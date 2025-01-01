"Ако управлението продължи по този начин, ще има сериозно социално напрежение, включително и политическо" - това каза лидерът на „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев в Габрово, където беше открит нов офис на партията.

„Очаквам тези дни и изявление на Слави Трифонов. Ще се разбере дали ще предаде и последните надежди на хората и да стане официално част от коалиция с Пеевски. Ако Трифонов не е готов, отиваме на избори, ако е готов, ще видим как ще преформатират управлението“, каза пред журналисти Радостин Василев.

Според него тепърва ще се разбере дали ще бъде пожертван постът на Наталия Киселова, дали ще има министри от Новото начало. Всичко, което се случва, според Василев, е може би официалното начало на края на партия ГЕРБ.