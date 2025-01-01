Кметът на Поморие Иван Алексиев събра на работна среща директори на детски градини, училища и образователните институции в общината във връзка със случая на насилие над 4-годишното дете в Каблешково.

Заедно с кмета присъстваха Янчо Илиев, който е зам.-кмет "Бюджет и финанси" и "Образование", както и Антон Лалев - директор на Дирекция "Хуманитарни дейности", която включва образование, социални дейности, младежки дейности, както и експертите от дирекцията.

"Първата жалба, която е пристигнала при нас, е с дата 30 януари, която е входирана от майката на детето Алиша Кашикова. На следващия ден жалбата е входирана в Агенция "Закрила на детото". Съответно ние получаваме покана за участие в координационния механизъм в комисия и съответно писмо от Агенция "Социално подпомагане" за предприемане на действие", обясни Лалев.

Той каза, че кметът на община Поморие е издал заповед на 4 февруали за създаване на Комисия за проверка на сигнала. Още на 5 февруари са предприети действия. Директорката на детската градина Афродита Данданова е предоставила дейности, които са извършени за този много кратък период.

Издадена е заповед за свикване на Комисия за механизъм на противодействие на насилието, снети са писмени обяснения от госпожа Герова - педагогическият специалист, към когото са отправени жалбите, има писмено сведение от помощник-възпитател, създаден е протокол номер едно с дата 29 януари на Етичната комисия, където становището е, че не може да се заеме страна по казуса и предоставяне на решение на компетентните органи.

Със заповед от 30 януари е свикана комисия за разглеждане на медицинско удостоверение, което е част от жалбата на майката на детето. Приложени са писмени сведения от госпожа Лефтерова, която е детегледач и е съставен протокол номер две за разглеждане на Етична комисия на 30 януари.

Цялата тази документация и е изходирана до община Поморие с изходящ номер 23 от 4 февруари. Като следващи действия посетихме детската градина. Проведохме разговор с педагогическия специалист госпожа Герова, където тя категорично отрече да изпълнява такива посегателства и беше доста шокирана", обясни Лалев и подчерта, че като комисия не може да се вземе страна и не са разследващ орган, но установяват факти и обстоятелства.

"Проведохме и разговор с други нейни колеги от детското заведение, които също категорично не можеха да повярват, че това нещо може да се случи - и от педагогическия специалист, още по-малко в самата институция", каза Лалев.

С докладна до кмета на Поморие Иван Алексиев сме изготвили докладна записка, в която сме дали становище, че ние не може да установим такова решение. Това обвинение не можем да го потвърдим, съответно не можем и да го отхвърлим. Предложихме на госпожа Данданова, като директор на детското заведение, да вземе мерки по компетентност.

"По повод случая е предприето всичко необходимо. Проведение са срещи с родители и учители. Уведомени са и контролните органи", категоричен е кметът Алексиев.

"От датата на издаване на заповедта до доклада, който сме направили, е минал един ден. На втория ден сме пуснали докладна записка за това, което сме установили", каза Лалев.

"Установихме, че директорът е предприел действия, като е уведомил Агенция за закрила на детето към Агенция "Социално подпомагане". Издадена е заповед за свикване на Етична комисия, съгласно член 259 от Закона за училищното и предучилищното образование, представил е протокол номер 1 и протокол номер 2 за свикан Обществен съвет към детска градина "Радост" в Каблешково.

След тази докладна, съгласно член 257, алинея 1 или алинея 2 и член 259, алинея 1 - директорът да предприеме действия по компетентност", обясни още Лалев. Уведомен е господин Николай Дишев - директор на Агенция "Социално подпомагане".за извършената проверка, съответно е цитирана и части от докладната до кмета на Поморие.