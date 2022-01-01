Кола блъсна 15-годишно момиче на пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.
Шофьор блъсна 17-годишно момиче във Велико Търново
Инцидентът е станал на 10 януари, на булевард "Захари Стоянов" до дом № 62. Автомобил, управляван от 70-годишен мъж, отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходна пътека 15-годишно момиче от Бургас, което с контузия на левия крак.
То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение, без опасност за живота
Шофьор блъсна 17-годишно момиче във Велико Търново
Инцидентът е станал на 10 януари, на булевард "Захари Стоянов" до дом № 62. Автомобил, управляван от 70-годишен мъж, отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходна пътека 15-годишно момиче от Бургас, което с контузия на левия крак.
То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение, без опасност за живота