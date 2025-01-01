51-годишен шофьор в нетрезво състояние е нападнал екипи на Спешна помощ в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 11:09 ч. на 12 септември в района пред бл. 1 в ж.к. "Зорница". Извършителят влязъл в пререкание с водачите и медицинския персонал на две линейки, тъй като според него същите пречили на движението му по улицата, предаде NOVA.

Агресивният водач започнал да отправя обидни и нецензурни думи, след което извадил гаечен ключ и, без да излиза от автомобила си, започнал да нанася удари по вратата на едната линейка. От ударите е била засегната ръката на един от водачите на линейките – 48-годишен бургазлия. С помощта на случаен гражданин той успял да отнеме гаечния ключ от ръцете на нападателя, но тогава, по техни данни, той извадил пистолет и го насочил към тях, без да произвежда изстрел.

„Връщахме се от адрес, отивахме към шокова зала на УМБАЛ, за да поемем другия адрес, който ни беше подаден. Излезе ми проблем на бордкомпютъра на линейката. При разминаване с колегата, намалих и почти бях спрял. Попитах го дали това ще ми направи проблем, той каза, че не и да продължа. Аз продължих. Пред мен нямаше никой, зад мен нямаше никой. Спрях, за да попитам колегата. След това видях, че спря един автомобил, а човекът започна да свири и крещи (...) Имаше чантичка, в която той бръкна, извади пистолет, зареди го и го насочи към мен. Направих 2 крачки назад", заяви Клементин Милчев, чиято ръка е пострадала.

Извършителят ударил и другия шофьор на линейка и успял да избяга, като при маневра с автомобила си блъснал втората линейка и прегазил крака на случайния минувач, преди да потегли в посока бул. "Стефан Стамболов".

51-годишният бургазлия е задържан за срок до 48 часа, иззет му е газов пистолет.

По случая се води разследване.