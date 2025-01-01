Катастрофа с жертва на пътя Бургас - Слънчев бряг.

На 12 август около 23:45 ч. на пътя Бургас-Слънчев бряг, между кръговото на Ахелой и село Равда, мотопед със софийска регистрация, управляван от 77-годишен мъж, е бил блъснат от неизвестен автомобил.

На мотопеда се возила жена от София.

В резултат на инцидента пътничката е откарана в Универитетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас, където е починала от получените наранявания.

Водачът на мотопеда е приет в болница „Сърце и мозък“ в Бургас с четири счупени ребра, четири прешлени и фрактура на таза.

Пътната отсечка е била временно затворена, като трафикът бе пренасочен през Ахелой.

Шофьорът, предизвикал катастрофата, избяга от мястото на инцидента, а по-късно бе задържан от полицията, предаде БНТ.

По случая е образувано досъдебно производство, а органите на реда работят по установяване на другия участник в пътния инцидент.