Министърът на вътрешните работи Емил Дечев награди с Почетен знак на МВР - трета степен младши експерт Ивелин Арабаджиев, командир на отделение във Втора група за охрана на държавната граница в ГПУ-Малко Търново, съобщиха от МВР.
Наградата се връчва за проявен висок професионализъм, инициативност и хладнокръвие при спасяване на пострадали пътници от катастрофирал украински автобус.
На 22 април по време на дежурство младши експерт Арабаджиев получава информация, че на около 2 километра преди граничния контролно-пропускателния пункт "Малко Търново" има спрял автобус, който пречи на движението.
Граничният полицай се отправя към мястото и установява, че автобус с украинска регистрация е аварирал почти перпендикулярно на пътя, създавайки сериозна предпоставка за пътнотранспортно произшествие. От двамата шофьори на автобуса Арабаджиев разбира, че е свършило горивото и се наложило да заредят с туба.
Със служебния автомобил с включени светлини командирът на отделение започнал да регулира движението от и към граничния пункт. В един момент автобусът започнал да се движи назад и се преобърнал.
Граничният полицай изтичал до авариралия автобус, който се държал на едно дърво и изкъртил вентилационния люк на тавана. Превозното средство било пълно с ранени и уплашени хора. Той се свързал с оперативната дежурна част на ГПУ-Малко Търново и поискал незабавно да се изпрати помощ.
След това, с риск за живота си, младши експерт Арабаджиев започнал да изважда пътниците от наклонения към дерето автобус, спасявайки почти всичките. С пристигналите по-късно служители от РУ-Малко Търново заедно извадили и последните пострадали на безопасно разстояние.
На церемонията присъстваха изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев, директорът на ГДГП главен комисар Антон Златанов, представители на политическото ръководство на МВР.
35-годишният младши експерт Ивелин Арабаджиев работи от 12 години в ГПУ-Малко Търново, целият му трудов стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“.
Преди 10 години граничният полицай Арабаджиев е награден заедно със свои колеги отново за спасителна операция. Министърът на вътрешните работи тогава награждава 9 служители на ГПУ-Малко Търново затова, че на 6 февруари 2016 година спасяват 17 мигранти от измръзване.