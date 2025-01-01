При пожар край село Долно Линево в община Лом на 30 септември са унищожени 40 декара лозе, съобщиха от полицията в Монтана.

Огънят е пламнал около 15:00 ч., като преди това е бушувал в сухи треви и храсти около лозовите масиви. Той е бил гасен от екипи на пожарната от Лом и Монтана.

Установено е, че причина за пожара е човешка небрежност при боравене с огън на открито от страна на хора, които събирали билки около лозовите масиви.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана съобщиха, че това е втори пожар в лозови масиви през тази година, като при първият край село Станево в община Лом изгоряха над 100 декара.