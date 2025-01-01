Самолет, изпълняващ полет между Великобритания и Египет, е кацнал снощи принудително на летището в град Ираклион на гръцкия остров Крит заради пияна пътничка на борда, съобщи местният портал „Крета пост“.
Според информацията инцидентът е станал вчера около 20 ч., когато контролната кула на летище „Никос Казандзакис“ е получила искане от самолета да бъде разрешено принудително кацане.
Passenger jet heading to Egypt is forced to divert to Crete after British woman, 38, 'turns the flight upside down' with her drunken behaviour https://t.co/XtY2jutqPz— Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2025
Както било установено, на борда му се намирала 38-годишна британска гражданка, която след консумация на голямо количество алкохол смущавала нормалното протичане на полета.
Стюардите и пилотите не успали да я овладеят, затова и решили да кацнат на най-близкото летище.
Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω μεθυσμένης επιβάτιδας – Ήταν εκτός εαυτού ⬇️ https://t.co/4lsIrweQLa pic.twitter.com/2olEYJJBrt— ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) October 2, 2025
Полицията на летището в Ираклион била информирана и веднага след приземяването задържала пътничката, а самолетът продължил курса си без по-нататъшни инциденти.