Продължава издирването на мъжа, изчезнал край Севлиево. Последно е забелязан на 23 май в местност „Чакала“, малко след 10:00 часа.

От Областната дирекция на МВР – Габрово съобщиха подробноати за мъжа. Той се казва Георги Димитров Карапенев, на 55 години, от град Габрово.

При усложнена метеорологична обстановка: Издирват мъж, изчезнал край Севлиево

Висок е около 188 см., с овално лице и сини очи. Бил е облечен със сиво работно облекло тип гащеризон със светлоотразителна лента.

Гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението му, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Вчера издирването му започна при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи.

Извършват се оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като са включени и доброволци.