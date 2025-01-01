Изобилие от жива и прясна риба в седмицата на големия празник Никулден може да се намери в Дупница, показа проверка на БТА. Според търговци, предлагащи прясна риба, търсенето все още е слабо, заради по-трудното съхранение на прясната риба.

"Всичко е въпрос на вкус. Обикновено по-възрастните хора търсят шарана, докато по-младите залагат на готовите филета. Скумрията също върви. Разнообразието сякаш по-скоро затруднява хората, отколкото да ги улеснява", казаха от рибния магазин в Дупница, откъдето пазаруват хора от цялата област.

Там традиционният шаран се търгува за 11,70 лв. /кг, а цената изчистеният шаран е 17,20 лв. Дъгова пъстърва се предлага срещу 14,50 лв. Цената на сьомговата пъстърва е 19,50 лв., а филе от нея струва 29,50 лв.

36,20 лв./кг е цената на котлет от сьомга, от африканският сом - филе струва 27 лв. Филето от пъстърва се предлага срещу 23,90 лв. , а цената на толстолоба е 11,70 лв.

Килограм нилски костур се предлага срещу 27, 00 лв., размразената скумрия струва 14,50. Бял амур се предлага за 11,40 лв. за килограм. Изчистената ципура струва 24,60 лв, лавракът – 29,70 лв. Кефалът е с цена от 10,40 лв. Сред предложенията за Никулденската трапеза на щанда е и милокоп (каменен лаврак), който се предлага срещу 44 лв. Цената на замразен черноморски паламуд, внос от Турция е 16,90 лв.

Голяма част от асортимента е от язовир „Стойковци“ край Логодаж, а прясната риба се доставя от „Морски дар 09“, обясниха търговци.