Заради тежка катастрофа с два автомобила временно е ограничено движението при 24 км по третокласния път между сатовчанските села Вълкосел и Фъргово, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Областната дирекция на МВР в Благоевград уточниха, че пътният инцидент е между две коли. По първоначална информация в единия автомобил е пътувало семейство, които са транспортирани в лечебно заведение. Транспортиран в болница е и шофьорът на другия автомобил.

От полицията в Благоевград съобщиха, че в момента движението на автомобили в района на инцидента се пропуска поетапно.