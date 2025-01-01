9-месечно бебе е с фрактура на черепа след тежката катастрофата на пътя Фъргово-Вълкосел, съобщиха от полицията в Благоевград.

От там уточняват, че на 11 август около 09:20 часа, на пътя между селата, лек автомобил с 29-годишен водач от с. Осина навлязъл в насрещната лента и се ударил в кола, управлявана от 18-годишна жена от с. Вълкосел.

Тежка катастрофа затвори пътя Вълкосел-Фъргово, има ранени

В резултат на инцидента младата шофьорка и 20-годишна пътничка в същия автомобил са получили натъртвания по тялото. 29-годишния шофьор е с охлузни рани. Най-сериозно пострадало е 9-месечно бебе, което е пътувало на предната дясна седалка в скута на майка си. То е получило фрактура на черепа и е транспортирано за лечение в болница в София. Състоянието му е стабилно и без опасност за живота.

Двамата водачи са били тествани за употреба на алкохол с технически средства – пробите са отрицателни. По случая се води разследване.