Точно месец предиобявиха музикалната програмата на очаквания с нетърпениеФестивалът на хумора и сатирата, известен сще се проведе в периодаи обещава незабравими моменти за всички почитатели на, съобщиха от Общината.Фестивалната програмаа вечерта центърът на града ще се превърне в сцена за златния глас на Българиякойто ще ни пренесе в магията на българската музика с пътешествието "The Best of Vassil Petrov", изпълнявайки най-обичаните си песни в компанията на виртуозни музиканти - Живко Петров (пиано), Радослав Славчев - Riverman (бас) и Димитър Семов (барабани).Веднага след това рязко ще сменим ритъма собещавайки незабравимо музикално преживяване. В деня на карнавала, 18 май, гостите на града ще се забавляват с колоритното карнавално шествие, когато през деня около, носейки послание заВечерта на площад "Възраждане" ще се проведеСъбитието ще открие проектът на Румънеца, FolkustiX, обединяващ фолклорни мотиви с модерно звучене, обичаният рапър 100 Кила ще зареди публиката с енергия и емоции, сензацията от Турция Dolapdere Big Gang ще представи световноизвестни хитове с микс от балкански бийтове, фънк и джаз, а DJ MC Камен ще завърши вечерта с DJ сет.Следкарнавалният ден - 19 май ще бъдекоито ще огласят града с авторска музика, съчетаваща рок, поп и алтернативни елементи.- "Нарисувай Габрово" - инициатива, включваща деца от габровските училища, които ще украсят градския площад- концерт от популярна и джазова музика с Оркестър „Габрово“- изложба на габровските художници, посветена на Празника на града- Национален карнавал ревю на котки - Розмари Казасова на 18 май- детско шествие "Карнавална уличка на чудесата" и детски мини карнавал.- за гастрономите и ценителите на стари рецепти - Празник на щирника- карикатуристи в парка- следкарнавална гюрултия по етърски- лятно театро за всички- творчески арт ателиета, дни на отворени врати в културните институции, нощ на музеитеОрганизаторите призовават града да се, използвайки своята богата традиция в хумора и сатирата.