Голям пожар в изоставен склад в София. Той се намира в кв. „Гоце Делчев”. Пламъците се разгоряха в непосредствена близост до 73-о училище в столицата.

БТА

Тяло на 45-годишен мъж е било открито при разчистването, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Горя покрив на къща, обитавана от бездомни, в столичния квартал „Красна поляна“

Общо 35 леки автомобила са засегнати след пожара, съобщи дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

БТА

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала. Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път.

БТА

На място са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента.

БТА

Пожарът е погасен. Все още не са ясни причините за възникването му.

БТА

БТА