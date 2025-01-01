29-годишен жител на село Дюлица е задържан в районното управление в Кирково за незаконно съжителство с непълнолетна, съобщиха от полицията.

Мъжът живеел на съпружески начала с 15-годишно момиче без сключен граждански брак.

Откриха издирвани мъж и непълнолетно момиче в Кюстендилско

На непълнолетната е оказана полицейска закрила за срок до 48 часа.

По случая е започната проверка по чл. 191, ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание за пълнолетно лице, което заживее на съпружески начала с лице от женски пол, ненавършило 16 години, без брак.