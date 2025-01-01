Погребаха д-р Иса Али, който загуби живота си преди 45 дни в зверската катастрофа, при която автомобил се вряза в автобус на столичния градски транспорт. Мъжът е погребан в мюсюлманската част на гробищния парк в кв. „Орландовци“, съобщиха от Районното мюфтийство в София.

"Д-р Али е роден в Сирия и е живял в България близо 40 години. Пристигнал е като млад студент, за да изучава медицина, и е специализирал гинекология. През годините той е работил активно в сферата на здравеопазването и е подпомагал хора в нужда – включително бежанци и социално уязвими лица, предлагайки им жилища на достъпни цени и медицинска помощ", пишат от мюфтийството.

В последните си години обаче той е живял в изключително трудни условия, след като разрешението му за пребиваване в страната било отнето. Загубил е и собственото си жилище.

Тялото му е престояло в Съдебна медицина в продължение на 45 дни поради липса на документи, близки и административна яснота. Освободено е с със съдействието на представители на мюсюлманската общност и Районното мютийство.

Припомняме, че инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Д-р Иса Али, който е пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.

Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

"Д-р Али ще бъде запомнен с професионализма си, човечността и ангажираността си към хората. Загубата му оставя дълбока следа не само сред тези, които са го познавали, но и сред цялата общност, която се възхищаваше на неговата скромност, доброта и непоколебим морал", отбелязват от мюфтийството.