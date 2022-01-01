Шофьор блъсна 17-годишно момиче във Велико Търново

Колана пешеходна пътека в Бургас, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал на 10 януари, на булевард "Захари Стоянов" до дом № 62. Автомобил, управляван от 70-годишен мъж, отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходна пътекаот Бургас, което с контузия на левия крак.То е прегледано в болница и освободено за домашно лечение,