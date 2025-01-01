„Гласуването на Надежда Йорданова „въздържал се“ за закриването на постмониторинговия диалог на Съвета на Европа с България показва, че проблемът с върховенството на закона в страната ни се влошава. Не може, докато тук сме свидетели на незаконни арести, докато се контролира ВСС и съдебната власт, ние проста да кажем с едно гласуване на гражданите: „спокойно, всичко е наред с правосъдието“. Ако подкрепим такова закриване, без да кажем своята позиция, това би било като да вържем на свинче звънче.“ Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, съобщиха от ПП-ДБ.

Според Божанов, закриването на този механизъм е благодарение на действията на последните две редовни правителства на ПП-ДБ и на министрите на правосъдието Надежда Йорданова и Атанас Славов и „на нашите законопроекти, които многократно бяха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС в миналото. Днес те правят с чужда пита помен.“

След като ПАСЕ прекрати наблюдението над България: Какви са политическите реакции у нас

Божанов определи като абсолютна спекулация твърденията, че това гласуване има нещо общо с начина, по който гласува Република Северна Македония. „Нашето гласуване е абсолютно различно, то е „въздържал се“, то е неучастие в гласуването. Целта е да се покаже и на Съвета на Европа, че тези механизми са изчерпали своя смисъл.“

В изказване от парламентарната трибуна преди това депутатът от “Да, България” и бивш правосъден министър доц. Атанас Славов нарече този механизъм за постмониторингов диалог архаичен и правилно е бил закрит. Защото е остатък от един предишен етап на развитие на Съвета на Европа и се е прилагал само към България и Северна Македония. Но предупреди, че в СЕ вече са създадени много-по силни механизми за т.нар. Пълен мониторинг. “По проблемите, които остават, не виждаме инициатива от парламентарното мнозинство те да бъдат решени – няма внесени законопроекти по отношение на структурата на ВСС, за ограничаването на прокуратурата извън наказателния процес, за деполитизация избора на ВСС и ИВСС – такъв законопроект ние сме внесли, но той още не е разглеждан, нека не се заблуждаваме, че всичко е приключило”, каза Славов.

Сачева: След 26 години Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с нашата страна

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев заяви, че България е влязла в ЕС, НАТО, Шенген и еврозоната, но това, което все още не е влязло в страната ни е нормално правосъдие. Според него, на фона на завладянените от Пеевски институции, съдебна власт и медии, и докато се краде по министерствата, е абсурдно темата да бъде коментирана от правосъдния министър - “човекът на Орлин Алексиев, брокерът на Има такъв народ”.

“Да отиде Орлин Алексиев да му подари едно плюшено зайче. Реалностите в момента са следните - няма борба с корупцията, има много кражби. Специално в Министерството на здравеопазването хора около овладелите го обират почти половината от всички обществени поръчки. Фалшиво е, че има справедливост в България и хората го знаят. Фалшиво е, че има свобода на медиите. Фалшиво е, че съдиите имат свободата да вземат решения или на прокурорите да работят, те просто покриват престъпниците”, заяви Ивайло Мирчев.