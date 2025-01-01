От днес започва преустройство на офисите за автомобили под наем на Терминал 2 в салона за пристигащи на летище "Васил Левски"-София, съобщиха от аерогарата.

По време на ремонта, гишетата на компаниите за автомобили под наем ще продължат да работят, но временно ще бъдат разположени в обществената зона на салон "Заминаване", допълват от пресцентъра на летището.

Зоната на ремонта е оградена с предпазна ограда, върху която има ясна информация за новото временно местоположение на рент-а-кар компаниите.