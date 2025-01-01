Администрацията на Тръмп обяви планове за прекратяване на десетки проекти за чиста енергия и замразяване на милиарди долари за големи проекти в Ню Йорк, което засили конфронтацията с демократите по повод спирането на работата на американското правителство.

Американските медии описаха мерките, обявени от министерствата на енергетиката и транспорта, като част от усилията на администрацията да окаже натиск върху демократите в Конгреса да се споразумеят за прекратяване на спирането на работата на правителството.

Американският президент Доналд Тръмп се втурна да прилага крайни десни политики още преди спирането да започне след полунощ на 1 октомври, заплашвайки с масови уволнения и съкращения в правителствените ведомства и обвинявайки демократите за неуспеха на Конгреса да разреши конфликта за финансирането.

Министерството на енергетиката обяви „прекратяването на 321 финансови награди в подкрепа на 223 проекта, което ще доведе до икономии от приблизително 7,56 милиарда долара за американските данъкоплатци“, предаде АФП.

В изявление се посочва, че тези проекти, които се наблюдават от Службата за демонстрации на чиста енергия, Службата за енергийна ефективност и възобновяема енергия и други органи, „не отговарят адекватно на енергийните нужди на страната и няма да осигурят положителна възвръщаемост на инвестициите от парите на данъкоплатците“.

Въпреки това, получателите на федерално финансиране имат 30 дни, за да обжалват решението за прекратяване, а някои вече са започнали процедурата.

В него не са изброени въпросните проекти.

В публикация в социалната медийна платформа X Ръсел Воут, който оглавява влиятелната Служба за управление и бюджет, нарече съкратените проекти „финансиране на Зелената нова измама“, което е било използвано за напредъка на „климатичната програма на левицата“.

Той изброи щатите, засегнати от решението. Те включват Калифорния, Ню Йорк и 14 други – всички сини щати, в които Тръмп не успя да спечели президентските избори през 2024 г.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм заяви, че администрацията на Тръмп е решила да отмени „до 1,2 милиарда долара“, предназначени за голям проект за водородна енергия, което заплашва десетки хиляди работни места.

„В Америка на Тръмп енергийната политика се определя от най-високата оферта, без да се обръща внимание на икономиката и здравия разум“, заяви Нюсъм, обещавайки да продължи да преследва „стратегия за чиста енергия независимо от това, което Вашингтон се опитва да наложи“.

В Ню Йорк – родния щат на водещия сенатор от Демократическата партия Чък Шумер и лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис – Министерството на транспорта обяви, че замразява почти 18 милиарда долара федерално финансиране за два големи инфраструктурни проекта – метрото на Втора авеню и тунела Хъдсън.

Мярката е насочена срещу политиките за разнообразие, равенство и включване, според изявлението на министерството, в което се казва, че субсидирането на проекти с „изисквания за сключване на договори на базата на раса и пол е противоконституционно, противоречи на законите за гражданските права и е загуба на ресурсите на данъкоплатците“.

Средствата ще бъдат замразени, докато не бъде „завършена бърза административна проверка“, се посочва в изявлението.

„Благодарение на блокирането от Чък Шумер и Хаким Джефрис обаче, проверката на Министерството на транспорта на неконституционните практики в Ню Йорк ще отнеме повече време“, се добавя в изявлението, като се посочва, че министерството „е било принудено да освободи от работа служителите, отговарящи за гражданските права, които са отговорни за провеждането на тази проверка“.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул, демократ, посочи, че спирането на финансирането за „критични инфраструктурни проекти“ е „политическо отмъщение и атака срещу Ню Йорк“.

„Доналд Тръмп беше ясен: той е решен да използва безразсъдното спиране на правителството, за да навреди на американския народ“, каза тя.