим I 131, 1, 11, 13, 131, 1а, 3, 4, 5, 5 А, 5а, 6, 7, 7а; Асен Златаров 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 2 Б, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 2б, 3, 4, 4 А, 47, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 25, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 34, 34а, 36, 36а; Бузлуджа 26, 46, 46а, 66, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 67, 67а, 68, 69, 69а, 69б, 71, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 86, 86а, 86б; Вола 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23; Възраждане 1, 2, 3, 4, 4а, 6; Георги Горанов 1, 3, 4, 5, 6; Георги Тертер 1, 10 4, 10 С 4, 11, 12, 12 5, 12 С 5, 13, 14 С 6, 15, 16, 16 С 7, 17, 18 8, 18 С 8, 19, 2, 20 С 9, 21, 22, 22 С 10, 23, 24 11, 24 С 11, 25, 26, 27, 28 С 12, 29, 3, 30 С 13, 31, 32, 32 14, 32 С 14, 33, 34, 36, 38, 4, 4 С 1, 5, 6 С 2, 6 2, 7, 8, 8 С 3, 8 3, 9, 35; Георги Цариградски 1, 10, 10б, 1а, 2, 2 А, 2 Б, 4 А, 4 Б, 5, 6, 6а, 8, 8а; Даскал Дамаскин 14, 4, 8; Даскал Димитри 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 9, 12, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 9; Деветнадесети Февруари 13, 17, 19, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24a, 24а, 25, 26, 28, 7; Дондуков 47, 47, 49, 49 3, 51, 59 13, 53, 53, 55 7, 57 16, 59 13, 65; Евлоги Георгиев 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 4, 4а, 6, 5; Единадесети Август 1, 10, 11, 12, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Емануил Попдимитров 1, 2, 3, 3а, 5; Ефрем Каранов 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 4, 40, 40а, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 6, 8, 9; Жан Жорес 1, 3, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Земен 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 2, 32, 4, 40, 6, 8, 8 А, 8 Б; Златна Панега 1, 3, 5, 8; Зора 1, 2, 3, 5, 7, 9; Ивайло 1, 11, 13, 2, 3, 5, 5 А, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 12 18, 14 18, 16 18, 18 А, 18а, 18б; Иларион Ловчански 2; Илинден 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Ильо Войвода 8; Кадин Мост 11; Камчия Времянка, 13 Склад, 26, 5; Климент Охридски 10, 12, 14, 4, 5 5, 6; Константин Николов 3, Стадион Странджата, Цех, Цех За Безалкохолни, Шивашко Ателие, 1, 10, 12, 2, 2 Б, 3, 4, 5, 7; Кочо Честименски 1, 2, 4, 4 А; Липа 13а, 5а, 7а; Маестро Никола Атанасов 1, 2, 3, 4, 5, 6; Места 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 1а, 2, 2 А, 4, 4 А, 5, 6, 6 А, 7, 7 А, 7в, 8, 8а, 9; Неофит Бозвели 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31; Никола Вапцаров 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Овощарска Магазин, 2, 4; Одрин 10, 11, 4, 5, 6, 8, 9; Октомврийска Революция 6, 8; Осми Март 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Райна Цанева 12, 14, 16, 4, 6, 8; Раковски 46; Скобелев 1, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 16а, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9 А; Станкевско Шосе 6; Стефан Караджа 11, 13, 15, 2, 25, 25 8, 3, 3а, 5, 6, 7 1, 8, 17, 17а; Страцин 1; Струма 12, 14, 17, 19, 19а, 23, 25, 27, 29; Тимок 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Траянова 10, 11, 11а, 12, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 17а, 18, 19, 19, 1а, 20, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 3, 30, 30а, 32, 5, 7, 9, 1, 37, 39, 41, 52, 60, 62, 64, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 56, 50а, 50б, 64, 66, 68, 70, 84; Христо Ботев 109, 109 А, до бл. 28, 10, 109 А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 109а, 24, 26, 26 А, 28, 29 109, 3, 32, 36, 5, 6, 7, 8, 9, 109, 43, 47, 49, 50, до бл. 26, 39, 40 27, 41, 43, 45, 50 28,; Христо Лекарски 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Асен 11, 13, 20, 22, 9; Цар Освободител 143, 143 А, 143 Б, 189, 193, 195, 195 А, 197, 203, 240 143, 240в 143, 242 142б, 246 142в, 248 143; Цар Симеон 1-Ви 110, 55 110, 59, 61, 63, 65, 67, 67 А, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 45, 47, 46, 64, 66, 68, 72, 81, 84, Кафе, 26, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 56 26; Цариградска 1, 2 132, 4 133, 1, 3, 5, 7, 9; Църноок 1, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 7 А, 7а, 8, 9На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Стенско Стенско 1На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Ябълково, Общ. Кюстендил Бенковски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 4; Девети Септември 1, 10, 11, 19, 2, 3, 4, 5, 6а, 8; Димитър Каляшки 12; Кадъница Кирил и Методий 17, 26; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 98; Местност Кантона Овощарска 11, 7; Първи Май 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73; Славейков 10, 27; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36На 16. 03. 2017 г. /08: 30 - 09: 00 ч. / - Кюстендил Александър Димитров 31, 68а, Вет. Лечебница, Товарни Таксита, 12, Ресторант; Ангел Кънчев 15, 3; Архимандрит Зинови 1, 11, 2, 2а, 3, 3 А, 4, 5, 5а, 6, 7, 9; Босилеградска 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 12; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21 Б, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 9, 23, 25, 29, 29а, 42а, 44, 46, 46а, 48, 66а, 68, 7а, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 47б, 48, 49, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, Бл; Булаир 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; България 1, 46, 50, 32, 34, 55, 57 12, 59 11, 61, 61 10, 62, 34, 36, 38, 40, 42, 44 1, 52, 55, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 53 А; Власина 3; Вола 1, 11а, 11б, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а; Гаров Площад 1; Дондуков Училище, 1 А, 27, 29, 31, 9; Драгомир 1, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 5; Ефрем Каранов 20; жп Гара 2, 3; Ивайло 18а; Йосиф Ковачев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 8а; Калоян 2; Козлудуй 1, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 151, 16, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Неофит Бозвели 1, 10, 11, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 12а; Обект 38 ТП Езерата Октомврийска Революция 4; Петър Берон Кафе, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 9; Раковски 10, 12, 14, 22 4, 24, 24 3, 24 бл. 3, 32, 32а, 36 2, 5, 6, 6 5, 8, 34, 36, 36 2, 42, 42 1, 44, 46; Спасовица 1, 10 С10, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 2 С2а, 20, 4 С 4, 6 С 6, 8 С 8; Стефан Караджа 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Столетов 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 6 А, 7, 7 А, 8, 8 А, 9; Три Уши 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 17а, 5, 8, 9, 9а; Узунов 10, 12, 18, 6а, 8, 9; Хаджи Димитър 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, Опт. Приемник; Цар Освободител 12; Цар Симеон 1-Ви 28; Шести Септември Ресторант, 15, 17, 17а, 19, 21 /по заявка на ЕСО/На 16. 03. 2017 г. /15: 45 - 16: 30 ч. / - Кюстендил Александър Димитров 31, 68а, Вет. Лечебница, Товарни Таксита, 12, Ресторант; Ангел Кънчев 15, 3; Архимандрит Зинови 1, 11, 2, 2а, 3, 3 А, 4, 5, 5а, 6, 7, 9; Босилеградска 10, 10а, 11, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 12; Бузлуджа 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21 Б, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 9, 23, 25, 29, 29а, 42а, 44, 46, 46а, 48, 66а, 68, 7а, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 47б, 48, 49, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, Бл; Булаир 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; България 1, 46, 50, 32, 34, 55, 57 12, 59 11, 61, 61 10, 62, 34, 36, 38, 40, 42, 44 1, 52, 55, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 53 А; Власина 3; Вола 1, 11а, 11б, 13, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а; Гаров Площад 1; Дондуков Училище, 1 А, 27, 29, 31, 9; Драгомир 1, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 5; Ефрем Каранов 20; жп Гара 2, 3; Ивайло 18а; Йосиф Ковачев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 8а; Калоян 2; Козлудуй 1, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 151, 16, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9; Неофит Бозвели 1, 10, 11, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 12а; Обект 38 ТП Езерата Октомврийска Революция 4; Петър Берон Кафе, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 8, 9; Раковски 10, 12, 14, 22 4, 24, 24 3, 24 бл. 3, 32, 32а, 36 2, 5, 6, 6 5, 8, 34, 36, 36 2, 42, 42 1, 44, 46; Спасовица 1, 10 С10, 12, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 2 С2а, 20, 4 С 4, 6 С 6, 8 С 8; Стефан Караджа 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39; Столетов 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 6 А, 7, 7 А, 8, 8 А, 9; Три Уши 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 17, 17а, 5, 8, 9, 9а; Узунов 10, 12, 18, 6а, 8, 9; Хаджи Димитър 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, Опт. Приемник; Цар Освободител 12; Цар Симеон 1-Ви 28; Шести Септември Ресторант, 15, 17, 17а, 19, 21 /по заявка на ЕСО/На 16. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1а, 2а; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Раждавица Азна 1, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33а, 5, 7, 9; Варна 1, 2, 3, 4, 6, 7; Вела Пеева 13, 2, 4, 5, 7; Граф Игнатиев 3; Железничар 1; Йорданка Николова 12; Л. Димитрова 1, 2, 3, 4, 6, 8; Неофит Бозвели 8; Садни Дол 10, 18, 4; Созопол 1, 3, 5, 7; Тодор Каблешков 1, 2, 4; Христо Ботев 13, 14, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; Черешарска 1, 12, 14, 5, 9На 17. 03. 2017 г. /09: 30 - 10: 30 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 17. 03. 2017 г. /09: 30 - 16: 00 ч. / - Граница Арда 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 2, 4; Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Партизанска 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9На 17. 03. 2017 г. /15: 00 - 16: 00 ч. / - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3а, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3а, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9а; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22а; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко Шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8а; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23а, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3а, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1а, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9На 17. 03. 2017 г. /12: 30 - 15: 00 ч. / - Слокощица ТеменужкаНа 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Кюстендил Аверки 1, 11, 3, 5, 7, 7а, 7а, 9; Колуша Тото Пункт; Орлица 1, 10, 12, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Полковник Стефан Манов Свети Георги 10, 12, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8; Хайдушка 2, 3, 4, 5, 5 А, 6; Цар Освободител Стол, 13 Преса, 15, 9; Шейново 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 1б, 1в, 21, 3, 5, 7, 9На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 12: 00 ч. / - Кюстендил Възраждане 1, 2, 3, 4, 4а, 6; Георги Тертер 1, 10 4, 10 С 4, 11, 12, 12 5, 12 С 5, 13, 14 С 6, 15, 16, 16 С 7, 17, 18 8, 18 С 8, 19, 2, 20 С 9, 21, 22, 22 С 10, 23, 24 11, 24 С 11, 25, 26, 27, 28 С 12, 29, 3, 30 С 13, 31, 32, 32 14, 32 С 14, 33, 34, 36, 38, 4, 4 С 1, 5, 6 С 2, 6 2, 7, 8, 8 С 3, 8 3, 9; Дондуков 47, 49, 49 3, 51, 59 13; Жан Жорес 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Илинден 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Константин Николов 3; Кочо Честименски 1, 2, 4, 4 А; Маестро Никола Атанасов 1, 2, 3, 4, 5, 6; Хаджи Димитър 1, 37, 39, 41, 52, 60, 62, 64На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Стенско Стенско 1На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Ябълково, Общ. Кюстендил Бенковски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 4; Девети Септември 1, 10, 11, 19, 2, 3, 4, 5, 6а, 8; Димитър Каляшки 12; Кадъница Кирил и Методий 17, 26; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 5, 7, 98; Местност Кантона Овощарска 11, 7; Първи Май 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73; Славейков 10, 27; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36На 17. 03. 2017 г. /09: 00 - 16: 00 ч. / - Драговищица, Общ. Кюстендил Акация 1, 2, 3, 5; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Атанас Достин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9; Бреза 1, 2; Брест 1, 1а, 2а; Димитър Каляшки 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Пашалийски 1, 12; Индустриална 1; Искра 1, 2, 4; Лале 1, 2, 4, 6, 8; Липа 22; Младост 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Спортист 2, 3, 4, 5, 6, 8; Стоян Лудев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Черница 2, 4, 5, 6Община НевестиноНа 15. 03. 2017 г. /09: 00 - 12: 00 ч. / - С. ЕремияНа 15. 03. 2017 г. /12: 30 - 15: 30 ч. / - Ваксево Александър Стамболийски 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Елешница 1, 100, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Хаджи Димитър 1На 16. 03. 2017 г. /12: 30 - 15: 00 ч. / - С. ИлияНа 16. 03. 2017 г. /09: 30 - 12: 00 ч. / - С. ЦърварицаОбщина РилаНа 14. 03. 2017 г. /12: 30 - 16: 00 ч. / - Община Рила Град Рила; Улици:; Аверки Попстоянов 1, 2, 5, 6, 7, 1, 1 1, 1 6, 12, 13, 14, 2, 2 2, 3, 6, 7, 8; Бузлуджа 2; Васил Демиревски 43; Възрожденска 1; Димитър Благоев 11, 15, 2, 4, 5, 6, 9; Кирил и Методий 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 21, 24, 27, 3, 35, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов 2, 20; Методи Македонски 10; Начо Величков 1, 5; Неофит Бозвели 2, 4, 5, 6, 8; Петко Войвода 2, 3, 7; Петко Д. Петков 5; Първи Май 2, 3; Рилска Долина 4, 6; Света Петка 2, 34; Спортела 100, 102, 107, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 5, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98; Спротива 1; Трети Гвардейски Полк 1; УПИ Іі-1506, Кв. 111 Хан Крум 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 13, 16, 20, 23, 27, 29, 31, 37, 37 А, 39, 41, 43, 45; Цар Асен и Петър 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 70; Цар Иван Асен II 1, 18, 2, 3; Юри Гагарин 14, 18, 20На 15. 03. 2017 г. /09: 15 - 12: 00 ч. / - Община Пила Град Рила; Улици:; Бузлуджа 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Васил Начев 19, 20, 22, 27, 36, 40, 51, 54, 56, 58, 63; Възрожденска 1; Димитър Благоев 10, 12, 14, 4; Димо Хаджидимов 1, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 24, 3, 5, 7, 9; Любен Каравелов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 3, 5, 7, 8; Макаренко 1, 10, 11, 13, 3, 5, 7, 8, № 12; Опълченска 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Петко Д. Петков 3; Погар 1, 2, 4, 5, 7, 9; Първи Май 11, 2, 4, 5, 6; Свети Георги 93, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 9; Спортела 22, 37, 4, 58; Трети Гвардейски Полк 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Смирненски 62; Цар Иван Асен II 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7 2, 9; Царев Връх 11, 15, 17, 2, 3, 5, 6, 7; Шипка 6, 9