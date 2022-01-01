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Кола блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.

Шофьор блъсна 17-годишно момиче във Велико Търново

Инцидентът е станал на 10 януари, на булевард "Захари Стоянов" до дом № 62. Автомобил, управляван от 70-годишен мъж, отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходна пътека 15-годишно момиче от Бургас, което с контузия на левия крак.

То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение, без опасност за живота

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