Откриха издирвани 27-годишен мъж и непълнолетно момиче в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Те са намерени на 30 септември. Момичето е било обявено за общодържавно издирване с категория лице, напуснало социална институция в Дупница.

Открита е в жилище в Кюстендил, предадена е на институцията в добро здравословно състояние.

Мъжът е бил обявен за общодържавно издирване с категория свидетел по досъдебно производство, уведомена е издирващата го структура.