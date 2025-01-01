Шофьорите от екипа на Роби Уилямс, които са били рекетирани от двама инспектори от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА), били принудени да отидат до банкомат, за да изтеглят поисканата сума пари. Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook.

"...при Нови Хан един юнак спрял тировете на продукцията и им поискал 700 евро, ей така. В брой. И понеже са нямали, ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат", гласи публикацията му.

Припомняме, че по-рано днес Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупция при проверка на камиони, превозващи техника за концерта на британския изпълнител, който се състоя на 28 септември на Националния стадион "Васил Левски".

Транспортният министър Гроздан Караджов съобщи, че двамата инспектори са уволнени.