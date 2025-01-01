От началото на годината в ОДМВР–Смолян са регистрирани 13 случая на финансови измами, извършени основно чрез интернет и мобилни приложения. В последните месеци се наблюдава ръст на измами, свързани с фалшиви инвестиционни платформи за търговия с ценни книжа и криптовалути, предупреждават от полицията.

Престъпниците предлагат на жертвите да инвестират чрез мобилни приложения и онлайн платформи, като ги насочват как да инсталират софтуера и да създадат профили. В началото се визуализират изкуствено генерирани печалби, които целят да стимулират вложенията. Когато обаче потърпевшите се опитат да изтеглят парите си, средствата вече не са достъпни. Често измамниците се свързват чрез WhatsApp и Viber, а паричните преводи се извършват към сметки на физически лица в България и чужбина.

По данни на полицията реалният брой на измамените е по-голям, тъй като част от хората не подават сигнал – едни от срам, че са били подведени, други от липса на надежда да възстановят средствата.

Измама с „фиктивни“ кредити вкара две жени в дългове за 250 000 лв.

Една от най-често използваните схеми започва с онлайн реклама или изскачащ банер, който пренасочва потребителя към комуникационен канал. Там събеседникът се представя за брокер и предлага да се инсталира приложение. В него се показват „печалби“, които мотивират нови инвестиции. При опит за теглене измамниците изискват плащане на „данък“ или „такса за контролни органи“, докато средствата бъдат изчерпани.

За да изградят доверие, понякога измамниците позволяват първоначално теглене на малка сума.

Освен това в региона се увеличават и фишинг атаките чрез фалшиви имейли. Измамниците се представят за служители на банки и приканват клиентите да „актуализират“ или „верифицират“ профилите си чрез линкове. Линковете водят към уебсайтове, които имитират банкови страници, където се въвеждат лични данни, използвани впоследствие за източване на средства.

ОДМВР–Смолян съветва гражданите:

Проверявайте лицензите на инвестиционните платформи.

Не вярвайте на обещания за бързи печалби.

Не предоставяйте лични или банкови данни на непознати.

Използвайте официални канали за контакт с банки.

Не отговаряйте на имейли с искане за актуализация или верификация на профил.

Банките никога не изискват подобни действия по имейл.

При съмнение за измама сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото районно управление.