Историята за поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, бързо прерасна от местна тема в международна новина. Тя предизвика буря от коментари в социалните мрежи и беше отразена от редица европейски и британски медии. Според някои от заглавията, вдъхновени от песните на звездата - като Forbidden Road и Angels – служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция” явно са възприели буквално заглавията и са се „вдъхновили“ за действията си.

Шофьорите от техническия екип на певеца съобщили, че им е бил поискан подкуп по нестандартен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после – „преведен“ чрез Google Translate. Случаят предизвика дипломатически отзвук, а според британски журналисти подобна практика е „извън логиката на западните пътни правила“.

Оставиха в ареста служителите, взели подкуп от шофьорите на Роби Уилямс (СНИМКИ)

Въпреки сериозността на ситуацията от екипа на Роби Уилямс няма официален коментар, предаде NOVA. Единственият „отговор“ дойде под формата на снимка, публикувана в Instagram профила на певеца – селфи без коментар от София с българския футболист Димитър Бербатов. Снимката беше възприета като символичен жест, че въпреки инцидента България ще бъде запомнена с хубаво.

Британските медии не пропуснаха да отбележат и реакцията на местните институции. Включително се съобщава, че Британското посолство в София е съдействало на потърпевшите да подадат сигнал до българските власти. От дипломатическата служба публикуваха и клип от концерта в София, с коментара: „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.

Темата обаче поставя на дневен ред познати проблеми – предупрежденията в сайта на британското външно министерство, които ясно упоменават рисковете от корупция по пътищата в България, не са новост. Там се споменава, че е възможно да бъдат искани пари от пътни полицаи, а шофьорите трябва да внимават за измами, включително с таксиметрови услуги.