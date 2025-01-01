Движението по пътя Габрово – Велико Търново в района на село Донино е ограничено заради катастрофа, има осигурен обход. Това съобщиха от АПИ.

Обходният маршрут е от село Донино, през Мичковци, Велковци, Стойчовци и обратно.

От Областната дирекция на МВР в Габрово посочиха, че в 13:07 ч. е получен сигнал за пътнотранспортно произшествие между два автомобила. Има пострадала жена, откарана е в болница. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

На място има полицейски екипи. Причините за инцидента са в процес на изясняване. В района вали дъжд, а от полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с пътните условия.