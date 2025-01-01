През петък, събота и неделя ще бъде променена организацията на движение в участъците на автомагистрала „Тракия“ и „Хемус“, където се извършват ремонтни дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). За улеснение на трафика шофьорите ще могат да използват и аварийната лента.

Целта на промените е да се улесни пътуването при интензивния трафик в края на седмицата. Шофьорите се призовават да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация, както и да шофират внимателно.

АМ „Хемус“

В участъка между село Яна и входа на София (км 0–8) се въвежда реверсивно движение.

В петък (3 октомври) от 16:00 до 20:00 ч. и в събота (4 октомври) от 8:00 до 12:00 ч. ще има две ленти за Варна, а трафикът към София ще се пренасочва по път I-1 през Горни и Долни Богров.

В неделя (5 октомври) от 15:00 до 20:00 ч. и в понеделник (6 октомври) от 6:30 до 11:00 ч. ще има две ленти за София, като трафикът към Варна ще се пренасочва по път I-1 през същите населени места.

Реверсивното движение ще се въвежда всеки уикенд до приключване на ремонта на участъка, като прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

АМ „Тракия“

В три участъка в областите Софийска, Пазарджик и Сливен ремонтите се извършват в платното за Бургас, като движението се осъществява двупосочно в платното към София.

В Софийска област (км 24–33) се въвежда реверсивно движение: от петък 12:00 ч. до събота 15:00 ч. – две ленти към Бургас и една към София; обратното – от събота 15:00 ч. до петък 12:00 ч.

В област Пазарджик (км 90–98) и област Сливен (км 262–273) движението се осъществява двупосочно в платното към София с по една лента за всяка посока.

Ограничения за камиони над 12 т

Всеки петък до края на октомври от 16:00 до 21:00 ч. и всяка неделя от 14:00 до 19:00 ч. се въвеждат ограничения за тежкотоварни превозни средства над 12 т в определени участъци на АМ „Тракия“. Алтернативни маршрути са посочени за движение в посока Стара Загора, София, Пловдив, Пазарджик и ГКПП „Капитан Андреево“. Забраната не се отнася за автобуси и МПС за обществен превоз на пътници, превоз на опасни товари или пътна помощ.

Въвеждането на промените е съгласувано с МВР, като при необходимост могат да се предприемат допълнителни мерки за регулиране на трафика. АПИ предупреждава шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и ограниченията.

Актуална информация за пътната обстановка може да се получава на сайта на АПИ: www.api.bg или на телефон 0700 130 20.