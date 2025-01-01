Движението по пътя Габрово-Трявна ще бъде ограничено поради ремонт на железопътен прелез. Това съобщават от местната администрация.

Ограничението ще бъде от 20:00 часа на 8 октомври до 16:00 часа на 9 октомври.

Пътуващите от Габрово за Трявна и обратно трябва да ползват обходен маршрут през Царева Ливада и Дряново. Временната организация на движение е съгласувана с Областна дирекция на МВР.

Ограничението се налага поради извършване на планов механизиран ремонт на железния път в района на жп прелеза по пътя в посока Габрово.

От Община Трявна посочват, че организацията на движението и сигнализирането с пътни знаци ще бъдат извършени от Железопътна секция Горна Оряховица.