Бедственото положение във ваканционното селище "Елените" и местността "Козлука" е отменено, предава БНТ.

То беше въведено със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров на 3 октомври след унищожителното наводнение в района, при което загинаха четирима души.

В мотивите си кметът посочва, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, а кризисната ситуация, възникнала след поройните дъждове, е овладяна.Заради тежките метеорологични условия и обилните валежи на 3 октомври бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър.

На 10 октомври то беше удължено с още една седмица. Собственици на имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври, от 11:00 часа във ваканционното селище, предава БТА.

Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.

Грета Ганева, председател на Сдружението на собствениците във ваканционното селище каза, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.

"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева.

Продължава охраняването на комплекса от полицейски екипи, а достъпът до територията му се осъществява през контролно-пропускателен пункт.

Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 часа влизането в комплекса е забранено.