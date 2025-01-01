Един човек е загинал при инцидент в синагога в Манчестър, Северна Англия, а заподозряният е бил застрелян от полицията, съобщи местната медийна група "Манчестър Ивнинг Груп", предаде Ройтерс.
По рано беше съобщено за четирима ранени в района на синагога.
Полицията е получила сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпа хора и за намушкан с нож човек край синагогата в Кръмпсол, Северен Манчестър. Съобщава се и за прострелян мъж, за когото се смята, че е нападателят.
Great DISBELIEF WHY, HOW such thing can happen!?.. 🤔🙄— Mecha Polar Wolf (Hari Sheldon) (@BegemotaTitanik) October 2, 2025
Manchester synagogue latest: Suspect shot and four injured in stabbing and car ramming on Yom Kippur https://t.co/UpP4QSQqjz
Фотограф на Ройтерс съобщи за засилено полицейско присъствие в района. Медицински екипи с линейки бяха забелязани на мястото на инцидента, облечени с бронежилетки и каски. Най-малко един човек беше откаран с линейка, видяха очевидци.
“Парамедици пристигнаха на място [...] и се грижат за гражданите, сега имаме четирима граждани с травми, причинени от автомобила и с порезни рани“, посочи местната полиция в социалната мрежа “Екс“.
Suspect in Manchester synagogue stabbing shot by police as four people injured - Sky News— Gardener@heart (@Ohdogoaway) October 2, 2025
Местната служба за спешна помощ потвърди, че е изпратила екипи на място.
“В момента оценяваме ситуацията и работим с други членове на спешните служби“, посочиха оттам.
Кметът на Манчестър Анди Бърнам определи инцидента като сериозен.
At Least 4 Injured as Suspect Rams Car Into Pedestrians, Stabs Others Outside Manchester Synagogue https://t.co/4c7ciONmSu— #TuckFrump (@realTuckFrumper) October 2, 2025
“Бих посъветвал хората да избягват района. Това е един сериозен инцидент, но същевременно мога още отсега да уверя хората, че непосредствената опасност е отминала, а полицията в Манчестър е реагирала много експедитивно“, каза кметът пред радио Би Би Си.
Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е ужасен от атаката край синагогата в Манчестър, а това, че нападението е извършено по време на свещения за евреите празник Йом Кипур, по думите му, го прави “още по-ужасяващо“. Той обяви, че заради атаката ще си тръгне по-рано от срещата на върха на Европейската политическа общност в Копенхаген и ще се прибере във Великобритания.