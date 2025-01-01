Информация за отпускане на помощи на пострадали лица от наводненията на територията на община Царево.

Пострадалите лица с имуществени щети от наводненията на територията на община Царево могат да кандидатстват за отпускане на:

1. Еднократна помощ до 1914 лв. по чл. 16 от ППЗСП , като за условията на отпускането, лицата се обръщат към Дирекция „Социално подпомагане“.

2. Социална помощ от Фонд „Социална закрила“ до 2500 лв. за оборудване/обзавеждане чрез Общинска администрация в Царево.

Допустимите целеви групи са лица и семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

· пострадалото от кризисната ситуация жилище/обект в жилищна сграда да е законно построено и да се обитава от пострадалите лица на законно правно основание;

· да са реализирали правото си на еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на чл. 16 от ППЗСП от дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес;

· да не са получили финансиране за същите дейности (оборудване/обзавеждане) по друг ред.

Кандидатът за социална помощ (Заявител):

· попълва заявление-декларация по образец - Приложение 1 за отпускане на социална помощ при кризисни ситуации и го предоставя в общинската администрация, ведно с изискуемите документи.

В срок до 2 месеца от настъпване на кризисната ситуация.

· за необходимото оборудване/обзавеждане на пострадалото жилище/обект в жилищна сграда се прилагат следните документи

· когато разходите за оборудване/обзавеждане са извършени в периода след настъпване на кризисната ситуация, след утвърждаване на настоящата целева програма и преди подаване на заявлението

- фактура с касов бон или фактура с вносна бележка - в оригинал или копие – заверено с гриф „Вярно с оригинала“, на името на заявителя или член на семейството

- гаранционна карта на закупеното оборудване/обзавеждане - копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“ (ако е приложимо)

- документ, удостоверяващ банкова сметка на заявителя, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства - копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“

· когато разходите за оборудване/обзавеждане не са извършени

- проформа фактура от избрания доставчик - в оригинал, на името на заявителя или член на семейството

- документ, удостоверяващ банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства - копие, заверено с гриф „вярно с оригинала“

· избира доставчик на необходимото оборудване/обзавеждане

· изисква от доставчика разходооправдателни документи в оригинал

След подаване на заявление за социална помощ от Фонд „Социална закрила“, комисия формирана със заповед на кмета ще извърши проверка на място и протокол, в който ще се опише повреденото оборудване/обзавеждане.

Предстои изплашане на еднократна помощ в размер на 3000 лв., във връзка РМС 512/30.07.2025 г. и РМС 696/08.10.2025 г. от Агенция социално подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя.

Помощите се отпускат по настоящ адрес на пострадалите лица. Телфоните за информация са 0590/550-29,0590/550-30.