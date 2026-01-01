Апелативен съд – Бургас ще заседава на 30 април по жалбата на украинския водач на туристически автобус С. М. срещу определението на ОС - Бургас, с което му взета мярка за постоянен арест.

Той е обвиняем за катастрофата край Малко Търново, при която загинаха две от пътничките в автобуса.

Припомняме, че украински автобус пропадна в дере край Малко Търново, недалеч от границата с Турция. При инцидента загинаха две жени на 55 и 65 години, а десетки пътници пострадаха. Водачът Сергей Мицик е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и причиняване на телесни повреди при тежко пътнотранспортно произшествие.

По данни на прокуратурата водачите са планирали да заредят по-евтино гориво в Турция, но не са изчислили правилно разстоянието и горивото е свършило само на няколко километра преди границата.

Докато разследването търси причините за трагедията, признание получи човекът, който пръв се е озовал на мястото на катастрофата.

Граничният полицай Ивелин Арабаджиев беше отличен с почетна грамота от областния управител на Бургас за проявена доблест при спасяването на пътниците.