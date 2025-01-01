Със символична първа копка в Хасково започна подмяната на 14 водопровода с обща дължина близо 14 километра.

Началото бе дадено със смяната на подземната инфраструктура на ул. "Бял камък", която е с дължина 3,187 км.

БТА

"Подмяната е част от инвестиционната програма на общината, а предвидените средства за смяна на тръбите за чиста вода са 2,273 лева", съобщи на брифинг на строителната площадка кметът Станислав Дечев.

По негови думи следващите предвидени за подмяна водопроводи ще се изпълняват поетапно, за да няма смущения в трафика, който ще бъде предизвикван от бъдещото ограничаване на движението.

На въпрос на репортери Дечев отговори, че след края на строителните работи улиците ще бъдат асфалтирани със средства от собствения бюджет на общината.

Той припомни, че от 2012 година досега са сменени 27 км. тръби за водоснабдяване. Чака се и стартирането на т. нар. воден цикъл, с което дължината им ще достигне над 50 километра. "С изпълнението на този огромен проект ще направим така, че да има достатъчно вода през следващите години“, коментира кметът.