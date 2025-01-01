Бившият британски премиер Тони Блеър се завърна начело на усилията за мир в Близкия изток, след като американският план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" му отреди водеща роля в надзора на следвоенното управление и възстановяването на ивицата Газа.

Това е позната територия за Блеър, който прекара осем години в работа за насърчаване на мира между Израел и палестинците като пратеник на международната общност в Близкия изток.

Решението му да се оттегли през 2015 г. беше разгледано като отражение на тежкото състояние на усилията за мир в Близкия изток, които се влошиха още повече под управлението на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Предложението за мир, представено от САЩ, за което президентът Доналд Тръмп и Нетаняху заявиха, че са се споразумели след разговор в Белия дом в понеделник, ще постави територията на Газа и нейните над 2 милиона души ефективно под международен контрол, като ще разположи международни сили за сигурност и ще създаде "Съвет за мир", оглавяван от Тръмп и Блеър, който да контролира администрацията и възстановяването на анклава.

"Хамас" заяви във вторник, че ще проучи плана както вътре в групировката, така и с други палестински фракции, преди да даде отговор.

Блеър има десетилетен опит в Близкия изток. За някои това е неговата голяма сила, а за други – огромна слабост.

Като министър-председател между 1997 и 2007 г. той вкара Обединеното кралство във водената от САЩ инвазия в Ирак през 2003 г., въпреки силната обществена опозиция. В последвалия конфликт загинаха 179 британски войници, около 4500 американски военни и стотици хиляди иракчани.

Публично разследване през 2016 г. заключи, че Блеър е въвлякъл страната във война въз основа на неточна информация и "преди да бъдат изчерпани мирните варианти за разоръжаване". Разследването обаче не посочи, че войната е била незаконна, което можеше да отвори пътя за съдебно преследване на Блеър за военни престъпления.

Блеър защити решението си да влезе във война, като заяви, че го е направил с добри намерения, вярвайки, че Саддам Хюсеин притежава оръжия за масово унищожение.

След като напусна поста си през 2007 г., Блеър беше назначен за пратеник в Близкия изток на Близкоизточния квартет (САЩ, Европейския съюз, Русия и ООН). В началото на този пост той направи големи обещания, но се сблъска с трудности в стремежа си да постигне драстични промени в усилията за насърчаване на мира между Израел и Палестина.

Опитът на Блеър в британската политика и известността му даваха надежда, че той притежава обаянието и връзките, които биха довели до напредък. Но работата му затъна в спорове по въпроси като движението на палестински стоки и хора в Западния бряг и справянето с трудностите в ивицата Газа, управлявана от "Хамас" и поставена под блокада от Израел и Египет.

Блеър напусна поста си през 2015 г., без да е постигнал значителен напредък по отношение на създаването на палестинска държава. Това беше много преди атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика последната война и още повече подкопа надеждите за мир и стабилност.

Наскоро Блеър участва в преговори на високо равнище със САЩ и други страни за бъдещето на Газа.

В изявление Блеър заяви, че "смелият и интелигентен" план на Тръмп предлага "най-добрата възможност" за прекратяване на войната в Газа. Той не спомена собствената си потенциална роля.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че обявяването на мирния план от Тръмп е "изключително добре дошло" и призова "всички страни да се обединят и да работят с администрацията на САЩ, за да финализират това споразумение и да го превърнат в реалност". Той не спомена потенциалното участие на Блеър.

Блеър остава противоречива фигура в Лейбъристката партия, хвален от едни за спечелването на три поредни избори, но завинаги опетнен в очите на другите заради войната.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг призна, че "ще има хора, които ще си припомнят какво е свършил Блеър и какво е неговото наследство в Ирак и ще повдигат въпроса дали той е подходящият човек да се включи в това".

Но Стрийтинг отбеляза, че Блеър е изиграл ключова роля в прекратяването на десетилетия на насилие в Северна Ирландия с мирното споразумение от 1998 г., опит, който може да се окаже от съществено значение в Близкия изток.

Майкъл Стивънс, експерт по международна сигурност в мозъчния тръст "Роял юнайтед сървисис инститют", заяви, че даването на роля на Блеър в преходната власт в Газа "напомня за 2003 г." "Но ако това доведе до прекратяване на огъня, може би не е най-лошият вариант", каза той.

Уморените от войната палестинци от Газа не са много ентусиазирани във връзка с Блеър. "Блеър е отхвърлен от хората", каза Хюсейн Дахер, бежанец от северния град Бейт Ханун в Газа. "Ръцете на този човек са изцапани с кръвта на иракчаните. Той носи само разруха и унищожение", допълни Дахер.

Ум Мохамед, учителка по история от Газа, пък задава въпроса защо не е бил намерен палестински лидер вместо Блеър. "Този човек е мразен в региона заради ролята му в разрушаването на Ирак и той определено няма да донесе нищо добро за нас, палестинците", каза тя.