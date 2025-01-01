Албанската депутатка Илва Джузи, която е от редиците на управляващата Социалистическа партия на Албания, привлече медийното внимание в страната, като отиде на заседание на парламентарна комисия, в която участва, с бебето си, което е на 38 дни, съобщиха албанските медии.

Джузи се появи на заседанието на парламентарната Комисия по природни източници, инфраструктура и устойчиво развитие преди дни със сина си Блин, когото носеше на гръд в слинг шал, информира албанският информационен портал "Шчиптаря".

Според информация на албанската "ТВ Клан" присъствието на бебето не е притеснило членовете на комисията, а работата е протекла нормално. Телевзия "Визион плюс" информира, че председателката на комисията Аниля Денай е приветствала идването на Джузи на работа със сина си и го е определила като добър пример за равнопоставеността между половете и политиките, които подкрепят устойчивото развитие.

Пред Албанското радио и телевизия Джузи, която е депутат за първи път, заяви, че не смята за необичайно присъствието на дете в работна обстановка. Тя подчерта, че това действие не трябва да се възприема като знак за слабост, а като послание към обществото и институциите да създадат по-добри условия за включването на жените, и по-специално майките, в публичния и политическия живот.

"Не виждам проблем в това детето да се взима на работа, а напротив – виждам го като много добра възможност да се даде пример, тъй като мъжете не споделят тази наша (женска) грижа. Един мъж, който има деца, не е подложен на критики в професионален план, тъй като това се случва на жените", каза Джузи, като подчерта, че връзката между бащи и деца не е същата като тази, която майките и децата имат.

Тя допълни, че за нея парламентът е работно място и е поела ангажимент към него именно защото има способността да изпълнява задълженията си като депутат. На голямото внимание, което случаят ѝ привлече, заради това, че такива неща се необичайни за Албания, Джузи отговори, че за нея да вземеш детето си на работа е нормално.

В интервю за телевизия "Репорт Тв" албанската депутатка заяви, че като майка на четири деца майчинството не ѝ пречи да дава своя принос. Тя призова и други жени, които са майки и които са способни да дадат своя принос, да не се колебаят между работата и майчинството, а да изберат и двете.

Информационният портал "Дося" припомни, че по-рано германската депутатка Хана Щайнмюлер също отиде в Бундестага с бебето си и изнесе реч, докато същевременно полагаше грижи за детето си.