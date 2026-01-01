Колективна жалба срещу силно завишени сметки за ток за декември и януари подготвят жители на ямболското село Козарево. Готови са и на протест с блокада на главния път за граничен пункт „Лесово“, ако не бъде направена проверка и не бъдат преразгледани сметките. Това съобщи пред журналисти кметът на селото Теодора Тачева.

В селото тече и подписка, в която до момента са се включили 40 домакинства. Жалбата ще бъде изпратена до омбудсмана, Комисията за енергийно и водно регулиране, електроразпределителното дружество ЕВН, Комисията за защита на потребителите, областния управител на Ямбол и кмета на общината, посочи Тачева.

„Сметките са двойни, при едно и също потребление, при едни и същи електроуреди. Хората не могат да теглят кредити, за да си погасят домакинските нужди. Пенсионерите плачат. Моята сметка също е много завишена. Първоначално мислех сама да подам жалба, но не мога да съм безучастна и решихме да е обща жалба“, каза още кметът на Козарево.

По думите ѝ в селото има и проблем с ниско напрежение на електричеството и токови удари. „Електроуредите не могат да работят, лампите мъждукат като газени, просто ни връщат в каменната ера. Очакваме да направят една цялостна проверка на електропровода и енергията, която се изпраща към селото“, подчерта Тачева.