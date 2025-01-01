Спасиха мече на около 2 години в безпомощно състояние в Смолянско, съобщиха от РИОСВ.

Акцията е проведена на 24 септември от екоексперти на РИОСВ-Смолян, Държавно горско стопанство-Смилян и униформени.

РИОСВ-Смолян

Подаден е сигнал за мече в безпомощно състояние, намиращо се в река - между селата Смилян и Кошница.

Сладки палави мечета правят пакости край Шипка (СНИМКИ)

След упояване на мечето е предприет първоначален оглед, при който е установено, че индивидът е от женски пол с рана на врата, която вероятно е от няколко дни.

РИОСВ-Смолян

Рано тази сутрин мечето е транспортирано и предадено на Парка за танцуващи мечки в Белица, където ще му бъдат направени допълнителни прегледи и за него ще бъдат положени необходимите грижи.

Към момента причините за състоянието на мечето все още не са изяснени.