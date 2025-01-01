Спасеното край Смолян мече е починало, съобщиха от Министерството на околната среда и води на страницата си във Facebook.

Мечето бе открито в безпомощно състояние от рибари на 24 септември в река Арда между селата Смилян и Кошница. След получения сигнал специалистите от РИОСВ - Смолян, Държавното горско стопанство – Смилян и фондация „Четири лапи“ организираха акция по спасяването му.

Със съдействието на фондация „Четири лапи“ то беше транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград.

Прегледът потвърдил, че състоянието на животното е тежко, мечето е изтощено, с рани от ухапвания във врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване, което причинява големи страдания. Специалистите установиха, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

Експерти от МОСВ намериха място за възстановяването на пострадалото животно – прие го Центърът за защита на природата и животните в Добрич, където също направиха всичко възможно, за да подобрят състоянието му.