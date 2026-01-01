Служители на ГДБОП преустановиха достъпа до нелегална интернет услуга, предоставяла незаконно над 19 000 телевизионни програми и близо 100 000 заглавия и съдържание от различни стрийминг платформи.

Полицейската акция е проведена на 7 октомври 2026 г. от служителите на териториалните звена на службата в Търговище, Шумен и Разград, и със съдействието на експертите от дирекция „Киберпрестъпност“ и представител на Европол.

В рамките на операцията са извършени действия по разследването с разрешения на съдия и под надзора на Районна прокуратура – Търговище.

При извършено претърсване на адрес в Търговище, е установен администраторът на услугата. Проверени са и 2 превозни средства.

Иззети са доказателства за неправомерно използване на обекти на авторското право и сродните му права.