Задържаха двама души, докато се грижат за наркоплантацията си в Хасковско, съобщиха от полицията.

На 11 септември, около 18 часа, след наблюдение на нива в землището на Хасково в местността „Гьот тепе“, криминалисти са заловили двама на възраст 32г. и 49г.

Те са поливали засети в нивата 59 конопени растения с височина от 2 до 4 метра в стадий на предстоящ цъфтеж.

Открити са и бидон, торов препарат, буркан с бяло прахообразно вещество, подлежащ на експертиза и маркуч, водещ до кладенец с помпа в работен режим и акумулаторна батерия.

Двамата са задържани до 24 часа по образуваното разследване.